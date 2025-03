AXE Fine Fragrance Black Vanilla Deodorant Bodyspray 150 ML (2025)

Vandaag besteld, morgen in huis Standaard geldt: van zondag tot vrijdag voor 22:00 uur besteld, morgen in huis. Als je op zaterdag bestelt, ontvang je jouw bestelling op maandag.Afhalen in de winkel kan de volgende werkdag vanaf 15:00 uur. Digitale producten als e-vouchers en cadeaukaarten ontvang je natuurlijk direct in je mailbox. Het kan voorkomen dat de levertijd van je pakket langer is dan onze standaard belofte. Je ziet de daadwerkelijk verwachte levertijd altijd terug in je winkelmand en bij de bezorgopties tijdens het afrekenen.

risicowaarschuwing VOORZORGSMAATREGELEN: Niet op beschadigde huid spuiten. Stop het gebruik bij uitslag of irritatie. Vermijd opzettelijk inademen. Kort drukken zonder langdurig te verstuiven. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten. Niet in de richting van de ogen spuiten. Alleen voor beoogd doel gebruiken. GEVAAR: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij AXE geloven we dat een van de sleutels tot aantrekkingskracht een onweerstaanbare geur is. Daarom zijn wij toegewijd om je de beste tools te geven om ervoor te zorgen dat, wanneer de gelegenheid zich voordoet, jij op je best ruikt. Van onze deodorant-bodyspray tot onze douchegel, van onze anti-transpirant spray tot onze deodorant voor mannen, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat aantrekkingskracht voor iedereen is. Met AXE-huidverzorgingsproducten ben je er klaar voor. Smell ready! Zorg goed voor jezelf en voor onze planeet. AXE streeft ernaar dat al onze verpakkingen in 2025 recyclebaar zijn of gerecyclede materialen bevatten.

Vandaag besteld, morgen in huis Standaard geldt: van zondag tot vrijdag voor 22:00 uur besteld, morgen in huis. Als je op zaterdag bestelt, ontvang je jouw bestelling op maandag.Afhalen in de winkel kan de volgende werkdag vanaf 15:00 uur. Digitale producten als e-vouchers en cadeaukaarten ontvang je natuurlijk direct in je mailbox. Het kan voorkomen dat de levertijd van je pakket langer is dan onze standaard belofte. Je ziet de daadwerkelijk verwachte levertijd altijd terug in je winkelmand en bij de bezorgopties tijdens het afrekenen.

risicowaarschuwing VOORZORGSMAATREGELEN: Niet op beschadigde huid spuiten. Stop het gebruik bij uitslag of irritatie. Vermijd opzettelijk inademen. Kort drukken zonder langdurig te verstuiven. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten. Niet in de richting van de ogen spuiten. Alleen voor beoogd doel gebruiken. GEVAAR: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij AXE geloven we dat een van de sleutels tot aantrekkingskracht een onweerstaanbare geur is. Daarom zijn wij toegewijd om je de beste tools te geven om ervoor te zorgen dat, wanneer de gelegenheid zich voordoet, jij op je best ruikt. Van onze deodorant-bodyspray tot onze douchegel, van onze anti-transpirant spray tot onze deodorant voor mannen, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat aantrekkingskracht voor iedereen is. Met AXE-huidverzorgingsproducten ben je er klaar voor. Smell ready! Zorg goed voor jezelf en voor onze planeet. AXE streeft ernaar dat al onze verpakkingen in 2025 recyclebaar zijn of gerecyclede materialen bevatten.

Top Articles

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.