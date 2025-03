11 x de beste zelfbruiner voor een egale gloed • BeautyWeb (2025)

Zelfbruiners en ik hebben een ingewikkelde relatie. Geloof het of niet, maar ik kan zeggen dat ik door de jaren heen wel tientallen heb uitgeprobeerd. Van streperige of vlekkerige benen tot een té oranje gezicht, ik heb het allemaal meegemaakt. Maar na heel wat experimenteren, heb ik eindelijk een aantal favorieten kunnen zetten in mijn lijstje voor de beste zelfbruiner. Zoals jullie van me gewend zijn, deel ik altijd mijn favorieten met jullie, zo ook voor de beste zelfbruiner. Deze 11 toppers geven de mooiste egale gloed voor het gezicht en het lichaam, zonder gedoe!

Isle of paradise self-tanning drops: beste zelfbruiner voor het gezicht

Een van mijn tips om snel bruin te worden is dit product van ware magie in een flesje! Je brengt de zelfbruiner op je gezicht aan na het aanbrengen van je dagcrème. Na een paar uur heb je een subtiele glow. Ik houd enorm van dit product en vind het absoluut mijn beste zelfbruiner voor het gezicht. Ik kan er namelijk zelf mee bepalen hoe intens de kleur wordt en ik heb nooit last van vlekken!

Isle of Paradise - Light Self Tanning Drops 30 ml Opbouwbare kleur Vrij van vlekken en strepen Hydraterende formule Makkelijk te mengen met je dagcrème Vrij van parabenen en sulfaten Bekijk de prijs bij bol.com

Lancaster self tan & body wear: een luxe zelfbruiner voor het lichaam

Als je op zoek bent naar een kwalitatieve, luxe zelfbruiner voor het lichaam, is dit product top. De zachte textuur van de self-tan hydrateert de huid en smeert makkelijk. Ook is de geur héérlijk en geeft het je huid een egale tint, wederom heel natuurlijk zonder oranje ondertoon.

Lancaster self Tan Face & Body Wear Of 125 ML Geen plakkerig gevoel Natuurlijke tint Egaal resultaat De kleur blijft lang zitten dankzij de Tan Activator Luxe geur Bekijk de prijs bij bol.com

Bondi sands liquid gold self tanning foam

Ik ben fan van zelfbruiners die niet afgeveegd hoeven worden en snel intrekken, dit is er zo één! De lichte foam trekt snel in en geeft je huid een warme, gouden tint zonder plakkerig aan te voelen. Als je last-minute een goede zelfbruiner nodig hebt, is dit een aanrader.

Minetan selftan: de beste zelfbruiner voor een opbouwbare kleur

Met deze self-tan bepaal je zelf hoe donker je kleur wordt. Hoe langer je het laat inwerken, hoe dieper en donkerder de kleur wordt.

Minetan - Olive Self tanning Foam for Very Dark Tan (Super Dark) - 200ml Geeft een diepe olijfkleurige tint zonder oranje ondertoon Opbouwbare kleur Hydraterend en verzorgend Geurloos Droogt snel op en plakt niet Bekijk de prijs bij bol.com

Bondi Sands self tanning lotion: de beste zelfbruiner voor het lichaam

Als je liever een lotion gebruikt in plaats van een foam, is deze van Bondi Sands een aanrader. Hij hydrateert namelijk als een bodylotion en geeft een prachtige bruine kleur op de benen, armen en buik. Het is echt mijn favoriet en beste zelfbruiner voor het lichaam die ik in huis heb. Wat ik ook vooral fijn vind is dat hij niet snel vlekt en een natuurlijke kleur geeft.

Bondi Sands Self Tanning Lotion 200 ml - Light/Medium Hydraterende lotion voor een natuurlijke kleur Opbouwbare kleur Bevat kokos en aloë vera voor een zachte huid Blijft een week mooi Geen vlekken Bekijk de prijs bij bol.com

Biodermal zelf bruinende bodylotion

Voor iedereen die bang is voor een te heftige kleur, of voor de eerste keer een zelfbruiner gebruikt is dit de perfecte optie. Deze zelfbruiner bouwt heel langzaam op en hydrateert als bodylotion. Dit product gebruik ik vaak in de winter als ik een klein beetje kleur wil zonder dat het te nep oogt.

Biodermal Zelfbruiner - Zelfbruinende lotion - Body Light 200ml Subtiele, opbouwbare bruine tint zonder vlekken Hydrateert en verzorgt de huid intensief Trekt snel in Geschikt voor de lichte tot medium huidtint Dermalogisch getest Bekijk de prijs bij bol.com

Sally Hansen airbrush legs zelfbruiner: beste zelfbruiner voor benen

Dit product van Sally Hansen is als een filter voor je benen! Het lijkt net een foundation die alle oneffenheden laat verdwijnen én een sunkissed tint achterlaat. Als ik geen tijd heb voor een zelfbruiner die uren moet intrekken, is dit mijn go-to. Ik gebruik ‘m voor mijn benen wanneer ik een jurkje draag, ideaal!

Sally Hansen Airbrush Legs Zelfbruiner - 02 Medium Glow Direct een bruine kleur Vervaagt oneffenheden Zorgt voor gladde benen Makkelijk af te wassen Perfect voor een last-minute kleurtje Bekijk de prijs bij bol.com

Collistar gezicht Magic Drops

De collistar magic drops kennen we allemaal wel. Het is een favoriet voor mijn gezicht. Ik gebruik maar een paar druppels en al binnen een paar uur heb ik een supernatuurlijke gloed. Wat ik aan deze magic drops zo fijn vindt is dat het zich gelijkmatig verdeelt en het totaal niet oranje wordt. Lees er meer over in mijn Collistar Magic Drops review!

Collistar Magic Drops (411 reviews) Michelle Zwang Top product. Ik heb zelf van nature een blank tot bleke huid met een koel tot neutrale ondertoon, dus ik was altijd erg voorzichtig tegenover zelfbruiners en alle horrorverhalen eromheen. Maar deze zelfbruiner pakt ook zelfs mijn huid goed en geeft een mooi egaal effect dat niet oranje lijkt. Geen vlekkerig effect en geeft niet af op kussens of handen etc. De typische zelfbruiner geur is aanwezig, maar minimaal. Handig en langdurig in gebruik. Natuurlijke glow Intense, stralende bruining Egaal resultaat Hydraterende werking Anti-aging Bekijk de prijs bij bol.com

Collistar Magic Drops body

Een andere luxe zelfbruiner voor het lichaam is deze van Collistar. Het gebruikt dezelfde magie als de gezichtsdruppels, maar dan voor het lichaam. Het product voelt heerlijk luxe aan en geeft een mooie tan, zonder strepen.

Collistar Body-Legs Magic Drops Zelfbruiner - 125 ml Geeft binnen een paar uur een mooie kleur Hydraterende formule Vlekt niet op kleding Opbouwbare kleur Geschikt voor zowel het lichaam als de benen Bekijk de prijs bij bol.com

Lancaster Sun 365 Face Instant selftan

Een van mijn andere favorieten die ik als beste zelfbruiner voor het gezicht zie is deze van Lancaster. Als ik voor een subtiele kleur wil gaan, meng ik deze selftan met een dagcrème en heb ik voor de rest niets meer nodig!

Lancaster Sun 365 Face Instant selftan (8 reviews) Pia Zeer goede bruiningsgel voor het aangezicht. Maakt geen vlekken, de 'gelsubstantie' smeert easy & smooth.Het is zijn geld meer dan waard! Universele tint die zich aanpast aan elke huidskleur Ultra-lichte en olievrije formule Niet plakkerig Verbetert direct de teint Vervaagt imperfecties Bekijk de prijs bij bol.com

Tanorganic zelfbruiningslotion

Als je op zoek bent naar een natuurlijke zelfbruiner zonder schadelijke stoffen, is deze perfect. Het product bestaat uit een biologische formule die de huid hydrateert terwijl het een bruine tint krijgt. Voor een zachtere, meer verzorgende zelfbruiner is deze ideaal!

TanOrganic Zelfbruinings Lotion- 100 ml - Zelfbruiner Gecertificeerd biologisch en vrij van schadelijke chemicaliën Hydrateert en verzorgt dankzij aloë vera en natuurlijke oliën Opbouwbare kleur: bepaal zelf de intensiteit Strepenvrij en egaal resultaat Geschikt voor de gevoelige huid Bekijk de prijs bij bol.com

Of je nu op zoek bent naar een zelfbruiner voor je gezicht, lichaam of benen, deze lijst heeft voor iedereen een perfecte optie. Mijn persoonlijke favorieten? Voor mijn gezicht zweer ik bij Isle of paradise self-tanning drops en voor mijn lichaam ga ik altijd voor Bondi Sands Liquid Gold, snel, makkelijk en een prachtige kleur! Ik weet zeker dat de beste zelfbruiner voor jouw lichaam er tussen staat, welke ga jij uitproberen?