▷ Aftershave Testsieger – Bestenliste (2025)

Es ist nicht so leicht, das beste After Shave zu finden, denn die Auswahl ist recht groß. Sie sollten sich beim Kauf nicht nur für eine Art von After Shave entscheiden, sondern auch auf die Inhaltsstoffe und die Anwendung achten. Falls Sie nur wenig Zeit haben und einfach nur schnell ein gutes Aftershave (bzw. After Shave) finden möchten, können Sie unserer Kaufempfehlung folgen, denn wir haben die Recherchearbeit bereits für Sie erledigt. So können wir Ihnen besonders das Herren Aftershave Boss Bottled sehr empfehlen, denn es überzeugt durch einen angenehmen Duft und eine angenehme Pflegewirkung. Alternativ ist auch das Axe Aftershave Black sehr zu empfehlen, denn es riecht angenehm, wirkt kühlend und beruhigt die Haut gut.

Wenn Sie das beste Aftershave finden möchten, sollten Sie beim Preisvergleich einige Dinge beachten und nicht einfach ein günstiges Aftershave kaufen. Worauf Sie achten sollten und was Sie sonst noch wissen müssen, wenn Sie ein gutes Aftershave kaufen möchten, haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst. Abschließend können Sie unserem Testbericht noch eine Übersicht über die besten Aftershaves 2025 entnehmen, die wir im Test ermittelt haben.

Arten von After Shaves

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit After Shave haben, lautet unsere Empfehlung, sich zunächst für eine Art von After Shafe zu entscheiden, bevor Sie sich näher mit der Anwendung und weiteren Kaufkriterien befassen. Welche Haupt-Arten es gibt, haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst.

Aftershave Balsam: Balsame enthalten in der Regel feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Glycerin und Sheabutter, um die Haut nach der Rasur zu beruhigen und zu nähren.

Aftershave Balm: Balme besitzen ähnliche Eigenschaften wie Balsame, sind im Vergleich dazu jedoch häufig noch feuchtigkeitsspendender.

Aftershave Serum: Seren sind leichtere After Shaves, die schnell einziehen und die Haut nicht beschweren.

Aftershave Lotion: Lotions bieten eine Kombination aus Feuchtigkeit und Pflege.

Andere Arten von After Shaves: Es stehen auch After Shaves in Form von Sprays oder Gels zur Verfügung, die für eine einfache Anwendung und schnelle Absorption geeignet sind.

Die wichtigsten Kaufkriterien

Bei der Wahl eines After Shaves sollten Sie vor allen Dingen die folgenden Aspekte berücksichtigen:

Hauttyp: Es ist wichtig, ein After Shave auszuwählen, das auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmt ist. Empfindliche Haut erfordert ein sanftes und beruhigendes Produkt, während fettige Haut eher ein After Shave mit mattierenden Eigenschaften benötigt.

Duft: Der gewünschte Duft sollte persönlichen Vorlieben entsprechen und gut zum individuellen Stil passen.

Inhaltsstoffe: Es empfiehlt sich, auf natürliche Inhaltsstoffe zu achten, die der Haut gut tun und Irritationen oder Verletzungen vorbeugen. Alkohol sollte vermieden werden, da er die Haut austrocknen kann.

Anwendung von Aftershave für Männer und Frauen

Zwar gibt es sowohl After Shave für Frauen als auch für Männer, der Zweck ist jedoch für beide Geschlechter der gleiche. After Shave dient der Beruhigung der Haut nach der Rasur, um Hautirritationen zu vermeiden und einen frischen Teint zu erhalten. Darüber hinaus pflegt es die Haut und kann Verletzungen besser heilen lassen.

Die richtige Anwendung von After Shave ist ebenfalls von großer Bedeutung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Es ist ratsam, das After Shave nach der Rasur aufzutragen, wenn die Haut noch feucht ist, um es besser aufzunehmen. Verwenden Sie nur eine kleine Menge des Produkts und tragen Sie es sanft auf die Haut auf, ohne zu reiben. Es ist wichtig, das After Shave nicht in die Augen und die Schleimhäute zu bringen und bei Bedarf eine kühlende und beruhigende Lotion aufzutragen, um Irritationen zu vermeiden. Verwenden Sie regelmäßig dasselbe Produkt, um eine kontinuierliche Wirkung zu erzielen.

5 Beste Aftershaves im Test 2025

Wenn Sie ein Aftershave kaufen möchten, haben Sie die Qual der Wahl, denn das Angebot ist riesig. Im Test haben wir uns verschiedene beliebte Aftershaves genauer angeschaut und die Testsieger in unserer Top-5-Liste der besten Aftershaves des Jahres 2025 für Sie zusammengefasst. So können Sie schneller eine gute Entscheidung treffen und finden in der Bestenliste sicherlich auch ein passendes Aftershave für Ihre Anforderungen.

1. Hugo Boss Bottled Men’s After Shave Lotion 100 ml

Als bestes Aftershave konnte sich die Hugo Boss Aftershave Lotion für Männer durchsetzen. Zugegebenermaßen ist die Aftershave Lotion nicht ganz günstig, sie überzeugt aber durch einen hervorragenden Duft, der von den meisten Testern als sehr angenehm empfunden wurde. Er hat eine fruchtige Note, ist dabei aber gleichzeitig nicht zu aufdringlich und wird durch würzige Elemente wie Mahagoni, Zimt und Nelke als Herznote abgerundet. Als Basis dienen Aromen von Zeder, Sandelholz, Vanille und Olivenbaum, wodurch sich unterm Strich eine in sich sehr stimmige Duftnote ergibt.

Geliefert wird es in der 100 ml Flasche in einem schicken Karton, sodass es sich insbesondere auch als Geschenk hervorragend eignet. Die Lotion wirkt beim Auftragen nicht nur kühlend und erfrischend, sondern beruhigt die Haut auch gleichzeitig. Irritationen werden effektiv gelindert und es erwies sich im Test dank zahlreicher Wirkstoffe wie Milchsäure, Allantoin oder auch Rizinusöl als sehr wirksam.

Da es als Hauptbestandteil allerdings Alkohol enthält, ist es für sehr empfindliche Haut gegebenenfalls nicht so gut geeignet. Durch den hohen Alkoholgehalt verfliegt der Duft im Vergleich zu manch anderem Aftershave zudem relativ schnell, was sehr schade ist, insbesondere wenn man den hohen Preis berücksichtigt. Dennoch konnte das Produkt unterm Strich auf ganzer Linie überzeugen.

Vorteile: Duft: Der Duft besticht durch eine leicht fruchtige Note und ist dabei nicht aufdringlich. Wirkung: Die Haut wird effektiv beruhigt und gepflegt. Textur: Es ist sehr leicht und zieht schnell ein. Wirkstoffe: Es enthält hochwertige Inhalts- und Wirkstoffe. Nachteile: Preis: Preislich liegt es auf einem höheren Niveau. Verträglichkeit: Es kann bei empfindlicher Haut recht stark reizend wirken.

2. Axe Aftershave Black

Das After Shave Axe Black hat einen frischen, maskulinen Duft, der den ganzen Tag anhält. Die Formulierung ist erfrischend und beruhigend auf der Haut, ohne zu brennen oder zu reizen. Zwar enthält es – wie die meisten Aftershaves – einige reizende Substanzen und ist daher nicht geeignet, wenn Sie sehr empfindliche Haut haben, doch es ist insgesamt sehr hautverträglich.

Die Textur ist leicht und zieht schnell ein, ohne ein fettiges Gefühl zu hinterlassen. Insgesamt ist Axe Black eine gute Wahl für Männer, die nach einem erfrischenden After Shave suchen, das einen angenehmen Duft hinterlässt. Durch den sehr günstigen Preis kann zudem das Preis-Leistungs-Verhältnis auf ganzer Linie überzeugen.

Vorteile: Duft: Der Duft ist maskulin, markant und angenehm. Wirkung: Das Aftershave beruhigt und pflegt die Haut sehr gut. Brennt wenig: Im Vergleich zu manch anderem Aftershave brennt es auf der Haut nur sehr wenig. Textur: Die leichte Textur sorgt dafür, dass es schnell einzieht. Preis: Es handelt sich um ein gutes und günstiges Aftershave für Männer. Nachteile: Nicht ideal für empfindliche Haut: Durch die teilweise reizenden Inhaltsstoffe ist es für empfindliche Haut nicht ideal. Nicht langanhaltend: Der Duft hält nicht so lange an. Schraubverschluss: Der Schraubverschluss kann sich beim Transport in einem Beutel lösen.

3. Davidoff Cool Water homme Aftershave 125 ml

Das Davidoff Cool Water Aftershave ist verhältnismäßig günstig und wird in der 125 ml Flasche geliefert und die Lotion ist zudem sehr ergiebig. Dank des für Davidoff üblichen eleganten Flakons in Verbindung mit der schicken Verpackung eignet sich das Aftershave auch hervorragend als Geschenk.

Die Duftnote ist wie gewohnt aromatisch und frisch und die Pfefferminz-Kopfnote entfaltet sich zu Beginn sehr stark, weicht aber recht schnell der Herznote, die von Eichenmoos, Geranie und Sandelholz dominiert und durch Moschus und Amber ergänzt wird. Die beruhigende Wirkung gegen Hautirritationen ist beim Cool Water nicht ganz so stark wie bei manch anderem Aftershave und durch den Alkoholgehalt ist es entsprechend für empfindliche Haut nicht gut geeignet.

Wer aber normale Haut hat und ein Aftershave sucht, das nicht zu dominant aber dennoch markant riecht, der sollte das günstige Aftershave von Davidoff auf jeden Fall ausprobieren.

Vorteile: Duft: Der frische und markante Duft kann überzeugen. Textur: Durch die leichte Textur zieht es sehr schnell ein. Preis-Leistung: Durch den recht günstigen Preis ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Kühlend: Es wirkt angenehm kühlend und erfrischend. Nachteile: Wirksamkeit: Die Wirksamkeit gegen Hautirritationen ist nicht ganz so gut. Reizung: Für sehr empfindliche Haut ist es nicht so gut geeignet.

4. Dr. Severin Women’s Original After Shave Balm 200 ml

Das Dr. Severin Aftershave ist vielen aus der VOX-Serie “Die Höhe der Löwen” bekannt, wo es erstmals vorgestellt wurde. Es handelt sich dabei um kein klassisches Aftershave, sondern um einen After Shave Balsam für Frauen. Der Balsam ist speziell an die Anforderungen der Haut unter den Achseln, an den Beinen und dem Intimbereich angepasst, sodass es ideal für Frauen nach dem Waxing, dem Epilieren, Rasieren sowie nach IPL-Behandlungen geeignet ist. Es sorgt für eine spürbare und sichtbare Reduzierung der Rasierpickel und Rötungen und wirkt als positiver Nebeneffekt zudem eingewachsenen Haaren entgegen.

Durch den 200 ml Pumpspender kann der Shave Balsam sehr gut dosiert werden. Zudem ist das Produkt zu 100% vegan und kommt komplett ohne Tierversuche aus, was allerdings auf die meisten Aftershaves zutrifft. Hauptbestandteil des Balsams ist Wasser, sodass der Alkoholgehalt relativ gering ausfällt, wenn man es mit klassischen Aftershaves vergleicht. Bei diesem Produkt geht es primär um die antibakterielle, beruhigende, pflegende und regenerierende Wirkung, weniger um den Duft, denn dieser ist praktisch nicht vorhanden.

Außerdem hat sich im Test gezeigt, dass die beruhigende Wirkung nicht bei jedem Hauttyp gleichermaßen auftritt. Hier hilft letztendlich aber natürlich nur, es selbst auszuprobieren. Wenn die gewünschte Wirkung eintritt, handelt es sich um ein sehr empfehlenswertes Pflegeprodukt, weniger aber um ein Aftershave im klassischen Sinne.

Vorteile: Balsam: Der Aftershave-Balsam für Frauen ist besonders an die Haut unter den Achseln und im Intimbereich angepasst. Wirkung: Es sorgt für eine Reduzierung der Pickelbildung, wirkt antibakteriell und stark pflegend. Dosierung: Durch den Pumpspender lässt es sich sehr gut dosieren. Empfindliche Haut: Da es sich um ein Aftershave auf Wasserbasis handelt, ist es auch für empfindliche Haut sehr gut geeignet. Nachteile: Duft: Es hat keinen besonders ausgeprägten Duft. Beruhigende Wirkung: Die beruhigende Wirkung ist nur mäßig ausgeprägt. Preis: Preislich liegt es auf einem etwas höheren Niveau als manch anderer Balsam.

5. Old Spice Original After Shave for Men 150 ml

Das klassische Old Spice Aftershave konnte uns im Test ebenfalls auf ganzer Linie überzeugen. In den USA ist Old Spice die Männer-Pflegemarke Nummer 1 und das auch nicht ohne Grund. Das Aftershave hat nicht nur einen markanten Duft, der den meisten Testern sehr gut gefällt, sondern überzeugt auch durch eine sehr gute Pflegewirkung und beruhigt zudem die Haut nach der Rasur. Der Duft kann am ehesten als würzig frisch bezeichnet werden.

Die 150 ml Flasche ist sehr ergiebig, da es sich um ein Fluid handelt. Geliefert wird es in einer schicken Keramikflasche und ist dennoch ein sehr günstiges Aftershave. Im Vergleich zum klassischen Old Spice vor einigen Jahrzehnten hat sich der Duft mittlerweile zwar stark verändert, beim Großteil der Tester kommt er aber nach wie vor gut an – allerdings ist er keinesfalls für jeden geeignet, denn das subjektive Empfinden kann sich bei Old Spice traditionell stark unterscheiden.

Die beruhigende Wirkung ist hier zudem nicht so stark vorhanden, wie beispielsweise bei Sensitiv-Aftershaves. Außerdem verfliegt die Kopfnote durch den hohen Alkoholgehalt relativ schnell, zurück bleibt die dezente Herznote, die schwächer ausgeprägt ist als bei manch anderem Aftershave. Einen Mittelweg gibt es bei Old Spice kaum: Entweder man liebt es oder man mag es überhaupt nicht. Auch hier hilft nur ausprobieren. Unterm Strich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis durch den günstigen Preis auf jeden Fall hervorragend.

Vorteile: Duft: Das klassische Old Spice überzeugt durch seinen markanten Duft. Wirkung: Es bietet eine gute Pflegewirkung und beruhigt die Haut leicht. Ergiebigkeit: Das Fluid ist sehr ergiebig und zieht schnell ein. Flasche: Es wird in einer Keramikflasche geliefert. Preis-Leistung: Durch den recht günstigen Preis ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Nachteile: Beruhigende Wirkung: Die beruhigende Wirkung ist nicht so stark ausgeprägt. Eignung: Für sehr empfindliche Haut ist das Produkt nicht so gut geeignet. Nicht langanhaltend: Der Duft verfliegt relativ schnell.

