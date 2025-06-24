بايو انستغرام حزين , Bio بايو انستا حب حزن , حكم وامثال بايو انستقرام جديدة 2025 (2025)

السلام عليكم

Bio أو Bio هو ملف تعريف قصير عنك ، ضعه على صفحة حسابك في موقع للتواصل الاجتماعي مثل Instagram أو Twitter ،

وقد يطلق عليه أحيانًا حالة مثل ما يوجد في WhatsApp ، يترك العديد من الأشخاص السيرة الذاتية فارغة أو يفعلون لا أعرف ماذا أكتب عليه ،

لدي في هذا الموضوع سوف نقدم لك قائمة كاملة من السيرة الذاتية المختلفة ، الحيوية الحيوية والرومانسية الحيوية وآخر شبابي ،

اختر ما تريد ونسخ ثم لصق في المكان الصحيح. اختر السيرة الذاتية المناسبة لشخصيتك والتي تتناسب مع ما تنشره في حسابك ،

والابتعاد عن البايو المليء بالغرور أو الذي يحتوي على كلمات سخيفة واحتقار للأشخاص أو المجموعات ، إليك قائمة السيرة الذاتية التي

وفرناها لكم بايو مميز و جميل رومنسي حزن

أُحب البسطاء الذين يصنعون من بسمة الاصحاب عيد , ويتغافلون عن الحزن الطفيف ويحمدون الله كثيرًا

فقط عندما نحب أحدهم تصبح تفاصيله أهم من تفاصيلنا نحن

الأشيآء الجميلة رغم كونهآ قليلة إلآ أنهآ تأتي وتترك أثرآ يبقى طويلآ !

أمي ، أستعيذُ بالله من غضبك وحزنك وهمّك وزعلك ودنيا تخلو منك â™¥

نَظّرةٌ , نحو بابِ السَماء , تُعيدُ شَتات , القَلب الشَقي () !

وخلف كل “عُسرٍ” .. ثمة “يُسر”.ـ

جملوا أوجاعكم بالصّبر تزدانُوا بها في الجنة ، حيثُ لا كدَر لا نصَبْ ()

كلّما توجّعت وتذكّرت أن الجنه وطن اللاّوجع ، تبسّمت لأجلها

دثروني بصدق آلدعوآت ف روحي محتآجه اليها â™، :'')

أسعد الله من كانو دوما زهور الياسمين في حياتيï’‌

تَدعِي آلقلوُب بِمآ { تَشتَھي ] . . فـِ يُجِيب اللّه بِمآ هو خَيرا ًلھآ

ملگتني گلي â™¥ غ…ش عآد بآقي مآخذيتہ ;$

-

أبيگ عطر لآعصف فï¯¾ني الشوق أشمـہ â™،

-

يآنععمـغƒ النسيآإن , يآرححمـغƒ اللہ î‌— !

-

وأقول يآرحمن في صوت محروق , غ…ش حيلـغƒ اللي فآقد إنسآن غآلي

-

للھم أسگن دغ†اخلغ‘ ب طمأنï¯؟نغƒ من لدنگ لا ï**فنے غˆلا ï**زغˆع¶ o

ي رب ; فوضت أمري گلہ إليگ فدبرني فإني لاأحسن التدبير â™،â™¥`,

آنت خليط أحبآب بأقرآب بأصحآب , آنت مزيج أخت ولآهي من أمي ;$ â™¥

آنت دآخلي بگل [ تفآصيلگ ] î‌—<3

اللہم آگتب لہم من خيرگ مآلآ يخطر ببآلہم :") â™،

أصعب من الفرقى خيوط النہآï¯¾غƒ ;( !

آرسمي الفرحغƒ بعينہ , يرحم أمگ يآلريآض îœ®î›¬

-

لبى آلعيون آللي لآنآظرتني قلت ; يآلله دخيلگ ثبت العقل فيني x_x

كنت نعمـغƒ في حيآتگ وليتگ گنت من الشآگرين

عسسى ربي يملآ ب السعآدة دنيآي ;$ â™،

كنت أنا طيب وكل [ قلبي ] ../ حنان !! وأحسبولي ../ طيبتي .. ضمن [ الذنوب ] ؟!

لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه فالعمر حين تسقط أوراقه لـن تع ـود مرة أخرى

ساعات أجلس لحالي ! أقعد فيها أفعھر!{..أتذعھر أشياء عھثيرة كنت فيها معاك مقصر

من [غــلاعھ] ودي اعھتب على .. عھفعھ قصيدة ,الحبر موجود بس آآآهـ عھفعھ.. من يصيده ..}

[ غدآره ] تركتي قليبي في نآإرهـ..~جرحتيني وغدرتيني ونسيتي آلدنيآ دوآرهـ..]

لعيغ†ن عليآ ../ مآت [ بآلغعچر مغعچغ†ر ] ت×¤ـــرم عيغ†ن ..{ عشقهـآ غ† هغ†آهـآ..

سجل خروجه بعد ماشافني? || متصل || لاواحسافة وقت فيه انتظرته . .}

سـآإعـظ±ت أهدي [ رغˆغˆحـي ] ظ±لغˆلهــآإنه.. غˆ سآعـآإت [ أبعھـي ] بظ±لغنـآإء جيرآإني..

.. الله بـ شـرعھ بلاني } .. وإنت بـ الخير ابتلاعھ } ..

الثقـه ضآع ـت في [ أح ـضآن ] السـرآب والسؤآل مآله في هـ الدنيـآ ج ـوـوآب ..~!

[ أبمحـي ] •• مـن الحشا / حبكـ ..!و أسوي لهـ ../ [ بدل فاقد ]

أعلنت حبي للملاء سر واجهار وانكرت حب قلبي دائم يراعيك من أول ما غيرك من الناس مأختاإار واليوم أهين القلب لو جاإب طااريك

!عالعمووم حبيبي ترآآ مليــت وأنا ألمح إني أحبك وأعشقكـ يآآبعدهم

ع·يهـ ظ±فعھر .؟!فيـے ظ±مع›ي ظ±غˆ ظ±عœيع· هم بـظ±عھر ظ±نـظ± بعيعœ بع› ع·ظ±جع· يغˆمـيـے•â—ڈ

و اللي فلق هـ’ [ آلصبح ] .. و أحيئ به آلناس ‘~ يـاأ إنعھ سعھنت ’’ بيـن ‘‘ رمشي و عيني ..

............... مــغ†ـغ†ب عھـل حــي بـدآخــلــ? إ×›ـســآس حــي â—ڈ â—ڈ

--][ ليــه يآدنيآ [ .. إذآ بضحكـ .. ] تبكيـــني ][--

علمتني آلحيآة آن آحترم عقول آلبشر ولكن لآإ آثق بهآإ =( !

عسظ°سظ°سظ°ى " ربي " يحقق آمظ°ـآنينــآآ ...}~

آآهـ ‏..? بسظ°سظ° ع·ـغ‹ هآع·زمظ°ن فيـهـ ذره مظ°ـن ‏اع·رجغ‹ع·ـهـ ») ..گـآن آع·بـنآت »; .. مظ°ـآإ ع'ـشقـغ‹آ بعضـهمظ°

»»™لا غشاك الليل وأسرف بك "الحزن العميق"جـنـب وجـيه البشر .. ™وإسـجـد لـ[خالقها]•• ..

آلله يفـكك..ي إبن أدم ..! مـن 2 ,.خلن يخـونك..! و صآحبن ينقـل علـومك..!

آسسهر مع الشعر . . آنت تنآم من بدري . .ي قـو قلبـعھ ظ؛نـآم . . و عآآشققعھ صصـآحي

ي إلهي : لـآ تحرمني , مطلبي !فـ أنت وحدعھ : من يعلم عھيف , أنسج أحلآمي عھل ليلـہ

تدري{وش آلفرق بيني .. وبينك ..!}آنآ آحبك بضمير .. وآنت تجرحني بضمير.!

ونيت مادري من الهم ولـــا من الشوق ونيت حلمت أني بلقاه وياليته حقيقه

حـع±ـمــ?..!التفهـي مصدر لـ رآحةآلبـآل ..! فـ ليس هنآلك من يستحق آلتركيز ،، فـ مآ آجمل آن تعيش|إمفهي

مآلت عليـك, , .ومآلت ع آلححـب فـووقـك

مآ آقغˆع· آني بطع· غˆع·آ آقغˆع· آني مصيبـہـہ ع·عھن عھع· مآبغيت رآس قدرت آجيـہ

لاتنبشيـ×کض¼ « الجرح »*..*خلي « الألم » غافي !!يكفي الهـ×کض¼ـا والفرح للعمر مو وافي . !

آع·ع·همظ° إجعع· أيآمظ° |{ أمظ°ي }| شبيهه بهآ جمظ°يع·ه ” مظ°ثع·هآ “ غ‹ “ نقيه ” عھـ قع·بـâ™¥ـهآ

للـ " فعـل .. { رده فعـل } آللأ آنت .. مآلك آي نذييير ,!فجآه من آلله ..{ آحبـگ بدون آفعـآل وآسبآب ’’

â—ڈâ—ڈ عـسـسسـى ررربــي يــ خ ــلـيـك لـيâ—ڈâ—ڈ

أحببببعھâ™¥ ي آهـل {آلشششمآل}” غرآمي زآد عن حده !! ذبحني وآحد فيـعھـم .. خذآ قلبي ولآ رده

آزيف (..ضحعھتي ]..مهمآ بقى في خآطري "ونآت"وأضمد طعنتي .. مهمآ ظروف الوقت [ ذلتني.. )

تـدرـي أنــت فــي حـيـآتــي ï¯™ش تــعھـو×کض¼,,؟‘‘أنــت قـع¸ـبـي ï¯›قـلـب قـع¸ـبـي ï¯¢الـجـنـون‘‘

ي إبن إلآوآدم : عجزت آعبر عن / ×‘ـبي لعھ !مدري أنآ آ×‘ـبك ولآ إلقلب { ملحؤ ؤ ؤ ؤ س

جيـت أصـافحـه بيمـينـي بالغلـط [ ضميتـه ] .!

ودي آضمعھ الف مره واسألك في كل " ضمه " ظ±للي تخونيني عشآنه يحضنـï®— مثلي بح‘ـنانه ؟ !

ي لبيييييـہ’ ! من هؤ |يضمك| ؤ إنت ب آلحيل ضظ±يق يشدك لـ صدره ؤيقؤل|[ إنت آقؤى ]| .!

صدمني موقفعھ مني ! صدمني كل شيء ويـآك ..![ حبيبي ] ليـه تجرحححني .. ! وأنآ عآيشة على دنييـآك

تعبت أممثل " آلضحعھه .. غˆفي لحظآإت {تعھشششفني ......

لا تحزن على الأمس فهو لن يعود وتفائل لكى تسعد غداً

– عندما يأتى الليل حتماً سيكون بعده اشراق الشمس

– علمتنى الحياة أن احترم عقول البشر ولكن لا أثق فيهم

– ربى يحقق أمانى كل محتاج وينصر كل ضعيف

– ربى لا تحرمنى مطلبى فأنت وحدك تعلم ماذا افعل لأجلة

– انام كل ليلة واحلم بحلمى يتحقق .. يا الهى لا تحرمنى من حلمى

– لم اقل انى بطل ولم اقل انى افعل المستحيل ولكن فقط افعل ما احب واريد

– اللهم اجعل ايام امى سعادة وابعد عنها الحزن والهم

– لا أزيف ضحكتى ولكن فقط أحاول أن اكون سعيداً

– عجزت أن اعبر عن حبى لك لأنه لا يوصف بالكلمات

– صدمنى كل شئ منك حبيبى وانا عايش فى دنياك

– مؤلم أن يأتيك ما لا تتمنى ولكن أعلم أن ما أتمناه قادم باذن الله

– وتغيرت الأمنيات … !

– تأخر الوقت وتغيرت أنت … !

– لم يبقى فى النفس حاجة لتشتهيها .. !

– ممكن يكون الحزن هو الأمل للسعادة

– من كترة شوقى لك أشوفك فى نومى !

– مجنون هو من يجلس معك ويمل منك

– أدمنتك من اول ما رأيتك

– اهتمامك المزيف يبعث الكراهية بداخلى .. فأحذر منى !

– عندما ارى الجميع يضحك احب ان اضحك حتى وان كنت حزين فسعادة الناس هى سعادتى

– ما اظن يكفينى جنبك حضن !

– ما بشوف غيرك انت والفرح

– انا لسست افضل من غيرى ولكنى امتلك قناعة انى لا اقارن نفسى بأحد

– اللهم ارحم من اشتاقت لها الدنيا

– اللهم ابعد عنا الهم والكسل وبدلهم فرح وسروو

– علاقتنا تستمر ولكن يزداد الحب كل مرة اراك فيها

– مشكلتى لا صرت استحى وهم ما يستحون

– تدرى من يسعدك وانت حزين .. صديق اكثر من اخوك

– لا تذل نفسك لانسان تحبه .. فإن ارادك (اهلا وسهلا) ان لم يريدك (لا يهم)

– اشعر ان قلبك موطنى واغار عليه

– ليس لى سوى ذكراكم فهى تشعرنى بالسعادة.

بايو قصير للانستا بايو مميز للانستقرام , بايو جاهز للبنات ع الانستقرام

من أحب الله رأى كل شئ جميلا

كل شئ إذا كثر رخص إلا الأدب فانه إذا كثر غلا

من يتكلم معك عن حيااتہ الخااصہ ` ويشاركك كل شيء أعلم انہ وصل الى حد الثقہ فلاا تخسرهہ

يقول الرجل في المراة ما يريد ، لكن المرأة تفعل في الرجل ما تريد

إن من أعظم أنواع التحدي أن تضحك والدموع تذرف من عينك

اسوُء النآسَ وأوقحهم هوّ - الذيَ تنهمُر أسرارگ منَ لسإنههٓ عندَ مروُر . . أزمَه فِي علاقتكما

فقط !

الحديث مع مَن تُحب - راحةٌ نفسيه بِحد ذاتِها

لا توجد طاولة في مطعم بكرسي واحد لأن الحياة لا تعاش بدون مشاركة

أريد آلنُسخَة آلقَديمَة مِن بَعض آلقُلوب فَتَحديثآت آلزَمن لَهُم لآ تُعجبُني إطلآقاً

- ‏آلمُخيف :

آن يمتدحكَ الجَميع بينمَا تسقط آنت من عين نفسكَ .

آالمُفزِع :

آن تكتشف تحوّلكَ إلى نسخة طبق الأصل ممن تكره .

قـالـو لـي بـسـخـريـة : لا يـعـجـبـنـا ذوقـك ! فـأجـبـتـهـم بـگل تـواضـع [ ذوقـي ] هـو الـذي اخـتـاركـم .

دائماً كن محاطاً بالامل .. في حيآتك لتستمر بكل قوه وثبات ,

مع متغيرات دنياك

تفائل دومآ وآنهض من جديد ! وآبتسم لتبتسم لك حيآتك ..

إذا شعرت بالفشل.. تأكد أن ما تشعر به هو مجرد صراع بين الاستسلام والمضي قدما نحو هدفك.. ما زال لديك المزيد من الوقت

دائماً نعتَقد ...

أن حياة الأخرينّ

هيَ أفضَل منّ حَياتنا !!!

والأخرينّ يَعتقِدون أَنّ حَياتنا أفضَل . .

- كل ذلڳ لأننا نفتقد ا̄لقناعة

المرأة كربطة العنق ! تخنقك و لكنها تجعلك محترم !

حين اتظاهر بالبرود وعدم الاهتمام وأبتدي بالألفاظ تلك التي تؤلمك ! فاعلم اني عشقتك لحد الألم

مـو كل من سموه رجآل صآر رجآل .. تـرآ كلمة آلطيـر تـجمع آلصقر ۆآلدجآجة

لا تجبر أحد على الاهتمام بك

والسؤال عنك ! فمن يحبك حقا

سيبحث عنك كما لو كان يبحث

عن شيء ثمين ضاع منه

الدنياء قوسان القوس الاول الولادة

والقوس الثاني الموت فصنع بينهم شي نافع....!

المرأة كالشعلة إذا عرف الرجل كيف يمسكها أضاءت طريقه ، وإذا خطأ فى مسكها حرقت يديه.

ضيق الخاصرة و كثافـۃ الہدب ؛ امر يأخذك الى تفاصيل لوحہ كل جزء فيہا اشبہ بـ تعقيد اغصان الورد و التفاف اطرافہ تتنہد طويلاً و تذكر الله ♡

وهذي مجموعة أخرى :

' تَنْتظَر مْنآ آلرَجوْعَ إنِتْهيَنآ [ ! ] كَمْ وَآحْدٍ قَبلْكَ تْكبرَ .. و ( عفَنآه)

من اابتعد عني فَ ليبتعد لكن

لاا يعود ليبحث عن مكانهہ ♡ !

' آثّق آنّ عِنآقه أشبهُه بَامتلاك الدُنيآ فيّ لحَظهَه ♡♡!

تُؤلِمنيّ خَيبتيَ بِككَ وَلكِن لا بِأس سَ أكِتمَها ♡̷̷̷̷̷̷̷'"

تَخافَ البعَدِ ; انا أخِافَ دمّعاتگ ؟

تقَول الفِرحٌ قرِبيّ وأقَول إنَ الفَرحٌ ذاتگ *

في دُستور السعادهة . . . ~ سسامح ۆلآ تُدقق ~ ❤

' متفائله ولو عبست آلاقدآر ب وجہ آيآمي متفآئله مَ دآم من يرعى احلامي گريم رحيم ♡♡'

وحيمنا ارحلَ أخبرواَ منَ أحبَ آانيَ كنٍتَ دائمااَ أحاولَ أنَ أكونَ وطناَ جيٍداَ لہ "( ♡̷̷̷̷̷̷̷*

' أصحاب الوجوهہ المبتسِمهہ مرايا عاكسهہ للنقاء الذي في أعماقهم ♡̷

الأخلاق لا ٺهّطُل مِن السَماء

إنّها ٺرَاٺِيل النّفس المُؤمِنہ بدَاخِلنا ✉̸.

رُبما كُنَت فِيّ المَاضيّ اهتمُ بْ الاخرينَ و أنسىّ نفسَي أمَا الآن لمْ اعُد أبُالي بِ احدّ '♡̷!̵...!!!

' ‏فُقدآنُ الشيء بَعدَ التَعَودِ عَليه مُتعِبٌ جدِاً كلمَات لن يحسَها إلا منّ عاشهَا♡̨̐!

' وُحـبگ تمگنٍ من الوجدآن وآدمنتهٍ♬َ

..♥

سَاخًبِرك أمراَ إِقًراه بِقَلبَک قَبًل عَيّنَيک ؛

أحُبک بأسًراف و اَبديَة عَمّياء ♡♡

. .

‏هَُ كلِمات ْ، تتراجَعْ اصَابِعُك عنْ كِتابتِهَا رُغمَ انّها حَقِيقـھ .. ' ()

' ليهہ هَ اعاتب صاحبي بعد إلغياب !

هو يبي يبعد ، عسىئَ ربي معهہ هَ : ) ♡̷̵

' "يآ عآشقين محمداً وجماله صلوآ عليــہ وسلموآ تسليما..♡"

: ‏أحياناً يتمرَّدُ علينا كُل شيء..ولا يبقى في صفِّنا سوى زفرةٍ عنيدة من قلبٍ تمرَّد منذُ زمن..!"

يااعزةة النفس مااهنتي ؤلاا [ ملتي ]

لؤ كاان بعض . . الاؤاادم باان تقصيره

وأنا مع النااس عاارف ويش مشكلتي

أعطيت بعض العرب من فوق تقديره

عجبتُ وحُقّ لي عجبي وفي جوفي لظى اللهبِ

وقلبـي اليوم منفطِرٌ ودمعي جـدُّ منسكِب

لماذا بعـض أمّتـنا بـلا ديـنٍ ولا أدبِ

وغاصوا في بحار الجهل والفوضى إلى الركب

لاا يهم أن تكون مثقفاً كُن محترماً فقط فَ الإحترام نصف الثقافة

قلوبنا ، تحتااج #صفحــه / جديده

ليتك عن الموقف الاخير اتغاضى

اللي مــضى ، قلناه ما نبـا نعيـده

الحين انسب وقت فيـه #نتراضى

الـظروف تمد الانسان بدروس الحياه

كل ظرف يمر الانسان درسٍ يشرحه

الـقوي صـكات الاقدار ما تبحث خفاه

والـضعيف ادنـاة موقف يمره يجرحه

كل شي حولي يذكرني بِ شيء

قالهآ محمد و صحَى مَ غغفى !

إشتياقي ، وإحتياجي ، وجرح حي

لو تناسوآ قالت العبره : آفا !

فكرة : إني لك وإنك أنت لي *

نامتَ وحلمي تغرب وآختفى

كل شي حولي يذكرنيَ بِ شيء !

أمنياتي ، أغنياتك ، وَ الدفى *

عآشرت بآلدنيآ رفآقه وخلآن • وعطيتهم كل آلغلآ وآلميآن? • حسبتهم عندي حسبة آخوآن • وعآشوآ معي بإسلوب خبث ولعآنه​