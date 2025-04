After Sun | Köp på MEDS Apotek (2025)

After Sun används för att lugna,lindra och återfukta hud som utsatts för sol. Är du bara ute efter återfuktning går det även bra att använda en vanlig bodylotion. Men det som även finns i After Sun är att det ofta har en kylande effekt vilket kan vara skönt om du har bränt dig.Aloe vera är en vanlig ingrediens i After Sun som fungerar svalkande. Tips är att förvara din After Sun i kylskåpet, då svalkar den ännu mer.

Smörj in huden med en After Sundirekt efter att du exponerat huden för solen. En After Sun fungerar som en svalkande och lugnande kräm eller gel som minskar sveda och eventuell röd hudefter solexponering. En After Sun kan även förlänga din solbränna genom att den direkt vårdar och reparerar huden.

Smörj in huden med en After Sundirekt efter att du exponerat huden för solen. En After Sun fungerar som en svalkande och lugnande kräm eller gel som minskar sveda och eventuell röd hudefter solexponering. En After Sun kan även förlänga din solbränna genom att den direkt vårdar och reparerar huden. Vi har After Suni olika varianter, exempelvis medaloe vera-gel som har svalkande egenskaper på röd och solbränd hud. Vi har After Sun från flera kända varumärken så somHawaiian Tropic, Maria Åkerberg, Nivea,Piz Buin,La Roche-Posay och många fler! Får du ofta soleksem? Läs våra tips och råd om hur duförebygger och lindrar besvären.

