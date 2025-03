8 bộ phim đáng nhớ trong sự nghiệp của Shin Ye Eun (2025)

Các tập phim có sự tham gia của Shin Ye Eun. Ảnh: Instagram @__shinyeeu

Năm 2017, Shin Ye Eun bắt đầu đến với thế giới giải trí Hàn Quốc với tư cách là người mẫu trang bìa cho tạp chí College Tomorrow 840. Sau đó cô làm thực tập sinh ca sĩ thần tượng ở công ty giải trí JYP Entertainment, nhưng cuối cùng lựa chọn diễn xuất.

Năm 2018, Shin Ye Eun chính thức ra mắt công chúng với vai trò diễn viên trong bộ phim học đường chiếu mang A-Teen 1 & 2, với vai diễn chính Do Ha Na. Bộ phim trở thành hiện tượng của giới trẻ Hàn khi ấy. Năm 2019, Shin Ye Eun đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình giả tưởng Chàng trai ngoại cảm, đóng cùng Park Jin Young (thành viên nhóm GOT7).

Chương trình truyền hình có sự tham gia của Shin Ye Eun

Năm 2019 và 2020, cô cũng xuất hiện với tư cách là một trong những người dẫn chương trình chính của Music Bank, KBS Song Festival, Happy together mùa 4 của đài KBS2. Năm 2021, Shin Ye Eun trở thành DJ trong chương trình radio có tên Volume up.

Chương trình truyền hình có sự tham gia của Shin Ye Eun gồm: Korea on Stage: 600 Years of Open Roads (2022), Face ID (2020), Delicious Rendezvous (2019), Salty Tour Season 2 (2019), Nemo Travel: A Trip to Spain (2019), A-Teen: Behind the Scene (2018), Omniscient Interfering View (2018)…

Các tập phim có sự tham gia của Shin Ye Eun

Sở hữu cả ngoại hình lẫn tài năng song sự nghiệp diễn xuất của Shin Ye Eun lại không thuận lợi. Các phim của cô đóng khi lên sóng đều không nhận được rating tốt. Phải đến năm 2022, với vai phản diện Park Yeon Jin thời trẻ trong phim Vinh quang trong thù hận, cô mới thực sự tỏa sáng.

Harper’s Bazaar giới thiệu đến bạn top các tập phim có sự tham gia của Shin Ye Eun đáng nhớ nhất.

1. Shin Ye Eun phim mới nhất: Jeong Nyeon (dự kiến phát sóng năm 2024)

Ảnh: Instagram @__shinyeeu

Phim dựa trên truyện tranh mạng cùng tên của tác giả Seo Irae. Lấy bối cảnh những năm 1950, Jeong Nyeon mô tả quá trình trưởng thành của nữ nghệ sĩ thiên tài Jeong Nyeon, từ lúc nhỏ đến khi gia nhập đoàn kịch quốc gia.

Yoon Jeong Nyeon (Kim Tae Ri) là một cô gái trẻ đến từ Mokpo. Cô không có tiền hay học vấn nhưng lại có tài năng ca hát. Dù là một thiên tài bẩm sinh, nhưng hoàn cảnh nghèo khó đã khiến cô luôn tự ti, mặc cảm. Ước mơ của cô là có thể gia nhập một công ty kịch truyền thống dành cho phụ nữ và cố gắng học tập để trở nên nổi tiếng.

Trong khi đó, Shin Ye Eun đảm nhận vai nữ chính thứ hai Heo Young Seo, một cô gái xuất thân từ một gia đình giàu có. Young Seo xinh đẹp, tự tin và có kỹ năng vững chắc trong ca hát, khiêu vũ và diễn xuất. Cô là đối thủ cạnh tranh số 1 của Yoon Jeong Nyeon.

2. Quán trọ tình yêu – The secret romantic guesthouse (2023)

Quán trọ tình yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Flower scholar’s love story của tác giả Kim Jung Hwa. Đây là dự án cổ trang đầu tay trong sự nghiệp diễn viên của Shin Ye Eun.

Yoon Dan Oh (Shin Ye Eun) từng là cô con gái út có cuộc sống vô lo vô nghĩ của một gia đình quý tộc giàu có. Song hiện giờ cô là trụ cột gia đình và quản lý quán trọ Ihwawon, một nơi ế ẩm đang vật lộn để kiếm sống qua ngày. Để duy trì quán trọ, Dan Oh phải làm mọi công việc, từ giao trứng gà cho đến vệ sinh quán trọ.

Một ngày, có ba thư sinh Kang San (Ryeo Un), Kim Si Yeol (Kang Hoon) và Jeong Yoo Ha (Jung Gun Joo) đến quán trọ ở cho kỳ thi quan. Sự xuất hiện của 3 anh chàng, mỗi người một tính cách này đã mang đến làn gió mới cho quán trọ Ihwawon.

Chưa kịp mừng, Dan Oh lại buộc phải cầm cố quán trọ để trả nợ cho người cha quá cố. Dan Oh tìm đến Jang Tae Hwa (Oh Man Suk) để vay nợ. Cô bị cuốn vào cuộc tìm kiếm người đầy nguy hiểm liên quan đến vua Lee Chang.

3. Các tập phim có sự tham gia của Shin Ye Eun: Vinh quang trong thù hận – The Glory 1 & 2 (2022-2023)

Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) là con gái của một bà mẹ đơn thân nghèo khổ. Cuộc sống của cô trở nên đen tối khi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Quá uất ức, Dong Eun tìm đến cái chết như một cách giải thoát nhưng không thành. Đến lúc này, Dong Eun lựa chọn sống tiếp và nuôi kế hoạch báo thù suốt 18 năm.

Được sự hỗ trợ của Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun), một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Dong Eun từng bước thực hiện kế hoạch trả thù. 5 kẻ bắt nạt cô giờ đây đều đã thành đạt trong cuộc sống. Đó là Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon), MC dự báo thời tiết nổi tiếng; Hye Jeong (Cha Joo Young) tiếp viên hàng không; Lee Sa Ra (Kim Hieora) là họa sĩ; Jae Joon (Park Sung Hoon), người thừa kế của một sân golf, thích quấy rối phụ nữ. Cuối cùng là Son Myeong Oh (Kim Gun Woo), làm việc cho Jae Joon.

Trong phim The Glory, Shin Ye Eun đảm nhận vai Park Yeon Jin lúc trẻ, người cầm đầu nhóm năm người bắt nạt và bạo hành Dong Eun khi còn học trung học.

4. Sự trả thù của người thứ ba – Revenge of others (2022)

Trong phim Sự trả thù của người thứ ba, Shin Ye Eun đóng vai nữ chính Ok Chan Mi, thành viên trong đội bắn súng chuyên nghiệp tại trường trung học học ở Busan. Một ngày, khi cô đang nói chuyện điện thoại với anh trai sinh đôi là Park Won Seok, thì anh trai bất ngờ nhảy lầu.

Cảnh sát nói anh trai Chan Mi tự sát, chỉ có cô biết sự thật không phải vậy. Để tìm ra sự thật, Chan Mi quyết định đến học ở ngôi trường Yong Tak mà anh trai đang theo học tại Seoul.

Tại đây, Ok Chan Mi đã gặp được nam sinh Ji Soo Heon (Lomon). Từ những hiểu lầm ban đầu, hai người dần trở thành bạn và hợp tác điều tra lại cái chết của Park Won Seok. Trong quá trình này, Chan Mi còn phát hiện ra vấn nạn bạo lực học đường và những góc khuất tại ngôi trường Yong Tak.

5. Phim Shin Ye Eun đóng: Hơn cả tình bạn – More than friends (2021)

Kyung Woo Yeon (Shin Ye Eun) yêu đơn phương bạn thân Lee Soo (Ong Seung Woo) trong suốt 10 năm, nhưng vẫn không được hồi đáp. Lee Soo khẳng định chỉ xem Woo Yeon là bạn, nhưng lại luôn quan tâm, chăm sóc cô.

10 năm sau, Kyung Woo Yeon quyết định không yêu đơn phương Lee Soo nữa. Cô quyết định thử yêu On Joon Soo, người đẹp trai, giàu có, là giám đốc điều hành nhà xuất bản Eun Yoo. Song, lúc này Lee Soo lại nhận ra tình cảm của mình với Woo Yeon không phải chỉ là tình bạn. Lee Soo bắt đầu điên cuồng theo đuổi Woo Yeon.

6. Các tập phim có sự tham gia của Shin Ye Eun: Meow, chàng trai bí ẩn – Meow, the secret boy (2020)

Phim Shin Ye Eun đóng Meow, chàng trai bí ẩn xoay quanh Sol Ah (Shin Ye Eun), 20 tuổi, vô cùng ghét loài mèo. Sol Ah là một nhà thiết kế đồ họa và luôn mơ ước được trở thành một tác giả truyện tranh trên mạng. Người nào xung quanh cũng đều được cô liên tưởng tới các loài vật khác nhau để vẽ, chỉ là không bao giờ vẽ mèo.

Một ngày, vì lỡ thích nam thần Jae Sun (Seo Ji Hoon), một anh chàng cực yêu động vật, nên Sol Ah đã quyết định rước về nhà một con mèo già và đặt tên là Hong Jo.

Tuy nhiên, Sol Ah không ngờ rằng Hong Jo không phải một con mèo bình thường, mà là một mỹ nam đội lốt mèo (Kim Myung Soo).

7. Chàng trai ngoại cảm – He is psychometric (2019)

Lee Ahn (Jin Young) có khả năng tâm lý học đặc biệt. Khi chạm vào bất cứ ai, anh đều có thể đọc được ký ức của người đó. Dù sở hữu siêu năng lực nhưng Lee Ahn khá nhút nhát, vụng về nên thường gặp rắc rối vì không kiểm soát được khả năng của mình.

Một ngày, Lee Ahn dính vào một vụ án trộm cắp vặt. Yoon Jae In (Shin Ye Eun), một cảnh sát trẻ mang nhiều tổn thương ở quá khứ, là người phụ trách vụ việc của anh. Đọc được nội tâm của Jae In, Lee Ahn quyết định bắt tay cùng Jae In giải quyết nhiều vụ án khó, chữa lành cho nhau và cùng nhau đấu tranh vì công lý.

8. Các tập phim có sự tham gia của Shin Ye Eun: Tuổi 18 – A-teen 1 & 2 (2018-2019)

Bộ phim thanh xuân học đường được thực hiện dựa trên truyện tranh ăn khách cùng tên. Nội dung xoay quanh 6 nam và nữ sinh ở một trường trung học phổ thông.

Mọi chuyện trở nên không bình thường khi Do Hana (Shin Ye Eun) chuyển sang học lớp có cô bạn cùng tên, Kim Hana (Lee Na Eun). Do Hana rất thích cậu bạn lớp bên Ha Min (Kim Dong Hee), nhưng Ha Min lại là người không rõ ràng. Ha Min cũng tỏ ra luôn quan tâm, chú ý đến Do Hana, nhưng lại cũng ngọt ngào với Kim Hana, khiến đối phương hiểu lầm.

Trên đây là top 8 bộ phim đáng nhớ trong sự nghiệp của Shin Ye Eun. Được đánh giá là nữ thần mới của điện ảnh Hàn, bởi sở hữu nét đẹp tinh khôi, trong trẻo, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tỏa nắng, Shin Ye Eun đang từng bước khẳng định bản thân cùng khả năng diễn xuất của mình. Nếu yêu thích nữ diễn viên, bạn đừng bỏ qua các tập phim có sự tham gia của Shin Ye Eun.

