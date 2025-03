Beste After Sun: Getest #1 Beste Koop, Radar & Kassa? [2025] Consumentenbond Bronnen Doorzocht (2025)

Voor onze aanbevelingen hebben we de producten getest en vervolgens hebben we een beste koop uitgekozen als #1 keuze. Onderaan dit artikel vind je extra deskresearch bij bronnen zoalsRadar, Kassa en wetenschappelijke bronnen. Hieronder vind je onze aanbevelingen.

Op zoek naar de beste after sun? Wij delen hem met je

Een after sun is letterlijk een middeltje voor “na de zon”. Ben je in de zomer in de zon geweest, dan heeft je huid flink wat te verduren gehad. Ook als je niet verbrand bent, kan je huid met irritatie te maken krijgen. Door je in te smeren met een goede after sun zorg je dat die irritatie verdwijnt. Een goede after sun is rijk aan voedende antioxidanten als vitamines C en E, plus hydraterende en invettende stoffen. Benieuwd wat de 10 beste zijn? Je ontdekt het hier.

Onze expertise als after sun reviewers

Door de jaren heen hebben wij verschillende after suns gezien en gereviewd. Het aanbod is groot en divers. Er is een after sun voor iedereen. Er bestaan after suns voor volwassenen, maar ook voor de meer kwetsbare kinderhuid. Net als after suns geschikt voor het hele gezin.

Snel overzicht: Deze aftersun producten raden we aan per categorie

Aanrader per categorie: Beste uit de test: Beste algemene keuze NIVEA SUN Hydraterende Kalmerende Aftersun Lotion: Deze after sun lotion imponeerde ons met de verfrissende en kalmerende eigenschappen. Het bevat Aloë Vera extract en biedt tot 48 uur hydratatie, wat helpt om de vochtbalans in de huid te herstellen. Een fantastische keuze voor de dagelijkse verzorging na zonblootstelling. >> Bekijk bij Bol.com Beste budgetkeuze Garnier Ambre Solaire Aftersun : Een wallet-vriendelijke optie die zowel bescherming na het zonnen als huidverzachting biedt. Deze after sun is verrijkt met Aloë Vera extract en hydrateert tot 24 uur. >> Bekijk bij Bol.com Beste keuze voor een natuurlijke bruine kleur NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion: Deze lotion zorgt niet alleen voor langdurige hydratatie, maar stimuleert ook de aanmaak van een bruine kleur na het zonnen. We vonden het ook prettig dat de lotion niet vettig, vlekkend of plakkend is. >> Bekijk bij Bol.com

Blijf kritisch op het aanbod after suns

Uit ons onderzoek is gebleken dat helaas niet alle after suns van even hoge kwaliteit zijn. er zijn after suns die precies doen wat ze beloven, maar ook middeltjes die te wensen overlaten. Het is onze taak je voor een miskoop te beschermen, dus deden we grondig praktijkonderzoek.

Onze onderzoekscriteria voor after sun crèmes

Een goede after sun geeft verkoeling

En hydrateert (plus voedt) de huid

Een goede after sun is niet overdreven vettig en plakt ook niet

Is niet te duur

Is verrijkt met voedende mineralen, vitaminen en antioxidanten

Wordt positief beoordeeld door gebruikers.

Dit zijn de best beoordeelde producten uit ons onderzoek

After sun 1: de NIVEA SUN Hydraterende Kalmerende Aftersun Lotion – 400 ml is de beste algemene keuze after sun

Werkt verkoelend en verfrissend

Zorgt ook een voor een zachtere huid

Helpt de huid tot rust te komen na blootstelling aan de zon

Bevat Aloë-Vera extract

Tot wel 48 uur hydratatie

Herstelt de vochtbalans in de huid

En trekt snel in.

After sun 2: de Garnier Ambre Solaire Aftersun Hydraterende en Verfrissende Spray – 200 ml is de beste budgetkeuze

Relatief gezien de goedkoopste optie

Beschermt je na het zonnen of zwemmen in zee/zwembad

Verzacht tegelijk de huid

Verrijkt met Aloë Vera extract

Hydrateert tot 24 uur

Verpakking van 100% gerecycled plasticmateriaal

Plakt niet.

After sun 3: de Nation of Strong Aloë Vera Gel is volledig biologisch

Een volledig biologische gel

Geschikt voor heel het lichaam, ook gezicht en haar

Een Aloë Vera crème vrij van microplastics

Lange hydraterende functie

Verzacht de droge en geïrriteerde huid

Helpt ook bij puistjes.

After sun 4: de BEACH-STREET After Sun is volledig vegan en handig voor onderweg

100% vegan materialen

Klein, handig formaat voor in de tas

Zonder schadelijke stofjes

Rijk aan voedende mineralen

Wordt snel opgenomen door de huid

Uitgebreid dermatologisch (op de huid) getest.

After sun 5: de NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion – 200 ml zorgt voor een natuurlijke bruine kleur

Zorgt ook na het zonnen voor het aanmaken van een bruine kleur

Hydrateert de huid langdurig

Verlicht de huid bij Zonne irritatie

Zorgt voor een zachtere huid

Niet vettig, vlekkend of plakkend.

After sun 6: de Naïf Verkoelende After Sun Met Aloë Vera – 100ml zit boordevol natuurlijke ingrediënten

Deze after sun verkoelt direct

Is verrijkend met helend Aloë Vera extract

Kan op het gehele lichaam worden gebruikt

Is volledig vegan

Bevat geen schadelijke stofjes

Is dermatologisch getest.

After sun 7: de Australian Gold – Forever After – Pompflacon 650 ml heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Grote tube voor langdurig gebruik

Geschikt voor heel het gezin

In een handige pompflacon

Beschermt en hydrateert de huid 24 uur lang

Ook te gebruiken als dagcrème.

After sun 8: ook de Garnier Ambre Solaire Aftersun met Zelfbruiner voor gezicht & lichaam werkt met zelfbruiner

Heeft een zelfbruiner functie waar geen zon aan te pas hoeft te komen

Geeft de huid een natuurlijke, gezonde gloed

Zorgt voor kalmering na blootstelling aan de zon

Is niet vet en plakt niet

Trekt snel in de huid

Ideale formule voor zowel gezicht als lichaam.

After sun 9: de Australian Gold Soothing Aloë Aftersun – 237 ml is ideaal voor een geïrriteerde huid

Ook deze after sun van Australian Gold is een uitstekende after sun

Helpt irritatie weg te nemen

Verlicht ook de strak aanvoelende huid

Verrijkt met Aloë Vera, Vitamine C, E en Acacia

Ook rijk aan krachtige antioxidanten.

After sun 10: de La Roche-Posay Posthelios – After Sun – 200 ml is altijd scherp geprijsd

Ideaal bij de rood aanvoelende huid

Geschikt voor dagelijks gebruik

Ook geschikt voor ieder huidtype

Kalmeert de huidt en geeft deze een hydraterende voeding

Volledig hypoallergeen

Aanbrengen door zachtjes te masseren.

Wat zijn de bevindingen van de Consumentenbond over beste after-sun?

Veel mensen vragen zich af wat te doen als je verbrandt in de zon. De Consumentenbond zocht het uit. Voordat je door de zon wordt verbrandt heeft je lichaam er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Blijf je te lang in de zon, dan krijg je last van zonnebrand. Je merkt pas te laat dat je verbrand bent. Dit duurt zo’n 8 tot 24 uur nadat je in de zon bent geweest. Doet de verbranding veel pijn, gebruik dan een waterige aftersun gel, zoals bijvoorbeeld levomentholgel. Wat aftersun doet is het vochtgehalte van de huid op peil houden. Echter kan dit de schade van de huid niet herstellen. https://www.consumentenbond.nl/zonnebrand/ehbo-bij-zonnebrand

Dit zegt Radar over Aftersun

Radar onderzocht de werking van NIVEA SUN After Sun SOS Kalmerende Lotion, die belooft de huid te herstellen na zonnebrand. Volgens dermatoloog Menno Gaastra helpt de lotion niet echt bij het herstellen van de huid, maar kan het wel verlichting bieden door de aanwezigheid van water, alcohol, en glycerine, die een koelend effect hebben. Gaastra benadrukt dat een goede aftersun niet vettig moet zijn, omdat dit de huid afsluit en het afkoelen belemmert. NIVEA beweert daarentegen dat hun aftersun de huid wel degelijk helpt te herstellen en vocht en verkoeling biedt. Lees het volledige artikel van Radar.

Dit zegt BNNVARA’s Kassa over Zonnebrand

BNNVARA’s Kassa bespreekt met dermatoloog Marlies Wakkee tien feiten en fabels over zonnebrand, waarbij wordt benadrukt dat zonnebrandcrème de poriën niet verstopt, ook niet bij een hoge beschermingsfactor. Goedkopere zonnebrandcrèmes beschermen net zo goed als duurdere, mits dik en vaak genoeg aangebracht. Het is een fabel dat één keer smeren per dag voldoende is; regelmatig opnieuw insmeren, ook na het zwemmen, is essentieel. Factor 30 wordt aanbevolen voor effectieve bescherming. Lees het volledige artikel van BNNVARA’s Kassa.

Beste after sun crème volgens Cosmopolitan en de Huidarts

Volgens Cosmopolitan is NIVEA Aftersun de beste aftersun. Deze is verrijkt met Aloë Vera, niet duur en heeft een lichte formule die desalniettemin tot wel 48 hydratatie van de huid zorgt.

Gebruikte bronnen voor ons after sun onderzoek

