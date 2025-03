25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'AP^ • EUR 11,32 (2025)

Verkäufer: yipaoh42 ✉️ (266) 94.3%, Artikelstandort: Hessen, DE, Versand nach: DE, Artikelnummer: 226624546994 25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'AP^. (1) sollte auf den Alkohol warten Nicht als Testprobe verwendet werden, damit es mit der Gewebeflüssigkeit gemischt werden kann. Und es sollte das Blut auf die andere Seite des Papiers legen, die in der Nähe eines kleinen Anschlusses auf der oberen links. Beschreibung: 100% brandneu und hohe Qualität feature: seine Kästchen und Anweisungen sind in englischer Sprache Die Ergebnisse des Glukosetests sind korrekt und die Preis ist sehr erschwinglich. Es ist die beste Wahl. Dies ist ein medizinisches Produkt, und das Krankenhaus verwendet auch dieses Produkt. Wir haben ein professionelles Service -Team faq: 1.bestzeit zum Messen: (1) Fastenplasma -Glukose (mindestens 8 bis 10 Stunden ohne Lebensmittel, außer Wasser .). (2) 2 Stunden nach einer Mahlzeit (das Timing beginnt mit dem ersten Biss) 2.normale Reichweite: (1) Faste Blutzucker (FBG) : 3,9-6,1 m Moll (70-110 mgdl). : Die Blutzuckerkonzentration hat normalerweise zwei Methoden: Einer ist das MMOLL, der andere ist der MGDL. Die beiden Glukosokonzentrationseinheiten können ineinander umgewandelt werden, der Umwandlungskoeffizient ist 18. Von MMoll zu MGDL ist das erstere (MMoll) umgekehrt 18; umgekehrt durch MGDL zu MMOLL ist erstere (MGDL) geteilt mit 18.@#@@ 3.test sample: (1) sollte auf den Alkohol warten Nicht als Testprobe verwendet werden, damit es mit der Gewebeflüssigkeit gemischt werden kann. 4.Ustages: blut sollte an der Kante der Teststreifen geschlossen werden, die das Blut effektiv aufnehmen lässt Mit Testpapier. Und es sollte das Blut auf die andere Seite des Papiers legen, die in der Nähe eines kleinen Anschlusses auf der oberen links. und dann die Maschine über 45 Grad zu diesem Sauganschluss drehen. 5.Errors: ca. 15% bis 20% Abweichung. Eine Abweichung des Testergebnisses möglicherweise durch die unangemessene Operation, die Diät oder die Emotionen. Und der Testfehler des Blutzuckermessers betrug weniger als 20%, was keinen Einfluss auf die Behandlung der Patienten hatte. Paket enthalten: 25x Teststreifen+ 25 x Lancets Hinweise: 1. Bitte erlaubte 1--3mm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 2. Aufgrund des Unterschieds zwischen verschiedenen Monitoren, dass das Bild möglicherweise nicht die tatsächliche Farbe des Elements widerspiegelt. Condition: Neu

Neu Brand: Unbranded

Unbranded Type: Diabetes Tester

Diabetes Tester Hersteller: //

// Marke: Markenlos

Markenlos Farbe: //

// Produktart: //

// Country/Region of Manufacture: China

Verkäufer - 25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'AP^

See Also

Preis - 25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'AP^

, 11 days for sale on eBay. 0 verkauft, 8 verfügbar.

Popularität - 25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'AP^

, 11 days for sale on eBay. 0 verkauft, 8 verfügbar.

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes^^i EUR 6,37 Sofort-Kaufen 22d 17h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes-lk EUR 6,33 Sofort-Kaufen 19d 2h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes-$i EUR 6,81 Sofort-Kaufen 13d 6h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'AP EUR 7,19 Sofort-Kaufen 23d 11h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'AP-n EUR 7,00 Sofort-Kaufen 12d 9h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'AP -w EUR 7,28 Sofort-Kaufen 27d 7h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'AP -G EUR 7,28 Sofort-Kaufen 29d 7h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes YP EUR 7,50 Sofort-Kaufen 26d 7h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes`xd EUR 7,18 Sofort-Kaufen 17d 11h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'jj EUR 6,37 Sofort-Kaufen 19d 5h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes-$r EUR 6,55 Sofort-Kaufen 18d 9h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'RM EUR 5,83 Sofort-Kaufen 19d 11h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'A G❤D EUR 7,06 Sofort-Kaufen 11d 9h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes T.cf EUR 6,14 Sofort-Kaufen 25d 9h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes·:J EUR 6,01 Sofort-Kaufen 14d 7h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes:J~ EUR 6,49 Sofort-Kaufen 18d 3h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tester ZF EUR 7,02 Sofort-Kaufen 20d 7h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'SU EUR 6,32 Sofort-Kaufen 15d 7h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes-J4 EUR 6,37 Sofort-Kaufen 3d 3h

25pcs for Safe-Accu Blood Glucose Test Strips and Lancets for Diabetes Tes'YR EUR 6,31 Sofort-Kaufen 16d 10h

50x Exactive EQ Blood Glucose Test Strips Codefree and Lancets Daily Use Kit EUR 17,23 Sofort-Kaufen 17d 9h