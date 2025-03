After Sun Lotions bei Ökotest: Das sind die besten Produkte (2025)

PR / Business Insider

Ökotest hat 19 After Sun Produkte auf bedenkliche Inhaltsstoffe, Verpackungen und mögliche Mängel geprüft.

Zwölf Produkte erzielten sehr gute Ergebnisse, fünf wurden für gut befunden und zwei sind als ungenügend durch den Test gefallen.

Die Preise variieren stark, von 0,98 Euro bis 31,92 Euro pro 200 Milliliter, wobei teuer nicht gleich besser ist. Eines der besten Produkte: die After Sun Lotion von Lavera*.

Sonnencreme ist das A und O, wenn ihr in die Sonne geht. Aber auch nach dem Sonnenbaden solltet ihr die Haut besonders pflegen. Am besten eignet sich dafür After Sun Lotion. Denn das Hautpflegeprodukt wurde speziell dafür entwickelt, die Haut zu beruhigen, nachdem sie mit UV-Strahlung in Berührung gekommen ist. After Sun oder auch Après Sun Cremes spenden viel Feuchtigkeit und können sogar sonnenbedingte Schäden mindern. Aber welche Produkte eignen sich am besten? Das hat Ökotest für euch herausgefunden – wir zeigen euch die Ergebnisse.

After Sun Lotion bei Ökotest

Für seinen Kosmetik-Ratgeber 2024 hat Ökotest 19 After Sun Produkte getestet, darunter acht zertifizierte Naturkosmetik-Produkte. Alle Cremes und Gele wurden durch unabhängige Labore auf krebserregende Stoffe wie Formaldehyd/-abspalter, Diethylphthalat, deklarationspflichtige Duftstoffe und weitere bedenkliche Inhaltsstoffe geprüft. Falls Silberchlorid auf den Produkten angegeben war, bestimmte Ökotest den Gehalt in den jeweiligen Formulierungen. Ein weiterer Fokus lag auf der Untersuchung der Kunststoffverpackungen und dem Anteil an recyceltem Kunststoff.

Die besten After Sun Lotions laut Ökotest

Erfreulicherweise überzeugten zwölf von neunzehn Produkten mit sehr guten Ergebnissen, fünf wurden für gut befunden, zwei sind als ungenügend durch den Test gefallen. Auch bei den überwiegend zufriedenstellenden Ergebnissen waren die Preisunterschiede erstaunlicherweise immens. Auf 200 Milliliter gerechnet variieren die Kosten nämlich zwischen 0,98 Euro und 31,92 Euro je Creme. Sehr gut bedeutet dabei nicht gleich teuer, auch viele preiswerte Produkte konnten überzeugen.

Diese drei Produkte bekommt ihr online:

1. I+M Sun Protect After Sun Gel

2. Lavera After Sun Lotion

3. Speick Sun After Sun Lotion

Weitere sehr gute After Sun Lotions laut Ökotest

Weitere sehr gute Lotions findet ihr beispielsweise bei Drogerien wie Rossmann und Dm. Aber auch Edeka, Rewe und Kaufland bieten After Sun Lotions, die von Ökotest als sehr gut eingestuft werden. In der folgenden Liste seht ihr, welche Produkte sich lohnen:

Alterra Après Sun Lotion von Rossmann

Alverde Après Sun Lotion von Dm

Blütezeit Sun Après Lotion von Budni / Edeka / Netto

Bevola After Sun Après Lotion von Kaufland

Lavozon Après Lotion

Sun D’Or Après Sun Pflegelotion

Sundance After Sun Lotion von Dm

Sunozon Aprèslotion von Rossmann

Today Sun Intensivpflege Lotion After Sun von Rewe

Diese Après Sun Cremes sind durch den Test gefallen

Trotz der vielen guten Ergebnisse gab es auch Produkte, die nicht überzeugen konnten. Laut Ökotest solltet ihr die Finger besser von der Garnier Ambre Solaire After Sun Feuchtigkeits-Milch und der Hydration Ultra-Light After Sun Lotion von Hawaiian Tropic Silk lassen. Sie wurden als ungenügend eingestuft. Der Grund: Beide Cremes enthalten bedenkliche Inhaltsstoffe wie MOAH, Paraffine und PEG/PEG-Derivate.

Geeignete Pflege nach dem Sonnenbaden

Wenn ihr in die Sonne geht, solltet ihr eure Haut stets mit einer Sonnencreme mit einem geeignetem Lichtschutzfaktor eincremen. Seid ihr längere Zeit UV-Strahlung ausgesetzt, ist es wichtig regelmäßig nachzucremen, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten. Danach empfiehlt es sich, die Haut mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel von der Creme, Sand und Schweiß zu befreien. Anschließend könnt ihr die After Sun Lotion eurer Wahl auf leicht gerötete Stellen auftragen. Auch ohne Rötungen ist die Creme eine ideale Möglichkeit, die beanspruchte Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.



