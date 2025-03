9 x de beste zelfbruiners voor het gezicht (2025)

Omdat urenlang zonnebaden ofeen zonnebankje niet erg huidvriendelijke opties zijn voor een mooie bruine gloed, zoeken we graag de oplossing in een goede zelfbruiner. Gezicht of de rest van je lichaam kunnen worden ingeschmeerd met dit zelfbruinende goedje.

Wanneer we gebruik maken van een zelfbruinende crème, willen we natuurlijk wél dat deze geschikt is voor onze kwetsbare gezichtshuid. Een healthy glow op je gezicht tover je met gemak uit één van de volgende face selftanners. Bang voor een oranje sinaasappelgloed hoef je niet te zijn, want met de vele soorten tanning drops, crèmes en serums die afgelopen jaren op de markt zijn gekomen, lijkt het net alsof jij terugkomt van een weekje Ibiza.

Hoe breng je een zelfbruiner gezicht aan? Dit is grotendeels afhankelijk van wat voor soort zelfbruiner je hebt gekocht om aan te brengen op je gezicht, hals en decolleté. Hierbij wat tips die op elke soort toepasbaar zijn. Zorg voor een schone huid voordat je de zelfbruiner gezicht aanbrengt. Je kunt de zelfbruiner zowel 's avonds opbrengen voor het slapen gaan als 's ochtends voor je make-up. Als de zelfbruiner gezicht al 'kant en klaar' is, kun je deze direct opje gezicht, hals en decolleté aanbrengen. Soms is het nodig of mogelijk om het te vermengen met je normale gezichtscrème. Gebruik niet te veel van het product, je kunt immers altijd nog wat meer opbrengen. Zorg er in ieder geval voor dat het product goed uitgesmeerd is om rare vlekken te voorkomen. Let hierbij op je wenkbrauwen, je kaaklijn, je hals en de overgang naar je sleutelbeenderen en borst. Als je de zelfbruiner met je vingers op je gezicht aanbrengt, dan kan je het goed uitsmeren. Wél zit je naderhand met vlekken op je handen als je deze niet goed wast. Een andere optie is om een kwast of spons ervoor te gebruiken. Belangrijk is dat je de gezichtszelfbruiner een aantal uur in laat trekken. Doe het dus niet op als je naar de sportschool gaat of van plan bent om te zwemmen. Het heeft in dat geval geen nut. Goed om te weten is dat een zelfbruiner voor het gezicht je niet beschermt tegen schadelijke straling van de zon. Je huid insmeren met een product dat een zonnefactor bevat is daarom nog steeds een must - hoe bruin je huid ook is of wordt. Je zongebruinde look maak je compleet door naast de gezichtszelfbruiner ook een product voor je hele lichaam te gebruiken. Wil je zo lang mogelijk plezier hebben van het resultaat? Scrub je huid dan goed voordat je de zelfbruiner gezicht aanbrengt. Om je een eindje op weg te helpen, vind je hieronder beste én vriendelijkste zelfbruiner.Gezicht, hals en decolleté zullen hiermee subtiel gekleurd worden.

1. Eco by Sonia Face Tan Water Eco by Sonya Face Tan Water is geen crème of serum, maar hydraterend facial water van uitsluitend natuurlijke en biologische ingrediënten.Geen vervelende geur, kunstmatige en oranjekleurstoffen in dit product dus!Een fijne formule voor de (acne) gevoelige huid, doordat het de poriën niet verstopt maar de huid wél hydrateert. De Face Tan Water bevat vitamine C en zorgt voor een heldere, frisse teint die je kunt opbouwen van subtiel naar intensieve bruine teint. Een zeer bijzondere zelfbruiner. Gezicht en hals zijn geschikt voor deze Face Tan. Face Tan Water van Eco by Sonya bij Bol.com

2. Tan-Luxe The Face Illuminating Self-Tan Drops Misschien heb je de Tan-Luxe Illuminating Self-tan Drops weleens voorbij zien komen op Instagram. Het fijne aan dit product is dat je een paar druppels mengt met je dagcrème, olie of serum en je hebt binnen zestig minuten een zonnig tintje. Tan-Luxe belooft met de self-tan drops een natuurlijk bruine teint en verzorging in één, zonder de typische zelfbruiner geur.De formule bevat Tri-Collageen Booster, frambozenzaadolie, aloë vera en vitamine E om de doffe huid weer te laten stralen én een verjongend effect te geven. Voilà, een stralend zongebruind gezicht! Dit is trouwens ons favoriete product om een bruin tintje te krijgen met behulp van een zelfbruiner voor het gezicht. The Face Self Tan Drops van Tan-Luxe bij DeBijenkorf.nl

3. Chanel Soleil Identité Deze zelfbruinende crème van Chanel heeft een geltextuur en beschermt de gezichtshuid tegen schadelijke zonnestraling met behulp van SPF8. Hierdoor gaatde formulevroegtijdige huidveroudering tegen, terwijl het de huid voorziet van een zongebruinde én egale teint. Dehuid ziet er na een tijdje smerenstralender, zachter en gladder uit. Daar worden we blij van!Door een soft-focuscomplex met koperkleurigparelmoerworden lijntjes direct optisch vervaagd. Extra fijn: deze zachte formule ruikt ook nog eens heerlijk! Een luxe zelfbruiner. Gezicht of hals zijn uitermate geschikt om hiermee ingesmeerd te worden. Soleil Identité van Chanel bij Chanel.com

4.Collistar Face Magic Drops De Collistar Magic Drops zijnverrijkt met DHA Rapid, waardoor deze zelfbruiner de helft van de tijd van 'normale' zelfbruiners nodig heeft om de huid van een bruin tintje te voorzien. Dat isnog eens een fijne innovatie! Je kunt de druppels mengen met je eigen gezichtsverzorging, of enkele druppels alleen aanbrengen. De Magic Drops voorzien je huid binnen een uur van een goudbruine kleur en instant zonnige glow. We zijn fan van deze zelfbruiner. Gezicht en hals krijgen een heel mooi tintje. Magic Drops Face van Collistar bij Iciparisxl.nl

6. Marc Inbane Natural Tanning Spray De Marc Inbane Natural Tanning Spray is een natuurlijke formule met plantaardige en pureingrediënten, zoals vitamine E,ginkgo en aloë vera. De voedende spray zorgt voor een mooie, egaal bruine teint die tot wel vijf dagen mooi blijft. De luchtige formule trekt snel in, geeft geen strepen of vlekken en is makkelijk in gebruik. Niet voor niets zijn veel visagisten enhuidspecialisten fan van deze award-winning spray! Wederom een handige zelfbruiner. Gezicht én het lichaam kunnen worden ingesmeerd. Wel zo fijn: de flacon is geschikt voor zo'n zestig spraybeurten op het gezicht en de hals. Natural Tanning Spray van Marc Inbane bij Bol.com

7. Bare By Vogue Face Tanning Mist Dit is een bijzondere nieuwe zelfbruiner voor het gezicht van het merk Bare By Vogue en bevat huidvriendelijke bestanddelenzoals havermout en kamille. Dankzij deze fijne spray - die overigens ook vol zit met antioxidanten - krijgt je gezicht een natuurlijke bruine teint. Het beschermt je zelfs tegen schadelijkeinvloeden van buitenaf én irritaties worden verzacht. Ook fijn: de spray heeft een lekkere tropische fruitgeur en droogt heel snel Er zijn drie manieren waarop je deze zelfbruiner gezicht kan aanbrengen. Breng hoe dan ook eerst jouw moisturizer aan (dit kan je dag- of nachtcreme zijn)aan. De eerste mogelijkheid is om de mist op 15 tot 20 centimeter afstand op je gezicht, nek en hals te sprayen. Met behulp van een make-up kwast smeer je de mist goed uit. Verwijder vervolgens met een wattestaafje en wat lotion de spray van je wenkbrauwen. Je kunt de Tanning Mist ook de make-up kwast zelf sprayen en daarna met ronde bewegingen op je gezicht aanbrengen. De laatste optie is de zelfbruiner gezicht aanbrengen op een watje en dit over je gezicht te verspreiden. Zorg bij de laatste twee opties ervoor dat het goedje niet in je wenkbrauwen terecht komt.

Bare By Vogue Face Tanning Mist - zelfbruiner gezicht bij DeBijenkorf.nl