13 Zoll MacBook Air kaufen (2025)

* Ungefähre Angaben. Die Gebühren können sich im Lauf der Zeit ändern.

Sicherheits- und Warnhinweise zu diesem Produkt gibt es MacBookAir Einführungshandbuch: https://support.apple.com/de-de/guide/macbook-air/welcome/mac (öffnet ein neues Fenster)

Hersteller: Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA.

Verantwortliche Person in der EU: Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland

apple.com (öffnet ein neues Fenster)

** Die Eintauschwerte für die Inzahlungnahme variieren und sind abhängig von Zustand, Alter und Konfiguration deines qualifizierten Eintauschgeräts. Nicht alle Geräte sind für eine Gutschrift qualifiziert. Du musst volljährig sein, um gegen eine Apple Gift Card oder eine Gutschrift eintauschen zu können. Der Wert der Inzahlungnahme kann auf den Kauf eines qualifizierten neuen Geräts angerechnet oder zu einer Apple Gift Card hinzugefügt werden. Der tatsächlich anerkannte Wert basiert auf dem Erhalt eines qualifizierten Geräts, das der bei der Schätzung angegebenen Beschreibung entspricht. Steuern können entsprechend dem Gesamtwert des neuen Geräts bemessen werden. Der Eintausch im Store ist nur gegen Vorlage eines gültigen amtlichen Lichtbild­ausweises möglich (lokale Gesetze können eine Speicherung dieser Daten erfordern). Das Angebot gilt möglicherweise nicht in allen Stores und der Eintauschwert kann online und im Store variieren. Einige Stores haben möglicherweise weitere Anforderungen. Apple bzw. seine Partner für die Inzahlungnahme behalten sich das Recht vor, jede Eintausch-Transaktion aus beliebigen Gründen abzulehnen, abzubrechen oder einzuschränken. Weitere Infos gibt es bei den Apple Partnern für die Inzahlungnahme und das Recycling qualifizierter Geräte. Möglicherweise gelten Einschränkungen und Beschränkungen.

Gib für ein Upgrade dein momentanes Gerät in Zahlung. Deine monatliche Zahlung an Zinia wird abgeschlossen und der verbleibende Eintauschwert wird für dein neues Gerät gutgeschrieben. Wenn der Eintauschwert deines Geräts geringer ist als der ausstehende Betrag deiner monatlichen Zahlung, musst du dich mit Zinia in Verbindung setzen, um den verbleibenden Saldo auszugleichen, wenn du das möchtest. Wenn der Eintauschwert geringer ist, musst du die verbleibenden monatlichen Raten für die bestehende Finanzierung zahlen, oder du entscheidest dich dafür, den vollen Eintauschwert auf deine neue monatliche Rate anzurechnen.

°°Erhalte eine zusätzliche Gutschrift, wenn du bis 2.April 2025 einen Qualifizierten Mac eintauschst und ein neues Qualifiziertes Apple Produkt kaufst. Möglicherweise gelten zusätzliche Bedingungen von Apple oder den Apple Partnern für die Inzahlungnahme.

Fußnote**** Ratenkauf wird von Zinia (der Handelsname der Open Bank SA) im Apple Online Store, in der Apple Store App und in den Stores in Deutschland unterstützt. Open Bank SA ist eine nach spanischem Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz an der Plaza de Santa Bárbara2, 28004 Madrid (Spanien), Steueridentifikationsnummer: A28021079. Die Open Bank SA ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Banco Santander S.A. Abhängig vom Antrag, den finanziellen Verhältnissen und den bisherigen Kreditaufnahmen. Wenn du für einen Ratenkauf akzeptiert wirst, wird das Recht, den geschuldeten Betrag einzufordern, unmittelbar nach deinem Kauf der Apple Produkte von Apple an Zinia abgetreten. Das bedeutet, dass du von diesem Zeitpunkt an nur noch an Zinia zahlen kannst, um den geschuldeten Betrag zu verringern. Zahlungen an Apple oder Dritte verringern nicht den Betrag, den du Zinia schuldest.

Die vollständigen Bedingungen, Zahlungsoptionen für den Ratenkauf und entsprechende Beispiele findest du hier.

Repräsentatives Beispiel: Kaufbetrag 949€, Nominalzinssatz: 0%, Effektivzinssatz: 0%, Zahlbar über 12Monate in 11monatlichen Raten von 79,08€ und einer letzten Rate von 79,12€. Gesamtbetrag der Finanzierung einschließlich Zinsen: 949€.

Repräsentatives Beispiel: Kaufbetrag 949€, Nominalzinssatz: 0%, Effektivzinssatz: 0%, Zahlbar über 24Monate in 23monatlichen Raten von 39,54€ und einer letzten Rate von 39,58€. Gesamtbetrag der Finanzierung einschließlich Zinsen: 949€.

Repräsentatives Beispiel: Kaufbetrag 1.299€, Nominalzinssatz: 2,47%, Effektivzinssatz: 2,5%. Zahlbar über 24Monate in 23monatlichen Raten von 55,53€ und einer letzten Rate von 55,50€. Gesamtbetrag der Finanzierung einschließlich Zinsen: 1.332,69€.

Repräsentatives Beispiel: Kaufbetrag 1.299€, Nominalzinssatz: 3,45%, Effektivzinssatz: 3,5%. Zahlbar über 36Monate in 35monatlichen Raten von 38,03€ und einer letzten Rate von 38,22€. Gesamtbetrag der Finanzierung einschließlich Zinsen: 1.369,27€.

Nur zertifizierte refurbished Produkte sowie Produkte im Bildungsbereich:

Repräsentatives Beispiel: Kaufbetrag 1.299 €, Nominalzinssatz: 6,20 %, Effektivzinssatz: 6,38 %. Zahlbar über 12 Monate in 11 monatlichen Raten von 111,92 € und einer letzten Rate von 111,93 €. Gesamtbetrag der Finanzierung einschließlich Zinsen: 1.343,05 €.

Repräsentatives Beispiel: Kaufbetrag 1.299 €, Nominalzinssatz: 6,20 %, Effektivzinssatz: 6,38 %. Zahlbar über 24 Monate in 23 monatlichen Raten von 57,69 € und einer letzten Rate von 57,70 €. Gesamtbetrag der Finanzierung einschließlich Zinsen: 1.384,57 €.

Repräsentatives Beispiel: Kaufbetrag 1.299 €, Nominalzinssatz: 6,20 %, Effektivzinssatz: 6,38 %. Zahlbar über 36 Monate in 35 monatlichen Raten von 39,64 € und einer letzten Rate von 39,51 €. Gesamtbetrag der Finanzierung einschließlich Zinsen: 1.426,91 €.