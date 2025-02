Ben-Hur (Film, 2016) - MovieMeter.nl (2025)

Ben Hurry zo noem ik 'm maar. Ik ben een zeer grote fan van Ben Hur, maar dan wel de versie van 1959 met echte karaktervolle spelers drama, hectiek, actie en de mooie verhaallijn van Jezus er doorheen. Echter het verhaal moest nog eens verteld worden voor de jeugd zo was de lezing. En dan geen 4 uur maar gewoon in 2 uur!! Bij voorbaat kansloos. Dit betekent dat de grote schaar heel wat stukken heeft moeten weghalen. Op de intro en intermezzo prima, maar dan kom je toch nog minstens uit op zo'n 3 uur. Vooral het eind is het allemaal nogal hurry. We hebben nog een half uur en de race moet nog beginnen. Het laatste kwartier moet het Jezus nog even snel worden gepakt en we hebben nog niet geknipt met onze ogen en hij loopt al te zeulen met zijn kruis poeh. De donder hoor je al bijna aankomen zo snel gaat het allemaal. Nee deze Ben Hur is totaal verkracht en voegt helemaal niets toe aan de tweede versie van Ben Hur. De eerste Ben Hur was namelijk een stomme film en het boek is geschreven eind 1800. Behoorlijk oud verhaal dus.

Heeft Ben Hur 2016 vers III dan helemaal niets positiefs te vermelden. Nou ik heb moeten zoeken in een hooiberg zo weinig. Het begin vond ik trouwens wel aardig en loopt geloof ik aardig mee met het oorspronkelijke boek. Het opgroeien van de "broers". Dat vond ik dan wel een leuk detail wat je in de versie van 59 niet zag. En ook een dikke plus voor de stad Matera. Ik ben daar nog nooit geweest, maar wist niet dat deze stad er nog zo authentiek uitzag. Hier moet ik zeker een keer naar toe gaan. Je waant je in een paar eeuwen terug. De locatie is dus prima gekozen kan niet anders zeggen. Ook de gemaakte arena ziet er goed uit. De race an sich ziet er aardig uit zal ik maar zeggen.

Maar de dikke minpunten blijven overeind. Zo vond ik de acteurs maar matig acteren en staan ver in de schaduw van Charlton Heston en Stephen Boyd. En dan onze mooie Esther (Haya Harareet) die nog leeft moet toch geschrokken zijn van haar personage gespeeld door Nazanin Boniadi. Ik dacht even dat ze de vrouw was van Zorro. Mooie vrouw dat zeker maar veel te modern voor deze tijd.

En we gaan door met de vele minpunten. We zien hier geen vallende steen, maar een pijl en boog Jeetje wist niet wat ik zag. Natuurlijk moest er ook flink geknipt worden in de slavenboot en een interactie met de commandant is er al helemaal niet. En ja als een soort schipbreukeling spoelt ie aan op het strand; braak en komt daar "Bob Marley" tegen gespeeld door Morgan Freeman. Waarom dat rastahaar? Speelt wel een gedegen rol, maar dit slaat werkelijk alles. De haast van Ben Hurry komt er dan goed in. De paarden moeten namelijk snel gemend worden dus gaat alles weer in een speed tempo.

Ook cine grafisch vond ik deze film maar matig. Deze film hoort groot afgebeeld met al zijn details erom heen. Maar hij is vooral klein gehouden door veel gebruik te maken van grote lenzen close ups en vaak nog schokkerig ook. Vond de kostuums dan wel weer aardig.

En ja het veelbesproken eind. Vergeten en vergeven, want dat zou zo mooi passen in deze huidige tijd. pff. Tja de zegen van de paus mocht deze Jezus dan wel krijgen van onze huidige paus, mijn zegen krijgt deze film zeker niet.