Beste Serum Gezicht | 5x Ervaringen & Test (2025)

Overweeg je een gezichtsserum aan je verzorgingsroutine toe te voegen? Dat is een goed idee, want met een gezichts serum geef je je huid iets extra’s. Een gezicht serum is namelijk geconcentreerder dan een dag- of nachtcrème (en dus een mooie toevoeging) en het bevat actieve ingrediënten. Daardoor pakt het specifieke huidproblemen aan. Maar welk serum gezicht is voor een droge huid het beste? En welk serum gezicht gebruik je bij een vettere huid? Dat ga ik voor je uitzoeken in deze serum gezicht test. Na afloop heb jij uit, alle gezichtsserums, het beste gezicht serum voor jouw huid ontdekt. Lees maar mee!

Kort samengevat: De beste serum gezicht volgens onze test is Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum. Dit merk bevat een 3-in-1 functie: het werkt goed tegen ouderdomsvlekken, vermindert rimpels en maakt de elasticiteit van de huid beter.

Serum Gezicht vergelijken: hoe doen we dat?

Om te bepalen wat het beste gezichtsserum is, ga ik 5x serums gezicht vergelijken met elkaar. Jij wilt natuurlijk alleen het beste serum voor je gezicht bestellen en dat begrijp ik als schoonheidsspecialiste heel goed. Ik ga daarom uitvoerig testen op basis van o.a. de kwaliteit van elk gezicht serum, de ingrediënten en het gebruiksgemak. Ook let ik op gezichts serum reviews van klanten en vertel ik je in welke prijscategorie elk serum voor het gezicht zich bevindt. Zo wordt het een stuk gemakkelijker om de serums te beoordelen en de juiste keuze te maken.

Beste serum gezicht keuzehulp

Product Adviesprijs Hoeveelheid/dosering Belangrijkste eigenschap 1. Eucerin € 40 30ml Hyaluronzuur 2. RevitalTrax € 30 30ml Vitamine C 3. Estée Lauder € 64 30ml Chronolux™ Power Signal-technologie 4. Nanoil € 26 50ml Retinol 5. Biodermal € 24 30ml Q10

1. Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum

Laten we beginnen met Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum. Dit is namelijk het beste gezichtsserum in het algemeen. Waarom? Omdat dit serum voor de rijpere huid heel effectief is. Het is namelijk een serum voor je gezicht dat ouderdomsvlekken vermindert en ook voorkomt dat er nieuwe worden aangemaakt. Heb je diepe rimpels? Dan worden ze dankzij dit gezichts serum opgevuld en de huidelasticiteit wordt zichtbaar beter. Dit hydraterende, anti-aging gezicht serum voelt licht aan op de huid en laat deze er jonger en stralender uitzien.

Met Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum geef je je huid wat het nodig heeft in de strijd tegen veroudering. Het is met name een geschikt product voor de rijpere huid die ook vochtarm is. Dankzij hyaluronzuur als actief ingrediënt, wordt de huid zowel gehydrateerd als beschermd. Hyaluronzuur houdt van nature namelijk tot 1.000 keer zijn eigen gewicht in water vast. Je kunt dit serum voor je gezicht kopen in de prijscategorie van €30 tot €50.

Voordelen Eucerin ✅Heeft een 3-in-1 functie, want het werkt tegen ouderdomsvlekken, rimpels en verbetert de huidelasticiteit; ✅Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serumis het beste serum gezicht in het algemeen; ✅Bevat hyaluronzuur als een van de actieve ingrediënten; ✅Werkt verstevigend, verzorgend en verjongend; ✅Geschikt voor de rijpere huid; ✅Dermatologisch getest en hypoallergeen. Nadelen Eucerin ❌Dit Eucerin gezichtsserum is wat prijziger dan sommige andere serums in deze test.

2. RevitalTrax 12% Vitamin-C Serum

Ook een prachtig product is het gezichtsserum RevitalTrax 12% Vitamin-C Serum. Dit serum voor je gezicht bevat vitamine C en dat is heel gunstig voor de huid. Dankzij actieve ingrediënten zoals vitamine C hydrateert dit serum de huid, bevordert hij de collageenproductie en beschermt hij bij onzuiverheden. Tegelijkertijd pakt hij pigmentatie en roodheid van de huid aan, maar vermindert hij ook zichtbaar fijne lijntjes en rimpels. Bovendien kalmeert het serum een huid die verbrand is geraakt door de zon én beschermt hij tegen vrije radicalen. Dat is nog eens een indrukwekkende werking!

Goed om te weten: dit gezicht serum is 100% veganistisch, bevat geen sulfaten, parabenen en/of siliconen én is dierproefvrij. Wil je profiteren van een fijne serum gezicht aanbieding? Dan raad ik je aan om mijn persoonlijke kortingscode te gebruiken! Je ontvangt 10% serum gezicht korting op RevitalTrax 12% Vitamin-C Serum als je‘JLS10’invult tijdens het afrekenen. Dit product bevindt zich in de prijscategorie van < €30.

3. Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex

Het volgende serum voor het gezicht is Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex. Ook dit product verdient een plekje in elke serum gezicht top 10 – en dus ook in deze top 5. Dit gezichtsserum werkt anti-aging, maar is geschikt voor alle leeftijden en huidtypes. Het repareert, hydrateert, regenereert en verzorgt de huid. Bovendien is het vrij van allerlei onnodige toevoegingen, waaronder siliconen, paraffine, microplastic, parabenen, sulfaten, olieachtige ingrediënten, aceton, ammoniak en meer.

Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex is verkrijgbaar in drie formaten: 30ml, 50ml of 75ml. De prijzen variëren per verpakkingsgrootte (met en zonder korting) tussen €70 en €180.

Voordelen Estée Lauder ✅Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex bevat geen onnodige toevoegingen; ✅Beste gezichtsserum droge huid; ✅Een van de meer kwalitatief hoogwaardige gezichtsserums op de markt; ✅Anti-aging serum dat veroudering tegen gaat; ✅Een fijn serum dat verzorgt, hydrateert, regenereert en repareert. Nadelen Estée Lauder ❌Dit serum voor het gezicht is een stuk prijziger dan de andere producten in deze review; ❌Hij werkt iets minder op specifieke huidproblemen, want hij is voor alle huidtypen geschikt.

4. Nanoil Gezichtsserum Retinol

Door naar Nanoil Gezichtsserum Retinol 50ml. Dit goede gezichtsserum bevat retinol, wat in het bijzonder effectief is voor een verouderende huid, een vermoeide en/of vale huid en een huid met rimpels en/of acné. Retinol is namelijk vitamine A en helpt de huid gladder en strakker te maken en er jonger uit te zien. Ook beschermt dit serum je gezicht tegen vrije radicalen, want het bevat antioxidanten. Bestaande rimpels worden minder diep en de aanmaak van nieuwe huidcellen wordt ook gestimuleerd.

Nanoil Gezichtsserum Retinol 50ml hydrateert de huid, egaliseert je huidskleur en geeft een mooie glans. Verder werkt dit serum goed tegen acné, stimuleert het de aanmaak van collageen in de huid en garandeert het een betere huidelasticiteit en -vitaliteit. Het is een natuurlijk gezichtsserum dat als anti-aging therapie werkt voor ieder huidtype en de prijscategorie is < €30.

Voordelen Nanoil ✅Scherp geprijsd gezichtsserum mannen en vrouwen; ✅Nanoil Gezichtsserum Retinol 50ml bevat retinol (vitamine A) om de huid te verjongen en verstrakken; ✅Stimuleert de aanmaak van collageen in de huid en verbetert de elasticiteit; ✅Werkt ook tegen acné en egaliseert de huidskleur. Nadelen Nanoil ❌Een serum voor elk huidtype pakt meestal geen specifieke huidproblemen aan.

5. Biodermal Anti Age Gezichtsserum

Het laatste serum voor het gezicht dat ik graag wil bespreken is het Biodermal Anti Age Gezichtsserum. Het is de meest voordelige uit deze serum gezicht review, maar zeker niet van mindere kwaliteit. Er zit o.a. Q10 in, waardoor dit product helpt om je huid te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf (zon, vrije radicalen, etc). Zo kun je fijne lijntjes in de huid verminderen, verdere huidveroudering tegengaan en de huid barrière versterken.

Biodermal Anti Age Gezichtsserum bevat een mix van natuurlijke oliën die de huid voeden, zacht maken en laten stralen. Actieve ingrediënten zijn vitamine E, Q10, maar ook canola-olie en spireazaadolie. Dit product is bovendien geschikt voor alle leeftijden en huidtypen. Het is verder dermatologisch getest en pH huidneutraal. Verwarm elke ochtend en avond een paar druppels in je handpalmen en masseer licht in op een gereinigde huid. Je kunt als alternatief ook een paar druppels van het serum mengen met je dag- of nachtcrème. De prijscategorie is ongeveer €20.

Voordelen Biodermal ✅Biodermal Anti Age Gezichtsserum met natuurlijke oliën, Q10 en vitamine E; ✅Je kunt dit serum gezicht gebruiken als anti-aging product voor alle leeftijden; ✅Verzacht, hydrateert en beschermt de huid tegen veroudering; ✅Dermatologisch getest en pH huidneutraal; ✅Scherp geprijsd gezicht serum. Nadelen Biodermal ❌Dit gezichtsserum aanbrengen vraagt net iets meer aandacht, want je moet het even verwarmen in je handpalmen voordat je het inmasseert op de huid; ❌Geschikt voor alle huidtypen, dus het werkt niet tegen specifieke huidproblemen.

Mijn beste gezichtsserum

We hebben elk serum voor het gezicht nu beoordeeld op basis van de voor- en nadelen. Dat betekent dat we inmiddels een conclusie kunnen trekken. Ik in elk geval wel! Voor mij is het duidelijk wat het beste gezicht serum is, omdat er maar één product is dat zoveel voordelen biedt. Het beste serum gezicht is Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum.

Waarom Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum? Omdat dit gezichtsserum het beste uit de test komt. Het is misschien niet de meest voordelige keuze, maar kijk eens even naar alle voordelen van dit beste gezichtsserum voor vrouwen. Het heeft allereerst een 3-in-1 functie: het werkt goed tegen ouderdomsvlekken, vermindert rimpels en maakt de elasticiteit van de huid beter. Daarbij bevat het o.a. hyaluronzuur als actief ingrediënt, waardoor het serum verzorgend, verjongend én verstevigend werkt op de huid. De beste gezichtsserums zijn natuurlijk hypoallergeen en dermatologisch getest, zo ook Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum. Heb je echter geen rijpere huid, dan is dit wellicht niet de beste keuze voor jou. In dat geval raad ik je aan om voor RevitalTrax te kiezen. Dat is namelijk een geweldig alternatief!

Gezicht serum ervaringen en reviews

Ben je benieuwd of een serum gezicht ook best getest wordt door klanten? Hoog tijd om de gezichtsserum review aan te vullen met vitamine C serum gezicht ervaringen. Ik heb van elk serum voor het gezicht een review verzameld die je meer vertelt over de werking van het product.

Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum review

Dankzij Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum is Wilma heel blij. “Hij smeert makkelijk uit en is heel zuinig in gebruik. Mijn huid voelt heel goed aan en overtreft mijn verwachtingen.” En Joy houdt het kort, maar krachtig. Zij schrijft: “Ik vind dit serum zeer goed, de kwaliteit is ook heel goed. Van dit gezichtsserum kopen krijg je geen spijt.”

RevitalTrax 12% Vitamin-C Serum review

Reina zocht een vitamine C gezichtsserum en besloot RevitalTrax 12% Vitamin-C Serum te kopen. “Dit gezicht serum vitamine C is heerlijk. Ik ben er erg tevreden over en mijn huid wordt er lekker zacht van. Ik gebruik inmiddels de hele lijn van dit merk!”

Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex ervaring

Ondanks de hogere prijs, valt Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex heel goed in de smaak. De vele positieve reviews liegen er niet om. Eén van die reviews is van Maaike. Zij schrijft het volgende: “Ik koop dit product steeds weer, omdat het zo prettig voelt op mijn huid. Ik blijf het ook lekker gebruiken in de hoop dat er geen rimpels bijkomen. Of in elk geval een stuk minder snel.”

En Wytske vertelt: “Dit is echt mijn all-time favorite. Ik gebruik hem in de zomer en winter, ochtend en avond. Dit serum verzorgd mijn huid al jaren, voedt het goed en dat zie je ook.”

Nanoil Gezichtsserum Retinol 50ml review

Het Nanoil Gezichtsserum Retinol 50ml bevalt goed bij Annie. “Ik ga dit gezichtsserum bestellen en al voor de tweede keer. Ik had eerst wat uitslag, maar daarna werd alles veel beter. Mijn poriën zijn schoner, ik heb geen droge plekken meer op mijn huid en het voelt veel rustiger aan. Het is nu een plezier om het ’s avonds aan te brengen.”

Biodermal Anti Age Gezichtsserum review

Fleur heeft het Biodermal Anti Age Gezichtsserum in haar bezit en schrijft hierover: “Mijn huid is in de wintermaanden heel droog en gevoelig, dat heb ik al een paar jaar. Toen ik dit serum in een reclame zag, besloot ik hem te kopen. Ik was sowieso al fan van Biodermal. Nu kan ik niet meer zonder, want mijn huid is veel rustiger en niet meer zo droog in de winter. Je kan het zo opdoen of door je dagcrème mengen. Ik raad het in elk geval zeker aan als je ook een gevoelige huid hebt!”

Gezichtsserum kopen checklist

Ga je een gezichtsserum kopen? Dan vind je onderstaande tips en weetjes vast fijn!

Bepaal voor jezelf welk huidprobleem je op wilt lossen of wat je wilt verbeteren aan je huid;

Wil je één probleem oplossen of meerdere? ;

Bepaal dan of je één of twee serums wilt gebruiken;

Welk gezichtsserum kies je onder je dagverzorging en welk serum gezicht onder je nachtverzorging;

Check de inhoudt van de flacon die je als serum gezicht gaat kopen;

Meest gestelde vragen over een gezicht serum

Heb je na het lezen van deze gezichtsserum test nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven? Hieronder vind je de meest gestelde vragen over een serum voor het gezicht. Doe er je voordeel mee. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, weet dan dat ik hem graag beantwoord. Laat gerust een reactie achter onder dit artikel.