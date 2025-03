Beste Aftersun [Test 2025] (2025)

Onze favoriete aftersun Biodermal After Sun Bruinverlengende melk Met de Biodermal Aftersun hydrateer je de huid tot wel 24 uur na het smeren waardoor je huid kalmeert en herstelt. De crème is eenvoudig op te smeren, ruikt heerlijk en werkt direct verkoelend op de huid. Verder is deze aftersun Dermatologisch getest & pH huidneutraal. Ook is de Biodermal After Sun Bruinverlengende melk hydraterend voor je huid, waardoor je minder snel rimpels, pukkels en andere onzuiverheden in je huid zal krijgen. Bekijk Beste prijs Niet op voorraad? Bekijk beste alternatieven hier!

Wist je dat je huid na een dag in de zon wel wat extra liefde kan gebruiken? Als jij op zoek bent naar de beste aftersun, hebben wij goed nieuws voor je. We hebben een ultiem overzicht gemaakt van de beste aftersuns van dit moment. Waarom is het zo belangrijk om de juiste aftersun te kiezen? In een uitgebreide test hebben we meer dan 15 verschillende aftersun merken vergeleken. Hierbij hebben we gekeken naar de ingrediënten, de effectiviteit, de geur en natuurlijk de ervaringen van andere consumenten. Zo kunnen we jou helpen de perfecte keuze te maken. Wil je weten welke aftersun jouw huid het beste verzorgt? Lees dan snel verder!

Hoe hebben wij getest? Om een betrouwbaar advies te geven hebben wij een unieke testmodus ontwikkelt, hierdoor weet je zeker dat je geen miskoop doet! 11 Producten getest 6 Uur onderzoek gedaan 36 Ervaringen gecheckt 12 Webshops vergeleken

Top 5 Aftersuns

Beste koop aftersun

1. Biodermal After Sun Bruinverlengende melk Bekijk Beste prijs

Beste budget aftersun

2.NIVEA SUN Hydraterende Kalmerende After Sun Spray Bekijk Beste prijs

Beste aftersun met aloë vera

3. Australian Gold Soothing Aloe Aftersun Bekijk Beste prijs

Beste aftersun met melk

4. Garnier Ambre Solaire After Sun Melk Bekijk Beste prijs

Beste aftersun met bronzer

5. NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion Bekijk Beste prijs

Top 10 Aftersuns Heb je geen tijd om dit hele artikel te lezen? Door op onderstaande knoppen te drukken word je automatisch doorverwezen naar de top 10 beste aftersuns!

Waar op letten bij het kopen van een Aftersun? Waar moet je op letten bij het kopen van aftersun? Welke aftersun is het beste volgens de consumentenbond? Het zijn zomaar twee vragen die we vaak voorbij zien komen. De vele vragen die bij je op komen als je een aftersun wil kopen, beantwoorden we graag voor je in dit artikel. Eerst bespreken we een paar dingen waar je op moet letten, voor je een goede aftersun gaat kopen. Zo weet je de volgende keer zelf ook of de aftersun die je ziet staan, een gezonde keuze is voor je huid. Kortom, bij het kopen van een goede after sun moet je onderstaande criteria goed in je achterhoofd houden.

Waterbasis Niet alle aftersuns zijn op waterbasis gemaakt. Sommigen zijn ontwikkeld met natuurlijke vetten. Dit kan de warmte van de zon soms ook vast houden in je huid, en als je al (het idee hebt dat) je verbrand zou kunnen zijn, kun je dit beter vermijden. See Also Beste Aftersun van 2025 getestEtos Hydraterende Aftersun Lotion Spray 200 MLHilfe bei Sonnenbrand: "Öko-Test" untersucht After-Sun-ProdukteAfter Sun Lotion im Test: Die besten Produkte - Öko-Test warnt vor diesen Cremes Aloë Vera Aloë Vera is een actief bestandsdeel van de meeste aftersuns dat nodig is om je huid goed te verzorgen nadat je verbrand bent. Aloë Vera helpt je huid met verkoelen en hydrateren, door je poriën weer te openen en vocht toe te laten. pH waarde Een goede aftersun is pH neutraal; dat houdt in dat er geen zuren in zitten die de natuurlijke balans van je huid kunnen verstoren en schade aan het dna kunnen aanrichten. Dit is wel zo fijn om in je aftersun te hebben, omdat je DNA juist ook beschadigd kan worden door het gebruik van aftersun. Antirimpel De beste aftersun producten bevatten bepaalde stoffen die het onstaan van rimpels na blootstelling aan de zon, tegen kunnen gaan. Dit is onder andere Aloë Vera, maar ook andere natuurlijke bestandsdelen kunnen tegen rimpels helpen.

Wat is de beste Aftersun van 2024?

Wat is de beste aftersun? Welke aftersun is het beste? Je wilt niet weten hoe vaak we deze vraag hebben gekregen. In onderstaande sectie gaan we antwoord geven op deze vragen. In een uitgebreide aftersun test hebben wij de meest populaire aftersuns van dit moment vergeleken. Hierbij hebben we gekeken naar de ingrediënten, de prijs / kwaliteit, de effectiviteit en natuurlijk de ervaringen van andere consumenten. Kortom, als jij op zoek bent naar een goede aftersun dan is onderstaand overzicht voor jou. Benieuwd welke aftersun volgens ons het beste is? Lees dan gauw verder!

1. Biodermal After Sun Bruinverlengende melk

De Biodermal Aftersun Bruinverlengende melk is wat ons betreft de beste aftersun van 2024. Waarom? Dat lees je hieronder. Allereerst is dit een goede aftersun met bruinverlengende melk, dit zorgt ervoor dat je huid voor een langere periode bruin blijft. Ideaal dus als je je kleurtje wilt behouden. Verder hydrateert deze aftersun je huid direct en tot wel 24 uur lang. De aftersun is overigens gemakkelijk uit te smeren, ruikt heerlijk en werkt direct verkoelend. Wel zo fijn voor het slapen gaan. Verder voorkomt deze aftersun dat je gaat vervellen en wordt pijn onderdrukt. Kortom, een absolute aanrader.

Voordelen Je huid blijft langer bruin dankzij de bruinverlengende melk

Hydrateert je huid tot 24 uur lang

Kalmeert en herstelt je huidcellen en vermindert pijn na verbranding

Verkoeld direct bij het opsmeren

Nadelen Geen

2. NIVEA SUN Hydraterende Kalmerende After Sun Spray

Heb je liever wat minder geld om uit te geven aan aftersun? De NIVEA SUN Hydraterende Kalmerende After Sun Spray is een goedkope optie voor iedereen die niet dagelijks op het strand te vinden is, maar toch graag een lekkere aftersun wil halen die je huid beschermt tegen schade van de zon. De NIVEA SUN Hydraterende Kalmerende After Sun Spray is voorzien van Aloë Vera en zorgt tot wel 48 uur hydratatie voor je huid. De Aloë Vera opent je poriën en reinigt je huidcellen met natuurlijke stoffen. Al deze dingen maken de NIVEA SUN Hydraterende Kalmerende After Sun Spray een ideaal goedkoop alternatief! Net als lenzenvloeistof, is dit een product dat je altijd bij je moet hebben!

Voordelen Veel goedkoper dan andere aftersuns, ideaal voor sporadische strandgangers

Vrij van octinoxate en oxybenzone (schadelijke stoffen die vaak in huidproducten zitten)

Laag in vetten, waardoor je huid beter ademt

Kalmeert en herstelt je huidcellen en vermindert pijn na verbranding

Nadelen Bevat parfum, wat slecht kan zijn voor de reconstructie van je huid

3. Australian Gold Soothing Aloe Aftersun

Met de Australian Gold Soothing Aloe Aftersun heb je een prettige aftersun te pakken, waarvan de werking voornamelijk gebaseerd is op het bestanddeel Aloë Vera. De Australian Gold Soothing Aloe Aftersun bevat naast Aloë Vera ook groene thee-extracten, producten van de Acaciaboom en vitamine C en E. Om de Australian Gold Soothing Aloe Aftersun optimaal te gebruiken, kan je hem in de koelkast zetten zodat hij nog lekkerder je huid zal afkoelen als je het op smeert. Door de dense opbouw van de vloeistof heb je niet veel van de Australian Gold Soothing Aloe Aftersun nodig om een prettig, verkoelend effect te hebben. Het verkoelende en hydraterende effect voor je huid kan tot wel 48 uur lang duren!

Voordelen Vrij van octinoxate en oxybenzone (schadelijke stoffen die vaak in huidproducten zitten)

Laag in vetten, waardoor je huid beter ademt

Kalmeert en herstelt je huidcellen en vermindert pijn na verbranding

Gaat langer mee doordat de vloeistof denser is opgebouwd

Nadelen Bevat parfums die schadelijk kunnen zijn voor je huid

4. Garnier Ambre Solaire After Sun Melk

Een aftersun is meestal opgebouwd uit water of olie, maar met melk kun je soms veel prettigere resultaten krijgen. De Garnier Ambre Solaire After Sun Melk zal hierdoor ook minder plakken en bij regelmatige toepassing ook een sterk verkoelend effect hebben. Dankzij de hydraterende en verzachtende melk in de Garnier Ambre Solaire After Sun Melk kun je er van uit gaan dat je binnen een paar seconden al minder last hebt van de zonnebrand. De Aloë Vera vloeistof die in de Garnier Ambre Solaire After Sun Melk zit helpt mee om je huidcellen te herstellen van de schade. Je zal dankzij de parfum die in de Garnier Ambre Solaire After Sun Melk zit, lekker ruiken, en voor een relatief lage prijs krijg je al 400 milliliter van deze vloeistof in huis! Combineer dit samen met baardolie, en je hebt een leuk cadeau!

Voordelen Vrij van octinoxate en oxybenzone (schadelijke stoffen die vaak in huidproducten zitten)

Laag in vetten, waardoor je huid beter ademt

Aloë Vera zorgt voor een prettig herstel van je huidcellen

Grote inhoud van 400 ml is geschikt voor meerdere mensen, zodat je maar 1 flesje mee hoeft te nemen

Nadelen De parfums in de Garnier Ambre Solaire After Sun Melk kunnen op lange termijn niet goed zijn voor je huid

5. NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion

Met de NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion haal je niet alleen een prettige aftersun in huis. Ook zorgt de NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion er voor dat je lekker bruin blijft en wordt, dankzij de bronzer die in de NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion zit. Op een natuurlijke manier wordt je huid lekker een tintje bruiner, en heb je geen last meer van verbrandingen. De NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion werkt meteen verkoelend en is een prettig alternatief voor een aftersun olie. Door de langdurig hydraterende stoffen in de NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion heb je een geschikt product in huis gehaald zo’n 24 uur beschermd te zijn tegen een te droge huid, en ook je huidcellen worden door de Aloë Vera prettig hersteld! Benieuwd naar de zonnebrand test van de consumentenbond? Bekijk dan dat artikel!

Voordelen Bevat bronzende stoffen die je huid lekker donker blijven maken

Ruikt lekker en blijft niet plakken aan je handen of huid Beschermt en verkoelt je huid meteen na het insmeren

Hydrateert je huid tot wel 24 uur

Nadelen De NIVEA SUN Bronze After Sun Lotion zorgt niet voor een optimale ademhaling van je huid door de bruinende stoffen die er in zitten

Veelgestelde vragen: