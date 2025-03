2 eenvoudige manieren om groene thee te bereiden_Gezond eten (2025)

Groene thee is een bijzondere drank. Groene thee, afkomstig uit China, is nu over de hele wereld een populaire gezondheidsdrank geworden (1). Het is niet alleen goed voor de gezondheid als het als drank wordt gebruikt, maar is ook zeer gunstig bij gebruik in huidverzorgings- en schoonheidsproducten.

Groene thee heeft tal van heilzame eigenschappen. Het bevat verschillende enzymen en aminozuren en is verrijkt met koolhydraten en lipiden. Groene thee is ook doordrenkt met sterolen, polyfenolen, carotenoïden, tocoferolen en meer. Cafeïne en verwante verbindingen maken ook deel uit van groene thee. Het heeft een zeer bittere smaak en deze smaak wordt versterkt als de thee niet goed wordt bereid. Maar door regelmatig te oefenen, kan deze bitterheid worden verminderd.

Soorten groene thee:

Om de beste smaak en goedheid van echte groene thee te krijgen, moet je proberen deze bij Chinese theewinkels te kopen. De Chinezen hebben altijd de beste recepten voor groene thee! Er zijn veel dure beschikbaar:

Dragon well of Lung ching:het is een van de duurste groene theesoorten. Het is heldergroen van kleur en wordt in zeer kleine hoeveelheden geproduceerd en daarom zijn de prijzen erg hoog (2).

Sencha : Als je een zoetere groene thee wilt, overweeg dan om Sencha te nemen, een zoete groene thee (3) en goedkoper dan dragon. Het is gemakkelijk verkrijgbaar in de winkels dan Dragon Well en andere dure groene thee.

Bancha:Het is een goedkopere versie van Sencha en is ook minder smaakvol

Matcha:het is een van de zoetste groene theesoorten die er zijn. Het is de thee die wordt gebruikt bij traditionele ceremonies in Japan (4). Het is duur en velen beschouwen het als de koning van groene thee.

Gyokuro:De bladeren van deze groene thee zijn in de schaduw gekweekt en hebben een rijke smaak, maar hebben een lage adstringerende werking. Het is een van Japans duurste thee.

Genmaicha:Het is een van de meest populaire theesoorten in Japan en bevat een mix van geroosterde rijst en sancha- of bancha-thee.

Hojicha:deze thee is gemaakt van afgewerkte theebladeren die een paar minuten zijn geroosterd en is ideaal voor maaltijden (5).

Voordelen van groene thee:

1. Geneest oorontsteking:

Wist je dat groene thee oorontsteking helpt verminderen? Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in groene thee om de oren te reinigen om infectie te helpen stoppen (6).

2. Verlicht stress en angst:

Groene thee bevat aminozuren die helpen om zowel stress als angst te verlichten (7). Een perfect drankje om je onrustige geest te kalmeren!

3. Stopt de verspreiding van virussen:

Japanse wetenschappers hebben ontdekt dat egcg in groene thee kan helpen voorkomen dat het hiv-virus zich vastklampt aan de gezonde cellen en helpt voorkomen dat het virus zich verspreidt (8).

4. Verlaagt het risico op de ziekte van Parkinson:

Groene thee helpt voorkomen dat hersencellen schade oplopen die kan leiden tot de ziekte van Parkinson (9).

5. Regelt bloeddrukniveaus:

Groene thee kan helpen uw bloeddruk laag te houden door angiotensine te verlagen, wat leidt tot hoge bloeddruk (10).

6. Versterkt het immuunsysteem:

Groene thee is goed voor het versterken van je immuniteit. De polyfenolen en flavonoïden in de thee helpen het immuunsysteem sterk te houden (11). Dit leidt tot een beter vermogen om ziekten te bestrijden.

7. Verhoogt de weerstand:

Ook helpt groene thee je te beschermen tegen verkoudheid en griep (12) door vitamine C te leveren die de weerstand helpt verhogen.

8. Verlaagt het risico op voedselvergiftiging:

Groene thee is effectief in het verminderen van het risico op voedselvergiftiging; het helpt ook om de kans op nierfalen en andere nierziekten te verkleinen (13).

9. Behoudt botdichtheid:

Als je elke dag groene thee drinkt, zal het gezonde fluoride erin ervoor zorgen dat je botdichtheid niet achteruitgaat (14).

10. Verlaagt het risico op obesitas en het cholesterolgehalte:

Groene thee is echt effectief in het voorkomen van obesitas door de verplaatsing van glucose naar de vetcellen te belemmeren. Ook helpt groene thee het cholesterolgehalte te verlagen en de hoeveelheid goede cholesterol te verhogen (15).

11. Geeft glans aan de huid:

Groene thee is geweldig om je huid jong te houden en je ook te helpen langer te leven (16).

12. Verlaagt het risico op kanker:

Groene thee vermindert het risico op kanker door de hoge hoeveelheid antioxidanten. de antioxidanten in groene thee helpen het lichaam celbeschadiging te beschermen, waarvan wordt aangenomen dat deze verband houdt met kanker (17).

13. Verlaagt de bloeddruk:

Groene thee is geweldig voor hartaandoeningen omdat het de bloeddruk en het cholesterol verlaagt (18).

14. Goede afslankoplossing:

Groene thee is nuttig voor diegenen die proberen af ​​te vallen. Het helpt om meer energie te krijgen, zodat u langer kunt sporten en betere resultaten kunt behalen tijdens het afvallen (19)

Hoe maak je groene thee met bladeren:

De bereiding van groene thee is anders dan die van de gemiddelde zwarte thee die we thuis maken. Het vereist enkele eenvoudige stappen. Houd er bij het maken van groene thee rekening mee dat als de theeblaadjes in water van meer dan 90 °C worden gedrenkt, ze bitter worden. Houd er dus rekening mee dat je het in water moet trekken dat niet zo heet is.

Dus wat heb je nodig:

Groene theebladeren - de basishoeveelheid is 1 theelepel voor 1 kopje groene thee - sommige kunnen ook groene theeparels gebruiken

Een theezeefje (gewassen en gedroogd) - deze stap is nodig als je deze zeef gebruikt om gewone zwarte thee te maken

Een kopje

Een roestvrijstalen pot

Water

Stap 1:

Neem een ​​theelepel groene theeblaadjes. Zelfs als je besluit om het voor het hele gezin te maken, moet je er rekening mee houden dat je voor elk kopje een theelepel theeblaadjes neemt.

Stap 2:

Neem nu de theeblaadjes in een zeef/zeef en houd apart.

Stap 3:

Neem nu een roestvrijstalen pot/pan en kook voldoende water. Gebruik in plaats daarvan een glazen kom als je wilt. De ideale temperatuur voor groene thee is 80 c tot 85°c, dus houd het water in de gaten om te zien of het niet kookt. We moeten water dichtbij het kookpunt brengen, maar niet koken. Als het per ongeluk begint te koken, zet je gewoon het gas/het vuur uit en laat je het een beetje afkoelen (bijvoorbeeld 30 tot 45 seconden) en dan zou het klaar moeten zijn voor gebruik.

Stap 4:

Plaats nu de kop/mok waarin je de thee wilt zetten. Neem de zeef/zeef en plaats deze over de kop of mok.

Stap 5:

Nu moeten we het hete water in de kop gieten en de thee maximaal 3 minuten laten trekken. Dit is de stap waar we heel voorzichtig moeten zijn. Niet iedereen houdt van een sterke drank en om te zien of de thee precies goed is, houd je een lepel bij de hand en drink je elke 30/45 seconden een lepel thee om erachter te komen of de smaak goed is.

Stap 6:

Haal nu de zeef eruit als je zeker bent van de smaak (of hij is 3 minuten gepasseerd) en bewaar hem opzij. Voeg wat suiker toe (½ theelepel) of als je een gezonde keuze wilt, voeg wat honing toe (1 theelepel).

Stap 7:

Roer de suiker/honing erdoor en laat de drank een paar seconden afkoelen en geniet van je kopje groene thee.

Hoe maak je groene thee met poeder:

Sommigen kunnen de thee maken met behulp van groene theepoeder dat gemakkelijk op de markt verkrijgbaar is. Dus hier is een gemakkelijke manier om het te maken met groene theepoeder.

Je hebt nodig:

Groene theepoeder – 1 en ½ theelepel,

Water – 1 kopje,

Suiker – 1 theelepel

Als je op dieet bent, gebruik dan 1 theelepel honing als vervanging voor suiker

Stap 1:

Neem kopje water in een roestvrijstalen kom of glazen kom en verwarm het. Onthoud dat groene thee bitter wordt als het te heet wordt, dus houd de temperatuur in de gaten. Gebruik een keukenthermometer om te zien of het rond de 85°C is.

Stap 2:

Zet het vuur uit zodra het kookpunt bereikt. Laat het nu een paar seconden afkoelen

Stap 3:

Voeg het groene theepoeder toe aan het water. De ideale tijd om te weken is ongeveer 3 minuten, maar u kunt na 1 ½ minuut een slokje nemen om te controleren of de smaak sterk genoeg is.

Stap 4:

Na 3 minuten zou de kleur bruin moeten zijn. Zeef het theepoeder met een zeef.

Stap 5:

Voeg de suiker of honing toe aan de thee en giet het in het kopje. Je kunt ook een snufje kardemompoeder toevoegen voor een extra smaak.

Om de beste kop groene thee te krijgen, onthoud:

Er zijn veel varianten beschikbaar op de markt. Probeer verschillende varianten en kies de beste.

Gebruik altijd bladeren/poeder van goede kwaliteit voor de beste smaak.

Voeg het poeder nooit toe aan kokend water zoals we gewoonlijk doen voor onze normale zwarte thee.

Voeg het poeder altijd toe aan heet, maar niet kokend water. De ideale temperatuur is 80-85 °C voor het zetten van de lekkerste kop thee.

Voeg honing toe aan de thee als je er elke dag 3 tot 4 glazen van drinkt. Dit vermindert de hoeveelheid suiker die u elke dag consumeert.

Groene thee heeft veel voordelen. Dus als we het als dagelijkse drank gebruiken, samen met gezonde voeding en levensstijl, zul je binnen een paar weken resultaat zien. Blijf fit, blijf gezond!