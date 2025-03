After Sun im Test: Gibt es Lotionen, die die Haut ohne kritische Stoffe beruhigen? (2025)

Testmethoden (je nach Zusammensetzung der Produkte): Deklarationspflichtige Duftstoffe/Diethylphthalat/Polyzyklische Moschus- und Nitromoschus-Verbindungen/Cashmeran: Extraktion mit TBME, GC-MS. Halogenorganische Verbindungen: a) Heißwasserextraktion mit anschließender Zentrifugation und Membranfiltration, Festphasenanreicherung (SPE), binden der organischen Halogene an Aktivkohle, Verbrennung der Aktivkohle im Sauerstoffstrom, microcoulometrische Bestimmung des Halogengehalts; b) Extraktion mit Essigester, Verbrennung des Extrakts im Sauerstoffstrom, microcoulometrische Bestimmung des Halogengehalts. Formaldehyd/-abspalter: Saure Wasserdampfdestillation, Derivatisierung mit Acetylaceton, Ausschütteln mit n-Butanol und Bestimmung mittels Photometrie. Elemente (Silber): Totalaufschluss in der Mikrowelle, Bestimmung mittels ICP-MS. Paraffine/Silikone: LC-RI nach Extraktion (ggf. GC-MS). Aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH): LC-GC/FID. PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen in der Verpackung: Röntgenfluoreszenzanalyse. Weitere Inhaltsstoffe: per Deklaration.

Anhand der Deklaration haben wir PEG/PEG-Derivate sowie synthetische Polymere in den Rezepturen der After-Sun-Produkte erfasst. Von unabhängigen Laboren ließen wir sie darüber hinaus auf potenziell krebserregende Formaldehyd/-abspalter, Diethylphthalat, deklarationspflichtige Duftstoffe, polyzyklische Moschusverbindungen und Cashmeran sowie halogenorganische Verbindungen untersuchen. Je nach Deklaration analysierten die Labore einzelne Produkte darüber hinaus auf Silikonverbindungen sowie auf gesättigte (MOSH) und aromatische (MOAH) Mineralölkohlen-wasserstoffe. War Silberchlorid deklariert, ließen wir den Gehalt des im Produkt enthaltenen Silbers bestimmen. Außerdem prüfte ein Labor, ob die Kunststoffflaschen oder -tuben PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen enthalten. Darüber hinaus fragten wir bei den Herstellern nach dem Anteil an recyceltem Plastik aus dem Gelben Sack in ihren Verpackungen und ließen uns Belege für die Aussagen vorlegen. Zusätzlich erfassten wir, ob ein Produkt mit Plastikverpackung in einem unnötigen Umkarton steckt, der noch mehr Müll verursacht.

Bereits an einem sonnigen Frühlingstag im April und sogar schon vormittags können UV-A- und UV-B-Strahlen bis in unsere Zellen vordringen und dort bleibende Schäden am Erbgut hinterlassen. Passiert das häufig und über längere Zeit, können die körpereigenen Reparaturmechanismen die Schäden laut dem Bundesamt für Strahlenschutz nicht mehr vollständig beheben. Damit steigt auch das Hautkrebsrisiko deutlich. Und all das passiert lange, bevor überhaupt ein sichtbarer Sonnenbrand entsteht.

