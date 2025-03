5x de beste oogmake up remover | Fashionchick.nl (2025)

Onze productselectie De beste keuze - Clinique naturally gentle eye makeup remover Clinique Make Up Remover Ogen Kalmerend Alle Huidtypes Clinique - Naturally Gentle Eye Makeup Remover Make-up Remover Ogen - Kalmerend - Alle Huidtypes€27,29 Naar recensie

Je wilt geen rode, geïrriteerde ogen of wimpers nadat je je oogmake-up hebt verwijderd. Toch zijn er veel removers die wel pijn doen, of die geen pijn doen maar dan nog veel mascara onder je ogen laten. Wij gingen daarom op onderzoek uit op zoek naar de beste make-up removers. We hebben simpelweg veel verschillende removers getest en vinden onderstaande vijf de beste oogmake-up removers die er zijn. We hebben gelet op textuur, ingrediënten, verschillende huidtypen, en keken naar de prijs. Eén van deze vijf toppers is een aanwinst aan je skincareroutine.

De beste keuze - Clinique naturally gentle eye makeup remover

Wat we leuk vinden Zachte en crèmeachtige formule

Geschikt voor alle huidtypes.

Vrij van parfum Wat we minder leuk vinden Hogere prijsklasse

Geschikt voor alle huidtypes.

Vrij van parfum Wat we minder leuk vinden Hogere prijsklasse

Onze beste keuze is de oogmake-up remover van Clinique. Dit is een zachte, crèmige remover die heerlijk aanvoelt op je ogen. Wij waren vooral verbaasd over hoe gemakkelijk deze make-up remover mascara verwijdert (zelfs waterproof!), je hoeft niet eens hard te wrijven. Door de crème textuur voelt de huid rondom je ogen achteraf niet trekkerig maar juist fris en gehydrateerd. Zoals de meeste producten van Clinque is deze make-up remover dermatologisch getest en zitten er geen ingrediënten in die irriteren. Kortom, wij op de redactie vinden dit de beste keuze.

Beste budget make up remover - NIVEA Double Effect Waterproof Oogmake-up Remover

Wat we leuk vinden Budgetvriendelijk en effectief

Verzorgt de wimpers en wenkbrauwen

Geschikt voor gevoelige ogen/huid Wat we minder leuk vinden Laat soms een licht olie-laagje achter

Niet geschikt als je heel gevoelige ogen hebt

Verzorgt de wimpers en wenkbrauwen

Geschikt voor gevoelige ogen/huid Wat we minder leuk vinden Laat soms een licht olie-laagje achter

Niet geschikt als je heel gevoelige ogen hebt

De budgetvriendelijke optie van NIVEA verraste ons omdat hij heel goed is in het verwijderen van waterproof mascara. Daarnaast zijn we ook positief over de ingrediënten, want biotine en korenbloemextract verzorgen je wimpers en wenkbrauwen (en de huid daaromheen). De formule is op oliebasis en ook nog eens dermatologisch getest. Kortom: een aanrader als je niet te veel wil betalen voor een oogmake-up remover en wel op zoek bent naar een goede remover voor waterproof make-up. Maar, als je heel erg last hebt van gevoelige ogen, dan kan je beter voor de volgende optie kiezen.

De beste oogmake-up remover voor gevoelige ogen - Biotherm Biocils Anti Chute Oog Make-up Remover

Wat we leuk vinden Combinatie van reiniging en verzorging

Hydrateert de huid rondom je ogen

Geschikt voor zeer gevoelige ogen Wat we minder leuk vinden Hogere prijsklasse

Laat soms een licht olie-laagje achter

Hydrateert de huid rondom je ogen

Geschikt voor zeer gevoelige ogen Wat we minder leuk vinden Hogere prijsklasse

Laat soms een licht olie-laagje achter

Als je heel erg last hebt van gevoelige ogen, dan heb je waarschijnlijk al veel oogmake-up removers getest. In veel make-up removers zitten irriterende stoffen waar een gevoelige huid simpelweg niet tegen kan. We hebben daarom extra gelet op de ingrediënten van alle removers en de beste optie voor gevoelige ogen gezocht. Dat is wat ons betreft de Biocils Anti Chute Oog Make-up Remover van Biotherm. De formule voelt zacht aan en hydrateert, dus je huid rondom je ogen voelt niet droog na gebruik. Een ander groot voordeel vinden wij de dubbele werking, want deze remover reinigt niet alleen je (waterproof) make-up, maar stimuleert ook wimpergroei. Je wimpers worden sterker met deze remover en vallen na verloop van tijd minder vaak uit. Win-win dus!

De beste remover voor waterproof make-up - SHISEIDO

Wat we leuk vinden Zeer effectief tegen waterproof make-up

Geschikt voor gevoelige ogen

Ook voor je lippen Wat we minder leuk vinden Hogere prijsklasse

Geschikt voor gevoelige ogen

Ook voor je lippen Wat we minder leuk vinden Hogere prijsklasse

De reden dat we veel aandacht besteden aan het verwijderen van waterproof make-up, is omdat we allemaal weten wat voor gedoe dit kan zijn. De beste oog make-up remover voor waterproof make-up is wat ons betreft die van Shisheido. Tijdens onze test was één wattenschijfje eigenlijk al genoeg om waterproof mascara én eyeliner moeiteloos te verwijderen. Wederom geen goedkope optie, maar zeker de beste keuze als je vaak waterproof make-up draagt. Deze remover kan je overigens ook voor je lippen gebruiken.

De meest natuurlijke oogmake-up remover - La Roche-Posay Respectissime

Wat we leuk vinden Hypoallergeen en parfumvrij

Geschikt voor gevoelige ogen

Natuurlijke optie Wat we minder leuk vinden Schroefdop is niet heel gebruiksvriendelijk

Geschikt voor gevoelige ogen

Natuurlijke optie Wat we minder leuk vinden Schroefdop is niet heel gebruiksvriendelijk

Tot slot delen we graag nog onze favoriete, natuurlijke oogmake-up remover - en dat is die van La Roche-Posay. Deze make-up remover is heel zacht en bestaat uit natuurlijke ingrediënten. De formule bevat ook geen parfum, dat is natuurlijk positief want daardoor krijg je geen prikkende ogen. Het nadeel is dat het product niet (lekker) ruikt. Wij waren in eerste instantie niet zo enthousiast, maar je moet deze remover eerst goed schudden voor gebruik. Daarna is de remover goed geschud en doet het wat hij moet doen.