Beste serums op een rijtje | Sproet (2025)

Vrijwel ieder cosmetica merk verkoopt ook een serum. Deze verzorgende serums worden vaak met veelbelovende claims aangeprezen. Ze zouden je huid intens voeden. Of binnen een paar dagen tien jaar jongen maken. Maar wat is nou het beste anti aging serum? Welke serum is het beste voor de droge huid? Bestaat er zoiets als het beste anti rimpel serum? En welke serums kun je beter laten staan? Je leest het in deze review blog!

Beste serum gezicht 2025 (top 10)

Ik begrijp heel goed dat je geen zin of tijd hebben om de hele blog door te lezen. Daarom heb ik mijn top 10 beste serums hieronder samengevat! Tijdens het samenstellen van deze top 10 heb ik vooral gelet op de gebruikte ingrediënten, smeerbaarheid en de prijs. Ook heb ik geprobeerd om serums van verschillende merken en met verschillende prijskaartjes mee te nemen!

Beste serums: welk serum is het beste?

Een serum is een product waaraan (als het goed is) een relatief hoge concentratie actieve ingrediënten is toegevoegd. Voordat ik verder ga mijn lijst met beste gezichtsserums, wil ik wel even zeggen dat het lastig is om van een afstand met 100% zekerheid te zeggen of een serum beschouwd kan worden als het beste serum.

Ik kan namelijk alleen de ingrediënten en verpakking van een product beoordelen. Maar ik weet bijvoorbeeld niet wat de pH waarde van het serum is, op welke manier het geproduceerd is, hoeveel batches er gemaakt zijn en hoe de producten hierna bewaard zijn.

Hiervoor zou je eigenlijk een kijkje in de keuken moeten nemen en dat kan alleen het merk zelf doen. Met deze 'Beste serum gezicht top 10' probeer ik daarom ook vooral de kans op een goede aankoop te vergroten! Door op punten te letten die ik wél van een afstand kan beoordelen.





Beste gezichtsserum 2025

Oké, maar welk gezichtsserum kun je nou het beste smeren? Het zijn er tenslotte zoveel. Naar mijn mening moet een goed serum in ieder geval vrij zijn van irriterende stoffen, niet plakken en ook geen vet laagje op je huid achterlaten. Daarnaast moet het natuurlijk genoeg actieve stoffen bevatten. Ik heb daarom de ingrediëntenlijsten van populaire serums bekeken. En de tien beste serums gezicht hieronder voor je op een rijtje gezet!

1. Paula's Choice Recovery serum (beste anti age serum)

Als je Sproet op Instagram volgt, heb je dit anti-aging serum vast wel eens voorbij zien komen: het Paula's Choice Recovery anti aging serum. Ik ben groot fan, omdat het serum onwijs veel antioxidanten bevat, waaronder: vitamine A, vitamine C, vitamine E, groene thee extract, bearberry extract, astaxanthine en druivenpit extract.

Antioxidanten beschermen je huid tegen de schadelijke invloeden van uv stralen en milieu vervuilende stoffen. En zo ook tegen fijne lijntjes, zichtbare rimpels, ouderdomsvlekken en andere tekenen van huidveroudering. Daarnaast bevat het serum ook veel voedende oliën, zoals: olijfolie, sojaboon olie, primerose oil, cranberry oil en raspberry oil.

Deze oliën bevatten van nature antioxidanten en zijn daarom heel geschikt om te smeren tegen huidveroudering. Tegelijkertijd dragen deze oliën bij aan het verbeteren van de algehele huidconditie, omdat ze een hydraterend, beschermend en herstellend effect op de huid hebben.

Kortom, een effectief serum die je huid beschermt tegen veroudering (anti aging) en pigmentlekken. Om zo een meer egale teint te stimuleren. Geschikt voor vrijwel ieder huidtype, maar vooral voor de rijpe huid. Of als je jouw huid vroegtijdig tegen veroudering wilt beschermen.

2. Cosrx Snail Serum (beste serum droge huid)

Het Cosrx advanced snail 96 mucin power essence is een regelrechte TikTok hit. Het wordt gezien als één van de beste hydraterende serums van dit moment. Ik kende het merk eerlijk gezegd nog niet. Tot ik alle veelbelovende video's en reviews voorbij zag komen.

Reden genoeg dus om het Cosrx Snail Serum ook zelf uit te proberen! En ondanks dat ik van te voren wat sceptisch was, heeft dit hydraterende serum mij echt verbaasd. Het serum bevat vooral slakken slijm. Ook wel snail filtrate genoemd. Dit slijm bevat hoge concentraties antioxidanten en proteïnes. En kan daarom zeker iets goeds voor je huid betekenen.

Maar dit is niet het enige ingrediënt dat dit product een goed hydraterend serum maakt. Het bevat namelijk ook nog behoorlijk wat hyaluronzuur. Een stof die bekend staat om het verbeteren van de huid hydratatie. Samen met de kalmerende en herstellende ingrediënten: allantoïne, arginene en panthenol. Kortom, een fijn hydraterend serum voor de droge huid. Of gevoelige, geïrriteerde, rode huid. In mijn Best Korean Skincare blog vind je meer voorbeelden van goede Koreaanse producten!





3. CeraVe retinol serum (beste retinol serum)

Het volgende product uit deze 'serum gezicht top 10' is het CeraVe retinol serum. Speciaal ontwikkeld voor mensen met acne klachten. Of mensen die last hebben gehad van acne en hier donkere vlekken aan over hebben gehouden. Eén van de ingrediënten uit het CeraVe serum die dit effect zou moeten waarmaken is retinol.

Een retinol serum heeft inderdaad verhelderende eigenschappen op de huid. Net als een anti aging werking. Maar het zorgt ook snel voor huidirritaties. Daarom gebruiken cosmetica merken vaak maar lage concentraties. Hoeveel retinol ze aan het CeraVe serum hebben toegevoegd, is helaas niet bekend.

Gelukkig zijn er ook nog andere effectieve ingrediënten aan het CeraVe serum toegevoegd, waaronder: niacinamide. Dit krachtige antioxidant remt ontstekingen, hydrateert de huid, reguleert de talgproductie, vermindert overtollig talg, bleekt pigment en beschermt tegen veroudering. Wel is het belangrijk dat een retinol serum ook stoffen bevat die de huid kalmeren om de kans op irritatie door retinol te beperken.

En dit is bij het CeraVe serum ook gedaan. Er zit namelijk zoethoutwortel extract in. Verder zorgt de toevoeging van ceramiden voor een verbeterde huid hydratatie en herstel van een eventueel beschadigde huid. Helaas hebben ze wel ook wat alcohol aan het serum toegevoegd. Maar gelukkig is deze concentratie zo laag dat het verwaarloosbaar is! Kortom, een effectief retinol serum voor de onzuivere huid. Of de huid met pigmentvlekjes.

4. Biodermal Skin Boosting serum

Ook dit serum van Biodermal kan zeker door als goed anti-aging serum. De formulering bestaat namelijk uit zowel een hoge concentratie hyaluronzuur als niacinamide. Hyaluronzuur verbetert de huidhydratatie, herstelt de droge huid, vermindert fijne lijntjes als gevolg van droogte en zorgt zo voor een meer stralende huid.

Niacinamide is een krachtig antioxidant met anti aging eigenschappen. Het beschermt je huid tegen vroegtijdige veroudering en heeft een positief effect op bestaande tekenen van veroudering. Zo heeft het een verhelderend effect op bestaande pigmentvlekken en remt het ontstekingen.

Daarnaast bevat het serum ook nog vitamine E en ubiquinone. Twee antioxidanten die de huidconditie verbeteren en beschermen. En hier blijft het niet bij! Er zijn ook nog allerlei hydraterende stoffen aan het serum toegevoegd, waaronder: glycerine, dimethicone en squalene.

Dit maakt het ook een geschikt serum voor de droge huid. Of als je jouw huid wilt beschermen tegen veroudering. Kortom, als je op zoek bent naar het beste serum is dit Biodermal serum zeker het proberen waard!

5. Paula's Choice vitamine C serum (beste glow serum)

Als je op zoek bent naar het beste vitamine C serum kan ik dit 25% vitamine C serum van Paula´s Choice serum echt aanraden! Het serum bevat twee vormen van vitamine C: 2% ascorbyl glucoside (wateroplosbare vorm van vitamine C) en 23% tetrahexyldecyl (vetoplosbare vorm van vitamine C). Een krachtige formule dus!

Een belangrijk pluspunt aan tetrahexyldecyl is de stabiliteit in cosmetische producten. Anders dan de meeste vitamines reageert dit vitamine namelijk minder snel op zonlicht en zuurstof. Bovendien is tetrahexyldecyl vetoplosbaar. Dit heeft als grote voordeel dat het gemakkelijker en dieper de huid in kan doordringen.

Tegelijkertijd beschermt het serum hierdoor ook op twee manieren tegen huidveroudering. Verder bevat het serum nog allerlei andere antioxidanten. Die zowel de kans op huidveroudering verkleinen als bestaande tekenen van huidveroudering verbeteren. Het draagt zo bij aan een meer egale teint. Kortom, echt een aanrader! In mijn Paula's Choice 25% vitamine C serum review vertel ik er meer over.





6. Paula's Choice niacinamide serum

Ook dit Paula's Choice niacinamide serum is het proberen waard als je op zoek bent naar het beste serum. En dan specifiek het beste niacinamide serum. Het bevat namelijk een hoge concentratie niacinamide (20%). Met name als je op zoek bent naar een serum dat meerdere huidklachten aanpakt zou ik voor een serum met daarin niacinamide gaan.

Niacinamide heeft namelijk meerdere eigenschappen op de huid: het bleekt pigmentvlekjes, verbetert de huidhydratatie, reguleert de talgproductie, remt ontstekingen, beschermt tegen veroudering en remt ontstekingen. Maar dit is niet de enige stof die dit serum zo effectief maakt!

Er zijn ook nog allerlei andere werkzame stoffen toegevoegd, waaronder de beschermende en kalmerende stoffen: vitamine C, groene thee extractacetylgluosamine, zoethoutwortelextract, meadowsweet extract en purslane extract. Kortom, een fijn serum voor de wat rijpere huid. Eventueel met pigmentvlekjes.

7. I´m From rice serum

Een serum waar ik ook heel enthousiast over ben is dit rijst serum van het Koreaanse skincare merk I'm From. Zoals de naam al zegt bevat het serum onder andere rijst extract. In het specifiek gaat het om 73% gefermenteerde rijstkiemen. Een extract dat boordevol voedingsstoffen zit. Hierdoor heeft het serum meerdere positieve eigenschappen voor je huid.

Allereerst bevat het extract antioxidanten zoals ferulazuur, vitamine E en flavonoïden. Deze antioxidanten kunnen helpen bij het neutraliseren van vrije radicalen (schadelijke stofjes in de lucht), waardoor het serum anti aging eigenschappen heeft.

Daarnaast staat gefermenteerd rijstkiemextract bekend om het vermogen om vocht vast te houden, waardoor de huid soepel en gehydrateerd blijft. Maar het extract heeft ook een kalmerende werking. Hierdoor kan het serum klachten als roodheid, irritatie en ontstekingen verminderen. Wat het ook een geschikt serum maakt voor mensen met een gevoelige of geïrriteerde huid.

Ook laten sommige studies zien dat gefermenteerd rijstkiemextract kan helpen bij het verminderen van pigmentvlekken en zo een meer egale teint kan creëren. Kortom, een hele goede optie als je op zoek bent naar het beste serum van dit moment!

8. Mary & May peptiden serum (beste serum tegen rimpels)

Ook dit peptiden serum van Mary & May is een Koreaans skincare merk. Zoals de naam van het product al zegt bevat het product peptiden. Iets waar ik groot fan van ben! Zeker in anti-aging producten. Of in dit geval; als je op zoek bent naar het beste serum tegen rimpels.

Peptiden kun je namelijk zien als cel-communicerende ingrediënten. Dit houdt in dat peptiden in staat zijn om andere processen in de huid aan te sturen. Bijvoorbeeld het proces om elastine en collageen aan te maken. Twee belangrijke bouwstenen als het gaat om het stimuleren van een stevigere huid en verminderen van een vermoeide huid. Ook kunnen fijne lijntjes en rimpels vervagen.

Om die reden worden peptiden ook wel als krachtige anti-age ingrediënten beschouwd. In het Mary & May serum zijn zes verschillende peptiden toegevoegd. Daarnaast is het serum, net als alle andere producten in deze lijst met beste serums, parfum en alcoholvrij. Dit maakt het ook een geschikt serum voor de gevoelige huid!





9. Clinique Moisture Surge hydraterend serum

Als je op zoek bent naar het beste hyaluronzuur serum is ook dit serum van Clinique een goede optie! Het bevat niet alleen een werkzame concentratie hyaluronzuur, maar ook een flinke lijst aan andere hydraterende en verzorgende stoffen.

Zo bevat het serum ook een hoge concentratie: glycerine, butelyne glycol, propanediol en sorbitol. Stuk voor stuk hydraterende ingrediënten. Het serum herstelt zo de vochtarme huid en kan fijne lijntjes als gevolg van droogte verminderen. Verder zijn er ook nog een aantal krachtige antioxidanten toegevoegd, waaronder: alg extract, cafeïne, gehydrolyseerd rijst extract en vitamine E.

Hierdoor verbetert het serum niet alleen de huid hydratatie, maar beschermt het ook tegen huidveroudering. Verder trekt het serum snel in, plakt het niet en voelt het ook niet vettig aan! Kortom, een huidvriendelijk en hydraterend serum voor vrijwel ieder huidtype!





10. ZARQA Hydraboost serum

Ook dit hydraterende Zarqa serum is een goede optie als je op zoek bent naar het beste serum! Met name vanwege de hoge concentratie squalene. Een antioxidant met sterk hydraterende eigenschappen. Het zorgt ervoor dat vocht beter wordt vastgehouden in de huid en verkleint ook de kans op uitdroging.

Daarnaast heeft het antioxidant ook een ontstekingsremmende, kalmerende én beschermende werking op de huid. De stof is namelijk in staat om vrije radicalen (de grote boosdoener van huidveroudering) te neutraliseren.

Verder zorgt de toevoeging van glycerine, levulinezuur, magnesium en bisabolol voor een hydraterende, kalmerende en revitaliserende werking. Als je op zoek bent naar het beste serum voor de droge en gevoelige huid, is deze hydratatie booster daarom zeker het proberen waard. Lees hier mijn complete review: ZARQA review.

Tip! Smeer ook een exfoliant

Als aanvulling op mijn 'gezichtsserum beste 10 lijst' wil ik ook nog als tip geven dat het heel waardevol kan zijn om ook een exfoliant te gebruiken. Je brengt dan eerst het exfoliant aan en daarna het serum voor je gezicht.

Een exfoliant verwijdert dode huidcellen, waardoor de effectieve ingrediënten uit je serum (vaak een geavanceerde formule) de huidlagen dieper kunnen indringen.. En de huid intens kunnen voeden. Daarnaast heeft een exfoliant op zichzelf natuurlijk ook effect. Het zorgt voor een meer stralende huid, minder vermoeide huid, meer stralende teint en vervaging van fijne lijntjes en rimpels.

Wat is een serum?

Een serum is een bepaald type huidverzorgingsproduct dat over het algemeen een sterk geconcentreerde mix aan actieve ingrediënten bevat. Wat ook kenmerkend is aan een serum voor je gezicht is dat het een dunne en lichte textuur heeft.

Verder richt een serum voor je gezicht zich vaak op specifieke 'huidproblemen'. Zo richt een anti-aging serum zich op fijne lijntjes, het verminderen van pigmentvlekken en het stimuleren van een meer stralende teint. Terwijl een hyaluronzuur serum met name focust op het herstellen van de huidhydratatie en het verminderen van een droge huid.

Een serum gebruik je in de regel na het reinigen van je gezicht en voordat je je crème en zonnebrand aanbrengt. Een serum bevat namelijk kleinere moleculen dan een crème en kan zo dieper de huid indringen. Bovendien is een serum in staat om stoffen uit je crème dieper de huid in mee te nemen.

Naar mijn mening is een serum, in tegenstelling tot een reiniger, crème en zonnebrand, niet noodzakelijk. Zie het meer als een soort extra stap in je dagelijkse verzorging. Of als je specifieke huidproblemen wilt aanpakken die met alleen een crème niet verminderen.





Slechte serums op een rijtje

Naast mijn top 10 'beste gezichtsserum 2025' zijn er natuurlijk ook serums die ik minder snel zou smeren. Hieronder heb ik een aantal verschillende serums gezet die ik zelf niet zou smeren, omdat ze irriteren en/of te weinig actieve ingrediënten bevatten. Hierin zijn natuurlijke cosmetica merken vaker de boosdoener, omdat er veel natuurlijke ingrediënten zijn die voor vervelende huidreacties kunnen zorgen.





Doel van goed serum gezicht: wat is een goede serum?

Vaak is een gezichtsserum gericht op een specifieke huidklacht. Met ook een specifiek behandeldoel. Denk aan: een anti-aging serum, een verhelderend serum, een kalmerend serum of een hydraterend serum. Het bestaat allemaal.

Op die manier vind je altijd wel een geschikt serum voor jouw huidtype. Voor zowel de gezonde huid en 'normale' huid als de droge huid, vette huid en gecombineerde huid. Of huidtypes met een specifiek huidprobleem, zoals: pigmentvlekken, rimpels, huidveroudering, droge huid, onzuivere huid, verstopte poriën, mee eters (acne comedonica) vochtarme huid of een doffe huid.





Een nacht serum gezicht

Ik zie ook nog wel eens voorbij komen dat een merk een speciaal nacht serum voor je gezicht verkoopt. Net als een nachtcrème is dit eigenlijk meer een commercieel dingetje. Je hoeft namelijk geen onderscheid te maken tussen een nachtserum en een dagserum.Je kunt beide gewoon zowel overdag als 's nachts smeren. Net als dat je een dagcrème ook gewoon 's nachts kunt smeren. Tenzij het een SPF bevat natuurlijk!

Verschil serum en dagcrème

Maar wat is het nou precies het verschil tussen een serum en een crème? Een crème is een mengsel dat uit vet plus water bestaat en grovere moleculen bevat. Dit zorgt ervoor dat een crème niet je diepere huidlagen kan bereiken. Een serum daarentegen bestaat uit kleine moleculen. Hierdoor kan het dieper de huid doordringen.

Een serum is daarom ook veel lichter en vloeibaarder. Ook smeert het in het algemeen wat makkelijker uit, voelt het minder vet aan en trekt het sneller in. Een serum breng je in de regel aan vóórdat je je crème opsmeert. En dat is niets voor niets. Een serum heeft namelijk een aantal unieke eigenschappen, waarvan één eigenschap is dat het ingrediënten uit andere producten mee kan 'dragen' de diepere huidlagen in.

Wat is het beste serum voor oudere huid?

Als je specifiek op zoek bent naar het beste serum voor de wat oudere huid met pigmentvlekken, fijne lijntjes en rimpels, zou ik voor een serum gaan waaraan veel antioxidanten zijn toegevoegd. Denk aan: vitamine A, vitamine C en niacinamide. Ze worden vaak verkocht als 'anti aging serum'. Maar niet ieder anti aging serum voor je gezicht bevat daadwerkelijk werkzame concentraties antioxidanten.

Kijk daarom altijd even naar de ingrediëntenlijst. Staan de antioxidanten in het eerste deel (1/3) van de ingrediëntenlijst? Dan is de kans groot dat er een werkzame concentratie is toegevoegd. Het eerste, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende product uit mijn 'beste serum gezicht top 10' kunnen wat mij betreft beschouwd worden als beste serum voor de oudere huid.

Wat is het beste hydraterende serum?

Als je op zoek bent naar het beste hydraterende serum voor je gezicht (beste serum droge huid) zou ik gaan voor een serum met meerdere hydraterende stoffen. Bijvoorbeeld een goed hyaluronzuur serum, waaraan ook nog andere stoffen zijn toegevoegd die de huid intens hydrateren. Maar ook invloed hebben op de beschadigde huid. Bijvoorbeeld aan glycerine, butelyne glycol, propanediol en panthenol.

Een beschadigde huid laat namelijk veel sneller water los dan een gezonde huid. Door zowel aan het vochtgehalte als aan de huid barriere te werken, boek je veel sneller resultaten! Het liefste samen met nog een aantal antioxianten of plantaaridge oliën. Het tweede, achtste en negende serum uit deze lijst met beste serums kunnen wat mij betreft door als beste serum voor de droge gezichtshuid.





