Ainda Estou Aqui: confira o elenco completo do filme original Globoplay (2025)

A atriz é Eunice Paiva, personagem central do filme. Esposa do engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva, se tornou mãe de cinco filhos, incluindo Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao longa. Atuou como advogada e ativista dos direitos humanos e da causa indígena. Faleceu aos 89 anos, após 15 anos vivendo com Alzheimer.

