Ao James Hillman O Código do Ser Uma busca do caráter e da vocação pessoal Objetiva (2025)

James Hillman O Código do Ser Uma busca do caráter e da vocação pessoal Objetiva Maia Schamó James Hillman O Código do Ser Uma busca do caráter e da vocação pessoal Objetiva Cada pessoa entra neste mundo atendendo a um chamado. Reconhecer este chamado é primordial para se alcançar a realização. É o que nos revela o psicólogo junguiano James Hillman, autor de O CÓDIGO DO SER, da Editora Objetiva. Desafiando diversos mitos da psicologia contemporânea, Hillman expõe, com base em Platão e outros filósofos, porque não existe um ser igual a outro, nem mesmo no caso de gêmeos dotados de idêntica carga genética e criados pelos mesmos pais. O caráter e vocação de cada um, segundo o psicólogo, não se explicam apenas pela genética e o ambiente em que crescemos. Em seu livro, Hillman desenvolve a instigante teoria da semente de carvalho. Do mesmo modo como o destino de um imenso carvalho já está escrito em sua pequena semente, o ser humano traz em si as marcas do que há de desenvolver. O paradigma de Platão, o gênio dos romanos ou o daimon dos gregos apontam para a mesma idéia: a existência de uma imagem que sombreia a nossa vida, trazendo em si o nosso destino. View PDFchevron_right

O Código do Ser - James Hillman Marcelo Moreira View PDFchevron_right

A natureza da moral de Hume, de Jaimir Conte Jaimir Conte See Also Ferro Marc Como se cuenta la historia a los niñosProtestas, democracia y capacidad institucional en América Latina 2023 2004 A natureza da moral de Hume. DSpace/Manakin Repository. ... View PDFchevron_right

Resenha do livro Consciência Corporal de Richard Shusterman Diana Pichinine O corpo expressa a ambiguidade do ser humano, tanto como sensibilidade subjetiva que experiencia o mundo, quanto como objeto percebido nesse mundo... Assim, tanto sou corpo como tenho corpo". "Consciência Corporal" é o novo título de Richard Shusterman traduzido no Brasil. Ele leva adiante o projeto de reafirmar o valor da estética pragmatista, expresso por Dewey em "Art as Experience", de 1934. Esse projeto possui dois momentos: um primeiro que defende a legitimidade estética da arte popular e que acena na direção da defesa da arte como "parte de uma reforma social" (SHUSTERMAN, 1998, p. 13). Isso traz um novo fôlego à vocação pragmatista de fazer da reflexão estética a promoção de uma práxis progressista, permitindo à filosofia retornar à compreensão do homem como ser cultural. Ao mesmo tempo isso possibilita uma definição mais democrática e significativa da arte na medida em que ela abrangeria o aspecto prático, incluindo o social e o político como suas dimensões. Num segundo momento esse projeto se volta ainda mais especificamente para o entrecruzamento das questões ética e estética, é o momento em que o conceito de Somaestética é devidamente formulado e torna-se o eixo central a que se referem uma série de teorias e práticas terapêuticas que ambicionam proporcionar "uma consciência corporal mais aprimorada", capaz de aumentar "o conhecimento, a performance e o prazer". Nesse ínterim os conceitos de consciência corporal, consciência somática crítica, autouso somático, cuidado de si, formas corporais de subjetividade, intuição somaestética, reflexão somática, autoconsciência somática, autopercepção somática, são ativados simultaneamente. É em "Consciência Corporal" que isso é feito. *** "A consciência corporal é sempre mais do que a simples consciência do próprio corpo". Shusterman inicia o texto realizando um diagnóstico somaestético da condição do homem na cultura contemporânea, que julga estar sofrendo "cada vez mais de * Diana Pichinine é professora do IFRJ e doutoranda em Filosofia no PPGF-IFCS/UFRJ. View PDFchevron_right

A Reflexão Pragmatista Sobre O Corpo: Uma Leitura De Consciência Corporal, De Richard Shusterman Carlos Herold Junior Pensar a Pratica, 2014 View PDFchevron_right

Monografia de Alan Oliveira Psicologia USP: O desejo do homem é o desejo do outro. As relações entre o delírio de personalidade colocado na tese de doutorado de Lacan e o desejo de desejos em Kojeve, em sua analise do texto fenomenologia do espírito de Hegel. Alan R S Oliveira O desejo do homem é o desejo do outro. As relações entre o delírio de personalidade colocado na tese de doutorado de Lacan e o desejo de desejos em Kojeve, em sua analise do texto fenomenologia do espírito de Hegel. Resumo: Lacan foi um grande problematizador do conceito de desejo, bem como suas implicações na sociedade contemporânea. Neste presente trabalho formularemos uma contextualização a respeito do desenvolvimento do tema dado por Lacan a partir da ênfase no delírio em sua tese de doutorado e sua relação com o pensamento Hegeliano a respeito do desejo. Pensamento este que foi muito influente no posterior desenvolvimento das idéias de Lacan, fruto das aulas de introdução a fenomenologia do espírito assistidas por Lacan e ministradas por Alexandre Kojeve. No decurso do documento daremos uma possível forma de compreender a relação entre a tese de doutorado de Lacan e o texto de Hegel comentado por Kojeve na constituição psíquica do desejo num delírio. View PDFchevron_right

O MODELO BIDIMENSIONAL DE JOSEPH LOWMAN NO ENSINO JURÍDICO com identificação.pdf Samira Daud O estudo tem como objetivo analisar o modelo bidimensional de Joseph Lowman, que trata do estímulo intelectual para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem (dimensão 1) e o cuidado com os relacionamentos interpessoais (dimensão 2) que todo professor precisa ter no trato com os alunos para garantir a motivação e o interesse dele pelos conteúdos que estão sendo ministrados. Trata-se de um artigo de revisão por se caracterizar como um estudo bibliográfico baseado no modelo lowmaniano que apresenta o pensamento do autor a partir de uma perspectiva descritiva e analítica. Justifica-se um estudo sobre tal assunto pela necessidade de esclarecer para os que estão envolvidos no trabalho docente, como deve ser a postura frente ao aluno no intuito de minimizar os problemas decorrentes da atuação docente, em especial, no curso de Direito. View PDFchevron_right

PERSONALISMO E EXTERIORIDADE: A BUSCA DO SER- BRASILEIRO E O DILEMA DA AUTENTICIDADE Ulisses do Valle Resumo Este artigo procura captar a imagem do " ser-brasileiro " , dando ênfase ao sentido crítico da reflexão sobre autenticidade nacional que ganha relevo já a partir de Machado de Assis e que atinge sua maturidade com a literatura modernista de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, e com a historiografia desenvolvida nos anos 30 por Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. O objetivo deste será o de captar um traço comum da representação que tais autores forneceram da imagem do ser-brasileiro, em especial a relação com a exterioridade e com o parecer que é característica do personalismo brasileiro. Abstract This article sought to capture the image of "Brazilian-being", emphasizing the critical sense of thought about national authenticity, which gains strength from Machado de Assis and reaches its maturity with the modernist literature of Oswald de Andrade and Mario de Andrade, and with historiography developed in the 30s by Gilberto Freyre and Sérgio Buarque de Holanda. The objective will be to capture a common feature of the representation which such authors provided of the image of Brazilian-being, in particular the relationship with the outward appearance, as something which is characteristic of Brazilian personalism. View PDFchevron_right

O projeto de psicologia científica de Edward Tolman Carlos Eduardo Lopes Scientiae Studia, 2009 Os projetos de psicologia científica enfrentam pelo menos duas ameaças. A primeira delas surge quando uma proposta de psicologia tenta seguir os cânones da ciência moderna. Nesse caso, torna-se necessário “objetivar o fenômeno psicológico”, o que, geralmente, é feito por meio da sua tradução em termos fisiológicos. Mas, nesse ponto, a especificidade da psicologia é ameaçada pelo reducionismo fisiológico. A segunda ameaça aparece quando um projeto de psicologia tenta evitar o reducionismo fisiológico defendendo a natureza subjetiva irredutível do fenômeno psicológico. No entanto, isso coloca uma série de dificuldades metodológicas. Dessa maneira, a segunda ameaça às propostas de psicologia científica é o mentalismo, que impõe limitações ao emprego do método científico. O presente ensaio tem o objetivo de mostrar como o projeto de psicologia científica de Tolman pode ser visto como uma alternativa a essas duas ameaças. Em primeiro lugar, examinamos em que medida a concepção de comportamento como fenômeno molar afasta Tolman do reducionismo fisiológico. Em seguida, analisamos algumas dificuldades decorrentes dessa proposta, em especial, as limitações inerentes à epistemologia realista – adotada inicialmente por Tolman. Por fim, apresentamos a proposta tolmaniana de superação dessas dificuldades: trata-se da analogia entre teorias científicas e mapas, que revela a adoção de uma epistemologia instrumentalista por Tolman. View PDFchevron_right