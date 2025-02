La sirena e la città. Il guardare e l'essere guardate. Con la rivelazione Celesta Dalla Porta e un grandioso (tra i tanti, nel cast) Silvio Orlando. Da oggi è in streaming l'ultima meraviglia del regista: da guardare e riguardare Di Antonella Catena e Luca Barnabè 6 febbraio 2025

Da oggi è in streaming su Netflix Parthenope, ultimo film di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta (foto).

È disponibile in streaming da oggi Parthenope, 10mo film di Paolo Sorrentino. Il film che, secondo molti, l'Italia avrebbe dovuto candidare agli Oscar invece di Vermiglio.

Non fatevi "fuorviare" da simili dibattiti. Riguardate, o scoprite se l'avete perso in sala, l'ammaliante e ammaliatore ultimo film scritto e diretto da Sorrentino (che nel frattempo ha già annunciato il prossimo titolo: La grazia con Toni Servillo).

Il successo di Parthenope, da Cannes al trionfo al box office

Parthenope è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2024. Unico titolo italiano in concorso. Con recensioni contrastate (sedotte alcune, più ostili altre) e un premio tecnico: il Prix CST de l'Artiste-Technicien alla direttrice della fotografia Daria D'Antonio. È poi uscito al cinema dopo l'estate. Prima con un'inedita distribuzione notturna di insospettabile successo, e poi nelle sale a fine ottobre. Con una campagna promozionale innovativa, a tappeto, "giovanile" e a suo modo un film di Paolo Sorrentino (guardate il post instagram coi The Jackal qui sotto), Parthenope ha alla fine superato i 7 milioni e mezzo di euro d'incasso.

È il film del regista partenopeo che ha incassato di più, superando anche La grande bellezza. E il terzo film italiano, come ioncassi, del 2024 dopo Diamanti (11.078.222 euro), Il ragazzo dai pantaloni rosa (9.129.030) e appunto Parthenope con 7.528.886 euro.

PARTHENOPE: IL TRAILER ufficiale del film

Parthenope arriva adesso in streaming su Netflix. Dalle 9 di oggi giovedì 6 febbraio è disponibile sulla piattaforma, coi suoi 136 minuti nella storia di Parthenope, donna e sirena e città che si identifica totalmente con l'una e l'altra. a partire da quel nome: Parthenope esce dalle acque del golfo nel 1950, cresce su una carrozza dorata, si muove tra vicoli e Capri. Guarda la città dal mare e si fa guardare di giorno e di notte. Scappa, per tornare. Tra O' Comandante e Greta Cool, uomini e mostri, vescovi e sangue e tesoro, fratelli e amici e lo scrittore John Cheever e il professor Devoto Marotta. Marotta come Giuseppe, autore di L'oro di Napoli e San Gennaro non dice mai no...

Celeste Dalla Porta: Parthenope vestita col tesoro di San Gennaro

PARTHENOPE: TRAMA E CAST del film n 10 di Sorrentino

Napoli, anni 50. La bella Parthenope (Celeste Dalla Porta), ragazza partorita in mare, è così attraente da conquistare ogni uomo. Perfino il fratello Raimondo (Daniele Rienzo), suo primo amore adolescenziale. E quel Comandante (Alfonso Santagata) che le regala una carrozza d'oro come culla.

Cecilia Dalla Porta e Daniele Rienzo

Nel tempo la ragazza, con il suo fascino, ammalierà chiunque. Amici (Dario Aita), artisti, scrittori omosessuali (John Cheever interpretato da Gary Oldman), boss della camorra, alti prelati (il vescovo Tesorone-Peppe Lanzetta). Nel suo percorso, quando le viene suggerito di recitare, incontrerà anche donne bellisisme/dive in declino: Flora Malva (Isabella Ferrari) e Greta Cool (Luisa Ranieri). L’unico uomo con cui ha una relazione puramente platonica è il docente universitario di antropologia Devoto Marotta (straordinario Silvio Orlando) del quale seguirà le tracce professionali… Dal 1950 a oggi la vita, il mito, l’inafferrabilità di una totalizzante bellezza partenopea (da adulta con il volto e lo sguardo di Stefania Sandrelli)…

Celeste Dalla Porta e Stefania Sandrelli: le due età di Parthenope. Foto Gianni Fiorito/Ufficio stampa.

PARTHENOPE, RECENSIONE: TRA MITO E REALTÀ, LA STORIA DI UNA RAGAZZA SFRONTATA E DAL FASCINO IRRESISTIBILE. Come Napoli e la NAPOLETANITÀ

«È impossibile essere felici nella città più bella del mondo…». Con questa battuta icastica viene tratteggiato il profilo e il destino di una ragazza che porta su di sé il nome della “città più bella del mondo”. La ragazza sembra a sua volta la creatura più bella. Eppure pur essendo ammirata da tutti, ancora giovanissima conoscerà il dolore più buio e vischioso. L’ombra dell’infelicità addosso. Alter ego dell’autore, creatura intessuta di sogno, la protagonista del nuovo film di Sorrentino sembra al contempo un incanto e una presa di coscienza… Parthenope pare unire più “anime” dell’autore napoletano. La visionarietà debordante e incontenibile (L’amico di famiglia, Il divo, La grande bellezza, Loro) - tra onirico e quadro metafisico - qui si rifà ai miti. Secondo le leggende locali, Parthenope è anche la sirena del mito fondativo della città. Vediamo vicoli, bagliori e miserie di Napoli come ne L’uomo in più, in Polvere di Napoli (di Capuano su sceneggiatura di Paolo) e in È stata la mano di Dio.

Silvio Orlando

Infine è potente la “letterarietà” del regista, con echi di Raffaele La Capria (Ferito a morte). Mentre molti dialoghi fulminanti fanno pensare al romanzo “céliniano” di Sorrentino Hanno tutti ragione e ai racconti di Tony Pagoda e i suoi amici. Parthenope è una storia di miti, mitologie, miraggi, credulità. Fede, superstizioni e varie solitudini. È un’opera di molti alti cinematografici (gli abissi del mare a dare vita alla protagonista eponima) e antropologici (tipologie umane e maschere). E qualche basso (alcune esagerazioni per épater lo spettatore come il ragazzo quasi Buddha…). Ottimo cast in cui spiccano la bella Celeste Dalla Porta (al suo esordio), Silvio Orlando (magnifico e umanissimo professor Marotta) e la diva Greta Cool-Luisa Ranieri. Per chi ama Napoli e uno dei suoi più grandi artisti di cinema e letteratura.

Luisa Ranieri

La rivelazione di Parthenope: chi è la protagonista Cecilia Dalla Porta

Protagonista del film è la milanese Cecilia Dalla Porta, al suo esordio come protagonista dopo essere apparsa in Chi ha paura del Dottor Kramer (2020). Di più: come ha scritto qualcuno, "da Brera a Napoli”. Il nonno è infatti il fotografo Ugo Mulas, “occhio" e testimone di quella Milano anni 60 e 70 e dei suoi mitici locali. Nata il 27 dicembre 1997, Celeste ha studiato danza e recitazione. In particolare, ha seguito i corsi di Julie Stanzak, coreografa e ballerina tedesca del Tanztheater di Wuppertal. Diplomata a Brera e poi in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, è apparsa nei cortometraggi Cecità, Red Mirror (serie di corti realizzati dagli studenti del Centro) e La replica. In realtà Parthenope è il suo secondo film con Sorrentino dopo la scena (tagliata!) in È stata la mano di Dio (2020).

Celeste Dalla Porta e Gary Oldman

Intervistata da Teresa Ciabatti per 7, l'attrice ha raccontato così il casting con Sorrentino che le ha cambiato la vita: «Mi fa leggere una scena e improvvisare. Alla fine mi dice: “Ti facciamo sapere”. A me bastava, ero già felice così. Mi richiamano, e inizia un lungo percorso di incontri e provini. Mi danno da studiare tante scene, io studio. Mai studiato così intensamente in vita mia. Sapevo tutto a memoria. A ogni provino avevo paura che fosse l’ultimo. Dopo molti mesi mi prendono». Per prepararsi, studia la cadenza napoletana e legge, su consiglio di Sorrentino, Ferito a morte di Raffaele La Capria e Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese. Soprattutto, «mi è servito passare un mese a Napoli da sola, prima dell'inizio delle riprese»...

