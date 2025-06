Acrylgel Starter Set: Das sind die besten Sets - (2025)

Solltest du während deiner Schwangerschaft auf Acrylnägel nicht verzichten wollen, so ergreife dennoch gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um ein mögliches Risiko zu senken. So solltest du beim Feilen der Nägel stets einen Mundschutz tragen, um das Einatmen des Feinstaubs einzuschränken. Außerdem sollte die gesamte Modellage bei geöffnetem Fenster oder in einem gut belüfteten Raum stattfinden. Frischluft reduziert ein mögliches Übelkeitsgefühl, dass durch die unangenehmen Gerüche der Flüssigkeiten entstehen kann.

Ein Propusher dient dazu die Nägel von überstehenden Nagelhautüberschüssen zu befreien. Dieser Arbeitsschritt sollte vor einer jeden dauerhaften Nagelmodellage durchgeführt werden. Bleibt überschüssige Nagelhaut auf dem Naturnagel zurück, so kann dies zu unerwünschten Liftings im Gel führen, was wiederum ein schnelleres Ablösen der Modellage begünstigt. Ein Nagelhautschieber darf damit in keinem Set fehlen.

Die folgenden Werkzeuge benötigst du in erster Linie für die Vorbereitung deiner Nägel. Sollten diese Werkzeuge nicht in deinem Starter Set enthalten sein, so lohnt sich hier unbedingt eine separate Anschaffung.

Das EuBeCos Acryl Nagel Starterset bietet Materialien in bester Qualität. Neben den für eine Acrylgel-Modellage notwenigen Pulver, Flüssigkeiten und Pinseln, enthält das Set zusätzliche Modellierschablonen, eine Nagelfeile wie auch einen Buffer. Die im Lieferumfang enthaltenen Acrylpulver sind in zarten French-Tönen, was den Babyboomer-Look oder auch eine French Manicure ermöglicht.

