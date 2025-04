After Sun lotion kiezen (2025)

Zon betekent stress voor de huid. Toch willen we graag van de zon genieten en het liefst lekker bruin worden, want we hebben ooit besloten dat een bruine huid gezondheid en welvaart weerspiegelt. Ons zelfbeeld heeft zich aan dit idee mooi aangepast want we vinden allemaal dat we er beter uitzien met een mooie bruine tint. Dat is niet altijd zo geweest; vroeger was bleek zijn heel erg in.Om niet te verbranden in de felle zomerzon gebruiken we dus meestal een goede zonnebrandcrème. Maar hoe zit het met de nazorg? Onze huid kan na een zonnebad best wat extra verzorging gebruiken. Meestal voelt de huid na het zonnen erg droog aan; dan kan men de huid het beste insmeren met een lotion of crème die vet en vocht toevoegt aan de huid. In principe maakt het dan niet zoveel uit of het een speciale After Sun lotion is of gewone bodylotion. Wel belangrijk is dat die lotion van goede kwaliteit is en niet vol ongezonde en omstreden stoffen zit. Ook crèmes die te vet zijn kunnen beter vermeden worden.

Wat te doen bij zonnebrand?

Om te beginnen kun je het beter niet zo ver laten komen en je huid in de vroege zomer gedoseerd aan de zonnestralen laten wennen, daarbij altijd de middagzon vermijden en een goede zonnebrandcrème te gebruiken. Is het toch een keer gebeurt dat de huid rood en branderig wordt, dan kun je maar beter meteen uit de zon gaan. De huid dan onder stromend koud water en vochtige omslagen laten afkoelen. Beproefde huismiddeltjes zijn onder andere omslagen met kwark, yoghurt of karnemelk. Ook een verkoelende gel brengt verlichting. Vergeet niet veel water te drinken.

Bij een zonnebrand op een grotere huidoppervlakte met blaasjes en andere bijverschijnselen zoals koude rillingen is het aan te raden naar de huisarts te gaan. In dit geval mag de huid zeker niet meer in de zon voordat alles goed genezen is.

After Sun lotion

Deze zijn ontwikkeld om de huid te verkoelen en te verzorgen. After Sun lotions zijn cosmetische verzorgingsproducten en geen geneesmiddelen tegen zonnebrand. Huid die bloot is gesteld aan zonnestralen heeft een kwalitatief goede verzorging nodig in de vorm van lotion, balsem of crème, zonder schadelijke stoffen. Er zijn een aantal goede After Sun lotions op de markt, maar helaas ook enkele die je beter in de winkel kan laten.

Test van After Sun lotions

Er is een ruim aanbod van After Sun lotions op de markt. Deze zijn vaak vloeibaarder en lichter dan gewone bodylotions. Ze zijn goed smeerbaar en hebben verkoelende en verfrissende eigenschappen. In de meeste After Sun lotions zit veel alcohol die snel verdampt en daardoor het verkoelende effect heeft. Of deze lotions nodig of overbodig zijn? Vast staat dat een gewone lotion de huid ook heel goed verzorgt. Zijn After Sun lotions ook allemaal veilig te gebruiken? De Duitse ecologische consumentenbond Oekotest heeft een groot aantal getest op schadelijke stoffen zoals:

Parfums (deze kunnen allergieën veroorzaken)

Andere geurstoffen die allergieën kunnen veroorzaken

Polyzyklische muskus-verbindingen (synthetische geurstoffen die zich in de vetlagen ophopen en schadelijk voor de lever zijn)

Diethyl phthalat (werkt als hormoon en kunnen lever, nieren en voortplantingsorganen beschadigen)

Kunstmatige geurstoffen die allergieën kunnen veroorzaken

PEG/PEG derivaten (kunnen de huid zo doorlatend maken dat er andere vreemde stoffen kunnen binnendringen)

Paraffine/aardolieproducten/siliconen (dit zijn synthetische vetten, natuurlijke oliën zijn veel beter voor mens en milieu)

Hieronder vindt u een lijst met min of meer bekende merken After Sun lotions, het is een beperkte lijst en bevat zeker niet alle After Sun's die verkrijgbaar zijn. Aan de hand van de stoffen die u in deze lijst vindt, kunt u zien wat er in de tube of flacon van andere merken zit.