Beach Buggy Racing 2: Island Adventure (2025)

Beach Buggy Racing 2: Island Adventure is een kartracer boordevol actie en chaos met splitscreencompetitie en aangepaste spelregels. Speel elk deel van het spel solo of met vrienden in splitscreen, van het op een verhaal gebaseerd speltype Avontuur tot het Kampioenschap met meerdere evenementen, adrenalinekicks in Races, uitdagende Driftuitdagingen en nog veel meer.

Deze omschrijving is afkomstig van de uitgever.

Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers (apart verkrijgbaar) nodig.

