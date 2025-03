Aanschaf reis cpap - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Ik ben mij aan het oriënteren op een goede cpap reisset. Ik ben van plan over een paar maanden op vakantie te gaan waarin we meerdere korte vluchten gaan maken. Ik wil dus een compacte en lichte reis CPAP aanschaffen met een accu zodat deze niet mee hoeft als losse handbagage maar gewoon in mijn rugzak past. De accu is niet zo ingewikkeld maar de aanschaf van een reis cpap wel. Ik heb aardig wat tijd doorgebracht op het internet op zoek naar een geschikte apparaat. Op zich zijn er genoeg reis cpap's maar in Nederland is de keus erg beperkt. De enige leverbare in Nederland is de Resmed Airmini en de BMC M1 Mini. Prijstechnisch gaat mijn voorkeur uit naar de laatste maar ik kan op het internet eigenlijk geen ervarings- of testverslagen vinden. Ik lees in verschillende tests dat de Resmed een prima keus is maar de prijs is stevig en daarnaast moet je ook nog investeren in een slang en passend masker.

Mijn vraag is: heeft iemand ervaring met de BMC M1 Mini of weet iemand een site waar deze is getest?

En heeft iemand een betrouwbare site in de EU gevonden waar je wat meer keus hebt?

Ik weet dat er meer mensen zijn geweest die vragen omtrent de aanschaf van een reis CPAP hebben gesteld maar ik heb nog geen antwoord op mijn vragen gevonden.