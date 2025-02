Acknowledgement to Reviewers of Materials in 2017 (2025)

Peer review is an essential part in the publication process, ensuring that Materials maintains high quality standards for its published papers. In 2017, a total of 1483 papers were published in the journal. Thanks to the cooperation of our reviewers, the median time to first decision was 18 days and the median time to publication was 44 days. The editors would like to express their sincere gratitude to the following reviewers for their time and dedication in 2017:

Aaleti, Sriram Lianos, Panagiotis Aasmundtveit, Knut E. Liao, Chien-Sen Abdelal, G. Liao, Ying-Chih Abdelaziz, Sherif Lotfy Liaparinos, Panagiotis F. Abdelgaied, Abdellatif Licheri, Roberta Abdul Samad, Yarjan Lichołai, Lech Abdul-Aziz, Ali Lichtenegger, Helga Abduo, Jaafar Liebscher, Marco Abendroth, Martin Liefeith, Klaus Abot, Jandro Liew, Jat-Yuen Richard Abousnina, Rajab Lignola, Gian Piero Abramovich, Haim Likodimos, Vlassios Acet, Mehmet Lim, Young Soo Achilias, Dimitris S. Lim, Joonwon Adachi, Takuji Lima, Carmine Adam, Wittek Li-Mayer, Joanna Adjaoud, Omar Lin, Kuan Jiuh Adumitroaie, Adi Lin, Zhibin Aeberhard, Urs Lin, Chao-Sung Afanasiev, P. Lin, Hsiun-Kai Afonin, Kirill Lin, Dan-Jae Afroughsabet, Vahid Lin, Tai-Yuan Afshinnia, Kaveh Lin, King-Fu Agarwal, Mangilal Lin, Hungyen Aggelis, Dimitrios Lin, Chih-Lang Agrafioti, Anastasia Lin, Gong-Ru Agrawal, Kumar Varoon Lin, Chi-Chang Agrela, Francisco Lin, Chih-Lung Agrios, Alexander Lin, CP Aguiar-Ricardo, Ana Lin, Chun-Ming Ahmad, Hafiz Waqar Lin, Jong-Liang Ahmad, Fayyaz Lin, Jau-Wen Ahmmed, K.M. Tanvir Lin, Han Chien Ahn, Kyung Hyun Lin, I-Nan Ahn, Jaehun Ling, Maurice Ahn, Kwang-Hyun Linß, Sebastian Aikawa, Shinya Lionetto, Francesca Akanji, Lateef Liopo, Anton Akbar, Sheikh Liparoti, Sara Åkermo, Malin Lisiecki, Aleksander Akhavan, Behnam Lisovenko, Dmitry Akitsu, Takashiro Liss, Klaus-Dieter Akkutlu, I. Yucel LISSORGUES, Gaëlle Akm, Newaz Litina, Chrysoula Aksamija, Zlatan Litti, Lucio Akyol, Fatih Little, Brenda J. Akyurtlu, Alkim Liu, Allen Alam, Md. Mehboob LIU, K. Alam, Shahria Liu, Gang Alam, Talukder Liu, Pei Alam, Mohammad Parvez Liu, Sung-Po Alapan, Yunus Liu, Ren Alasbahi, Bandar Liu, Peng Alberti, Alessandra Liu, Qingfan Albizuri, Joseba Liu, Yijin Alcoutlabi, Mataz Liu, Yunling Alcubilla, Ramón Liu, Jinyun Alegre, Cinthia Liu, Aiqin Alema, Fikadu Liu, Fwu-Hsing Alessandri, Ivano Liu, Xian Hu Alhalawani, Adel Liverani, Liliana Ali, Majid Lizio, Giuseppe Alina, Alina Llanes, Luis Aljankawey, Abdualah S. Lloret, Fernando Aljazaeri, Zena R. Lo, Chien-fong Ally, Moonis Raza Lo Re, Giada AlMangour, Bandar Lobato, Justo Almeida, Maria Adelaide Araújo Lodewijks, Kristof Almeida, Henrique De Amorim Logo, Janos Almodovar, Jorge Lolla, Dinesh Alonso, Javier Lombardi, John Al-Sibahy, Adnan Long, Jérôme Altomare, Marco Longoni, Gianluca Altstadt, Eberhard López, G.A. Altstädt, Volker López De Lacalle, Luis Norberto Álvarez, José Ignacio López De Lacalle, L.Norberto Alvear, Daniel Lopez-Crespo, Pablo Alves, Marta López-Garzón, F.J. Aman, Sergej López-Lorente, Ángela Inmaculada Amaro, A.M. Lops, Diego Ambrosio, Luigi Lorenz, Michael Ameri, Shideh K. Lorenz, Alexander AMIGÓ, VICENTE Lorenzo, Miguel AminYavari, S. Losic, Dusan Ammu, Prhashanna Łosiewicz, B. An, Jia Love, Robert Anagnostopoulos, Costas A. Loveridge, Melanie Anastasova, Salzitsa Low, It Meng Anderson, Wayne A. Lozano-Guerrero, Antonio José Anderson, Travis M. Lu, Chenyang Andreoli, Enrico Lu, Geyu Andreou, Chrysafis Lu, Li Andrukhov, Oleh Luber, Sandra Andrzejewska, Ewa Lucenti, Elena Angelici, Robert J. Łuczak, Sergiusz Angelini, Emma Lughofer, Edwin Anim-Danso, Emmanuel Luk, Ting S. Annamalai, Pratheep Kumar Lukashev, Pavel Annamdas, Venu Lukasz, Borowik Annamdas, Venu G.M. Łukaszewicz, Mikolaj Annunziata, Marco Łukomksa-Szymańska, Monika Anselmi-Tamburini, Umberto Lumay, Geoffroy Antonio, APICELLA Lundstrom, Mark Antoniotti, Sylvain Lungu, Claudiu T. Antonov, Stoichko Luo, Shudong Antunes, Elsa Luong, Dzung Dinh Anyalebechi, Princewill Lupan, Oleg Anyszka, Rafał Lusi, Matteo Aoyagi, Kenta Luukkonen, Tero Aphale, Ashish Lu-Yin, Lin Apollonio, Ciro Luzi, Francesca Appadoo, Srimantoorao S. Lyeo, Ho-Ki Arabnejad, Hadi Lyons, John G. Araña-Mesa, Javier Łyszkowski, Radosław Araromi, Oluwaseun Lyutakov, Oleksiy Arena, Francesca Ma, Jinxing Arevalo, Cristina Maalouf, Chadi Argia, Katsuhiko Macaluso, Roberto Arias-Gonzalez, Felipe Mackinnon, Ian D.R. Arnaud, Françoise Maçôas, Ermelinda Arnold, Donna C. Maczka, Mirosław Arrua, Dario Madala, Srikanth Arteiro, Albertino Madasamy, Thangamuthu Artero Guerrero, Jose Alfonso Madge, Shantanu Artetxe, Beñat Maeda, Hirotaka Arvapally, Ravi Kumar Maeder, Xavier Aryan, Pouria Maegawa, Satoru Asamoto, Shingo Maekawa, Koichi Ashekuzzaman, S.M. Magnaldo, Thierry Ashraf, Warda Magyari, Klara Ashruf, Colin Mahajan, Sahil Assender, Hazel Mahata, Manoj Kumar Astarita, A. Mahjoub, Reza Ata, Seisuke Mahoutian, Mehrdad Atabaev, Timur Maia, Lino M. Atabaev, Timur Sh. Maiberg, Matthias Athanasiou, Christos Maier, Petra Attar, Hooyar Maio, Andrea Attia, Mondher Helmi Maiwa, Hiroshi Attik, Nina Makarona, E. Atwood, Sara A. Mäkelä, Jyrki M. Auffermann, Gudrun Makov, Guy Auger, Maria A Malfait, Wim J. Auppatham, Nakaruk Malgorzata, Wisniewska Avendano-Franco, Guillermo Mallavia, R. Ayala, Julia Mallidi, Srivalleesha Aymard, Luc Maloy, Stuart A. Aymerich, F. Mamidala, Ramulu AZNÁREZ GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ Man, Dula Azoug, Aurelie Manakari, Vyasaraj Bachaga, Tarek Mandapati, Ramakrishnam Raju Bae, Changdeuck Mander, John Bae, Sungchul Mang, Tia Bae, Youngchul Mangialardi, Teresa Baeza Labat, Juan Antonio Manna, Rudra Sekhar Bagby, Michael Mansoori, G. Ali Bagdziunas, Gintautas Mansour, Rabih Bahk, Je-Hyeong Manukyan, Khachatur V. Bai, Yang Manzani, Danilo Baino, Francesco Manzhos, Sergei Bajda, Tomasz Manzone, Marco Baji, Avinash Mao, Yuanbing Bajorek, Anna Mao, Chuanbin Bajwa, Dilpreet S. Mao, Yimin Bajwa, Rizwan Marais, Stephane Baker, James Marcadon, Vincent Baker, Paul Marcellini, Moreno Balakrishnan, G. Marcinkevicius, Saulius Balanay, Jo Anne G. Marczak , Jacek Balandraud, Xavier Mardare, Andrei I. Balázsi, Csaba Marie, Mohammed Balcerzak, Mateusz Mariniello, Loredana Baldo, Nicola Mariusz, Kubus Balke, Benjamin Marken, Frank Ballesta-Claver, Julio Markopoulos, Angelos Balogh, Attila Marmiroli, Nelson Baltakys, Kestutis Marmy, Pierre Baltazart, Vincent Marques, Carlos Alberto Ferreira Baltriukiene, Daiva Marquis, Damien M. Ban, Masahito Marradi, Alessandro Banach, Marcin Marrs, Michael A. Bandyopadhyay, Sulalit Martellotta, Francesco Banham, Dustin Martí Albiñana, José V. Bani, Daniele Martin, Van De Ven Bányai, Tamás Martínez Pañeda, Emilio Barbier, A. Martinez-Calvo, Miguel Barbillon, Grégory Martínez-Máñez, Ramon Barbosa, Joaquim Martino, Luca Barbot, Jean Francois Martino, Sabata Bardaweel, Hamzeh Martín-Ramos, Pablo Barile, Claudia Martins, Rodrigo Barker, Philip J. Martone, Alfonso Barlage, Douglas W. Martowicz, Adam Barmatov, Evgeny Maruf, Sajjad H. Barra, Giuseppina Marvasi, Massimiliano Barrau, Sophie Marx, Michael Barretta, Raffaele Masato, Ueda Barriobero-Vila, Pere Mascia, Leno Bartocci, Pietro Massera, Jonathan Barucca, Gianni Masuda, Yoshitake Baryshnikov, Sergey Vasilevich Matanovic, Ivana Basaran, Cemal Materer, Nicholas F. Basaran, Osman Mateusz, Koziol Basiak, Ewelina Mathaudhu, Suveen Bassani, Paola Mathew, Nithin Bäßler, Ralph Mathew, Mathew Bastidas, David M. Mativenga, Mallory Battabyal, Manjusha Matko, Vojko Bauchy, Mathieu Matsubara, Masahiko Baudis, Stefan Matsuda, Tokiyoshi Baumann, Felix W. Matsuda, Yasuhiro Baumeister, Joachim MATSUGAKI, Aira Baumgarten, Martin Matsumoto, Akikazu Bayer, Ilker S. Matsuo, Tetsuji Baykal, Doruk Matsuoka, Tsuneyoshi Bayraktar, E. Matsuura, Kazunori Bechelany, Mikhael Matsuyama, Kiyoshi Bechou, Laurent Matsuzaki, Korenobu Béchou, Laurent Matsuzaki, Yoshio Becker, Thorsten Matzeu, Giusy Bedon, Chiara Mauksch, Michael Begines, Belen Maurel, Laura Behnood, Ali Mauriello, Francesco Behrens, Bernd-Arno Maurotto, Agostino Behrou, Reza Mavrogonatou, Eleni Bella, Federico Mazahery, A. Bellini, Costanzo Mazari, Adnan Belver, Carolina Mazeika, Liudas Belviso, Claudia Mazurek, Grzegorz Belyakov, Andrey Mazzio, Katherine A. Ben Sedrine, Nebiha Mbey, Jean Aime Bencardino, Francesco McAndrew, Anthony R. Bender, Florian McCloy, John Bendersky, Leonid A. McDonald, Armando Benedetti, Ivano Méausoone, Pierre-Jean Benetti, Ana Raquel Medvedovski, Eugene Benseman, Timothy M. Meenashisundaram, Ganesh Kumar Benvenuti, Elena Mehrali, Mehdi Berardi, Valentino Paolo Mehrpouya, Mehrshad Beretta, Stefano Mejia, Israel Berge, Franz Mekonnen, Tizazu H. Bergum, Kristin Melchers, Robert E. Berlanga, Carlos Melchionna, Michele Bermudo, Carolina Melro, António Rui Bernardello, Fabio Melvin, Gan Jet Hong Bernardo, Luís Memarzadeh, Kaveh Bernards, Matthew Men, Yongjun Bernède, J.C. Menabue, Ledi Bernini, Romeo Méndez, Bianchi Berski, Wiktor Mendis, Chamini Berthebaud, David Meneghetti, Giovanni Berthod, Patrice Menendez, Rosa Bertino, Massimo F. Menezes, Pradeep Berto, Filippo Meng, Xin Bertoncello, Paolo Meng, Le Bertrand, Charrier Meng, Fanqiang Besara, Tiglet Meng, Qingen Betancur, Rafael Meng, Lingqiang Betelu, Stéphanie Mengucci, Paolo Beuerle, Florian Menna, Costantino Beves, Jonathon Mensah, Enoch A. Beyerlein, Irene J. Mergia, Konstantina Bhatt, Anand Merle, Benoit Bhattacharjee, Tilak Merodio, Jose Bhattacharya, Mrinal Mesarovic, Sinisa Biacchi, Adam Mesbah, Adel Bialecka-Florjańczyk, Ewa Metz, Renaud Białobrzeska, Beata Mey, Jörg Bidola, Pidassa M. Miani, Fabio Biernat, Jan Miao, Jiashi Biesuz, Mattia Miao, Guoxing Bihamta, Reza Michalcová, Alena Biles, William Ernest Michalska-Domańska, Marta Bilic, Ante Michaud-Soret, Isabelle Biranchi, Panda Micheli, Davide Birkett, Martin Mickelson, Alan R. Birloaga, Ionela Mickelson, Alan Bishay, Peter Mickovski, Slobodan B. Bisio, Francesco Migita, Satoshi Bisker, Gili Miguel, Castro-Colin Bisoyi, Hari Krishna Mihara, Tsuyoshi Biswas, Shaurjo Mikhailova, Alexandra Blanco, Ignazio Miklaszewski, Andrzej Blanco-Valera, Maria Teresa Milanese, Chiara Blanloeuil, Philippe Milanesio, Marco Blayo, Anne Milczarek, Grzegorz Blel, Walid Milia, Egle Bloh, Jonathan Z. Milkereit, Benjamin Blomme, Erik Milovanovic, Bojan Bochentyn, Beata Min, Kyung-San Bochud, Nicolas Minakshi, Manickam Boffa, Vittorio Minami, Ichiro Bogan, Justin Minea, Alina Adriana Bogdanchikova, Nina Mines, R.A.W. Boland, Conor Mines, Robert A.W. Bolander, John Mingareev, Ilya Boldrini, Stefano Mingler, Bernhard Bolotov, Leonid Mingo, Beatriz Bolvin, Hélène Miniaci, Marco Bolz, Sebastian Miniewicz, Andrzej Bombac, Andrej Miranda Guedes, Rui Bon, Volodymyr Miranda Salvado, Isabel Margarida Bonek, Mirosław Miras, Haralampos N. Bong, Hyuk Jong Mirdamadi, Alireza Bonifacio, Alois Miri, Amir K. Boone, Matthieu N. Miron, Richard J. Borbas, K. Eszter Miroshnichenko, Andrey Borchers, C. Mirsayar, MirMilad Boria, Simonetta Mirzadeh, H. Borkar, Tushar Misaelides, Panagiotis Borkow, Gadi Mishra, Yogendra Borkowski, Leszek Mishra, Rajesh Bormashenko, Edward Mitsuhiro, Terakawa Borsacchi, Silvia Miura, Seiji Bosch, Rik-Wouter Miyamoto, Manabu Bose Goswami, Sanjukta Miyauchi, Masahiro Bosia, Federico Mochalin, Vadym Bossuyt, Frederick Modigell, Michael Bouazizi, Nabil Moeini Sedeh, Mahmoud Boulanger, Joan A.R. Mohamed, Walid Boumerzoug, Zakaria Mohammad, Arjmand Bouropoulos, Nikolaos Mohammed, Ghusoon Ridha Boyer, Michael Mohanchandra, Kotekar Bradley, James MOHANTA, ANTARYAMI Brando, Giuseppe Mohtadi Bonab, Mohammad Ali Brandt, Milan Moineau-Chane-Ching, Kathleen I. Branquinho, Rita Maria Mourão Salazar Mokaya, Robert Brantley, William A. Mokhtari, Omid Brault, J. Molenda, Janina Braymand, Sandrine Mølhave, Kristian Bredol, Michael Molina, Carmen Belén Brenna, Stefano Molina-Aldareguía, Jon Mikel Bresser, Dominic Mollón, Victoria Brigham, Katharine Monchau, Francine Brighenti, Roberto Monetta, Tullio Brink, Tobias Monje, Alberto Brischke, Christian MONOT-LAFFEZ, Isabelle Brnic, Josip Montanari, R. Brögelmann, T. Montealegre-Melendez, Isabel Brokmeier, Heinz-Günter Monteil-Rivera, Fanny Brostow, Witold Montero-Chacón, Francisco Brudzynski, Katrina Montiel, Vicente Brunner, Andreas Montufar Jimenez, Edgar Benjamin Brychcy-Rajska, Ewa Montuori, Rosario Brzeziński, Marek Monzón, Mario D. Bu, Junfu Moon, Doo Kyung Buccolieri, Alessandro Moon, Hong Chul Bucha, Jozef Moon, Jiho Buckley, David. J. Moon, Juhyuk Buckman, Jim Moore, Axel C. Bucur, Voichita Moore, Moreton Bueno, Moises Moraczewski, Krzysztof Bufo, Sabino A. Moramarco, Vincenzo Buha, Joka Morasch, Alexander Buhan, Patrick De Morcillo, M. Buhl, Josef-Christian More, Karren Leslie Bui, Tinh Quoc Moreno, G. Garcia Bulgariu, Laura Moreno Arboleda, Francisco Javier Bulic, Mladen Moreno-Atanasio, Roberto Bull, Steve Moreno-Maroto, José Manuel Bulou, Hervé Moretti, Laura Bundesmann, C. Morgado, Jorge Bünzli, Jean-Claude Moriconi, Giacomo Buonocore, Francesco Morikawa, Atsushi Burbank, Malcolm Morley, Nicola A. Burgert, Ingo Moroz, Adam Burghard, Žaklina Morreale, Marco Burin, Alexander L. Morrison, Finlay D. Burkel, Eberhard Mosallaei, Hossein Burnat, Barbara Mosey, Stephen Burrows, Nathan Moskal, G. Buscarnera, Giuseppe Mosnackova, Katarina Busche, Christoph Mostafa, Ahmad Büsselberg, Dietrich Moura, Maria J. Butt, Javaid Mourdikoudis, Stefanos Butylina, Svetlana Moure, Alberto Buyle-Bodin, Francois Moussaoui, Kamel Bychanok, Dzmitry Mouzakis, Dionysios E. Bylski-Austrow, Donita I. Mozurkewich, George Cabal, Belén Mróz, Waldemar Caballero, Alvaro Mrukiewicz, Mateusz Cabanelas, Juan Carlos Mueller, Peter P. Cabeza, M. Muench, Falk Cabrales, Luis Muenzenberg, Markus Cacciato, Giuseppe Muhunthan, Balasingam Cachim, Paulo Mukherjee, Pinaki Cacialli, Franco Muley, Pranjali Caggiano, Antonio Müller, Andrei Cai, Feng Münch, Alexander Cai, Zhongyu Munir, Khurram Cai, Liping Muniz-Miranda, Francesco Caiazzo, Fabrizia Muñoz, Carlos Calahorra, Yonatan Munz, Richard J. Calero, Olga Caballero Münzenrieder, Niko Stephan Call, Mindy Murata, Junji Callahan, Laura Smith Murdoch, Billy James Calvo-Guirado, José Luis Murugan, N. Arul Cambronero, Luis Enrique G. Muscio, Alberto Camerlingo, Carlo Muthukumar, Sriram Cametti, C. Mutyala, Kalyan Camillo, D’Arcangelo Myers, Oliver Cammino, Roberto A. Mylvaganam, Kausala Camões, Aires Mynbaeva, Marina Campbell, John Na, Kun Camposeo, Andrea Nabae, Yuta Campuzano Ruiz, Susana Nadolna, Joanna Cancelliere, Piergiacomo Nag, Manoj Candolfi, Christophe Nagai, Hiroki Cannone Falchetto, Augusto Nagaoka, Masato Cao, Wei Nagaoka, Toru Cao, Lijun Nagareddy, V Karthik Cao, Zhen Nagase, Takeshi Capdevila, Carlos NAGASHIMA, Kazuki Capiglia, Claudio Nagatani, Naoki Capineri, Lorenzo Nagoshi, Takashi Caporali, Stefano Nagy, Endre Carabineiro, Sonia A.C. Nair, Jijeesh R. Carabineiro, Sónia A.C. Nair, Remya Carboni, Michele Nair, Devatha Cardoso, David Nakada, Nobuo Carette, Jérôme Nakaharai, Shu Carlen, Edwin T. Nakahata, Kazuyuki Carli, Stefano Nakano, Tamaki Carlone, Pierpaolo Nakata, T. Carosio, Federico Nakielski, Pawel Carrado, Adele Nam, Ki-Woo Carro, Diego Nan, Yanghai Cartagena-Rivera, Alexander Nanami, Norimichi Carter, Alan Nanda, Himansu Casado-Coterillo, Clara Nandhakumar, Iris Casalino, Giuseppe Nandi, Debaleena Caschera, Daniela Nandwana, Vikas Casey, Sean Nanjo, Kazuyoshi Casey, Alan Naoe, Takashi Cassidy, John Napolano, Loredana Castagne, Sylvie NARA, Hiroki Castle, Elinor Nara, Yoshitaka Castro, Andre Narayanan, Shankar Casula, Michele Narayanan, Ganesh Catargi, Bogdan Naresh-Kumar, Gunasekar Cattoën, Xavier Naser, M.Z. Cavallotti, Pietro Nasrollahi, Amir Cawley, Peter Natsui, Shungo Cazzanelli, Massimo Natsuki, Toshiaki Ceccone, Giacomo Nattestad, Andrew Cech, Vladimir Navarro, Carlos Celada-Casero, Carola Navarro, Jose Celano, Umberto Navarro, Francisco Javier Centeno, Teresa A. Navarro, María Victoria Ceretti, Monica Navas, Javier Cerny, Miroslav Naviglio, Silvio Cerro-Prada, Elena Nayak, Arunima Cesano, Federico Nazarov, Andrej P. Chady, Tomasz Nazin, George Chaim, Rahman Nazir, Mian Chaisakul, Papichaya Němeček, Jiří Chakrapani, Sunil Kishore Nemes, Norbert M. Chalioris, Constantin Nemestothy, Nandor Chan, CHI WAI Neri, Paolo Chan, Kwai S. Netravali, Anil Chandrappan, Jayakrishnan Netskina, Olga Chang, Ho Neuenschwander, Juerg Chang, Chi-jung Neumeister, Peter Chang, Chih-Yu Newman, J.C., Jr. Chang, Chang-Tang Ng, Ching-Tai Chang, Wei-Jen Nganga, Sara Chang, Yao-Feng Ngo, Chi-Vinh Chang, Fuh-Yu Nguyen, Tuyen Chang, Ting-Chang Nicholson, John W. Chantana, Jakapan Nico, Langhof Chao, Jesus Nicolau, Ana Charilaou, Michalis Nicoletta, Fiore Pasquale Chass, Gregory Adam Nie, Mengyan Chau, Lai-Kwan Niedermann, Péter Chaubey, Anil Nieminen, Kaarlo Chavez, Ferman Nien, Yung-Tang Che, Fa Xing Nieslony, Piotr Chembo, Yanne K. Nikas, George K. Chemenda, Alexandre Nikishin, Sergey Chen, Yuan-Tsung Nikkhah-Moshaie, Roozbeh Chen, Pang-Shiu Nikolelis, Dimitros P. Chen, Tianyi Nimbalkar, Sanjay Chen, Mingzhou Nishihara, Masamichi Chen, Yunpeng Nishiyama, Norikazu Chen, I. Wen Nisticò, Roberto Chen, Biao Nittami, Tadashi Chen, Chunhui Niu, Li-Bin Chen, Mingsheng Niwano, Michio Chen, Quark Nix, William Chen, Po-Yu Nobile, Lucio Chen, Ruei-San Nobuyuki, IWATA Chen, Lung-Chien Nogaret, Alain R. Chen, Jun Nogueira Perez, Juan Jose Chen, Teng-Ming Nommeots-Nomm, Amy Chen, Kai Nomura, Takahiro Chen, Jer-Ming Nonappa, Nonappa Chen, Shuo Norouzzadeh, Payam Chen, Hui-Yu Norvez, Sophie Chen, Tao-Hsing Nothdurft, Frank Chen, Chuantong Notta-Cuvier, Delphine Chen, Hailong Nottrodt, Nadine Chen, Bor-kuan Nouh, Mostafa Chen, Jung-Hsuan Nouri, Nima Chen, Hsien-Yeh Novak, Petr Chen, Fan Novák, Igor Chen, Jia Nowak, Andrzej Chen, Zhi-Gang Nowak, Sascha Chen, Chiing-Chang Ntalli, Nikoletta G. Cheng, Xingguo Nulwala, Hunaid Cheng, Yuh-Jen Núñez-Delgado, Avelino Cheng, Chih-Chia Nurrohman, Hamid Cheng, Ko-Ting Nurul Fazita, M.R. Cheng, Yang-Tse Nussbaumer, Alain Cheng, Guang O’Donoghue, Padraic E. Cheng, Chun-Hu Obraztsov, Alexander Cheng, Tao Occhipinti, Luigi Cheng, An Ochalski, Tomasz Cherevan, Alexey Ochiai, Tsuyoshi Cherman, Vladimir Oćwieja, Magdalena Cherukara, Mathew Oehlschlaeger, Matt Chesneau, Xavier Oehring, M. Chiang, Anthony S.T. O'Flaherty, Fin Chiang, Long Y. Ogino, Hiraku Chiara, Mandolfino Ogorek, Rafal Chicardi, Ernesto Oh, Min-Wook Chidambareswarapattar, Chakkaravarthy Oh, Teresa Chien, Feng-Tso Oh, Sang Soon Chieruzzi, Manila Oh, Soong Ju Chih, Chieh Hsu Ohno, Seigo Chilkoor, Govinda Ojard, Greg Chitale, Kedar Ojovan, Michael Chitrakar, Sailesh Ok, Myoung-Ryul Chiu, Wing Ok, Jong G. Chiu, Chun Okada, Go Chiu, Tien-Lung Okada, Narihito Chladek, Grzegorz Okamoto, Masami Chmielarz, Lucjan Okawa, Seigo Chmielewska, Ewa Okhay, Olena I. Chmielus, Markus Okitsu, Yoshitaka Cho, Dong-Woo Olchowka, Jacob Cho, Jae Ung Oliveira, João Pedro Cho, Sung M. Oliveira, Gustavo Cho, Byungjin Olivera-Pastor, Pascual Choi, Sukwon Olivier, Mongin Choi, Wonjoon Olmos, M. Elena Choi, Heungjae Olofinjana, Ayodele Chong, William W.F. Olson, Sandra L. Chong, Alvin Oluwafunmilayo, Joseph Chopineau, Joël Ong, Wern Chou, Hsien-Ter Oono, Naoko Choudhuri, Deep Opielak, Marek Chow, Louis Opitz, Jörg Choy, Wallace C.H. Orbulov, Imre Choy, Young Bin Orcajo, Gisela Christofidou, Katerina A. Ordoñez, Celestino Chroneos, Alexander Orejon, Daniel Chruściel, Jerzy J. Ortega, Naiara Chu, Shidong Ortega, J. Marcos Chu, Jiaxiang Oswald-Tranta, Beate Chung, Yeong-Jin Ota, Hiroki Chung, Kyung Yoon Oterkus, Erkan Chung, Yong-An Ottonelli, Massimo Chung, Chul-Woo Ottria, Liliana Chung, Sheng-Heng Oujja, Mohammed Chung, Kwok-hung Ozaki, Shingo Church, Benjamin C. Ozaki, Ryotaro Cicala, Gianluca Ozbakkaloglu, Togay Cicciu, Marco Özyürek, Mustafa Cifelli, Mario Pablos, Cristina Cifuentes, Sandra C. Pachego-Torgal, Fernando Ciliberto, Sergio Padalkar, Mugdha Ciofani, Gianni Padhy, Girish Cioffi, Nicola Paegle, Ieva Čiplys, Daumantas Paesani, Francesco Cizek, Jan Pagnotta, Leonardo Claramunt, Josep Pahlevani, Farshid Clarke, Ron Painter, Roger Clarke, Kester Paja̧ķ, Paulina Claßen, Martin Palasantzas, George Clay, R.T. Palchoudhury, Soubantika Clayton, John D. Palka, Norbert Clyburne, Jason Palumbo, Gianfranco Coates, Nelson E. Pan, Zengxi Codispoti, Rosamaria Pan, Yayue Coehoorn, R. Pan, Guan-Ting Coffey, Kevin Panagiotis, Spathis Colangelo, Francesco Pandarese, Giuseppe Colegrove, Paul Pandolfi, Assunta Coleman, Nichola Pang, Eun-Kyoung Collings, Ines E. Panomsuwan, Gasidit Collins, Maurice N. Panoutsos, George Collins, Peter C. Pantazopoulos, George A. Colomines, Gaël Pantazopoulos, George Contreras-Cáceres, Rafael Panteghini, Andrea Corcuera, Maria Angeles Panwisawas, Chinnapat Córdoba, José Manuel Paolone, Annalisa Corezzi, Silvia Pap, Zsolt Cormack, Alastair N. Papaccio, Gianpaolo Cornell, B. Papadakis, Raffaello Coronas, Joaquín Papadimitriou, Sofia A. Corpas Iglesias, Francisco Antonio Papaefthymiou, Spyros Corradi, Marco Papageorgiou, George Z. Correia, José A.F.O. Papagiannopoulos, Aristeidis Correia, António Alberto Santos Papaioannou, Evangelos Th Cortes Corberán, Vicente Papia, Evaggelia Cosma, Pinalysa Papoulis, Dimitrios Costa, Rubén Papula, Suvi Costanza, Girolamo Paradiso, Valentino Coudert, François-Xavier Parajuli, Durga Cox, Sophie Paraskevas, Dimos Cozzoli, P. Davide Pardanaud, Cédric Cozzolino, Anthony Parigger, Christian G. Cramer, Tobias Parisi, Salvatore Crane, Douglas Parisi, Cristian Crassous, Jérôme J. Park, Jang Min Crawford, Sean Park, Wansu Crawford, Thomas M. Park, Sangmoon Crean, Abina Park, Minjoon Cremonesi, Massimiliano Park, Jaehoon Cress, Cory D. Park, Jea-gun Crisan, Bogdan Park, Sun Hong Cristiani, Pierangela Park, Chan Hum Crivelli, Davide Park, Jun-Sang Croatt, Mitchell P. Park, Jin-Seong Croes, Kristof Park, Hyung-ho Crupi, Vincenzo Park, Yong Il Csík, Attila Park, Jong-Seok Cucciniello, Raffaele Park, Myoung-Hwan Cuesta, I.Iván Park, Kyeong-Won Cui, Haitao Park, Joo-Cheol Cui, Zhibin Park, Nam-Gyu Cuitiño, Alberto M. Park, K. Cutroneo, Mariapompea Park, Jang-Ung Czapik, Przemysław Parkes, Maria Czech, Bożena Parrilli, Annapaola Czujko, Tomasz Parsons, J.G. D’Agostino, Stefania Parteli, Eric Da Costa, Ana Rosa Pasculli, Antonio Da Costa, Patrick Pascuta, Petru Dabiri, Dana Pasetto, Marco D'accolti, Lucia Passariello, Claudio Dahal, Tulashi Passeri, Daniele Dalessandri, Domenico Passerone, Alberto D'Alessandro, Antonella Pasternak, Elena Dammaschke, Till Pasti, Luisa Da'na, Enshirah Pastor, José-Ygnacio Dang, Cuong Pastore, Carlo Dang, Alei Pastore, Roberto Danno, Atsushi Paszkiewicz, Sandra Dappe, Yannick J. Patel, Saurin Darmanin, Thierry Patel, Vikas Dart, Andrew Patel, Rajen B. Darvell, Brian Pato Doldan, Breogan Darvell, Brian W. Patra, Anirban Das, Oisik Pauer, Werner Das, Sanjib Paul, S. Das, Jagotamoy Paul, Titan C. Dasgupta, Srimoyee Paul, Shubhajit Dasgupta, Gautam Pawlus, Pawel Datcheva, Maria Pecht, Michael Gerard Datta, Janusz Pedraza, Óscar De La Iglesia Datta, Rupsa Pedzich, Zbigniew Dauscher, Anne Peet, M.J. Daver, Fugen Pei, Zingway Davies, Ian Peiris, T.A. Nirmal Davis, Claire Pelled, Gadi Davoudinejad, Ali Pellegrini, Nicola Dawes, Judith Pellegrino, Francesco Dawson, Richard Pellejero, Ismael De Aza, Piedad Pelletier, Mathew De Filippis, Luigi Pellicer, Teresa De Finis, Rosa Peng, Shuhua de Hoop, Cornelis Penney, David J. De La Prida, Victor Manuel Pereira, Luiz De Los Santos, Desiree M. Pereira De Oliveira, Luiz Antonio De Pertis, Marco Perepelyuk, Maryna De Sio, Luciano PERETTI, Romain De Sousa Meneses, Domingos Pérez, Gloria De Wild, Jessica Pérez, Soledad Decaluwe, Steven C. Pérez, P. Decker, Sabine Perez-Tomas, Amador Decroly, André Périgo, Élio Alberto De-Juan-Pardo, Elena M. Peron, Mirco Del Hoyo, C. Perpiña, Xavier Delaunois, Fabienne Perrella, Michele Delbe, Karl Perron, Aurelien Delepine-Lesoille, Sylvie Perry, Nicola Delfanazari, Kaveh Persano, Luana Delrue, Steven Persaud, S.Y. Delsaute, Brice Persson, Dan Demadis, Konstantinos D. Perteghella, Sara Demir, Ali Gökhan Pervaiz, Salman Deng, Hongbing Pervak, Volodymyr Deng, Hua Peshek, Timothy Deniz, Vedat Pestryakov, Alexey Depczynski, Wojciech Peter, Ngene Deravi, Leila F. Peterka, Pavel Deren, Przemyslaw J. Petrila, Iulian Deringer, Volker Pettignano, Alberto Dermentzis, Konstantinos I. Pfeif, Erik Derrick, Mott Pham, Anh Hoang Desmarets, Christophe Phan, Hung Deville, Sylvain Phillippa, Bronson Dhakal, Ashim Phung, Quoc Tri Dhakshinamoorthy, Amarajothi Piana, Giulia Di Bartolomeo, Antonio Piana, Gianfranco Di Bella, Guido Picard, Donald Di Luccia, Aldo Picollo, Marcello Di Maggio, Rosa Piconi, Corrado Di Pasqua, Anthony Pierron, Olivier N. Di Schino, Andrea Pietri, Sylvia Dialami, Narges Pietro, Galizia DIAS DA COSTA, DANIEL Pietrzyk, Bozena Díaz De Tuesta, Jose Luis Piluso, Susanna Díaz Fernández, Belén PIN, Jean-Mathieu Dichiara, Anthony B. Pinchuk, Anatoliy Dickens, Tarik Pineda, Eloi Dierre, Benjamin Pineda, Paloma Dimakis, Nicholas Pinto, Deesy Ding, Fei Piotr, Szczepanski Ding, Xin Pisarska, Joanna Dinischiotu, Anca Pistidda, Claudio Dinjaski, Nina Pistone, Alessandro Diroll, Benjamin Pistorius, Petrus Christiaan Dirrenberger, J. Placido, Frank Ditaranto, Nicoletta Plakas, Konstantinos Dixon, David A. Planas, Jaime Doi, Kazuya Platt, Philip Dolgos, Michelle R. Podolsky, Joseph Domaneschi, Marco Poehl, Fabian Domenici, Valentina Poelman, Dirk Domingo, Concepción Poerschke, Ute Dominguez, Stephane Poggio, Claudio Donato, Laura Pogrebnjak, Alexander Donchev, Alexander Pohl, Michael Dong, Yalin Poinern, Gérrard Eddy J. Dong, Cheng-Di Pojman, John A. Donnarumma, Giovanna Polanski, Marek Dorman, James Polatidis, Efthymios Doroudiani, Saeed Poletto, Matheus Dorozhkin, Sergey Polimeni, Antonio Dorri Moghadam, Afsaneh Polimeni, Antonella Dotan, Ana Pomi, Raffaella Douali, Redouane Poon, Joseph Dow, Wei-Ping Popescu, Andrei C. Drewniak, Sabina Popovich, V.A. Drexler, Petr Popuri, Srinivas R. Dreżewski, Rafał Porada, Slawomir Drobek, Martin Porfiri, Maurizio Du, Xusheng Porojan, Liliana Du, Hongjian Porras-Vazquez, Jose Manuel Du, Yi Porter, David Duarte, Isabel Posada, Chrystian Duarte, Joao C. Poulikakos, Lily Dubey, Ashish Pourrahimi, Amir Masoud Dubey, Shri Pourret, Olivier Ducobu, François Powell, Michael Duczek, Sascha Pradeep, Konda Gokuldoss Dudea, Diana Pradhan, Sangram K. Dudina, Dina Prakash, Adithya Duma, Virgil-Florin Prasad, Karthika Dumas, Jerald Prasad, Ankush Dumitrica, Traian Predoi, Daniela Dumont, Pierre J.J. Predoi, Mihai V. Duncan, Gregg Previtali, Barbara Dunietz, Barry D. Price, Richard B. Duong, Hai M. Printz, Adam D. Durejko, Tomasz Procek, Marcin Dutil, Yvan Prochazka, Ivan Dutta, Aniruddha Prot, Victorien Emile Dutta, Poulami Provine, J. Duty, Chad Przestacki, Damian Duzhko, Volodimyr V. Przybylski, Marek Dybała, Jacek Pu, Haihui Dyskin, Arcady Pudasaini, Pushpa Raj Dziedzic, Andrzej Puga, H. Dzimitrowicz, Anna Puglia, Debora Dziubla, Thomas Puglisi, Francesco Maria Ebara, Ryuichiro Puiggalí, J. Ebong, Abasifreke Pulati, Nuerxida Ebrahimi, Amir Puli, VS Ebrahimi, Hamid Pullano, Salvatore Ebramzadeh, Edward Pulugurtha, Markondeya Raj Echeverría, Alberto Puppo, Francesca Echezarreta-López, Magdalena Magdalena Purcell-Milton, Finn Edalati, Kaveh Purwar, Roli Eden, Timothy J. Pustan, Marius Edmiston, Paul Pyatina, Tatiana Eftekhari, Mohammadreza Pyl, Lincy Efthimiadou, Eleni K. Pyo, Sukhoon Efthymiadis, P. Qaroush, Abdussalam Egorkin, Vladimir S. Qiu, Jianhui Ehtemam Haghighi, Shima Quagliotto, Pierluigi Ehtemam-Haghighi, Shima Quintero, Félix Eiser, Erika Quock, Ryan Elhag, Sami Raabe, Dierk Eliyan, Faysal Fayez Rabari, Ronil Ellinas, Kosmas Rabizadeh, Taher Ellmer, Klaus Rachmawati, Dessy Elm, Matthias T. Radecki, Jerzy El-Safty, Sherif A. Radek, Norbert ElSawy, Ahmed H. Radenberg, Martin Elshkaki, Ayman Radi, Enrico Emadi, Arezoo Rǎducanu, Doina Emmelmann, Claus Raedel, Michael Endalkachew, Sahle-Demessie Raftopoulos, Konstantinos Endruweit, Andreas Raftopoulos, Konstantinos N. Engelberg, Dirk Ragab, Khaled Engler, Olaf Rahier, Hubert Epifani, Mauro Rahman, Ziaur Erb, Uwe Rahman, Shafiqur Erba, Alessandro Rahman, Masudur Erchiqui, Fouad Rahman, Faiz Erdem, Emre Rahmani, Ramin Erick, Ogam Raisutis, Renaldas Erk, Erk Rakhmonov, Jovid Errico, Maria Emanuela Ramani, Alwar Erwan, Paineau Ramin, Aghababaei Esin, Vladimir A. Ramire-Castellanos, Julio Espinós, Juan Pedro Ramirez-Vick, Jaime Esposito, Luca Ramsay, Bruce Esqué-de Los Ojos, Daniel Ramulu, Mamidala Esquinazi, Pablo Rana, Dipak Estefania Rojas-Hernandez, Rocio Rana, Vijay Estellé, Patrice Rane, G. K Estrade, Sonia Ranganathan, Nalini Etacheri, Vinodkumar Ranzato, Elia Etienne, Dague Rao, Smitha Eyma, Florent Rao, Ashit Eymery, Joël Rao, Harish Faber, K.T. Rao, Ashwin Fabio, Mazza Raposo, Maria Facchini, Francesco Rapson, Trevor D. Falconi, Christian Rashid, R. Falentin-Daudré, Céline Raspanti, Mario Faleschini, Flora Ratova, Marina Falmbigl, Matthias Rau, Julietta V. Fan, Zheng Raucci, Maria Grazia Fancey, Kevin Razavi, Javad Fang, Fei Re, Rebecca Fang, Changming Reddy, M.V. Fang, Xiaolan Reece, Michael J. Fantozzi, Gilbert Regev, Oren Fantuzzi, Nicholas Regmi, Bishnu Faraci, Francesca Dalia Reilly, Gwendolen Faraldos, Marisol Reis, P.N.B. Farè, Silvia Reis, Luis Farhat, Susan Ren, Qiang Faria, J. Ren, Zhen Farnood, Ramin R. Ren, Hao Faruqi, Mohammed A. Ren, Baiyang Faruqi, Mohamed A. Renner, Frank Fasano, Andrea Renouf, Mathieu Fatyeyeva, Kateryna Reshetilov, Anatoly N. Fauzi, Iliana Retegi, Aloña Favache, Audrey Reverberi, Andrea P. Fawzy, Amr Sherif Revuru, Rukmini Srikant Fayaz, Mohammadreza Reyes-Gasga, José Faye, Omar Rhyee, Jong-soo Fazal, Adnan Ribeiro, Carlos Silva Fazeli, Fateh Ribeiro, José Baranda Fedorko, Gabriel Ribeiro, Luís Frölén Fedorov, Pavel Ribeiro, Bettencourt Feld, Artur Ricci, John Feldmann, Maik Ricci, Pier Carlo Felner, Israel Ricciotti, Laura Feng, Sheng-Wei Ricco, Raffaele Fenn, Michael Rice, Cynthia Ann Fernandes, Isabel Richard, Cyrille Fernandes, Maria Helena Richeton, Thiebaud Fernandes, Maria Helena Figueira Vaz Ricketts, Nigel Fernandes, Diana Mónica De Mesquita Sousa Rider, A.N. Fernandez, Ignasi Riedl, Helmut Fernández, Marta Rieker, Claude Fernández Romero, Juan Manuel Riesen, Hans Fernandez-Gamiz, Unai Rigamonti, Luca Ferns, Gordon Rimoldi, Luca Ferrara, Liberato Rimondini, Lia Ferrari, Maurizio Rinaldi, Andrea Ferreira, J.M.F. Rizal, Conrad Ferreira, Manuel Marques Rizza, Giancarlo Ferro, Paolo Rizzo, Piervincenzo Ferry, Laurent Roa, J.J. Fettkenhauer, Christian Robert, Didier Fezi, Kyle Roberto, Dominique Fiedler, Thomas Rochford, Luke Figlus, Tomasz Rockett, Angus Figueira, Rita Rodriguez Navarro, Jorge Figueira, Rita B Rodríguez-Alloza, Ana María Figueiras, Fábio Gabriel Rodríguez-Bernaldo De Quirós, A. Figueiredo, Margarida Roger, Leblanc Filippo, Roberto Roggendorf, Matthias J. Finer, Yoav Roggendorf, Hans Fink, Karin Rogl, Peter Finkenstadt, Victoria Rohnke, Marcus Finkler, Amit Rohwerder, Michael Finšgar, Matjaž Rojas, Sergio Fintová, Stanislava Rojas, Jose I. Fiore, Vincenzo Rokosz, Krzysztof Fiorelli, Juliano Román-Martínez, M.C. Fioretti, Roberto Romeira, Bruno Firlej, Lucyna Romero, Aldo Fischer, Holger Romero, Pedro Fischetti, Massimo V. Romero-García, Vicente Fisher, Bertina Romero-Gómez, Pablo Flandin, L. Romoli, Luca Fleischmann, Jonathan Ropital, François Fletcher, Ashleigh Roppolo, Ignazio Flood, Nathan Rosas, Omar Florczyk, Stephen J. Rose, Joseph L. Floyd, Royce Rose, Marcus Focacci, Francesco Rosengren, Björn Follain, Nadège Rosenzweig, Derek Fong, Eileen Rossella, Francesco Fonseca, Joana Rossetto, Isabella Foraboschi, Paolo Rosspeintner, Arnulf Foray, Genevieve Roszak, Joanna Forcada, Laia Rotaru, Andrei Forcellese, Archimede Rotella, Giovanna Forgan, Ross Roters, Franz Forget, Aurelien Roth, Johannes Formela, Krzysztof Rousakis, Theodoros Forner, Leopoldo Rousseau, Benoit Fortenberry, Ryan Roy, Anupam Foti, Dora Roy, Sagar Francesco Paolo, La Mantia Roy, Surajit Francesconi, Luca Różalska, Barbara Francisco, Montero-Chacon Rtimi, Sami Franke, Jörg Rubio-Marcos, Fernando Franklin, Evan Rudraraju, Shiva Frantziskonis, George N. Rudykh, Stephan Fraternali, Fernando Ruff, Adrian Fratini, Filippo Rughoobur, Girish Freddi, Francesco Rühmer, Dennis Frediani, Piero Ruiz Raga, Sonia Freeman, Colin L Ruiz-Rosas, Ramiro Rafael Frémont, Hélène Rujikiatkamjorn, Cholachat Frese, Raoul Runge, Jude Mary Fressengeas, Claude Rupérez, Elisa Freudenberger, Jens Russell, Alan M. Freysoldt, Christoph Russo, Salvatore Frigione, Mariaenrica Russo, Saverio Frömling, Till Ruys, Andrew J. Frontera, Antonio Růžek, Roman Frontera, Patrizia Ryan, James G. Frostevarg, Jan Ryan, S. Fu, Hankuei Ryou, J.H. Fu, Zhezhen Ryu, Sung-Soo Fu, Chen Ryu, Sung Hun Fu, Tengfei Ryu, Han-Youl Fu, Yongzhu Ryu, Ja-Hyoung Fu, Feng Saad-Eldeen, Saad Fu, Kunkun Saafi, Mohamed Fuh, Jerry Sabirov, Ilchat Fujii, Satoshi Saboori, Abdollah Fujii, Takenori Sacco, Riccardo Fujii, Yoshiaki Sacco, Adriano Fukuda, Takeshi Sadao, Adachi Fukumoto, Masahiro Sadati, Monirosadat Fukushima, Jun Sadeghifar, Hamidreza Fukushima, Tomohiro Sadowski, Lukasz Fulvio, Pasquale F. Safavi, Kamran Funato, Mitsuru Safiuddin, Md. Furuhashi, Akihiro Safranski, David Gabay, Aleksandr Sagebiel, John C. Gabdullin, Nikita Saha, Shyamali Gakhar, Ruchi Saha, Bivas Galán-Marín, Carmen Saha, Biswajit Galatus, Ramona Saharan, Lalita Galca, A.C. Sahariah, Priyanka Galindo-Rosales, Francisco J. Sahay, Peeyush Gallagher, John Sai, Hiroaki Gallego, Antolino Saielli, Giacomo Gallego, Juan Saikia, Nabajyoti Galtieri, Giovanna Sainidou, Rebecca Gambarova, Pietro G. Sainoki, Atsushi Gamsjäger, Ernst Saito, Takeshi Gan, Chee Kwan Saito, Kazuya Gan, Yixiang Saive, Rebecca Gandji, Navid P. Sakai, Joe Gao, Jie Sakai, Masatoshi Gao, Yunxiang Sakairi, Masatoshi Gao, Wei Sakakura, Masaaki Gao, Weimin SAKATA, Sei-ichiro Gao, Yanzhe Salagnac, Patrick Garagnani, Gian Luca Salahub, Dennis Garboczi, Edward J. Salaoru, Iulia Garbovskiy, Yuriy Saldana, Christopher Garcia, Rosario Salerno, Marco Garcia, Andres Salimi Jazi, Mehdi Garcia, Jose E. Salinas Rodríguez, Beatriz García, Juan Salmi, Mika García, Nuria Salvador, Maria Dolores García Gonzalo, Mª Esperanza Salvo, Andrea Garcia-Escorial, Asuncion Samper, M.D. García-Márquez, Alfonso Samperi, Filippo García-Martínez, Jesús-María Samuel, Fawzy García-Raffi, L.M. Sanati, Mahdi Garcia-Segura, Sergi Sánchez, Goar Garcia-Tecedor, Miguel Sánchez, Mercedes Garcin, Thomas Sánchez, Juan Francisco Gardelis, Spiros Sánchez-Coronilla, Antonio Garg, Nishant Sánchez-García, David Garitaonandia, Jose Sanchez-Herencia, Antonio Javier Garnier, Gil Sánchez-Soto, Luis L. Garrido, Mario Sangiorgi, Cesare Gaska, Karolina Sanina, Viktoriya Gavioli, Luca Sanli, Abdulkadir Ge, Aiming Sanna, Simone Ge, Liya Sanson, Andrea Geiregat, Pieter Sansone, Clementina Gelbstein, Yaniv Santamarta, Ruben Geletii, Yurii V. Santangelo, Paolo E. Genchi, Giada Santecchia, Eleonora Geng, Dongling Santodonato, Lou Gentile, Piergiorgio Santoni, Marie-Pierre Genty, Eric Santos, Abel George, Thomas F. Santos, Maria Jacinta Georgiou, E.P. Santos-Ruiz, Leonor Gerard, Mathias Santschi, Christian Gervasio, Dominic F. Santulli, Carlo Ghabchi, Rouzbeh Sanz-Herrera, Jose A. Ghafoori, Elyas Saoud, Khaled Ghahremaninezhad, Ali Sapora, Alberto Gharaibeh, Burhan Sarkar, Debanjan Ghassemali, Ehsan Sarlin, Essi Gheribi, Aimen.E. Saroglou, Haris Ghidelli, Matteo Sarvghad, Madjid Ghittorelli, Matteo Saternus, Mariola Ghosh, Soham Sato, Takuichi Ghoshal, Sushanta Sato, Kimiyasu Ghunem, Refat Atef Sato, Yoichi Giannakas, Aris Sato, Hideki Giannazzo, Filippo Saumer, Monika Gianni, Areti Savaniu, Cristian Giaume, Domitille Savija, Branko Gigante, Giovanni E. Sawpan, Moyeenuddin Gil, Antonio Sbarufatti, Claudio Gill, Philip Scalese, Silvia Gill, Richie H.S. Scalici, Tommaso Gillich, Gilbert-Rainer Scarabelli, Leonardo Giménez-Marqués, Mónica Scarano, Antonio Gimenez-Pinto, Vianney Scarfato, Paola Giorgio, Ivan Scendo, Mieczyslaw Girard, Steven Ščetar, Mario Giraud, Stephane Schäfer, Edgar Giri, Ashutosh Schalk, Nina Girousi, Stella Scharoch, Pawel Giubileo, Filippo Schartel, Bernhard Giuffrè, Tullio Scheiner, Stefan Giuliani, Felice Schennach, Robert Giunta, Gaetano Scheu, Christina Giurgiutiu, Victor Schirp, Claudia Giussani, Angelo Schmidt, Thomas Gizdavic-Nikolaidis, Marija R. Schmidt, Shelly J Gjokas, Margaritis Schmidt, Jochen Gloria, Antonio Schmidt, Hans-Peter Gnade, Bruce E. Schmidt, Tannin Godeau, Guilhem Schmidt, Rainer Goedecker, Stefan Schmidt, Romy Goenuelle, Yakup Schmutz, Marc Gohda, Eiichi Schneider, Jochen Gokhale, Vikrant Jayant Schneider, Raphaël Gokuldoss, Prashanth Schnepf, Andreas Golis, E. Schoedel, Alexander Goltz, Douglas M. Schöppner, Volker Golub, Igor Schorr, Michael Gombac, Valentina Schotter, Jörg Gomes, Ana P. Schubert, Th. Gomes, Pedro Schuh, Christina Gomez, David Garoz Schulz, Florian Gómez De Salazar, Jose Mª Schulz-Siegmund, Michaela Gómez Escobar, Valentín Schütte, Bernd Gomez-Flores, Reyna Schwan, Marina Gomez-Garcia, Carlos Schwartz, Benjamin J. Gómez-Soberón, José Manuel Schwarz, Simona Gomis-Bresco, Jordi Schwarze, Michael Goncalves, Antonio Schweiss, Ruediger Gong, Pan Schwentenwein, Martin Gong, Jue Scoponi, Marco Goñi, Isabel Scotognella, Francesco González, Sergio Scott, James Floyd González-Carrasco, J.L. Scott, Geyer González-Doncel, Gaspar Scribante, Andrea González-Fonteboa, Belén Seantier, Bastien González-Pérez, Alfredo Secu, Mihail González-Sánchez, M.I. Sedghizadeh, Parish Gonzalez-Velo, Yago Sedlaček, Marko Goodall, Russell Seetharaman, Sankaranarayanan Gooneie, Ali Sefat, Farshid Gopalakrishnan, Gopan Segawa, Hiroyo Gopalakrishnan, Sai Gautam Segreto, Tiziana Gorash, Yevgen Segui, C. Goraus, Jerzy Segura-Egea, Juan José Gordiichuk, Pavlo Sehaqui, Houssine Gordo, Elena Seifitokaldani, Ali Górecki, Tadeusz SEKINE, Tomohito Gõrka, Jacek Górka Selyanchyn, Roman Górny, Marcin Semaltianos, N.G. Gorria, Pedro Semba, Takeshi Goupee, Andrew Semboshi, Satoshi Govoni, Marco Semenova, Irina P. Graetz, Kathrin Sen, Sanghamitra Gräf, Stephan Sena-Cruz, Jose Grajcar, Adam Senderowski, Cezary Granet, Robert Seo, Yongbeom Granollers Mesa, Marta Seo, Young-Soo Granz, Tony Seok, Hyun Grassl, Peter Sequeira, César Graziani, Gabriela Serban, Nicolae Graziosi, Patrizio Serra, Angels Grazulevicius, Juozas V. Šesták, Petr Greco, Antonio Sgarbossa, Paolo Greenfield, Edward M. Shacham-Diamand, Yosi Greiner, Christian Shah, Aashish Gresil, Matthieu Shah, Furqan A. Gribniak, Viktor Shaha, Sugrib Kumar Grigoriev, D. Shahbeigi Roodposhti, Peiman Grinblat, Gustavo Shahrokhabadi, Shahriar Grivel, Jean-Claude Shalaby, Mostafa Grobelak, Anna Shanjani, Yaser Gröger, Thomas Shankar, Krishna Grondin, Frédéric Shanks, Robert A. Gruenert, Wolfgang Sharma, Surbhi Grydin, Olexandr Sharma, Yogesh Gu, Fan Sharma, Bhavya Guareschi, Riccardo Shavandi, Amin Guell, Aleix G. Shaygan, Mehrdad Güemes, Alfredo Shemelya, Corey Gueorguiev, G.K. Shen, Haoting Guessasma, Sofiane Shen, Kelvin K. Gui, Yilin Sherburn, Jesse A. Guibal, Eric Shestakov, Mikhail Guijarro-Berdinas, Bertha Shevtsov, Sergey Guijt, Rosanne M. Shi, Shih-Chen Guilbert, Damien Shi, Xianming Guillamont, Dominique Shi, Jen-Bin Guimaraes, A.S. Shilko, Evgeny Viktorovich Guina, Mircea Shimada, Keita Gullon, Patricia Shimizu, Kazuo Guo, Zhanhu Shin, Yooseok Guo, Xiaoai Shin, Myoungsu Gupta, Sanju Shinya, Norio Gupta, Ram K. Shiota, Tadashi Gupta, Anju Shirvanimoghaddam, Kamyar Gupta, Mohit Shishkin, Andrei Guzmán De Villoria, Roberto Shishkovsky, Igor Guzman-Sepulveda, Jose Rafael Shofner, Meisha Lei Gyawali, Gobinda Shokouhimehr, Mohammadreza György, Enikö Shortle, Walter Ha, Jinuk Shrestha, Lok Kumar Ha, Heon-Young Shtepliuk, Ivan Ha, Donhyung Shu, Shipeng Hack, Michael Shumyantseva, Victoria V. Haddadi, Farid Shunmugasamy, Vasanth C. Hadjiargyrou, Michael Shur, Vladimir HAFUKA, Akira Shvartsman, Vladimir Haghdadi, Nima Siad, Hocine Haghighat, Ehsan Siciliano, Alessio Haghshenas, Meysam Siddiq, M. Amir Hahn, Konstanze R. Sidorenko, Alexander Haider, Syed Siedlecka, Ewa Maria Haiges, Ralf Siegrist, Theo Haj-Ali, Rami Silberstein, Meredith Hakkarainen, Minna Silikas, Nick Halada, Gary Silikas, Nikolaos Hald, John Silva, Tiago Halisch, Matthias Silva, Francisco José Gomes Da Hall, Steve Silva, Hugo Hallen, Anders Silva, Carlos Manuel Hallett-Tapley, Geniece Silva, Filomena Ham, Hyung Chul Simka, Wojciech Hamasaki, Hiroshi Simões, Sónia Hamel, Scott E. Simonovski, Igor Hampp, Norbert Simons, Thomas Hampp, Norbert A. Simserides, Constantinos Hampton, Jennifer R. Pinho, Luís Simunovic, Katica Hamuyuni, Joseph Sing, Swee Leong Han, Chung-Souk SINGAMANENI, SRINIVASA RAO Han, Dong Wook SINGH, ALOK Han, Ke Singh, Ranjan Hanaor, Dorian Singh, Prashant Hanawa, Takao Singh, Harpal Hangai, Yoshihiko Singh, Jai Hansen, Christopher Singh, Jitendra Kumar Haque, Rezwanul Singh, Pramod K. Harding, Ian Singh, Kalpana Hariri-Ardebili, Mohammad Amin Singha Roy, Susmit Harish, Sivasankaran Sirutkaitis, Valdas Harmanci, Yunus Emre Sivakumar, Krishnakumar Harnicarova, Marta Sjoerd, Roorda Harper, Jason Skomedal, Gunstein Hartl, Martin Slifka, Andrew J. Hasan, Maruf Sloma, Marcin Hasegawa, Masashi Slonopas, Andre Hasiuk, Franciszek Smallenburg, Frank Hassan, Hamad Ul Smalley, Joseph S.T. Hassanpour, Ali Smela, Elisabeth Hatada, Ruriko Smet, Philippe F. Hattori, Tomokazu Smialek, James L. Hattori, Azusa N. Smiatek, Jens Haurie, Laia Smith, Timothy Haven, Drew Smith, Mike Hawileh, Rami A. Smythe, Carl Hawrylak, Pawel Sobkowski, Michal Hayakawa, Tohru Sobue, Takanori Hayashi, Akari Sobus, Jan Hayashi, Yoshihito Sockalingam, Subramani Hayashi, Kei Södergård, Anders Hayashi, Shotaro Soejima, Tetsuro Hayashi, Takahiro Sofiane, Guessasma He, Jingwei Sogaard, Erik He, Jie Sohn, Youngku Heap, Michael J. Sohrabpoor, Hamed Hedayati, Reza Soldano, Caterina Hedhammar, My Soleimanbeigi, Ali Heepe, Lars Soleimani Dorcheh, Ali Hegedűs, Csaba Solis-Ramos, Euripides Hegyi, Alex Solovyev, Igor Heidelmann, Markus Soltani, Niloofar Heim, Frederic Son, Jae Sung Heinimann, Hans Son, Seung Uk Heintze, Cornelia Song, Jeong-Hoon Heitkam, Sascha Song, Hyunwook Hekner, Bartosz Song, Yang Hemptinne, Ferdinand De Song, Zhiguang Henniges, Ute Song, Weimin Henry, Joel Song, Kenan Hermoso-Orzáez, Manuel Jesús Song, Xu Hermouet, Fabien Song, Miao Hernández, Simelys Sonnier, Rodolphe Herrmann, Heiko Sonntag, Robert Herrmann, Mathias Sontakke, Atul D Herrnsdorf, Johannes Sorieul, Mathias Hervás-Pérez, J.P. Sorrentino, Luca Hesebeck, Olaf Sorrentino, Andrea Hess, Dennis W. Sotor, Jaroslaw Hidalgo, Javier Souhan, Brian Hidalgo López, María Del Carmen Sousa, Luis Ribeiro E Hidalgo-Manrique, Paloma Sovak, Guy Hilloulin, Benoit Soyarslan, Celâl Hintennach, Andreas Soylak, Mustafa Hintikka, Jouko Sparavigna, Amelia Carolina Hippler, Rainer Sparkes, James Hisada, Kenji Speliotis, Thanassis Hisaki, Ichiro Spendier, Kathrin Hnida, Katarzyna Speranzini, Emanuela Ho, Johnny Spina, Roberto Ho, Wen-Jeng Spira, Micha E. Hoang, Hong-Minh Spivak, Arthur Hobbs, Michael L. Sprio, Simone Hodgson, Michael Srinivasa, Arun Hofmann, Jan Philipp Srinivasan, Raghu Hofmann, Annette Sroka, M. Hofmann, Tino Stachewicz, Urszula Hofmeister, William Stamm, Manfred Hohe, Joerg Stanca, Sarmiza Elena Holby, Edward Stancanelli, Laura Maria Holmes, Natalie P. Stanzione, Joseph Holynska, Malgorzata Staruch, Margo Homaeigohar, Shahin Stasiuk, Graeme Hong, Chang-Hee Stassen, Ivo Hong, Soon-Jik Stathatos, Elias Hong, Jindui Stavrinadis, Alexandros Hong, Jinpyo STEFANOIU, Radu Honório, Túlio Steffen, Richard Hooshmand, Nasrin Steiner Petrovic, Darja Hori, Yuichiro Steinmann, Wolf-Dieter Horlait, Denis Stepanov, N.D. Hörner, Gerald Stephan, Dietmar Horr, Amir M. Steriotis, Theodore Horrillo, María Carmen Steudel, Soeren Horwat, David Stevenson, Keith J. Hoshian, Sasha Stochino, Flavio Hoshikawa, Yasuto Stöckelhuber, Klaus Werner Hoskins, Clare Stoić, Antun Hosseini, Mahsa Stoyan, Dietrich Hosseinpour, Saman Strankowski, Michał Hosseinpourpia, Reza Straumal, Boris B. Hou, Jingwei Straumal, Boris Hovestad, Arjan Strauss, Alfred Howell, Bob Streb, Carsten Howell, Caitlin Strek, Tomasz Hrkac, Stjepan Strelcov, Evgheni Hryniewicz, Tadeusz Strelniker, Yakov M. Hsiang, Hsing-I Stride, John Arron Hsiao, Pai-Yi Strozzi, Matteo Hsieh, Wen-Chuan Strube, Oliver I. Hsieh, Chien-Kuo Strudwick, Xanthe Hsieh, Wen-Hsiang Strunk, Jennifer Hsieh, Chih-Chun Stucchi, Marta Hsieh, Ya-Ping Styszko, Katarzyna Hsieh, Pei-Ju Su, Hai-Ching Hsiow, Chuen Yo Su, Chiung-Wu Hsu, Tuan-Ti Su, Dan Hsu, Wen-dung Suárez, Fernando Hsu, Fu-yin Suárez López Del Amo, Fernando Hsu, Cheng-Hsun Subramania, Ganapathi S Hsu, Chenpeng Suchanicz, Jan Hu, Yang Sudhagar, Pitchaimuthu Hu, Henry Sudhakar, K.V. Hu, Wenbing Sueyoshi, Kenji Hu, Nan Suga, Takeo Hu, Shanghsiu Sugimoto, Toshiki Huang, Yuanding Sugino, Osamu Huang, Po-Chin Sugunan, Abhilash Huang, Liang-Feng Suh, Jin-Yoo Huang, Xinyan Sui, Tan Huang, Mengbing Sukumaran, Vijay Huang, Ying Sullivan, Eirin Huang, Qijin Sun, Lu Huang, Song-Jeng Sun, Tao Huang, Shu-Chi Sun, Wenping Huang, Yi Sun, Shih-Jye Huang, Shuigen Sun, Xiangcheng Huang, Hung Ji Sundaram, Paul Hubbe, Martin A. Sunol, Joan Josep Hübers, Heinz-wilhelm Suraneni, Prannoy Hueger, Erwin SURE, JAGADEESH Hufendiek, Andrea Surmeneva, Maria Alexandrovna Hughes, Michael Pycraft Suryanto, Benny Huh, Jung-Bo Suzuki, Toshisada Huh, Yong-Min Suzuki, Kazumasa Hung, Kuo-Yung Suzuki, Michio Hung, Wayne Svane, Katrine L Huo, Qinghuan Sveda, Maria Hurst, Roger Svensson, Ann Mari Hussain, Babar Swaminathan, Viswanathan Hussain, N. Sooraj Swiderski, Waldemar Husson, Jérôme Swieszkowski, Wojciech Hutmacher, Dietmar Swindle, Andrew Hwang, Chung-Ju Sycheva, G.A. Hwang, Chao-Lung Symes, Mark D. Hwang, Chi-Sun Szabo, Lorand Hwang, Ki-Chul Szekely, Gyorgy Hwang, Inchan Szeląg, Maciej Hwang, David Szepvolgyi, Janos Hwang, Seong Sik Szewczyk, Roman Iacomussi, Paola Tabaković, Amir Iafisco, Michele Tabata, Makoto Iandolo, Donata Tada, Naoya Iannazzo, Daniela Tadanaga, Kiyoharu Ianoul, A.I. Taddei, Paola Iatsunskyi, Igor Tafraoui, Ahmed Iddir, Hakim Tagawa, Hiroshi Igari, Toshihide Tagliabue, Giulia Iglesias-Linares, Alejandro Taguchi, Yoichiro Ignat, Maria Taha-Tijerina, Jaime Ijiro, Kuniharu Tahreen, Nabila Iliopoulos, Konstantinos Taiki, Nakata Imam, Murshid Tajiri, Kazuya Imperatore, Stefania Takada, Tomoya Inagaki, Y. Takagi, Noriaki Infantes Molina, Antonia Takahashi, Hidekazu Infantes-Molina, Antonia Takahashi, Yasuo Inoue, Go Takahiro, Katsumi Insepov, Zeke Takaichi, Atsushi Ioannidou, Alexandra Takamizawa, Toshiki Ionita, Petre Takano, Hajime Iordanskii, Alexey Takashima, Toshihiro Iovenitti, Pio Takeguchi, Tatsuya Irie, Masao Takemoto, Shinji Irukuvarghula, Sandeep Takeoka, Shinji Isakov, Dmitry Takizawa, Shinya Ishige, Ryohei Talaat, Ahmed ISHIKAWA, Toshiyuki Talebi, S. Hesamodin Ishizaki, Kenji Talic, Belma Islam, Kamrul Tamaki, Yukimichi Island, J.O. Tamanoi, Fuyuhiko Issa, Ahmed Tamayo, Aitana Ita, Kevin Tamura, Kenji Itkis, Mikhail E. Tan, Chung-Sung Ito, Taichi Tan, Xipeng Ito, Kota TANAKA, Koji Ito, Takeru Tanaka, Kazuo Itoh, Tamitake Tananaiko, Oksana Ivanov, Ilia N. Tanase, Stefania Ivanova, T. Tang, Zheng Iwasaki, Tomohiro Tang, Tingting Iwata, Junichi Tao, Sun Jacak, Jarosław Tapie, Laurent Jacot, Alain Tappertzhofen, Stefan Jadwicienczak, Wojciech Tarafder, Solaiman Jaecques, Siegfried Tard, Cédric Jafari, Sajjad Tarfaoui, Mostapha Jahangir, Ifat Tarle, Zrinka Jaiswal, Swarna Tasinkevych, Mykola Jajam, Kailash Tatay, Sergio Jakes, Joseph E. Tathireddy, Prashant Jakiela, Slawomir Taubner, Thomas Jakka, Suresh Kumar Tavares, Anthony Jamali, Sina S. Tavares, S.M.O. Jambovane, Sachin Tavares, Carlos J. Jampani Hanumantha, Prashanth Tcherdyntsev, Victor V. Jamshidi, A. Tee, Benjamin C.K. Jang, Soohwan Teghil, R. Jang, Changheui Teixeira, P.I.C. Jang, Jinah Teixeira, Paulo Jang, Tae-Sik TEKE, Ali Jang, Jinsung Telang, Abhishek Janicki, Damian Temiz, Yuksel Janik, Vit Ten Elshof, Johan E. Janka, Oliver Tena-Zaera, Ramon Jankauskaitė, Virginija Teng, Chong Janovec, Jozef Teo, Boon Janovszky, Dora Teramoto, Yoshikuni Jantunen, Erkki Tessier, Noel Javadi, Ali Testoni, Nicola Jaworski, Maciej Teyssier, Jeremie Jędrzejewska-Szczerska, Małgorzata Tezvergil-Mutluay, Arzu Jeeyoung, Yoo Thakur, Garima Jefferies, Steven R. Thi Hoang Oanh, Nguyen Jennings, Jessica Thiagarajan, Ganesh Jensen, Eric Thiele, Klaus Jenuš, Petra Thienel, Karl-Christian Jeon, Seokwoo Thiéry, Vincent Jeon, Ju-Won Thissen, Peter Jeon, Hyeongtag Thorat, Sanjay Jeon, Hojeong Thornton, Paul Jeong, Soon-Jong Thrivikraman, Greeshma Jeong, Doo Seok Tian, Fuyang Jeong, Joonwoo Tian, Yebing Jesionowski, Teofil Tiberti, Giuseppe Jesus, Abilio Tilita, George Alexandru Jesus, Vazquez Valeo Timofeev, Ivan V. Jezierski, Jan Timón, Vicente Jha, Kshitij C. Ting, Valeska Ji, Qingmin Tiryakioglu, Murat Ji, Vincent Titkov, Ilya E. Ji, Tuo Tkach, Alexander Jia, Weiwei Tölli, Hanna Jia, Mingtu Tomac, Ingrid Jiang, Liben Tomlinson, Douglas Jiang, Ruinian Tommasini, Steven M. Jiang, Shaohua Tomoaki, Karaki Jiang, Xuchuan Tomoyoshi, Nishiumura Jiang, Liuwei Tonti, Andrea Jimenez, Ana Eva Topping, Troy Jiménez, Noé Torgal, F.Pacheco Jiménez-Aparicio, Reytes Toroker, Maytal Caspary Jin, Xinfang Toropova, Alla Jin, Peng Torrens-serra, J. Jin, Congrui Torres Lagares, Daniel Jin, Fei Torres-Carrasco, Manuel Jinno, Yohei Torricelli, Fabrizio Jiu, Jinting Tosello, Guido Jjemba, Patrick K. Tosheva, Lubomira Jo, William Toskas, Georgios Joaquín, Ordieres-Meré Toth, Laszlo S. Jofre-Reche, Jose Antonio Totolin, Vladimir Jomaas, Grunde Tounsi, Moncef Jones, Matthew R. Tovar, Nick Joos, Jonas Trabia, Mohamed José Ignacio Tracy, Joe Jørgensen, Jens Erik Trakakis, George Jou, Shyankay Tran, Fabien Joung, Hyou-Arm Trifol, Jon Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria Triki, Smail Jung, Hyun-Do Tripathi, Jitendra Kumar Juodkazis, Saulius Tripodo, Giuseppe Jurczak, Janusz Trueba, Monica Kabanos, Themistoklis Trujillano, Raquel Kabir, M.R. Trukhanov, Alex V. Kaczmarek, Mariusz Truong, Vinh Kaczmarski, Jakub Tsai, Yenling Kadhum, Mohannad J. Tsai, Huan-Liang Kadib, Abdelkrim El Tsai, Che-Wei Kahouli, Abdelkader Tsangouri, Eleni Kajitani, T. Tsao, Lung-Chuan Kakiuchi, Toshifumi Tsay, Chien-Yie Kako, Tetsuya Tsay, Leu-Wen Kalantar-Zadeh, Kourosh Tseng, I-Hsiang Kallitsis, Joannis K. Tsipis, Athanassios C. Kalogeras, Ioannis M. Tsitsilianis, Constantinos Kalska-Szostko, Beata Tsivoulas, Dimitrios Kamali, Saeed Tsoi, James Kamdem, Pascal Tsubomura, Taro Kameyama, Atsushi Tsubota, Toshiki Kamiguchi, Satoshi Tsujimoto, Yoshihiro Kamimura, Takafumi Tsujimoto, A. Kamiński, Marcin Tsukada, Shinya Kamiya, Kazuhide Tsukamoto, Susumu Kamperidou, Vasiliki Tsuruoka, Takaaki Kampitsis, Andreas Tsutaoka, Takanori Kampouris, Dimitrios Tsuyumoto, Isao Kamrani, Sepideh Tudorache, Florin Kan, Chi-wai Tuna, Taskin Kanako, Shojiki Tunér, Jan Kanda, Yasuharu Tung, Tran Thanh Kanellopoulos, Antonios Tunuguntla, Ramya Kanematsu, Hideyuki Turco, Antonio Kang, Pilgyu Turkmen, Mustafa Kang, Xin Turkowski, Volodymyr Kang, Nan Turnbull, Alan Kannan, A.M. Turner, Richard Kanyong, Prosper Turón, Pau Kao, T.S. Turski, Mark Kao, Chai-Lin Tutunaru, Bogdan Kaplar, Robert Tuvdendorj, Demidmaa Karaca, Haluk Tuzla, Kemal Karami, Ghodrat Tyagi, Rajeshwar Karapanagiotis, Ioannis Tzounis, Lazaros Karazhanov, Smagul Zh Uan, Jun-Yen Karg, Michael Cornelius Hermann Uccelletti, Daniela Kargl, Rupert üçüncü, Muhammed Karjalainen, Pentti Udalov, Oleg Georgievich Karolus, Malgorzata Uddin, Mohammad Karpukhina, Natalia Ueda, Tadaharu Karthik, Mani Uemura, Sei Kartopu, Giray Ueno, Tetsuro Karumuri, Anil K. Ueno, Tasuku Kasai, Naoya Uklejewski, Ryszard Kasap, Safa Ukrainczyk, Neven Kasperovich, Galina Ullah, Mohammad W. Katagiri, Jun Ullah, Aman Katagiri, Hironori Ullah, Shatif Katarivas Levy, Galit Ulrich Haselbach , Philipp Katayama-Yoshida, Hiroshi Umeton, Cesare Katogi, Hideaki Umezu, Ikurou Katsikini, M. Unnithan, Ranjith Rajasekharan Katsube, Noriko Ur, Soon-Chul Katsui, Hirokazu Urban, Petr Katz, Jonathan I. Urbanic, R.J. Kauppinen, Anu Ushak, Svetlana Kaur, Sumanjeet Usui, Kenji Kaushik, Nagendra K. Uzunlar, Erdal Kawabata, Yuichiro Vaitkus, Andrius Kawai, Toshiyuki Valange, Sabine Kawakami, Hiroshi Valencia, Concepción Kawamura, Go Valentina, Lopresto Kaynak, Akif Valeo, Caterina Kazak, Andrey Vallés, Cristina Kazek-Kęsik, Alicja Vallianatos, Filippos Kažys, Rymantas Jonas Valov, Ilia Keane, Denis T. Van Der Auweraer, M. Kearney, Cathal Van Der Meeren, Anne Keller, Michael Van Erps, Jurgen Keller, Brandis Van Herwijnen, Hendrik Kellesarian, Sergio Van Steenberge, Paul Hm M. Kempe, Henrik Vandamme, Dries Kempen, Karolien Vanhille, Christian Kennedy, John V Vanneschi, Claudio Kennedy, Francis Vasaikar, Suhas Kern, Wolfgang Vasconcelos, Helena Cristina Keršner, Zbyněk Vasdravellis, George Keshavarz Hedayati, Mehdi Vasile, Cornelia Kessler, Olaf Vautard, Frederic Kessler, Sylvia Vaz, Carlos Ketov, Sergey Vazquez Martinez, Juan Manuel Kettwich, Sharon C. Vedarajan, Assistant Professor Raman Kevadiya, Bhavesh Velasco López, Francisco Javier Khaliq, Jibran Velasco Ortega, Eugenio Khan, M. Ashraf Venäläinen, Salla Khan, Fuad Vendrell, Xavier Khan, Muhammad Venezia, Anna Maria Khan, Mohammad Venkatesan, Jayachandran Khandaker, Morshed Verbeek, Jos Khanna, Sanjeev K. Verdeja, Luis Felipe Khapli, Sachin Verduzco, Rafael Khare, Sanjay Vergani, Laura Kharel, Parashu Vergara, Diego Kharin, Viktor Vernardou, Dimitra Kharkar, Prathamesh Vervisch, Bram Khatib, Jamal Vervoort, A. Khatibi, G. Veryazov, Valera Kheradmand, Nousha Vesel, Alenka Khirallah, Kareem Vicenzo, Antonello Khodadadi, Jay M. Vidal, Hilario Khorasani, Amir Mahyar Vignali, Valeria Khurshid, Zohaib Vijayavenkataraman, Sanjairaj Kichambare, Padmakar Vila, Anna Kiciński, Wojciech Vilaseca, Fabiola Kidoaki, Satoru Vila-Vilela, Jose Luis Kiener, Daniel Villani, Vincenzo Kihara, Nobuhiro Villanneau, Richard Killian, Manuela Sonja Villarroel, Grover Zurita Kim, Jin Young Vincent, Didier Kim, Bruce Vinogradov, Sergey Kim, Hyeong-Ki Visco, Annamaria Kim, Young-Kuk Visintin, Phillip Kim, Dae Su Viswanathan, Vaishak Kim, Young Sik Viter, Roman Kim, Dokyoung Viva, Federico A. Kim, Bohyun Vivo, Paola Kim, Hyungsun Vlahovska, Petia M. Kim, Jeongyong Vo, Minh D. Kim, Hwa Young Vogt, Jochen Kim, Bong-Sung Volk, Tatyana Kim, Choong-Un Volpe, Giovanni Kim, Jun-Hyun Von Bardeleben, H.J. Kim, Han-do Vora, Patrick Kim, Byung Kyu Vora, Ankit Kim, Hee-Seok Voué, Michel Kim, Jangho Vrana, Nihal Engin Kim, Hyun-Man Vranceanu, Diana M. Kim, Seong-Gon Vrancken, Bey Kim, Jung-Gu Vrsaljko, Domagoj Kim, Felix Sunjoo Vuddanda, Parameswara Rao Kim, Hyungtak Vukelic, Goran Kim, Young-Kwan Vul, Alexander Kim, Jinho Wachs, Rebecca A. Kim, Seung-Joo Wagner, Stefan Kim, Hak Yong Wagner, Brent T. Kim, Seon-Jin Wahaia, Faustino Kim, Hyun-Seok Wahl, Kathryn Kim, See Jo Waite, Matthew M. Kim, Jung Ho Wakabayashi, Yusuke Kim, Do Young Waki, Keiko Kim, Hoyeol Wakisaka, Minato Kim, Hyun Jae Waldmann, Daniele Kim, Dong-Joo (Daniel) Walock, Michael Kim, Jae-Hyun Walsh, William R. Kim, Kyungmok Walsh, Michael T. Kim, Jin-Yeon Walsh, Frank Kim, Yang Walsh, Laurence Kim, Jihan Walter, Rhys Kim, Jongbeom Waltham, Chris Kim, Byeong Hee Walther, Frank Kim, Seyoung Wan, Chaoying Kim, Si Joon Wang, Shaopeng Kim, Yoong Wang, Chiu-Yen Kim, Hak-Yong Wang, Xiaoming KIMURA, Shin-ichi Wang, Liang Kimura, Kunio Wang, Zhiguang King, Sean W. Wang, Zhe King, Derek Wang, Yue Kirane, Kedar Wang, Yi-Cheng Kirillov, Alexander Wang, Yunxiao Kisała, Piotr Wang, Fenglin Kisiel, Ryszard Wang, Yun-Che Kiss, János Wang, Xiaoyong Kissin, Yury V. Wang, Yan Kitagawa, Hiroyuki Wang, Xufeng Kitahara, Tatsumi Wang, Jianyun Kitamura, Chiaki Wang, Dong Kitamura, Michihide Wang, Peng-Yuan (George) Kityk, Andriy Wang, Liliang Kivisaari, Pyry Wang, Pangpang Klammer, Angelika Wang, Fuke Klaudia, Lichtenberg Wang, Mingchao Klemczak, Barbara Wang, Huaqing Klemperer, Walter G. Wang, Xiaohong Klimek, Katarzyna Wang, Qisheng Kliros, George S. Wang, Yun Klöcker, Helmut Wang, Qigui Klöden, Burghardt Wang, Danling Klose, Christian Wan-Wendner, Roman Klotzkin, David Ward, Liam Knapek, Michal Wark, Michael Knite, Māris Warren, Robert J. Knupp, Gerd Watras, Adam Ko, Bao-Tsan Weber, Ludger Ko, Yong-Ho Weber, Franz E. Ko, Young Gun Wegehaupt, Florian Kobata, Junpei Wegrzyn, Marcin Kobayashi, Makiko Wei, Zhishun Kobayashi, Motoyoshi Wei, Huiliang Koblischka, Michael Rudolf Wei, Yang Koci, Kamila Weigand, R. Koduru, Janardhan Reddy Weigand, Annika Koenigsberger, Erich Weinberger, Christian Kohlmann, Holger Weise, Jörg Koida, Takashi Weiß, Sabine Koinkar, Dr. Pankaj Weissenrieder, J Kõiva, Risto Wendrock, Horst Koizumi, Hiroyasu Weng, Xuan Kok, R.J. Weng, Yi Kolan, Krishna Werner, Jürgen H. Kolbe, Jana Wharton, Julian Kolenda, Zygmunt Wheeler, Dean R Kolerman, Roni Whiting, Mark Kollenberg, Wolfgang Wibowo, David Kolmas, Joanna Więckiewicz, Mieszko Komarasamy, Mageshwari Wiens, Matthias Komsa, Hannu-Pekka Wierichs, Richard Konarova, Muxina Wiesbrock, Frank Konda Gokuldoss, Prashanth Wijayasundara, Mayuri Kondo, Toshiaki Wilde, Jürgen Kondo, Takahiro Wilén, Carl-Eric Konegger, Thomas Wilhelm, Stefan Kong, Qingzhao Willander, Magnus Kong, Xiaohua Willberg, Christian Konosu, Shinji Willem, Visser Claas Konstantinov, Konstantin Williams, Kathryn R. Kontic, Roman Willis, David A. Kontou, Evi Wilson, Lee Koo, Yang-Hyun Wilson, Benjamin P. Kootala, Sujit Winter, Andreas Koplin, Christof Wirth, Christopher L Korampally, Venumadhav Wisniewski, Adam Kordesch, Martin E. Wistuba, Michael Koricho, Ermias Gebrekidan Witkowska Nery, Emilia Kortschot, Mark T. Witkowski, Artur Kostryzhev, Andrii G. Wittmann, Folker Koter, Stanislaw Wittmar, Alexandra Kotoka, Ruben Wojciechowski, Łukasz Kotousov, Andrei Wojewoda-Budka, Joanna Kotsakis, Georgios A. Wolcott, Paul J. Kotsiomiti, Eleni Wolfe, Tonya B. Koumoulis, Dimitrios Woll, Christof Koumoulos, Elias Wondraczek, Katrin Kouris, LAS Wong, Joanna C.H. Koutsogeorgis, Demosthenes Wong, Lai Mun Koutzarova, Tatyana Wong, Man Hoi Kováč, Jaroslav Wong, Hong Kovacic, Hervé Wood, Delilah Kovalchenko, Andrii M. Woodward, David Kovalcik, Adriana Woszuk, Agnieszka Kowalczuk, Marek M. Wróblewski, Grzegorz Kowalczyk, Krzysztof Karol Wu, Shih-Ching Kowalik, Paweł Wu, Sheng-Chi Kowalska, Ewa Wu, Weida Kowalski, Karol Wu, Xijia Kowalski, Konrad Wu, Chin-San Koziel, Jacek Wu, Sheng Yun Kozinov, Sergii Wu, Qinglin Kozyra, Paweł Wu, Chengtie Krajewski, Witold Wu, Tsung-Ta Kramer, Phillip Wu, Kevin C.-W. Krantz, Claude Wu, Qi Kranz, Stefan Wuu, Dong-Sing Kranzmann, A. Xavier, José Krasnolutsky, Sergey Xenofon, Strakosas Krastev, Rumen Xi, Weixian Kratzer, Peter Xiang, Chunhui Kraus, Tobias Xiao, Zhigang Krenner, Hubert Xie, Kunpeng Krim, Jacqueline Xie, Jiulong Krishna, Lakshmi Xotta, Giovanna Krishnaswamy, Kiruba Yaacoubi, Slah Kriston, Akos Yagami, Kimitoshi Křivý, Vít Yahiaoui, Riad. Krolczyk, Grzegorz Yahiaoui, Riad Królicka, Agnieszka Yamabe, Junichiro Kroll, Peter Yamaguchi, Hiroyuki Krumeich, Frank Yamaguchi, Seiji Krzanowski, James E. Yamaguchi, Satoshi Ksiazek, Marzanna Yamamoto, Namiko Ktena, Aphrodite Yamane, Hideki Ku, Zahyun Yan, Xingzhong Ku, Kang Mo Yan, Xueliang Kubiak, Tomasz Yan, Qimin Kubo, Masataka Yan, Ning Kudela, Paweł Yanagida, Sayaka Kuhn, Matthew R. Yanagishima, Taiki Kujawa, Joanna Agnieszka Yanase, Keiji Kulagin, Roman Yandouzi, Mohammed Kulkarni, Neha Yang, Su-Hua Kum, Kee-Yeon Yang, Te-Hsin Kumada, Nobuhiro Yang, Shou-Yin Kumar, Raj Yang, Ta-I. Kumar, Manish Yang, Ruiguo Kumar, Subhalakshmi Yang, Yong Kumar, Alok Yang, Chung-Wei Kumar, Aditya Yang, Mijia Kumaresavanji, Malaivelusamy Yang, Ru-Yuan Kun, Robert Yang, James Kundin, Julia Yang, Fei Kundu, Joydip Yang, Chong Kuang Kundu, Manab Yang, Minyang Kunimine, Takahiro Yang, Chao Kuntz, Matthias Yang, Kai-Chiang Kunze, Karsten Yang, Xiaodong Kuo, Wen-Ten Yang, Jen-Chang KUO, MENG-I Yang, Hyun Kyoung Kupka, Marian Yao, Li Kurek, Andrzej Yao, Tiankai Kurlyandskaya, Galina V. Yao, Hiroshi Kuroshima, Shinichiro Yao, Jian Kuttner, Christian Yapici, Murat Kaya Kuuskeri, Jaana Yastrebov, Vladislav A. Kuwano, Noriyuki Yasuhara, Ryo Kwak, Moon K. Yasui, Shintaro Kwon, Hyuck-In Yasui, Kanji Kwon, Tae-yub Yavin, Ephraim Kwon, Nam Hee Ye, Huaiyu Kyaw, Si Thu Yeager, John Kynicky, Jindrich Yeaman, John Kyritsis, Panayotis Yeh, Chih-ko Kyzas, George Z. Yeh, Chun-Liang Kyziol, Karol Yeh, Jui-Ming La Spada, Luigi Yeh, Yin-Ting Labisz, Krzysztof Yeih, Wei-Chung Ladavière, Catherine YEN, HUNG-WEI (HOMER) Ladero, Miguel Yeo, In-Sung Lagos, Miguel Angel Yeo, Junyeob Lagugne-Labarthet, Francois Yeo, Jong-Souk Lahmer, Tom Yeong, Wai Lai, Chien-Chih Yerra, Narendranath Lainé, Philippe P. Yi, Long Lakshminarayanan, Rajamani Yi, Jiabao Lalevée, Jacques Yi, Jaeseok Lalwani, Gaurav Yildiz, Bilge Lambert, Paul Yilmaz, Turgut Lambiase, Francesco Yin, Yanchun Lambrecht, Walter Yokozeki, Tomohiro Lampropoulos, Andreas Yoo, Byungseok Lancaster, Robert Yoo, Chungsik Lanceros-Méndez, Senentxu Yoon, Songhun Lane-Serff, Gregory Yoon, Kee Bong Langone, Rocco Yoon, Ji-Wook Lanzi, Massimiliano Yoon, Minjoong Lao, Ka Un Yoshihara, Hiroshi Lappan, Uwe Yoshitake, Isamu Lara-Curzio, Edgar You, Nam-Ho Largitte, Lucie You, Chun-Yeol Larouche, Daniel You, Tae-soo Lasheras, Andoni Young, David Lass, Eric Youngblood, Jeffrey P. Lattuada, Marco Younis, Adnan Lau, Denvid Yousefi, Azizeh-Mitra Laukkanen, Pekka Yoza, Brandon A. Laurenti, Marco Yu, Rena C. Laurson, Lasse Yu, Ziniu Lavella, Mario Yu, Leon Law, D.W. Yu, Xun Layani, Michael Yu, Hak Ki Lázár, István Yu, Taekyung Lazaro Nebreda, Jaime Yu, Jae Woong Lazzara, Giuseppe Yu, Zhengshan Le, Quoc Toan Yu, Aimin Le Bihan, France Yu, Qingliang Le Moigne, Nicolas Yuan, Jihui Le Saux, Vincent Yue, Weisheng Lebedkin, Sergei F. Yun, Hongseok Leblebicǐoǧlu, Binnaz Yusenko, Kirill V. Lee, Li-Ting Yvonnet, Julien Lee, Jae Shin Zago, Matteo Lee, Kee Sung Zajickova, Zuzana Lee, Sejoon Zamanzade, Mohammad Lee, Hyuck Mo Zammit, Ann Lee, H.-M. Zaniewski, John P. Lee, Jae Myung Zanotti, Cristina Lee, Minhee Zanotto, F. Lee, Woong Zawadzki, Jaroslaw Lee, Seok-Woo Zaytsev, Dmitry Lee, Chih-Hao Zehnder, Matthias Lee, Byung Chul Zekonyte, Jurgita Lee, Kang Taek Zeng, Juqin Lee, Bang Yeon Zervaki, Anna D. Lee, Seok-Jae Zhai, Yuwei Lee, Chang Yeon Zhan, Haifei Lee, Chang-Hoon Zhan, Naiqian Lee, Jin-Kyun Zhang, Hongtao Lee, Sunwoo Zhang, Laichang Lee, Koon-Yang Zhang, Wenjun (Chris) Lee, Sunghwan Zhang, Xueqiang Alex Lee, Kyoung G. Zhang, Wei Lee, Cheng-chung Zhang, Xie Lee, Byeongchan Zhang, Run Lee, Chia-hung Zhang, Yan Lee, Sang-Joon Zhang, Kuangyuan Lee, Mon-Juan Zhang, Liang Lee, Jooyoung Zhao, Yajun Lee, Sang-Bae Zhao, Zhenghang Lee, Minhyung Zhao, Meng-Qiang Lee, Jea Uk ZHAO, XINXIN Lee, Young-Chul Zhao, Jingwei Lee, Dai Soo Zhao, Jingzhou Léger, Bastien Zhao, Shan Legutko, Stanislaw Zhao, Xiaoai Leinenbach, Christian Zhao, Boxin Leipner, Hartmut S. Zheng, Liqiu Lemu, Hirpa G. Zheng, Paige Lengliné, Olivier Zhitova, Elena S. Leonora, Velleman Zhmud, Boris Lepadatu, Serban Zhou, Huan Leparoux, Marc Zhou, Wenzhong Leporatti, Stefano Zhou, J. Lesch, Andreas Zhou, Bicheng Lesiak, Piotr Zhou, Shengqiang Lessard, Benoit Zhou, Yuanyuan Letcher, Todd Zhu, Peifen Levy, Steven Zhu, Wei Li, Gang Zhu, Yakun Li, Meichun Zhu, Chunhong Li, Yaping Zhukovskyi, Maksym Li, Jichao Zielińska-Jurek, Anna Li, Shengxi Zielinski, Adam Li, Longyu Zietz, Carmen Li, Lulu Ziewiec, Krzysztof Li, Wei Zin, Valentina Li, Peter Zinna, Francesco Li, Xiaodong Żmojda, Jacek Li, Jiehua Żmudzki, Jarosław Li, Qin Zocca, Andrea Li, Ji-guang Zoidis, Panagiotis Li, Zhongjing Zoppellaro, Giorgio Li, Mingda Zornoza, Emilio Li, Kaichang Zou, Fangxin (Frank) Li, Jiashen Zozulya, Alexey Li, Qiliang Zubkova, Valentina Li, Zibiao Zucchi, Fabrizio Li, Dan Zuo, Fei Li, Yujiao Zürch, Michael Liang, Tsair-Chun Zwaan, Frank Liang, Feng Zyła, Gaweł Liang, Xihui Open in a new tab