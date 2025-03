After-Sun-Lotion: Wir haben die besten Produkte getestet (2025)

Fazit der FIT FOR FUN-Redaktion: Nach dem Sonnenbad bietet die After Sun Lotion von Nivea einen kühlenden und pflegenden Effekt. Durch die feuchtigkeitsspendende Formel verleiht sie ein angenehmes Hautgefühl und eine langanhaltende Bräune. Wir fanden die Wirkung der Nivea After Sun Lotion sehr zufriedenstellend und auch die Amazon-Rezensionen sprechen für das Produkt. Was die Inhaltsstoffe angeht, so schneidet sie aber leider nicht ganz so gut ab.

Fazit der FIT FOR FUN-Redaktion: Die After Sun Pflege "100% Aloe Vera gel" von Jean & Len lässt sich durch die leichte Gel-Textur einfach auftragen und wirkt sofort erfrischend. Das Aloe Vera-Gel ist sehr ergiebig und zieht schnell ein. Die Haut fühlt sich dabei gut durchfeuchtet an. Das Gel klebt im Vergleich zu anderen Aloe Vera-Cremes außerdem nicht. Was möglicherweise irritierend ist: Auf der Verpackung wird mit 100% Aloe Vera geworben, aber es sind neben Aloe Vera noch andere Inhaltsstoffe enthalten. Es kann der Eindruck entstehen, dass lediglich Aloe Vera enthalten ist. Was uns jedoch sehr gefällt: Das Aloe Vera Gel kommt ohne Parabene, Silikone, Mikroplastik, Mineralöl und Duft und Farbstoffen aus. Das führt dazu, dass die Pflege einen neutralen Duft hat.

