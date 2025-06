12x handige nail art tools en penselen die je écht wilt hebben (2025)

Nail art tools en nagel penselen zijn onmisbaar als je van nail art houdt. Maar welke tools en penselen zijn er eigenlijk allemaal? En waar kun je ze voor gebruiken? Wij leggen het je uit en zetten 12 must-have tools voor je op een rijtje.

Table of Contents De highlights van dit artikel

12 soorten nail art penselen en tools voor de fraaiste nagel designs 1. Detail penseel of detail brush 2. Striper brush of liner brush 3. Ombre penseel 4. Square brush of recht afgesneden penseel (one stroke penseel) 5. Angled brush of schuin afgesneden penseel (one stroke penseel) 8. Dotting tool of druppelpen 6. Round brush of rond afgesneden penseel 7. Fan brush of waaierpenseel 9. Stylograph of stylograaf 10. Sponge tool 11. Cat eye magneet 12. Wax pen of rhinestone picker

Wat is nog meer handig om te hebben voor het maken van nail art?

Benodigdheden voor het decoreren van je nagels

Wat moet je verder weten?

Tips voor het maken van nail art

Veelgestelde vragen Welke tools heb je nodig voor nail art? Hoe kun je beginnen met nail art? Welk penseel voor nail art? Met welk penseel babyboom maken?



De highlights van dit artikel

In dit artikel vind je de beste tips en tools voor het maken van nail art. Klik hieronder om meteen naar de highlights van dit artikel te gaan:

12 soorten nail art penselen en tools

Handige tools om te hebben bij het maken van nail art

Benodigdheden voor het decoreren van je nagels

Hoe kun je zelf nail art maken? Met de volgende 12 soorten nail art penselen en tools maak je de fraaiste nagel designs.

1. Detail penseel of detail brush

Een detail brush is een nail art penseel met harenin een toelopende punt. Dit penseel is erg veelzijdig en is dan ookeen van de basispenselen voor nail art. De wat kortere en stijvere penseelharen geven je veel controle, waardoor je erg nauwkeurig kunt werken.

Een detail brush gebruik je voor het maken van kleine details, zoals swirls, petals, blaadjes en ander precisiewerk. Ook is hij handig voor het schrijven van kleine teksten en is hij ideaal als je nog dichter bij de nagelriemen en zijwallen wilt komen voor een strakkere applicatie.

2. Striper brush of liner brush

Een striper of liner brush is een nail art penseel met een lange en spitse punt. Hierdoor is hij erg geschikt voor het maken van fijne en dunne lijnen. Door de lange en flexibele haren van dit penseel kun je vloeiende bewegingen maken, waardoor je gemakkelijk strakke lijnen trekt.

Liner penselen heb je in verschillende maten. Hoe korter de haartjes van een striper of liner penseel, hoe meer controle je hebt en hoe preciezer je kunt werken. Hoe langer de haren zijn, hoe beter je vloeiende lijnen kunt trekken.

Tip: een striper of liner penseel is ideaal voor het maken van swirl nails. Lees meer over swirl nail art en hoe je het maakt.

3. Ombre penseel

Een ombre penseel is een penseel waarvan de haartjes zo geplaatst zijn, dat je verschillende kleuren lak makkelijk in elkaar kunt laten overlopen. Hierdoor is hij ideaal voor het maken van ombre, colorboom of babyboom nagels. Ook kun je met een ombre brush een marmer effect maken (marble nails).

Lees ook: wat zijn babyboom nagels en waarom heten ze zo?

4. Square brush of recht afgesneden penseel (one stroke penseel)

Een square brush (ook wel one stroke penseel genoemd) is een plat, recht afgesneden nagel penseel. Met een square brush of one stroke penseel kun je prachtige nail art maken middels de one stroke techniek. Verder kun je er gemakkelijk kleuren mee vermengen of brede kleurstroken mee aanbrengen.

De one stroke techniek iseen Amerikaanse verftechniek waarmee je levensechte bloemen, maar ook strikjes, blaadjes, vlinders of zelfs beertjes kunt schilderen.

5. Angled brush of schuin afgesneden penseel (one stroke penseel)

Een angled brush is een schuin afgesneden, plat penseel. Net als een square brush, wordt hij gebruikt voor de one stroke techniek. Daarnaast kun je met een schuin afgesneden penseel strakke French lines maken (French manicure). Ook is dit penseel handig om overtollig product bij de nagelriemen en zijwallen te verwijderen.

Lees ook: zo maak je de perfecte French manicure.

8. Dotting tool of druppelpen

Een dotting tool is een soort pen waarbij beide uiteinden zijn voorzien van een bolletje. Met een dotting tool of druppelpen zet je gemakkelijk stippen, hartjes, bloemen of andere figuren op je nagels. Hoe groter het bolletje van de nail art pen, hoe groter de stipjes of figuurtjes die je maakt worden.

Met een dotting tool kun je originele nagel designs maken, vooral in combinatie met blooming gel. Met een dotting tool en blooming gel kun je gemakkelijk slangenprint of panterprint maken, maar ook unieke blur effecten, aquarel of ombre effecten.

Lees ook: alles wat je wilt weten over blooming gel (en hoe je het gebruikt).

6. Round brush of rond afgesneden penseel

Een round brush of rond afgesneden penseel is een plat penseel waarvan de haren aan de bovenzijde rond zijn afgesneden. Dit penseel is vooral handig voor het aanbrengen van grote vlakken kleur, maar ook kun je er wat grovere stroken mee aanbrengen. Ook worden dit soort penselen gebruikt voor het aanbrengen van gelnagels.

7. Fan brush of waaierpenseel

Een fan brush of waaierpenseel is een penseel dat je kunt gebruiken voor verschillende nail art technieken. Met een fan brush kun je op een snelle en makkelijke manier glitters en pigmenten aanbrengen, maar ook vloeiende kleurovergangen of ragfijne lijntjes maken.

Daarnaast wordt een waaier penseel gebruikt voor het verwijderen van overtollige poeder, glitters of ander product.

9. Stylograph of stylograaf

Een stylograph of stylograaf is een speciale nail art pen waar je gedetailleerd mee kunt werken. Deze nail art pen is ideaal voor het maken van gedetailleerde (schets)tekeningen, maar ook voor kleine teksten of ander precisiewerk. Door de punt van deze pen zijn de lijnen die je maakt erg strak.

Verder heeft een stylograph meestal verwisselbare penpunten, waardoor je gemakkelijk de dikte van de lijnen kunt bepalen.

10. Sponge tool

Een sponge tool is een speciale nail art tool voor het maken van kleurovergangen zoals ombre, babyboom of colorboom. Dit kun je doen met gewone nagellak, gellak of pigmenten. Ook kun je met een sponge tool gemakkelijk glitters aanbrengen.

Een sponge tool heeft doorgaans verwisselbare sponsjes, zodat je de sponsjes kunt vervangen. Ook zijn er sponsjes in verschillende vormen, zoals met een punt of juist rond. Dit is handig voor het werken met verschillende technieken.

11. Cat eye magneet

Een cat eye magneet is een magneet die je in combinatie met cat eye gellak gebruikt. Wanneer je een cat eye magneet dicht boven de cat eye gellak houdt, beweegt de magnetische gellak mee met de magneet, waardoor er verschillende vormen, patronen en lijnen ontstaan. Bij beweging lichten deze patronen op, waardoor je een uniek effect krijgt.

Cat eye gellak werkt doordat er metalen deeltjes in de lak verwerkt zitten. Deze metalen deeltjes zijn magnetisch, waardoor ze dus mee bewegen met de cat eye magneet. De metalen deeltjes lichten op bij beweging door de weerkaatsing van het licht.

12. Wax pen of rhinestone picker

Een wax pen of rhinestone picker is een speciale nail art tool waar je makkelijk rhinestones, strass steentjes of andere nail art steentjes mee kunt aanbrengen. Omdat de punt van deze tool van was is gemaakt, kun je hem makkelijk naar jouw wens vormen, zodat je nauwkeurig kunt werken.

Het vormen van de wasstift doe je door deze kort warm te wrijven tussen je vingers. Op die manier breng je strass steentjes, caviar beads, parels, kristallen of diamantjes van elk formaat gemakkelijk aan.

Lees ook: zó plak je nagel steentjes die goed blijven zitten.

Wat is nog meer handig om te hebben voor het maken van nail art?

Naast bovenstaande tools en penselen, zijn er nog een aantal andere tools, hulpmiddeltjes en materialen voor het maken van makkelijke nail art:

French manicure tip guides . Tip guides zijn speciale nagelstickers die je gebruikt voor het maken van strakke French lines. Na het aanbrengen van de French lines met nagellak of gellak, verwijder je de stickers gemakkelijk van je nagels.

. Tip guides zijn speciale nagelstickers die je gebruikt voor het maken van strakke French lines. Na het aanbrengen van de French lines met nagellak of gellak, verwijder je de stickers gemakkelijk van je nagels. Nail art pen . Met een nail art pen teken je op een gemakkelijke manier figuurtjes op je nagels. Het voordeel hiervan is dat je niet hoeft te werken met losse penselen of pennen.

. Met een nail art pen teken je op een gemakkelijke manier figuurtjes op je nagels. Het voordeel hiervan is dat je niet hoeft te werken met losse penselen of pennen. Nail art nagel sjablonen . Nail art nagel sjablonen zijn een soort mallen voor het aanbrengen van figuurtjes en patronen op je nagels. Nadat je de sjabloontjes op je nagels hebt geplakt, breng je nagellak of gellak aan. Vervolgens haal je de sjablonen weer van je nagels af.

. Nail art nagel sjablonen zijn een soort mallen voor het aanbrengen van figuurtjes en patronen op je nagels. Nadat je de sjabloontjes op je nagels hebt geplakt, breng je nagellak of gellak aan. Vervolgens haal je de sjablonen weer van je nagels af. Nagellak met dun kwastje . Nagellak met een dun kwastje is ideaal voor het makkelijk en snel maken van nagel designs en vooral handig wanneer je niet met losse penselen wilt werken.

. Nagellak met een dun kwastje is ideaal voor het makkelijk en snel maken van nagel designs en vooral handig wanneer je niet met losse penselen wilt werken. Corrector pen . Een corrector pen is een pen waarmee je gemakkelijk kleine foutjes in je nagel design kunt corrigeren. Hierdoor is hij dus ideaal om te hebben bij het maken van nail art.

. Een corrector pen is een pen waarmee je gemakkelijk kleine foutjes in je nagel design kunt corrigeren. Hierdoor is hij dus ideaal om te hebben bij het maken van nail art. Nagel stempel . Met een nagel stempel of stamping tool stempel je gemakkelijk patroontjes of figuurtjes op je nagels.

. Met een nagel stempel of stamping tool stempel je gemakkelijk patroontjes of figuurtjes op je nagels. Latex voor je nagels . Latex voor je nagels is een soort beschermgel die je aanbrengt op de huid en nagelriemen, waardoor deze niet vol lak, nail art poeder, pigmenten of glitters komen te zitten. Na het aanbrengen van de nail art, trek je de gel er gemakkelijk met een pincet af.

. Latex voor je nagels is een soort beschermgel die je aanbrengt op de huid en nagelriemen, waardoor deze niet vol lak, nail art poeder, pigmenten of glitters komen te zitten. Na het aanbrengen van de nail art, trek je de gel er gemakkelijk met een pincet af. Matte top coat . Matte top coat is een top coat die je nagels een matte afwerking geeft. Hierdoor kun je een heel andere look creëren. Lees meer over matte top coat .

Benodigdheden voor het decoreren van je nagels

Ook voor het versieren of decoreren van je nagels zijn er verschillende materialen en spullen. We zetten het op een rijtje.

Nail art stickers . Met nail art stickers of nagel stickers creëer je binnen een handomdraai leuke figuurtjes of patroontjes op je nagels. Je hoeft er niet goed voor te kunnen tekenen en geen vaste hand te hebben. Lees hoe je nail art stickers op de juiste manier aanbrengt .

. Met nail art stickers of nagel stickers creëer je binnen een handomdraai leuke figuurtjes of patroontjes op je nagels. Je hoeft er niet goed voor te kunnen tekenen en geen vaste hand te hebben. . Water decals . Water decals zijn een soort plaktattoos voor je nagels, oftewel nagel tattoos. Met water decals kun je gemakkelijke nail art creëren. Lees meer over het aanbrengen van water decals .

. Water decals zijn een soort plaktattoos voor je nagels, oftewel nagel tattoos. Met water decals kun je gemakkelijke nail art creëren. . Transfer foil . Transfer folie of nagel folie is folie die je aanbrengt op de plaklaag van gellak. Door de folie op je nagels te stempelen, creëer je bijzondere effecten en patronen op je nagels.

. Transfer folie of nagel folie is folie die je aanbrengt op de plaklaag van gellak. Door de folie op je nagels te stempelen, creëer je bijzondere effecten en patronen op je nagels. Nagel steentjes . Nail art steentjes zoals strass steentjes, kristallen, caviar beads of parels, zijn ideaal om jouw nail art design een extra touch te geven. Lees meer over het aanbrengen van nagel steentjes .

. Nail art steentjes zoals strass steentjes, kristallen, caviar beads of parels, zijn ideaal om jouw nail art design een extra touch te geven. . Glow in the dark nagellak . Met glow in the dark nagellak kun je je nagels in het donker laten oplichten, waardoor je een uniek effect creëert.

. Met glow in the dark nagellak kun je je nagels in het donker laten oplichten, waardoor je een uniek effect creëert. Nail art studs . Met nail art studs geef je jouw nagel design een stoere en edgy afwerking.

. Met nail art studs geef je jouw nagel design een stoere en edgy afwerking. Chrome poeder . Met chrome poeder creëer je een spiegelend, reflecterend en metallic afwerking op je nagels. Omdat chrome nagels licht weerkaatsen licht, creëer je een unieke effect. Lees meer over het maken van chrome nails .

. Met chrome poeder creëer je een spiegelend, reflecterend en metallic afwerking op je nagels. Omdat chrome nagels licht weerkaatsen licht, creëer je een unieke effect. . Nail art glitters . Door glitter poeder door acryl of gel te mengen, creëer je prachtige glitternagels. Ook kun je de glitters in nagellak of de toplaag van gellak strooien.

Wat moet je verder weten?

Het is belangrijk om jouw nail art tools en penselen goed te onderhouden. Op die manier verleng je de levensduur van je materialen. Dit kun je het beste doen door ze meteen na gebruik schoon te maken en op de juiste manier op te bergen. Lees meer over het voorbereiden, schoonmaken en bewaren van nail art penselen.

Verder is het handig om aparte penselen en aparte sponsje te gebruiken voor lichte kleuren, donkere kleuren en glitters.

Tips voor het maken van nail art

Maak je nagels goed schoon voordat je begint. Dit kun je het beste doen met nail prep . Op die manier zorg je ervoor dat de producten beter hechten en jouw nail art dus langer blijft zitten. Lees meer over nail prep .

. Op die manier zorg je ervoor dat de producten beter hechten en jouw nail art dus langer blijft zitten. . Gebruik altijd een base coat. Op die manier voorkom je dat de lak of pigmenten in je nagels trekken en voor verkleuring zorgen.

Niet schudden maar rollen. Schud nooit met je nagellak, gellak of nail art verf. Rol in plaats daarvan het flesje of pen tussen je handen.

Gebruik altijd een top coat. Zo zorg je ervoor dat jouw nail art design zo lang mogelijk blijft zitten. Lees meer over de verschillende soorten top coat .

. Laat je nagels goed drogen als je nagellak gebruikt. Op die manier voorkom je dat je jouw meesterwerk per ongeluk verpest. Lees hoe je nagellak sneller kunt laten drogen .

Veelgestelde vragen