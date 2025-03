Beard Roller 0.75 mm,Derma roller 192 echte nadeln 0.5mm，Derma Roller, ACWOO • EUR 12,91 (2025)

Massage Massagegeräte Beard Roller 0.75 mm,Derma roller 192 echte nadeln 0.5mm,Derma Roller, ACWOO

ACWOO Beard Roller 0.75 mm,Derma roller 192 echte nadeln 0.5mm,Derma Roller für Bartwuchs, Bartroller Mikronadelroller für Gesicht & Körper - Straffung & Modellierung Männer Frauen 【MODE -SCHÖNHEITSTHERAPIE】 Die Schönheitstherapie mit Micro -Nerven ist jetzt eine sehr modische Schönheitsmethode. Es verwendet viele winzige Nadeln am Mikronadel -Rollrad, um die Produktion von Kollagen und elastischen Protein, die die Haut stimulieren Inhaltsstoffe können effektiv in die Haut eindringen und die Haut anpassen. Um Falten, Reparatur-, Narbenentfernung und andere Spezialeffektprodukte zu entfernen 【MICRO-NUTZUNGS -SPEZIFIKATIONEN】 Das Produkt verwendet 1 am häufigsten verwendete Mikro -Nötemodell 0,5 mm/0.75mm, die Produktgröße beträgt 13,4*2,9*2,4 cm, elastische Silikonwalze, Alloral hartes Material, für die Hautpflege geeignet, es ist nicht einfach zu Brecken Sie die Biegung und verbessert das Hautproblem mehrerer Typen effektiv. 【MULTI -FUNKTION UND EFFEKTIV】 Micro -Needle Roller ist für Männer und Frauen mit Ihrer Lieblingscreme -Körpercreme, um das Haarwachstum zu fördern, um gute Ergebnisse zu erzielen. Entfernen Sie effektiv feine Linien, erweitern Sie Poren, Anti -Aging, verbessern Sie Augenfalten, straffen und verbessern Sie das Gesichtshautgewebe und andere ideale Effekte 【FÖRDERN METABOLISCHE WACHSTUM】 Micro -Needle erzeugt Tausende von Mikrokanälen für Haarfollikel, führen Sie gesundes und nahrhaftes Blut in den Behandlungsbereich und aktivieren Sie den natürlichen Heilungsprozess des Körpers und produzieren Kollagen, die für das Hautwachstum von entscheidender Bedeutung sind. 【FREQUENZGEBRAUCH】 Micro -Needle Beauty muss nicht jeden Tag erledigt werden. Im Allgemeinen, zweimal pro Woche, wenn die Haut nach zehnmal ein wenig rot ist, kann es einmal im Monat sein. Und Microneedling müssen desinfiziert und gereinigt werden, und diejenigen mit schwerwiegender allergischer Haut sollten nicht verwendet werden.

