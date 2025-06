After-Sun im Test: Das sind unsere Testsieger (2025)

Must-try!Olaplex Bun: Diese angesagte Dutt-Frisur rettet geschädigtes Haar an nur einem TagDie perfekte Alltagsfrisur? Wir haben sie gefunden. Die TikTok-Sensation "Olaplex Bun" vereint Styling und Pflege in einer absolut coolen Dutt-Frisur! Wir verraten dir, wie du die Frisur zauberst und wieso sie deine Haare so pflegen kann.

In After-Sun (wie auch Bodylotion) sind häufig viele Duftstoffe enthalten, auf die die Gesichtshaut mit Rötungen, Juckreiz oder Ausschlag reagieren kann. Zudem ist die Haut am Körper meist etwas unkomplizierter als die im Gesicht. Bestimmte Inhaltsstoffe in Körperprodukten können also am Körper super pflegend und wunderbar sein, während sie im Gesicht beispielsweise zu Pickeln führen. Daher empfehle ich dir, nach dem Sonnenbad lieber eine schöne Feuchtigkeitsmaske im Gesicht zu verwenden und eine Hautcreme, die beispielsweise reparierende Ceramide oder beruhigendes Panthenol enthalten.

After-Sun ist im Prinzip so etwas wie eine beruhigende und sehr pflegende Bodylotion. Du kannst sie also so oft benutzen, wie du möchtest . Es bietet sich aber an, dass du dich vorab duschst, damit die Pflegestoffe ungehindert in die obere Hautschicht eindringen und deine Haut pflegen können.

Damit deine Haut sich nach einem Tag am Strand oder in der City gut erholen kann, kommen hier Tipps, wie du sie am besten nach dem Sonnenbad pflegst.

Je mehr ich mich mit Aprés Sun Produkten befasst habe, desto mehr merkte ich, wie vielen Lotionen und Cremes es eigentlich an beruhigenden Inhaltsstoffen fehlt. Zwar ist der kühlende Effekt der Produkte ganz angenehm, doch wichtiger sind eigentlich die Pflegeeigenschaften – besonders, wenn es an von der Sonne beanspruchte Haut geht. Davon fehlte es erstaunlicherweise häufig. Gleichzeitig finde ich die Häufung an Palmöl verwunderlich. Zwar haben das Öl und dessen Derivate einen positiven Effekt auf die Haut, doch aus Umweltaspekten finde ich das bedenklich – Mitgliedschaft in einer Organisation für nachhaltigen Palmölanbau hin oder her.

So wirklich überzeugen konnten mich nur zwei der fünf Testprodukte. Sie vereinen pflegende Inhaltsstoffe in leichten, kühlenden Texturen . Die Biotherm-Lotion überzeugte mich im Test mit der reichhaltigsten Pflege und Haiwaiian Tropic mit einem kühlenden Effekt und ausreichender Pflegewirkung. Leider gehören diese Produkte zu den teuersten im Test. Ich kann jedoch die anderen Lotionen ebenfalls bedenkenlos empfehlen. Hier kommt es allerdings darauf an, wie viel Pflege du dir wünschst und wie viel Budget du dafür hast.

Und jetzt geht’s auch schon los. Der zweite Inhaltsstoff in dieser Après Sun Lotion ist Mineralöl, also im Prinzip Vaseline. Für die Haut ist das in den meisten Fällen unbedenklich, schützt sie sogar vor dem Austrocknen und pflegt sie. Mit der Umweltbrille betrachtet, ist das natürlich nicht so hitverdächtig. Weitere Inhaltsstoffe sind hier Glycerin, Shea Butter, Aloe Vera Saft Puder und beruhigendes Bisabolol. Die Pflegewirkung dieses Produktes ist damit geringer als bei Lavera. Übrigens wurde auch Garnier von Öko Test seinerzeit für bestimmte Inhaltsstoffe gerügt. Doch auch hier sei dir versichert, dass die Produkte den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen.

Der zweite Platz 2 in meinem After-Sun-Test geht an die After Sun Lotion von Garnier Ambre Solaire . Auch hier habe ich mich mit der Platzierung etwas schwergetan. Jedes Produkt hat positive Eigenschaften und dann auch welche, die nicht so toll sind. Diese gegeneinander aufzuwiegen, war wirklich nicht leicht. Die leichte Lotion von Garnier gibt es in 100-Milliliter-Reisegröße und in 400 Milliliter Vollgröße.

Ich würde die After Sun Lotion von Lavera all denjenigen empfehlen, die konkret nach einem hochwertigen Naturkosmetik-Produkt suchen. Was diese Lotion konkret zu einer Aprés Sun Pflege macht, kann ich aber nicht sagen. Hätte es nicht auf der Verpackung gestanden, dann hätte ich die Lotion für eine Bodylotion gehalten.

Nach dem Eincremen fühlt sich meine Haut sehr weich und geschmeidig an . Kühlend oder erfrischend finde ich sie nicht, eher wie eine reguläre Bodylotion. Ich habe keinerlei negative Reaktionen wie Trockenheit oder Juckreiz wahrgenommen. Meine Haut verträgt die After Sun Lotion von Lavera alles in allem sehr gut. Auch bei frisch rasierter Haut habe ich kein Brennen oder ähnliches empfunden.

Die After Sun Lotion von Lavera gehört zu den beliebtesten After-Sun-Produkten auf Amazon. Sie kommt in einer klassischen Bodylotion-Flasche und enthält 200 Milliliter Produkt. Die Lotion ist weiß und hat eine mittelfeste Textur, finde ich. Lotion passt schon wirklich ziemlich gut, um die Textur zu beschreiben. Ich muss zugeben, dass mir der Duft der Lavera Lotion positiv überrascht, hatte ich doch das Vorteil, dass Naturkosmetik immer etwas muffig riecht. Die After Sun Lotion hat einen arzneilichen Geruch, würde ich sagen. Sie riecht frisch, sauber und leicht nach Kräutern – nicht so einfach zu beschreiben.

Zwar sind hier viele pflegende Inhaltsstoffe enthalten, jedoch tauchen sie erst später in der Inci-Liste auf als bei Biotherm, was bedeutet, dass da keine großen Mengen an Aloe Vera Saft und Co enthalten sind. Auch wenn sie mein persönlicher Liebling ist, war das Biotherm-Produkt im Test pflegender. Gleichzeitig ist dieses Produkt jedoch kühlender und ist deutlich günstiger als die Biotherm-Lotion, weshalb ich zu dem Entschluss gekommen bin, beide After-Suns mit der gleichen Punktzahl zu bewerten. Ich halte die Silk Hydration After Sun Lotion für ein gutes Produkt, das toll duftet und kühlend wirkt.

Im Gesamten gefällt mir diese Creme aber sehr gut. So luxuriös wie der Preis auch sein mag, so luxuriös fühlt sie sich auf der Haut auch an . Zudem finde ich die Inhaltsstoffe gut und beruhigend, was wichtig ist, wenn man Sonnenhaut wieder normalisieren möchte. Ich kann mich zwischen ihr und dem zweiten Platz 1 nicht entscheiden.

Mit Blick auf die Inhaltsstoffe würde ich die After Sun Milk von Biotherm als die pflegendste Lotion im Test einordnen. Ich finde feuchtigkeitsspendende und pflegende Stoffe wie Glycerin, Vitamin E, Shea Butter, probiotische Fermente oder Aprikosenkernöl in der Milch, ebenso wie beruhigendes Panthenol. Zudem ist hier ein Derivat, also eine Art modifizierte Verbindung, von Palmöl enthalten. Der Konzern hinter Biotherm (L’Oréal) ist allerdings Mitglied im RSPO, dem runden Tisch für nachhaltiges Palmöl, einer Vereinigung, die sich für den nachhaltigen Anbau und faire Arbeitsbedingungen rund um die Palmöl-Industrie einsetzt. Und Spoiler: In vier der fünf Testprodukte sind Palmöl-Derivate enthalten. Wie alle Produkte im Test ist auch die Biotherm After-Sun parfümiert, jedoch relativ mild und sehr angenehm.

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Urlaubszeit, in der wir uns am liebsten draußen aufhalten. Natürlich nutzen wir (hoffentlich) alle Sonnencreme, doch gerade am Ende des Tages darf es in Sachen Körperpflege dann auch mal ein spezielles After-Sun-Produkt sein, das unsere Haut kühlt, beruhigt und kräftig mit Feuchtigkeit versorgt.

