9 (Film, 2009) - MovieMeter.nl (2025)

En voor de verandering met deze 9 maar eens aan de animatie, een genre die me normaliter niet trekt noch ligt maar uiteindelijk toch probeerde vanwege de naam Tim Burton om er uiteindelijk achter te komen dat dit een lokkertje is en de film geproduceerd is door Burton en niet geregisseerd.

Maar goed, aangeslingerd en wel viel toch meteen het visuele gedeelte op dat er uitermate goed uit ziet en dit in combinatie met de geluidseffecten en mooie soundtrack. En ja...dan val ik een beetje stil eigenlijk, want je kan niet veel zeggen over de vast en het acteren. En eigenlijk viel het verhaal ook wel een beetje tegen rond de poppen die willen weten waarom de machines het op hun gemunt hebben.

De hele film zit ik de piekeren en te peinzen over een achterliggende gedachte of filosofie. Is hetvvern aanklacht tegen artificial intelligence, stellen de poppen kinderen in oorlogsgebied voor of is het simpelweg de strijd van de mens tegen het systeem en de overheid...? Het wil niet vallen, maar mogelijk speelt er ook niet iets dergelijks en is er geen dubbele laag. En ja, dat valt wel wat tegen, hoe mooi het ook gemaakt is en er uit ziet, ik mis voor het gevoel toch net iets aan inhoud.

Ach, een vervelende zit is het niet en visueel en oo vlak van geluid is het wel genietbaar en er zijn best een paar aardig opgebouwde momenten met een fijn duister sfeertje maar dat is het dan ook al snel qua goede punten. Desalniettemin niet vervelend voor een keer.