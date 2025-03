Bbq thermometer kopen? Dit is de beste vleesthermometer voor de bbq! - wonenmetlef.nl (2025)

Bijna iedereen in Nederland woont wel minstens een keer per jaar een bbq bij. Zodra de temperatuur hoog genoeg is, komen de barbecues naar buiten. Wist je trouwens dat bijna 1 op de 5 landgenoten het gehele jaar wel zou willen bbq-en?

Het is vooral de sfeer die zo wordt gewaardeerd. Heerlijk ongedwongen buiten eten, terwijl de temperatuur ook aangenaam is. Temperatuur speelt ook elders een grote rol, namelijk bij het vlees dat je gaat bereiden. Het draait dan om de kerntemperatuur van het vlees of de vis. Als de temperatuur in het vlees in orde is, kan dat worden opgediend en weet je zeker dat het gaar is, maar bovendien: smaakvol! Je wilt toch wel een perfect gebakken steak? Of juist die pulled-pork die uit elkaar valt? Het is dan wel van belang om voor de beste kerntemperatuurmeter voor de bbq te kiezen, omdat de meting wel nauwkeurig moet zijn.

Voor bijvoorbeeld kip is dat erg belangrijk, omdat dit vlees snel klaar kan zijn, maar het risico van niet goed gegaarde gedeelten moet worden vermeden. Een bbq thermometer is een handig apparaat waarmee de producten van de bbq gecontroleerd op tafel komen. De beste bbq thermometers uit onze test staan hieronder.

Hieronder hebben wij een korte review geplaatst over de 5 beste bbq thermometers. Aanvullingen? Laat het weten in een reactie onderaan dit artikel!

MostEssential Limited Edition Vleesthermometer

MostEssential Premium Vleesthermometer Goedkoopste €24,99 op voorraad Bekijken Bol.com Meest gekochte bbq thermometer

MostEssential Premium Vleesthermometer

Temperatuur range: -50~300ºC

Meest gekochte bbq thermometer MostEssential Premium Vleesthermometer Temperatuur range: -50~300ºC

€24,99 op voorraad beste prijs op Bol.com

De MostEssential Premium Vleesthermometer is naar onze mening de beste BBQ thermometer. Ik gebruik de thermometer zelf ook en voor deze prijs blijf ik onder de indruk hoe stevig de thermometer aanvoelt en hoe snel de thermometer de temperatuur op het scherm weergeeft. De thermometer is ook heel makkelijk in gebruik. Je hoeft enkel de sonde uit te klappen en de thermometer begint met meten.

Wat ik vooral handig vind, is dat de thermometer een ‘HOLD’ functie heeft om de gemeten temperatuur vast te zetten op het scherm en dat de thermometer een groot meetbereik van -50 °C tot 300 °C heeft wat het ideaal maakt voor alle gerechten, van vlees tot vloeistoffen.

Bovendien is de thermometer waterdicht en is hij voorzien van een flesopener en een magneet, waardoor je hem makkelijk kunt ophangen aan de koelkast. De MostEssential Premium Vleesthermometer is een absolute must-have voor elke keuken of feestje. Naar onze mening maakt het koken en BBQ’en een stuk eenvoudiger en leuker!

Bestel de MostEssential Premium Vleesthermometer voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Bol.com €24,99 bekijken

Onyx Cookware™ Vleesthermometer met Bluetooth

Onyx Cookware™ Vleesthermometer met Bluetooth Goedkoopste €79,99 op voorraad Bekijken Onyxcookware.nl Beste vleesthermometer met bluetooth

Onyx Cookware™ Vleesthermometer met Bluetooth

Temperatuur range: -50~300ºC

Bereik: 10 meter Beste vleesthermometer met bluetooth Onyx Cookware™ Vleesthermometer met Bluetooth Temperatuur range: -50~300ºC

Bereik: 10 meter €79,99 op voorraad beste prijs op Onyxcookware.nl

De Onyx Cookware™ Vleesthermometer met Bluetooth biedt een handige, draadloze manier om de temperatuur van vlees en oven te monitoren. Dankzij de Bluetooth-verbinding kan de thermometer binnen een bereik van 10 meter nauwkeurig de interne en omgevingstemperatuur meten. Dit apparaat maakt gebruik van een intuïtieve app waarmee meerdere sondes eenvoudig kunnen worden toegevoegd en beheerd. De thermometer is ontworpen voor gebruiksgemak en precisie, met een opstarttijd van minder dan 60 seconden en een nauwkeurigheid van ±1 graad.

Deze vleesthermometer is ideaal voor zowel amateurkoks als ervaren chef-koks. De Dual-Temp Insights-functie maakt het mogelijk om gelijktijdig de temperatuur van het vlees en de kookomgeving te controleren, wat zorgt voor perfect bereide gerechten. Het apparaat is waterbestendig en heeft een batterijduur van 72 uur na een oplaadtijd van slechts 20 minuten. De thermometer is voorgeprogrammeerd met verschillende kookinstructies, maar gebruikers kunnen ook hun eigen voorkeuren instellen via de app.

Met de Onyx Cookware™ Vleesthermometer met Bluetooth is koken minder stressvol en nauwkeuriger. Het apparaat wordt geleverd met een 100 dagen tevredenheidsgarantie, wat een risicoloze aankoop verzekert. De thermometer is gemakkelijk op te bergen dankzij de draagkoffer en magneetbevestiging. Dankzij deze innovatieve technologie is het mogelijk om keer op keer culinaire perfectie te bereiken zonder gedoe met kabels.

Bestel de Onyx Cookware™ Vleesthermometer met Bluetooth voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Onyxcookware.nl €79,99 bekijken

Vulpes Goods® Vleesthermometer Pro

Vulpes Goods® Vleesthermometer Pro Goedkoopste €119,95 niet op voorraad Bekijken Bol.com Beste Pro bbq thermometer

Vulpes Goods® Vleesthermometer Pro

Bereik: 30 meter Beste Pro bbq thermometer Vulpes Goods® Vleesthermometer Pro Bereik: 30 meter €119,95 niet op voorraad beste prijs op Bol.com

De MostEssential PRO-3 Digitale Vleesthermometer is een super handig hulpmiddel voor BBQ-liefhebbers die graag perfect gegaarde gerechten bereiden. Met de bluetooth-functie kun je de temperatuur van je eten eenvoudig volgen via je smartphone, waardoor je niet constant bij je BBQ hoeft te blijven. De bijbehorende app biedt tal van functies, zoals het selecteren van gerechten, instellen van gaarheid, en een alarm zodra de gewenste temperatuur is bereikt.

Deze draadloze thermometer heeft een bereik van 30 meter en is compatibel met zowel Android als Apple toestellen. De thermometer is USB-oplaadbaar en biedt na slechts 5-10 minuten opladen tot 8 uur gebruikstijd. Dankzij het waterdichte ontwerp en de hoge meetnauwkeurigheid tot op 0,1 graden Celsius, is dit apparaat zeer betrouwbaar.

Bestel de Vulpes Goods® Vleesthermometer Pro voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Bol.com €119,95 bekijken

Backyard Series Vleesthermometer

Backyard Series Vleesthermometer Goedkoopste €22,95 €25,00 op voorraad Bekijken Bol.com €22,95 €25,00 op voorraad Bekijken Bol.com Beste bbq thermometer met externe sonde

Backyard Series Vleesthermometer

Bereik: ? Beste bbq thermometer met externe sonde Backyard Series Vleesthermometer Bereik: ? €22,95 €25,00 op voorraad beste prijs op Bol.com

De Backyard Series Vleesthermometer is een handig thermometer voor zowel beginners als ervaren BBQ-liefhebbers. Deze thermometer is uitgerust met een externe RVS meetsonde verbonden via een 1 meter lange kabel, waarmee je gemakkelijk de kerntemperatuur van het vlees kunt meten terwijl het gaart. Handig is het automatische alarm dat afgaat zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, zodat je altijd het perfect gegaarde stuk vlees kunt serveren. De thermometer is ook voorzien van een helder LED-display, is waterbestendig (IPX4), en wordt geleverd met batterijen.

Binnen de robuuste behuizing, gemaakt van zwart ABS plastic en 304 RVS voor de sondes, biedt deze thermometer een snelle meettijd van slechts 3 seconden. Daarnaast kun je kiezen voor het aflezen van temperaturen in zowel Celsius als Fahrenheit, wat vooral handig is bij het volgen van Amerikaanse recepten. De thermometer schakelt het display na 20 seconden uit om de batterij te sparen, wat bijdraagt aan de gebruiksvriendelijkheid.

Voor de installatie en het gebruiksgemak beschikt de Backyard Series Vleesthermometer over een ingebouwde magneet en een haak voor ophanging, waardoor je deze gemakkelijk kunt plaatsen waar het jou uitkomt. Het waterbestendige ontwerp maakt het mogelijk om de thermometer ook tijdens een regenbui te gebruiken, al moet je wel de ingang van de externe sonde droog houden.

Bestel de Backyard Series Vleesthermometer voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Bol.com €22,95 bekijken Bol.com €22,95 bekijken

Meater (+) Draadloze Wireless Thermometer

Meater Plus Draadloze Thermometer - Keukenthermometer Goedkoopste €99,00 niet op voorraad Bekijken Bol.com €99,00 niet op voorraad Bekijken Coolblue.nl Beste professionele bbq thermometer

Meater Plus Draadloze Thermometer - Keukenthermometer

Temperatuur range: 0~275ºC

Aantal probes: 1

Bereik: 50 meter Beste professionele bbq thermometer Meater Plus Draadloze Thermometer - Keukenthermometer Temperatuur range: 0~275ºC

Aantal probes: 1

Bereik: 50 meter €99,00 niet op voorraad beste prijs op Bol.com

De alom bekende Meater Plus Draadloze Thermometer - Keukenthermometer, tevens mijn favoriet: ik heb hem zelf ook! De Meater draadloze thermometer heeft een luxe houten behuizing. Deze behuizing functioneert als oplader van de thermometer, maar ook als ”transmitter” voor de de thermometer. Dat werkt als volgt: je steekt de Meater+ in bijvoorbeeld een stuk vlees. De houten behuizing leg je bij de BBQ neer, of eventueel iets er vandaan. De houten behuizing maakt vervolgens weer contact met je app op je telefoon. Door deze ”doorgeef route” heb je een bereik van ongeveer 50 meter onder ideale omstandigheden. Dit zal voor de meeste van ons voldoende zijn. Wel merk ik zelf dat als ik de (stalen) deur aan onze achtergevel sluit het signaal weg is, op zich logisch, maar toch even de kanttekening hiervan. De app werkt verder eenvoudig en je kan diverse bereidingen kiezen. De temperatuur is dan vooringesteld, of je kunt handmatig zelf een temperatuur instellen. Ook kun je in de app diverse alarmen instellen en geluidjes; hierdoor zal je bereiding eigenlijk niet kunnen mislukken. De Meater+ is een 1 thermometer, groot feestje of meerdere probes nodig? Hij is ook verkrijgbaar als Meater block, met 4 thermometers.

Pluspunten Makkelijke app, veel mogelijkheden!

Relatief ver bereik

Handige alarm functies met instelbare geluidjes

Werkt op een accu Minpunten De staaf is vrij dik: je krijgt dus wel een zichtbaar gaatje in je vlees.

Bereik alleen haalbaar onder ideale omstandigheden

Niet de goedkoopste

Bestel de Meater Plus Draadloze Thermometer - Keukenthermometer voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Coolblue.nl €99,00 bekijken Bol.com €99,00 bekijken

MostEssential Limited Edition Vleesthermometer

MostEssential PRO-3 Digitale Vleesthermometer Goedkoopste €69,99 €74,99 op voorraad Bekijken Bol.com Beste Smart bbq thermometer

MostEssential PRO-3 Digitale Vleesthermometer

Temperatuur range: -50~300ºC

Bereik: 100 meter Beste Smart bbq thermometer MostEssential PRO-3 Digitale Vleesthermometer Temperatuur range: -50~300ºC

Bereik: 100 meter €69,99 €74,99 op voorraad beste prijs op Bol.com

De MostEssential PRO-3 Digitale Vleesthermometer is naar mijn mening de smart vleesthermometer die jij nodig hebt! De thermometer wordt geleverd inclusief 3 aluminium sondes en het is zelfs mogelijk om 6 sondes aan te sluiten. Hierdoor kun je voor een goede prijs de temperatuur van meerdere stukken vlees tegelijkertijd meten. Een andere pluspunt is dat deze vleesthermometer ook daadwerkelijk een stabiele verbinding tot wel 100 meter afstand heeft.

Ook werkt de bediening via de app eenvoudig en is alles duidelijk af te lezen via de app. Ik stel de gewenste temperatuur in en krijg een melding zodra het vlees perfect gegaard is. De meetsondes zijn ovenbestendig, dus ik gebruik ze zowel op de BBQ als in de oven.

Daarnaast ben ik erg blij dat de thermometer geleverd wordt met een mooie opberghoes. Dit maakt het makkelijk om de thermometer mee te nemen, bijvoorbeeld als een vriend of collega een grote BBQ organiseert.

Bestel de MostEssential PRO-3 Digitale Vleesthermometer voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Bol.com €69,99 bekijken

Inkbird Draadloze BBQ Thermometer

Inkbird Draadloze BBQ Thermometer Goedkoopste €35,00 op voorraad Bekijken Bol.com €99,00 op voorraad Bekijken Fonteyn.nl Beste bbq thermometer

Inkbird Draadloze BBQ Thermometer

Temperatuur range: 0~250ºC

Aantal probes: 2

Bereik: 50 meter Beste bbq thermometer Inkbird Draadloze BBQ Thermometer Temperatuur range: 0~250ºC

Aantal probes: 2

Bereik: 50 meter €35,00 op voorraad beste prijs op Bol.com

De Inkbird Draadloze BBQ Thermometer staat op de eerste plaats van lijst met beste bbq thermometers, omdat deze kwaliteit biedt voor de redelijke prijs. De beste kerntemperatuurmeter voor de bbq heeft een paar handige opties. De thermometer heeft twee probes waardoor je twee producten tegelijk kan testen. Omdat de thermometer draadloos is, worden de meldingen via een app op je mobiel gedaan. De app kan je op vrijwel alle recente smartphones installeren.

Voor de meest gebruikelijke vleessoorten zijn al 8 opties voorgeprogrammeerd. Uiteraard kan je ook zelf waarden ingeven. Hou er bij de kerntemperatuur altijd rekening mee dat deze nog een paar graden oploopt nadat je het vlees van het rooster hebt gehaald. Het scherm op de thermometer is duidelijk en toont het verkoop van de temperatuur. Middels een grafiek kan je tevens eenvoudig aflezen wanneer net vlees klaar zal zijn. Het bereik van de thermometer is 50 meter en deze werkt op 2 AAA batterijen. De beste vleesthermometer voor de bbq volgens onze experts.

Bestel de Inkbird Draadloze BBQ Thermometer voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Bol.com €35,00 bekijken Fonteyn.nl €99,00 bekijken

Claire BF-5 Vleesthermometer

Claire BF-5 BBQ thermometer Goedkoopste €39,95 €44,95 op voorraad Bekijken Bol.com Beste kerntemperatuurmeter bbq

Claire BF-5 BBQ thermometer

Temperatuur range: 0~100ºC

Aantal probes: 1

Bereik: 10 meter Beste kerntemperatuurmeter bbq Claire BF-5 BBQ thermometer Temperatuur range: 0~100ºC

Aantal probes: 1

Bereik: 10 meter €39,95 €44,95 op voorraad beste prijs op Bol.com

De Claire BF-5 BBQ thermometer is bedoeld voor professionele koks, maar zeker ook voor de amateur achter de bbq. Deze thermometer werkt via een app en bereik via WiFi is dus nodig voor je smartphone. Daarna is het allemaal erg eenvoudig, omdat deze vleesthermometer geheel is voorbereid om jou van dienst te zijn. Als je de probe in het vlees hebt gestoken, kan je het soort vlees zoeken dat je gaat bereiden. Daarvoor zijn er meerdere opties beschikbaar, afhankelijk van de dikte van het vlees, maar ook van de wijze waarop jij het gegaard wilt hebben. Maak je keuze en bevestig deze.

De thermometer gaat aan de slag en meld je wanneer het zover is dat het product van de bbq kan. Een voordeel is dat de thermometer jouw voorkeuren ook vastlegt. Bij een volgende keer kan je derhalve suggesties verwachten. De thermometer is eenvoudig te wassen. Mocht de verbinding tussen thermometer en app verbroken worden, dan wordt dit met een signaal gemeld. Met recht de tweede beste vleesthermometer voor de bbq uit deze lijst!

Bestel de Claire BF-5 BBQ thermometer voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Bol.com €39,95 bekijken

Inkbird IBT-6XS bbq thermometer

Inkbird IBT-6XS bbq thermometer Goedkoopste €79,00 op voorraad Bekijken Bol.com Beste vleesthermometer bbq

Inkbird IBT-6XS bbq thermometer

Temperatuur range: 0~250ºC

Aantal probes: 6

Bereik: 50 meter Beste vleesthermometer bbq Inkbird IBT-6XS bbq thermometer Temperatuur range: 0~250ºC

Aantal probes: 6

Bereik: 50 meter €79,00 op voorraad beste prijs op Bol.com

Heb jij een behoorlijk grote bbq en ben je een kok die wel aandurft om het rooster goed te vullen, dan is de Inkbird IBT-6XS bbq thermometer wellicht de juiste keuze voor jou. Deze heeft namelijk 6 verschillende sondes, zodat je ook bij een flink aantal verschillende producten de zaak gaten kan houden. De thermometer is magnetisch zodat je die ergens op een veilig plekje onderaan de bbq kan bevestigen. De app kan op bijna ieder recente smartphone worden geüpload. Er zijn een 8 tal voorgeprogrammeerde instellingen die je alleen maar hoeft te bevestigen. Uiteraard kan je ook diverse eigen keuzes maken.

De app laat je het verloop van de temperatuur van het gekozen product zijn. Daarbij krijg je ook een grafiek zodat je kan plannen wanneer het vlees van de bbq kan. Het bereik van de thermometer is ongeveer 50 meter. Er zijn diverse signalen voor geval er iets mis dreigt te lopen.

Bestel de Inkbird IBT-6XS bbq thermometer voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Bol.com €79,00 bekijken

Mancor – Draadloze Wifi BBQ thermometer

Mancor Digitale Vleesthermometer Goedkoopste €19,99 €24,99 op voorraad Bekijken Bol.com Beste goedkope bbq thermometer

Mancor Digitale Vleesthermometer

Temperatuur range: 0~500ºC

Aantal probes: 1

Bereik: 10 meter Beste goedkope bbq thermometer Mancor Digitale Vleesthermometer Temperatuur range: 0~500ºC

Aantal probes: 1

Bereik: 10 meter €19,99 €24,99 op voorraad beste prijs op Bol.com

De Mancor Digitale Vleesthermometer is één van de goedkoopste thermometer met app in deze top 5, maar zeker niet de minste. De EasyBBQ-app is gratis en eenvoudig te downloaden. De app heeft diverse soorten vlees voorgeprogrammeerd en biedt je ook opties voor het garen. Voor een biefstuk kan je derhalve precies kiezen welke jij het lekkerste vindt. Daarna is het een kwestie van de sonde in het vlees steken. De thermometer heeft een lange kabel zodat je die veilig voor hitte en spetters kan wegleggen.

Is het vlees klaar dat geeft de thermometer een licht en geluidsignaal en je krijgt ook nog eens een push melding op je smartphone. Zo kan jij rustig de tijd nemen voor iets anders terwijl het vlees gaart. De vlees thermometer heeft een draadloos bereik van ongeveer 10 meter. Het apparaatje is zuinig en werkt op een batterijtje.

Bestel de Mancor Digitale Vleesthermometer voordelig & snel bij deze vertrouwde webshops:

Bol.com €19,99 bekijken

Wat je moet weten over een bbq thermometer

Op de bbq-party is het altijd wel gezellig. Er zijn lekkere drankjes en koude hapjes, want wat is een barbecue zonder salades en stokbrood? Maar het komt uiteraard ook aan op warme producten van het rooster. Het maakt uiteraard verschil welke barbecue je gebruikt en er zijn diverse merken zoals Barbecook, Kamado en Weber. Maar veel belangrijker voor de smaak is de kok die het vlees of de vis bereidt. In de VS is het een echte sport om de bbq te bedienen met zo weinig mogelijk apparatuur.

De echte experts weten precies hoe lang het vlees op het rooster moet blijven liggen en kunnen aan kleur en geur herkennen wanneer ook het binnenste van het vlees gaar is. Maar als jij die expertise niet hebt, ga je dan porren in het vlees of gokken dat het gaar zal zijn? Een grote teleurstelling op een bbq is wanneer blijkt dat het vlees van binnen nog rauw is bij het aansnijden. Dan moet het terug op de bbq en is het de vraag hoe het daarna gaat smaken. Het gaat om de kerntemperatuur van het vlees kan iedere kok je vertellen. Als de kerntemperatuur in orde blijkt, is het vlees gereed voor consumptie. Die temperatuur meet je met een bbq thermometer.

Hoe gebruik je een bbq thermometer?

Alles draait bij het meten van de kerntemperatuur om het plaatsen van de probe of sonde. Deze moet precies in het midden van het vlees zitten. Daarbij is het uiteraard van belang dat het vlees dik genoeg is. Bij dunne vleessoorten of kleine hapjes heeft een dergelijke actie weinig zin. Bij de plaatsing van de probe moet je ook opletten dat deze niet te dicht in de buurt van een bot wordt gestoken omdat dit de meting beïnvloedt. In het algemeen plaats je de sonde bij een biefstuk of bavette horizontaal. Bij een hele kip is verticaal eenvoudiger. Bij een kip is het overigens een kwestie van ervaring om het juiste garen van het vlees te realiseren.

Ken de noodzakelijke kerntemperatuur van het vlees

In de barbecue kan de temperatuur flink oplopen. Als de bbq goed is opgewarmd, kan het op het rooster wel 200 tot 300° C worden. Het vlees, zeker de kerntemperatuur, blijft daar ver vandaan. Er zijn voor alle soorten vlees kerntemperaturen die je moet aanhouden. Vaak staan die waarden in je app vermeld maar je kan je ze ook overal vinden in kookboeken of op het internet. Het is daarbij ook erg belangrijk hoe jij het vlees wil presenteren. Voor een rosé gebakken biefstuk is een kerntemperatuur van 50°C voldoende, wil je liever doorbakken dan moet je uitgaan van 65°C.

Een draadloze vleesthermometer maakt het eenvoudiger

Een bbq werkt het best als de temperatuur in het apparaat op een constant niveau blijft gedurende de bereiding. Met name voor vlees dat meer tijd nodig heeft om te garen, lukt dat beter als het deksel gesloten blijft. De afvoer van de warme lucht gaat dan meer geleidelijk dan wanneer de bbq aan de open lucht is blootgesteld. Het is dan ook van belang dat jij de temperatuur in de gaten kan houden zonder het deksel te openen. Daarom kan je het beste een bbq thermometer kopen met een lang snoer of een draadloos exemplaar.

De meeste kerntemperatuurmeters voor de bbq zijn tegenwoordig via Bluetooth of WiFi verbonden met een app op de smartphone. Dat is ook prettig voor jouw veiligheid. De kans op spetters bij een bbq is nu eenmaal aanwezig. Het is daarom het beste dat jij je concentratie erbij houdt en op veilige afstand de waarden beoordeelt. Let er ook altijd op dat de vetbinding in stand blijft. De betere apps waarschuwen je als dat niet meer het geval is.

Welke bbq thermometer is het meest geschikt voor jou?

Er zijn bbq thermometers in allerlei soorten en de daarbij behorende prijzen. De meest eenvoudige exemplaren doen ook precies het minimale dat nodig is: de kerntemperatuur wordt bijgehouden en getoond op een display. Op zich is dat ook voldoende als jij je op de bbq en de meting blijft concentreren als je aan het bereiden gaat. Ook is het in ons land minder gebruikelijk om grote stukken vlees op de bbq te bereiden. In landen als de VS, Argentinië en Australië is dat heel gewoon. Maar de meeste fans van de bbq willen ook wel eens iets anders proberen. Voor onder meer het bereiden van een hele kip is een eenvoudige bbq thermometer eigenlijk wel een must.

Voor de echte fanatieke bbq’ers zijn er uiteraard ook veel meer geavanceerde exemplaren. Er zijn thermometers met meerdere sondes waardoor je bijvoorbeeld wel 6 verschillende producten kunt checken. De meest app beschikken over geprogrammeerde instellingen voor de meest gebruikelijke vlees- of vissoorten. De duurdere thermometers geven meestal ook doorlopend informatie over de resterende periode en maken met een signaal duidelijk wanneer het vlees klaar is om van het rooster te gaan. Soms kan je die informatie zelfs delen met hongerige gasten die nog onderweg zijn via whatsapp. Ben jij een perfectionist dan is er voor jou ook een bbq thermometer die je informatie geeft over de temperatuur in de bbq. Daarmee kan jij in de gaten houden of alles naar wens verloopt.

De keuze van de beste bbq thermometer voor 2025

Onze experts kijken bij een test van dit soort apparatuur altijd in de eerste plaats naar veiligheid. In de ranglijst vind je dan ook alleen items die goed scoren op dit punt. Daarna is gebruiksgemak en zinvol gebruik aan de beurt. Op een bbq heb je meestal wel meer dan 1 product dat wordt bereid. Niet voor alles is een kernthermometer nodig. Voor bepaalde kleine hapjes of dun vlees lukt het bereiden ook zonder de kerntemperatuur te hoeven meten. Één probe is in het algemeen te weinig, maar 6 is voor de meeste amateurkoks te veel van het goede. Datzelfde geldt voor de app. Een aantal voorgeprogrammeerd functies zijn handig maar een te groot aantal werkt niet praktisch. De afstand waarop de thermometer draadloos kan communiceren met de app is ook van belang . Meestal zal je niet weglopen bij je bbq maar een afstand van 10 meter is wellicht te beperkt. De nummer 1 op deze lijst heeft 2 probes, een handige app die tot 50 meter bereik heeft. Daarnaast is de prijs van het instapmodel van de Inkbird Draadloze BBQ Thermometer beslist in verhouding tot de geleverde kwaliteit.