Beste baardtrimmer kiezen (2025)

Voor het glad scheren van de huid is een scheerapparaat de beste keuze, maar als je je baard of snor wilt bijwerken is een baardtrimmer het beste apparaat. Met een goede baardtrimmer kun je je baard tot een specifieke lengte inkorten, je baard mooi in vorm houden of een mooi stoppelbaardje laten staan.

De beste baardtrimmers van dit moment zijn te vinden bij de beste baardtrimmers uit de test.

Het verschil tussen een baardtrimmer en een lichaamshaar-trimmer

Je hebt specifieke trimmers voor het trimmen van de baard en snor en trimmers die ontwikkeld zijn om al het lichaamshaar te trimmen, zoals ook borsthaar, okselhaar, schaamhaar en beenhaar. Wat is het verschil tussen een baardtrimmer en zo'n algemene trimmer?

De verschillen zijn best groot. De baardtrimmer beschikt over een kleinere kop die meer geschikt is voor precies trimwerk. Een goede baardtrimmer beschikt over veel verschillende afstellingen om kort te trimmen, en de baardtrimmer is zodanig ontworpen dat je er heel precies de vormen voor het gezicht mee kunt vormen.

Omdat je met een baardtrimmer in principe alleen het gezichtshaar trimt kan hij wat minder fijngevoelig te werk gaan. Daardoor is een baardtrimmer vaak wat minder geschikt voor het trimmen op gevoelige plekjes zoals de oksels en de schaamstreek.

Wil je die delen van het lichaam trimmen? Kies dan voor een algemene lichaamstrimmer. En wil je één trimmer voor baard en lichaam? Overweeg dan een een multigroom, dat is de meest veelzijdige trimmer.

Hoe kies je de beste baardtrimmer?

Ga je voor een baardtrimmer? Dan zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden als je niet de kans wilt lopen een miskoop te doen. Hieronder een kort overzicht.

De lengtestanden

Heel erg belangrijk bij een baardtrimmer zijn de lengtestanden. Hoe meer lengtestanden, hoe precieser kun je de door jou gewenste haarlengte selecteren. Vooral bij een stoppelbaard of kort baardje is dat belangrijk. Let er ook op hoe je de lengte instelt.

Vaak is dat via een draaiwieltje, of (bij goedkope baardtrimmers) met een te wisselen kopstuk. Maar bij veel goede (maar wat duurdere) baardtrimmers kan dat ook digitaal. Daarmee kun je de lengte vaak heel precies bepalen.

Het materiaal van de mesjes

Roestvrij staal, titanium of keramiek zijn goede materialen voor de mesjes van een baardtrimmer. Zelfslijpende mesjes blijven lang scherp door het wrijvingsmechanisme tijdens het gebruik van de trimmer.

RVS mesjes gaan lang mee en roesten niet. Het zijn echter niet de scherpste mesjes en het is verstandig om ze goed schoon te houden.

Titanium mesjes zijn heel duurzaam en blijven heel lang scherp. Ze zijn ook heel geschikt voor wie een lange baard wil trimmen. Maar het is een duur materiaal, dus een baardtrimmer met titanium mesjes is niet goedkoop. Let er ook op dat je 100% titanium messen hebt (de beste) en goedkopere maar minder goede trimmesjes met titanium-coating.

Trimmers met keramieke mesjes zijn goed bij een gevoelige huid omdat ze niet zo heet worden. Ook zijn deze mesjes extreem scherp en gaan lang mee. Maar het nadeel is dan ze snel beschadigen, bijvoorbeeld als je je baardtrimmer laat vallen.

De accu van de baardtrimmer

De meeste trimmers zijn snoerloos, maar dat maakt je wel afhankelijk van de accu. De beste baardtrimmers hebben daarom een goede accu. Een goede accu betekent een lange gebruiksduur, maar ook een korte oplaadtijd en een snellaadfunctie waarbij je een lege accu in een paar minuten kunt opladen voor het geval de baardtrimmer zonder stroom zit als je hem wilt gebruiken.

Persoonlijk vind ik het een groot voordeel als je de baardtrimmer niet alleen draadloos maar ook via het snoer kunt gebruiken. Dat is de trimmer altijd operationeel. Maar veel baardtrimmers kun je niet gebruiken terwijl deze oplaadt.

100% waterproof

Hoe goed is de baardtrimmer tegen water bestand? Soms kun je ze alleen droog gebruiken, soms kun je ze alleen voorzichtig afspoelen maar niet onder de douche gebruiken. Wil je dat laatste? Kies dan voor een 100% waterproof baardtrimmer.

Schoonmaken

Kun je de baardtrimmer openmaken voor een grondige reiniging, of alleen afborstelen? Ook dat verschilt.



De prijs van een baardtrimmer

En natuurlijk laat je altijd de prijs meewegen als je een apparaat kiest. Maar let niet teveel op de prijs als je een baardtrimmer koopt want ook bij deze apparaten kan goedkoop duurkoop zijn. Een goedkope baardtrimmer kan aanlokkelijk zijn maar ik heb zelf wel eens een baardtrimmer gekocht die binnen een jaar al aan vervanging toe was. Uiteindelijk ben je dan niet alleen duurder uit, maar je trimt dan ook minder comfortabel met een minder goede baardtrimmer.

Fabrikanten van goede baardtrimmers zijn Wahl, Remington, Philips, Panasonic en Braun. Kijk bij de bovenstaande testen wat momenteel de beste baardtrimmers zijn.