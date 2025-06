4 причины, почему DOOM: The Dark Ages — главный шутер этого года — не выстрелил (2025)

Первый сезон «Одни из нас» многие называли «лучшей экранизацией видеоигры». Но для Нила Дракмана и Крэйга Мейзина это был провал. Провал — потому что, несмотря на все усилия извратить и втоптать в грязь знакомую миллионам историю, испортить её окончательно не удалось. Во втором сезоне создатели решили взять реванш — тем более что работать предстояло с материалом и без того спорной The Last of Us: Part II. Теперь, когда сезон подошёл к концу, самое время разобраться: что в итоге получилось? И можно ли на это смотреть без отвращения.

Посттравматическое сериальное расстройство. Обзор второго сезона «Одни из нас» [The Last of Us]

Но не «Экспедицией» единой. Этот год уже выдался плодородным на крупные релизы. Особенно для ПК-аудитории, которая, помимо Kingdom Come: Deliverance 2, получила ещё Final Fantasy VII: Rebirth, Assassin’s Creed: Shadows, Spider-Man 2, The Last of Us: Part II, TES: Oblivion Remastered и ряд других более или менее заметных проектов. Игры, которые стремятся не только залезть в ваш кошелёк, но и откусить добрый кусок личного времени.

