4 причины, почему DOOM: The Dark Ages — главный шутер этого года — не выстрелил (2025)

Новый мясной шутер DOOM: The Dark Ages от id Software подошёл к релизу в хорошей форме: отличное техническое состояние, зубодробительный геймплей, достойная пресса и запуск в Game Pass. Но что-то пошло не так. Главный шутер 2025 года не выстрелил. Пиковый онлайн в Steam оказался в разы ниже, чем у DOOM: Eternal, а спустя пять дней Bethesda выдала лишь неловкое «3 миллиона поигравших». Скромный старт удивил многих, но на деле это закономерный результат — The Dark Ages собрал целое бинго из неудачных обстоятельств. Каких именно? Разбираемся в этом материале.

Когда в марте 2020 года на весь мир гремел экспериментальный “платформер” под названием DOOM: Eternal, все сидели по домам и играли в игры. Индустрия росла семимильными шагами, и это, безусловно, сказалось на итоговых цифрах. Но мы-то уже в 2025-м и знаем: за бурным ростом неизбежно пришло «послепандемическое похмелье» — рынок оказался перегрет, а за подъёмом последовало закономерное падение.

Единственный объективный показатель, по которому сегодня можно судить о популярности DOOM: The Dark Ages, — это пиковый онлайн в Steam. И сухие цифры говорят сами за себя: 31 470 человек на пике против 104 891 у DOOM: Eternal и 44 271 у DOOM (2016). Напрашивается закономерный вопрос: почему так мало, если аудитория Steam с 2016 года выросла в разы? Для сравнения: пиковый онлайн всего Steam поднялся с 13,7 миллиона игроков в 2016 году до 41 миллиона в марте 2025-го. Ответ кроется в нюансах, и один из них — азиатский.

Из-за этой системы попаданий, как и в случае с прошлогодними приключениями Индианы Джонса в The Great Circle, среди обязательных требований для нового DOOM значится видеокарта с поддержкой трассировки лучей. А значит, все владельцы видеокарт ниже поколения RTX 20 просто не смогут запустить The Dark Ages.

Что главное для разработчиков, мечтающих о сверхпопулярной игре? Правильно — она должна запускаться на максимальном числе устройств, включая модели среднего и даже бюджетного сегмента. Однако шутерные флагманы исторически служили витриной для новых технологий — и в этом смысле id Software осталась верна традициям. The Dark Ages демонстрирует весь арсенал свежего движка id Tech 8: великолепная графика, молниеносные загрузки циклопических уровней, безумное количество спецэффектов и частиц на экране. Но главное — уникальная система расчёта попаданий по врагам с использованием трассировки лучей. И всё это при отличной производительности на большинстве современных видеокарт.

Рост китайской аудитории сам по себе не мог гарантировать успех новому DOOM. Китай — это в первую очередь ПК-рынок, заточенный под условно-бесплатные онлайн-проекты. Причём рынок, долгое время изолированный от глобальной индустрии. Рынок, где из-за жёсткой цензуры игры серии DOOM официально никогда не издавались. Так что даже если приток китайских пользователей в Steam и мог как-то повлиять на судьбу The Dark Ages, это влияние — пренебрежимо мало. Классический западный шутер про истребление демонов выглядит для китайской части аудитории Steam как странный нишевый продуктик из параллельной реальности.

Steam продолжает наращивать аудиторию, но рост этот связан не столько с повышенным интересом к играм, сколько с демографической революцией на платформе. Если раньше доминировал англоязычный сегмент, то теперь на первом месте — китайский. В начале 2025 года, во многом благодаря наплыву новых пользователей на фоне релизов локальных игр, доля китайской аудитории превысила 50%, тогда как англоязычная сократилась до 24%.

Если обратиться к статистике железа пользователей Steam, становится очевидно: под эти требования не попадает как минимум 40% аудитории платформы. Но и это ещё не всё — минимально новый DOOM хочет «откушать» 8 ГБ видеопамяти. Так что владельцы таких бюджетных решений, как RTX 2050, не могут рассчитывать даже на стабильные 30 кадров в 1080p при включённом DLSS и минимальных настройках. А пользователи младших моделей из новых поколений довольствуются чуть лучшими, но всё ещё далекими от 60 кадров результатами — которых едва хватает для комфортной игры при бешеном темпе и безумии на экране.

Дорогое удовольствие

Теперь, когда мы разобрались с аудиторией Steam, а Bethesda отчиталась о трёх миллионах поигравших — причём The Dark Ages достиг этой отметки в семь раз быстрее, чем Eternal, — может показаться, что все просто поиграли в Game Pass. И вот вам ответ на вопрос о низком онлайне в Steam. Но так ли это на самом деле?

Примеры Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince и Palworld показывают: релиз в Game Pass, как и пиратство, вовсе не мешает хорошим играм продаваться. В конце концов, часть игроков, приобщившись к проекту через подписку, всё равно хочет поддержать разработчиков рублём, а другая часть — просто предпочитает «владеть» игрой. Пусть юридически это и не совсем так, мало кто захочет потерять доступ к любимой игре, когда её уберут из ротации подписки.

Однако экономические условия тоже сыграли не последнюю роль. Мы уже выяснили, что после пандемии рынок начал остывать, а затем к этому добавились глобальные геополитические потрясения. И теперь по всему миру так или иначе бушует кризис — где-то сильнее, где-то слабее. На этом фоне крупные издатели продолжают набивать цену своим продуктам, и DOOM: The Dark Ages не стал исключением: за базовую версию просят $70, за премиум — все $100.

Многие пользователи попросту не готовы отдавать такие деньги за «шутерок на вечерок», не будучи уверенными, что игра увлечёт настолько, чтобы провести в ней больше 15 часов, необходимых для одного прохождения. Да, сам по себе этот аргумент спорный — измерять ценность игры по количеству часов геймплея, мягко говоря, странно (привет, Ubisoft!), — но психологический фактор нельзя сбрасывать со счетов. Для сравнения: за ту же Expedition 33 просят всего $50, а благодаря региональным ценам игру можно взять ещё дешевле. При этом геймплея там легко набегает на 60–80 часов, если захочется освоить весь побочный контент.

Но не «Экспедицией» единой. Этот год уже выдался плодородным на крупные релизы. Особенно для ПК-аудитории, которая, помимо Kingdom Come: Deliverance 2, получила ещё Final Fantasy VII: Rebirth, Assassin’s Creed: Shadows, Spider-Man 2, The Last of Us: Part II, TES: Oblivion Remastered и ряд других более или менее заметных проектов. Игры, которые стремятся не только залезть в ваш кошелёк, но и откусить добрый кусок личного времени.

Можно сколько угодно говорить о том, что аудитории у этих проектов разные, но кругозор увлечённого геймера, как правило, не ограничивается одним жанром. А вот кошелёк, увы, ограничен — особенно под натиском драконовских ценников. К слову, самые низкие региональные цены на новый DOOM — в Китае: около $48,5. Но, как мы уже поняли, это одно из последних мест, где стоит искать фанатов серии.

Драный сарафан

«А где же стоит искать фанатов DOOM?» С этим вопросом мы с вами подходим к последней, но не по значению, остановке нашего сегодняшнего маршрута. Успех таких игр, как Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2, не в последнюю очередь обеспечили сами пользователи — я говорю о так называемом «сарафане», он же сарафанное радио. Когда одни игроки делятся впечатлениями с другими — в комментариях под новостями, чатах или в курилке — пробуждая у сторонних наблюдателей желание приобщиться к чему-то популярному, обсуждаемому и, вероятно, социально одобряемому в обществе.

И здесь против DOOM выступают сразу несколько факторов. Во-первых, маркетинговая кампания в этот раз была на удивление тихой. Этот отдел не в первый раз выполняет свою работу «спустя рукава», из-за чего в продажах проваливаются даже такие уникальные жемчужины, как Hi-Fi Rush — потому что в эпоху информационного шума нужно кричать как можно громче, чтобы тебя услышали.

Да, были трейлеры на выставках, классический набор превью и рекламных слоганов, но не было ощущения праздника. Не было ощущения, что выходит действительно главный шутер года — хотя, с огромной вероятностью, так оно и есть. Но посторонней аудитории маркетологи не смогли это донести. Точно также как не смогли и донести, а чем на самом деле является новый DOOM.

Кроме того, в The Dark Ages встроена антипиратская защита Denuvo, которая для некоторых игроков выглядит как «чёрная метка» — а заодно не позволяет «приобщиться» к игре пиратам. А это, в свою очередь, наносит мощный удар по обсуждаемости проекта в сообществе.

Однако когда мы говорим о DOOM, на «сарафан» куда сильнее влияет другой фактор — я бы даже сказал, особенность, зашитая в ДНК серии. Её блестяще разобрал по косточкам мой коллега Михаил Казачкин в своей монументальной работе «ДНК главного шутера индустрии. Почему DOOM захватила умы и до сих пор любима геймерами», с которой я горячо рекомендую ознакомиться. Речь, конечно же, о том, что DOOM — это серия, где каждая новая игра настолько же похожа на предыдущую, насколько и отличается от всех остальных.

Что это значит в контексте успеха конкретной части, в частности The Dark Ages? А то, что под «фанатской базой DOOM» мы имеем в виду весьма разнородную группу игроков, которым могут нравиться совершенно разные игры — по стилю, механикам, атмосфере и ощущениям от игры.

В итоге мы получаем ситуацию:

часть фанатов, которая плевалась от Eternal, осталась в восторге от The Dark Ages;

часть фанатов не признаёт ничего, кроме DOOM (2016);

другая часть — считает Eternal magnum opus id Software, по сравнению с которым The Dark Ages — шаг назад.

Таких «категорий» фанатов можно обозначить ещё больше — есть и те, для кого DOOM «умерла» после DOOM 3.

Но главное, что стоит из этого вынести — фанатское сообщество DOOM разобщено. DOOM — это та серия, которая долгие годы не может объединить фанатов под одним флагом, и поэтому каждая часть обзаводится как фанатами, так и непримиримыми хейтерами. С Dark Ages это сыграло злую шутку.

Analysis

DOOM: The Dark Ages стал жертвой сразу нескольких факторов — ни один из них не мог «убить» онлайн в одиночку, но в совокупности они привели к тому, что запуск оказался скромным.

Несмотря на монструозный рост аудитории Steam, потенциальная пользовательская база DOOM увеличилась не столь значительно. Антипиратская защита, высокая стоимость игры в условиях экономического кризиса, слабый маркетинг, насыщенный релизами старт 2025 года и высокие системные требования — всё это отрезало свою часть аудитории.

Кроме того, разобщённость фанатского сообщества DOOM не позволила The Dark Ages стать игрой-событием. Проекту не удалось сформировать однозначно позитивный информационный фон, который мог бы по эффекту «снежного кома» прокатиться по индустрии, привлекая всё больше игроков с каждым днём.

Называть DOOM: The Dark Ages провалом точно не стоит — оставим это менеджерам Microsoft, которые руководствуются собственными метриками. Но и слепо верить в успех не стоит. В индустрии уже сформировалось негласное правило: если игра превзошла ожидания, говорят о продажах; если не дотянула — говорят о «поигравших».

Важно помнить: низкий онлайн ничего не говорит о качестве игры. DOOM: The Dark Ages получил достойные оценки — 85 баллов на Metacritic и 86% положительных отзывов в Steam. Да, это самая низкооценённая часть в серии, но от этого она не становится плохой. Если игра вам понравилась — не позволяйте числам испортить впечатление о проекте. Играйте в игры, дорогие друзья, а не в цифры!

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