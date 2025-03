[835] 6 februari 2025: Common challenges in cybercrime: 2024 review by Eurojust and Europol - ProHIC (2025)

Inleiding

Goede morgen allemaal op deze donderdag 6 februari 2025. Ik begin met een ´futuristisch liedje´: https://www.youtube.com/watch?v=D_8Pma1vHmw uit 1978! Maar nu naar de ´kennisparel´ van vandaag. Die betreft een gezamenlijk rapport van Europol en Eurojust over de opsporing en vervolging van verschillende typen van cybercriminaliteit. De editie van dit jaar beschrijft niet alleen belangrijke obstakels, met name op het gebied van digitaal bewijs, maar geeft ook een overzicht hoe nieuwe wetgevende maatregelen kunnen helpen cybercriminaliteit in al zijn dimensies aan te pakken.

De Europese rechtshandhaving wordt geconfronteerd met een overweldigende hoeveelheid digitale gegevens, het risico op gegevensverlies en de hardnekkige barrières voor toegang tot kritieke informatie vanwege juridische en technische beperkingen. Het toenemende gebruik van (illegale) diensten waardoor anoniem kan worden gecommuniceerd heeft de inspanningen om criminele activiteiten online op te sporen en te vervolgen verder gecompliceerd.

Het rapport gaat in op de invloed van nieuwe EU-wettelijke instrumenten, zoals het e-Evidence Package, de Digital Services Act en de EU AI Act. Deze instrumenten zijn bedoeld om de toegang tot gegevens te vergemakkelijken, grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren en opsporingsmogelijkheden te vergroten. Hun effectiviteit zal echter grotendeels afhangen van hoe ze worden geïmplementeerd en geïntegreerd worden in bestaande operationele strategieën. Er zal nog veel water door de Rijn stromen.

Het rapport onderstreept ook de waarde van de strategische samenwerking tussen Europol en Eurojust, met de nadruk op initiatieven zoals het SIRIUS-project, dat de samenwerking bij de opsporing en vervolging van cybercriminaliteit heeft versterkt. Deze inspanningen blijven een cruciale rol spelen bij het faciliteren van rechtshandhavingsinstanties om hun werk te verrichten in een steeds complexer digitaal landschap. Op naar de bijgesloten ´kennisparel´ voor een systematische beschrijving daarvan.

Bron

Eurojust & Europol (Author) (January 2025). Common challenges in cybercrime: 2024 review by Eurojust and Europol. The Hague: Eurojust & Europol, January, 34 pp. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Common_Challenges_in_Cybercrime_2024.pdf

Samenvatting

See Also Cybercrime - PSYCHOLOGY WIKI

The 2024 report on ‘Common Challenges in Cybercrime’ is a collaborative effort between Eurojust and Europol that addresses both persistent and emerging challenges in the realm of cybercrime and investigations involving digital evidence. This year’s report provides updates on significant developments and introduces new legislative tools aimed at enhancing the effectiveness of measures for fighting cybercrime.

The report underscores the ongoing collaboration between Eurojust and Europol which goes from strength to strength. Examples are the success of the SIRIUS Project, through serious crime investigations, numerous joint training programmes, and comprehensive reporting. The report highlights several new EU legislative frameworks, such as the e-evidence Package and the Digital Services Act. These frameworks were crafted to address the increasing volume of data, the ongoing issues related to loss of access to data, and challenges presented by anonymization services in the context of investigation and prosecution of crimes. The aim of the frameworks is to streamline processes and make it easier for competent authorities working in criminal investigations and prosecutions to manage large data sets and foster international cooperation more effectively.

Key cybercrime challenges are identified in the report. One important challenge is data management, which requires law enforcement agencies to deal with massive volumes of data, triggering a need for advanced analytic techniques and significant resources which are currently beyond the reach of many agencies. The report notes the ongoing impact of legal uncertainties following the invalidation of the Data Retention Directive, which continues to affect the availability of data for investigations. Additionally, technologies that obscure user identities and locations or block the lawful access to data are creating substantial barriers to tracing illicit activities. International cooperation also faces legal and logistical barriers that complicate the fight against cybercrime and often span several jurisdictions. Furthermore, collaboration between public and private partners, crucial for resolving cybercrimes, often run into obstacles such as data-sharing restrictions and the sensitivity of investigations.

This 2024 report outlines the common strategic directions of Eurojust and Europol in combating cybercrime. Moreover, it gives an overview of the use of new legislative tools and the practical application of these new legislative measures. The effectiveness of these tools will depend on their integration into current strategies and their adoption in the field by practitioners. At the same time, there are ongoing efforts aimed at enhancing the technical and operational capacities of law enforcement authorities in the EU, and ensuring that they are properly equipped to handle the complexities of modern digital investigations.

Afsluitend

Anticiperen op mogelijke ontwikkelingen op de criminaliteitsmarkt is en blijft een nog weinig toepast concept. Alle nieuwe technologieën creëren mogelijkheden en kansen voor het plegen van verschillende criminaliteitsvormen in het cyberdomein. Deze worden echter vaak over het hoofd gezien wanneer die technologieën voor het eerst worden gelanceerd. In een voortdurend veranderende wereld die wordt gekenmerkt door technologische vooruitgang en constante innovatie zijn de wendbaarheid en veerkracht van rechtshandhaving van het grootste belang om onze samenlevingen veilig en beveiligd te houden. Dit vereist voortdurende monitoring van nieuwe ontwikkelingen en analyse van hun impact. En vooral een dynamisch beleid om niet achter de feiten aan te lopen.

Eerder verstuurde ik deze ´kennisparel´ waarin een raamwerk wordt beschreven dat behulpzaam kan zijn bij het duiden en identificeren van nieuwe cyberbedreigingen en de ontwikkeling van effectieve preventie- en opsporingsstrategieën: https://prohic.nl/2024/10/01/766-1-oktober-2024-towards-a-cybersecurity-culture-behaviour-framework-a-rapid-evidence-review/ Dit raamwerk kan gebruikt worden om de effectiviteit van opsporingsstrategieën, preventiestrategieën en -beleid te beoordelen op basis van de prevalentie van cybercriminaliteit. Het biedt een prima overzicht en een raamwerk van interventies om cybercriminaliteit te reduceren en te voorkomen. Ten slotte verwijs is de geïnteresseerde lezer naar dit artikel: Leren van cyberincidenten: een meta-analyse van evaluatierapporten ten behoeve van organisatorisch leren. Zie: https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftveiligheid/2022/3-4/TvV-D-23-00003 Fijne dag verder.