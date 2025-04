Beste serums voor het gezicht – DoeMaarNatuurlijk (2025)

Inhoudsopgave:

De top 8 beste serums voor je gezicht Wat is een serum? Wat doet een serum voor je gezicht? Hoe vaak mag je een serum gebruiken? Hoe gebruik je een serum? Wat is het verschil tussen een serum en een dagcrème? Voordelen en nadelen van een serum Complete lijst met ingrediënten

De top 8 beste serums voor het gezicht

We hebben voor jullie een top 8 samengesteld met de beste serums voor het gezicht, volgens ons en volgens vele andere consumenten. Kijk wel voor aanschaf van een serum of het serum ontwikkeld is voor het specifieke probleem dat jij wilt aanpakken, bijvoorbeeld anti-aging of intensieve hydratatie.

De 8 beste serums voor je gezicht zijn:

Olaz Total effects 7-in-1- serum – Beste serum voor vette huid

– Beste serum voor vette huid Clarins Blue Orchid Face Treatment Oil – Beste natuurlijke serum

– Beste natuurlijke serum Estee Lauder Advanced Night repair serum – Beste serum tegen rimpels

– Beste serum tegen rimpels Biodermal P-CL-E serum – Beste serum voor een gevoelige huid

– Beste serum voor een gevoelige huid Paula’s Choice C15 Super Booster – Beste serum voor een doffe huid

– Beste serum voor een doffe huid Rituals The Ritual of Namasté Intensief serum – Beste serum voor normale en gemengde huid

Beste serum voor normale en gemengde huid Clinique Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate – Beste serum voor een droge huid

– Beste serum voor een droge huid Seidon Vitamine C Serum – Beste serum voor een kleiner budget

Hieronder vertellen we je alles over deze serum, geven we onze mening en vind je de pluspunten en minpunten van elk product.

Olaz 7 in 1 – Beste serum voor een normale tot vette huid

50 ml pompje

Bekijk de meest recente prijs op Bol.com

Olaz is één van de meest bekende beauty merken in Nederland. Het merk begon in Zuid Afrika als Oil of Olay. Het unieke van het product in de begindagen was dat het een roze vloeistof was in een glazen potje, met als hoofdingrediënt lanoline.

Het Total Effects serum bevat onder andere ingrediënten als niacinamide (vitamine B3) en antioxidanten. Zoals de naam 7-in-1 al suggereert, werkt het voor 7 verschillende doeleinden: 1. Vermindert de zichtbaarheid van rimpels 2. Hydrateert 3. Egaliseert de teint 4. Kleine uitziende poriën 5. Egaliseert de huidstructuur 6. Laat de huid stralen 7. Herstelt de stevigheid van de huid.

Het serum heeft een fijn pompje en is geschikt voor alle huidtypes. Het geeft een frisse, stralende en gezonde huid. Het serum heeft een handig pompje en smeert lekker uit. Het laat geen vettige laag achter. Je ziet al vrij snel resultaat.

Dit serum is geschikt voor een normale tot vette huid. Niacinamide is zeer geschikt voor de vette en onzuivere huid. Dit serum egaliseert de teint en huidstructuur.

Pluspunten:

Snel resultaat (vaak al binnen 1 week!)

Trekt snel in

Smeert goed uit

Laat geen vettige laag achter

De huid voelt super zacht en glad

De huid gaat stralen

Minpunten:

Weinig natuurlijke ingrediënten, waar wij persoonlijk wel voorstander van zijn.

Bekijk de hele ingrediënten lijst onderaan deze pagina.

Bekijk het serum van Olay op Bol.com

Clarins – Beste natuurlijke serum

30 ml flacon met pipet

Bekijk de meest recente prijs op Bol.com

Het Franse merk Clarins is in 1954 opgericht door Jacques Courtin-Clarins. Jacques had als visie een beauty merk op te zetten die luisterde naar de wensen van de klant en de kracht van planten liet zien.

Dit product wordt zowel gepromoot als huidolie en serum. Dat het ook een serum genoemd wordt komt waarschijnlijk door de dunne, lichte substantie en de sterk geconcentreerde ingrediënten.

Het potje bestaat voornamelijk uit oliën van natuurlijke producten zoals patchoeli olie, orchidee olie en hazelnoot olie. Maar ook omega 9 en vitamine e olie. Deze ingrediënten maken ons heel enthousiast en wij zijn zeker fan!

Het serum geeft en diepe hydratatie, herstelt het vochtbalans en kalmeert de huid. Hierdoor gaat het serum direct fijne lijntjes tegen.

Het flesje heeft een handig pipetje en de olie is geschikt voor de vochtarme huid. Als je een serum specifiek tegen huidveroudering zoekt zouden wij dit serum niet aanraden. Hij werkt wel tegen huidveroudering, maar richt zich toch meer op hydratatie.

Pluspunten:

100% natuurlijke ingrediënten als patchoeli olie, orchidee olie, omega 9, vitamine e olie en hazelnoot olie

Goede kwaliteit

Duurzaam, gaat lang mee

Trekt snel in en laat geen laag achter

De olie zorgt echt voor een goed gevoede huid

Dermatologisch getest

Minpunten:

Heeft een vrij sterke bloemengeur die sommige mensen lekker vinden en die anderen vinden stinken.

Bekijk de hele ingrediënten lijst onderaan deze pagina.

Bekijk het Clarins Blue Orchid serum op Bol.com.

Estee Lauder – Beste serum voor oudere huid

50 ml flacon met pipet

Bekijk de meest recente prijs op Bol.com

Het merk Estée Lauder is in 1946 opgezet in New York, door Estée en en haar man Joseph Lauder. Een bekende uitspraak van Estée is: “Never sell a customer what she doesn’t want or need.” Ze wilde haar klanten echt alleen de meest noodzakelijke producten verkopen.

Het serum van Estee Lauder bevat onder andere kola zaad extract, kamille en Sodium Hyaluronate, het kleine broertje van hyaloronzuur. Sodium hyaluronate is bijna hetzelfde als hyaloronzuur alleen de moleculen zijn kleiner, waardoor deze nóg dieper in de huid kunnen doordringen.

Het serum is ontwikkeld voor de rijpere huid. Het serum hydrateert intensief en gaat tekenen van huidveroudering tegen. Het Night Repair serum heeft een handig pipetjes en is hypoallergeen, parfumvrij en dermatologisch getest.

Dit serum is zeer geschikt voor de oudere huid omdat er zeer krachtig geconcentreerde ingrediënten in zitten. Onder andere hyaloronzuur, komkommer, St. Paul’s Wort, appel, watermeloen, caffeïne en tri-peptide.

Pluspunten:

Hypoallergeen

Vrij snel resultaat (ongeveer 3 weken)

Grondig getest (83% van de vrouwen vond dat hun huid er beter uitzag na gebruik van dit serum)

Trekt direct in

Weinig nodig, dus gaat lang mee

Parfumvrij, dermatologisch getest

Minpunten:

Vrij prijzig (maar zeker het geld waard)

Bekijk de hele ingrediënten lijst onderaan deze pagina.

Bekijk het Estee Lauder serum op Bol.com.

Biodermal P-CL-E – Beste serum voor gevoelige huid

30 ml tube met pompje

Bekijk de meest recente prijs op Bol.com

Biodermal is opgezet door Nadhiya Dawood, een moeder van drie kinderen in de veertig was naar het perfecte verjongingsproduct zodat ze haar “fountain of youth” kon behouden. (zijn we hier allemaal niet stiekem naar op zoek?”)

Dit product is speciaal ontwikkeld voor de kwetsbare, droge en gevoelige huid. Het serum bevat onder andere ceratonia extract (plantaardig alternatief voor collageen), natuurlijke glycoproteïne, (huideigen) aminozuren en vitamine e olie. Het Biodermal P-CL-E serum is uitgevoerd in een bijzonder ontwerp, namelijk een handzaam tubetje met een pompje.

Dit serum stimuleert de celvernieuwing, ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen van de huid en helpt de huid te beschermen tegen externe invloeden. Het is dermatologisch getest en pH huidneutraal. Hierdoor zeer geschikt voor de gevoelige huid.

Pluspunten:

pH huidneutraal

Trekt snel in

Smeert goed uit

Laat geen vettige laag achter

Geschikt voor de droge huid

Eventueel ook geschikt voor het lichaam

Minpunten:

De verpakking is wat onhandig. De tube met pompje werkt niet altijd goed, vooral aan het einde.

Geen anti-aging effect

Bekijk de hele ingrediënten lijst onderaan deze pagina.

Bekijk het P-CL-E serum van Biodermal op Bol.com

Paula’s Choice C15 – Beste serum voor doffe huid

Potje met pipetje – 20 ml

Paula’s Choice is het cosmetica merk van de beroemde Paula Begoun. Al dik 20 jaar is zij een grote naam in de industrie en ze is regelmatig te zien geweest bij onder andere Oprah, CNN en de Today Show. Haar merk biedt gezichtsverzorging die milieu vriendelijk is, veilig, zeer effectief en altijd proefdiervrij.

Dit C15 serum van Paula’s Choiceis erg krachtig, 2-3 druppeltjes is al genoeg. Het product zit in een licht dicht potje met pipetje. Naast 15% vitamine C bevat het serum ook vitamine E en antioxidanten.

Het serum voedt, hydrateert en verminderd pigmentvlekjes en fijne lijntjes. Het beschermt je huid tegen vrije radicalen. Ook zorgt de vitamine C olie voor een gezonde glans bij een doffe, grauwe huid. Het serum is alcoholvrij, parfumvrij en hypoallergeen.

Één nadeel is dat dit product een stuk prijziger is dan de andere producten in dit artikel. Maar je krijgt er wel een product van een gerenommeerd merk en hoge kwaliteit voor terug. Het is een lichtgewicht serum die goed intrekt en geen vettige laag achterlaat. In sommige gevallen kan het product huidirritatie veroorzaken. Het serum heeft in korte termijn al een stralend effect op de huid.

Samengevat:

Flacon met pipetje – 20 ml

Licht dichte verpakking

Lichtgewicht serum

15% vitamine C

Met vitamine E en antioxidanten

Hydrateert en voedt

Pigmentvlekjes en fijne lijntjes verminderen

Stralende huid

Alcoholvrij, parfumvrij, hypoallergeen

Proefdiervrij

Nadeel:

Niet de goedkoopste optie. (maar volgens veel gebruikers het geld wel waard!)

De complete lijst met ingrediënten staat onderaan deze pagina.

Bekijk de meest recente prijs van dit product.

Rituals Namasté – Beste serum voor normale en gemengde huid

30 ml flacon

Bekijk de meest recente prijs op Bol.com

Allereerst moeten we toegeven dat we toch een beetje bevoordeeld zijn bij dit product. Wij zijn zelf namelijk groot fan van Rituals. De geuren, de structuur van de producten, het gevoel dat de producten je geven. Daarom waren wij zeer benieuwd naar The Ritual of Namasté serum.

See Also Beste serums op een rijtje | Sproet

Het product bevat onder andere daikon, Indiase roos, heilige lotus en extracten van bloemen en planten als de camellia bloem, aloë vera, bietjes (ja, die rode knolletjes die je eet), komkommer, zeekraal, zonnebloemolie. Wij vinden het geweldig dat Rituals zoveel heerlijke, natuurlijke ingrediënten gebruikt. Zij geven het volgende aan: “Alle producten zijn ontwikkeld met natuurlijke ingrediënten of ingrediënten met een natuurlijke herkomst, die op een verantwoorde wijze zijn verkregen.”

Het serum is geschikt voor de normale huid en gecombineerde huid en is dermatologisch getest. Het serum is ontwikkeld om de huid een intensieve hydratatie te geven en te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Tip: Dit serum is er ook in een anti-aging uitvoering. Dit serum bevat ingrediënten als heilige lotus, saffraanbloem, sesamolie, koolzaadolie, drop plant extract, gotu kola extract en extracten uit andere planten en bloemen. Bekijk deze hier.

Pluspunten:

100% natuurlijke ingrediënten en ingrediënten met natuurlijke herkomst.

Heerlijke geur

Maakt de huid super zacht en glad

Geeft een “glow”. Weg met doffe huid!

Gaat lang mee, duurzaam

Smeert goed en trekt goed in

Dermatologisch getest

Minpunten:

Minder geschikt voor een gevoelige huid

Geen anti-age effect (check daarvoor deze anti-age variant van rituals)

Bekijk de hele ingrediënten lijst onderaan deze pagina.

Bekijk dit serum van Rituals op Bol.com

Clinique – Beste serum voor droge huid

48 ml pompje

Bekijk de meest recente prijs op Bol.com

Allereerst complimenten voor de verpakking. Een mooi, handzaam en chique pompje met een prachtige roze serum. Alleen daarom al worden we verleid dit serum te kopen.Het merk Clinique is in 1968 in New York ontstaan door een dermatoloog die zich afvroeg “Is een perfecte huid te creëren?” Het merk is ondertussen onderdeel van de Estée Lauder familie.

Het serum heeft een water/gel structuur, waardoor het zich onderscheid van andere serums. Het serum bevat onder andere hyaloronzuur, aloë vera gel en geactiveerd water. Hierdoor is het serum zeer geschikt voor de droge huid.

Het serum pakt een droge huid en huidveroudering aan en is dermatologisch getest en hypoallergeen. Dat laatste is echt een pluspunt van dit product!

Pluspunten:

Hypoallergeen en parfumvrij

Super hydratatie!

Gaat huidveroudering tegen bij herhaaldelijk gebruik

Trekt snel in en laat geen vettige laag achter

Ziet er mooi uit en heeft een handig pompje

Minpunten:

Sommige gebruikers met gevoelige huid (bijvoorbeeld rosacea) geven aan toch een branderig gevoel of reactie te krijgen van dit serum.

Bekijk de hele ingrediënten lijst onderaan deze pagina.

Bekijk deze serum van Clinique op Bol.com

Seidon – Beste serum voor kleiner budget

30 ml potje met pipet

Bekijk de meest recente prijs op Bol.com

Over het merk Seidon kan ik niet heel veel informatie vinden. Ze zijn een relatief jong bedrijf dat natuurlijke producten en aroma diffusers verkoopt. De diffusers en producten hebben echter wel veel goede beoordelingen.

Dit serum bevat vitamine c olie en hyaloronzuur. Deze ingrediënten geven je huid een glow en gaan tekenen van huidveroudering zoals rimpels en ouderdomsvlekjes tegen. Hyaloronzuur staat er onder andere om bekend dat het poriën effectief verkleind.

Het flesje heeft een handig pipetje, een inhoud van 30 ml en is geschikt voor de normale huid. Het is dermatologisch getest, parfumvrij en alcoholvrij. Als een gevoelige huid hebt is dit serum waarschijnlijk minder geschikt.

Pluspunten:

Trekt snel in en laat geen vettige laag achter

Snel resultaat (veelal na 1 week!)

Goede kwaliteit

Niet duur

Zelfs professionals geven aan dat dit serum top kwaliteit is!

Met gratis gezichtsmassage roller

Dermatologisch getest, parfumvrij, alcoholvrij

Minpunten:

We kunnen weinig informatie vinden over het merk en bedrijf zelf

Bekijk de hele ingrediënten lijst onderaan deze pagina.

Bekijk het vitamine c serum van Seidon op Bol.com

Wat is een serum?

Je hebt het woord vaak voorbij horen komen, maar wat is het nou eigenlijk precies? En hebben we het echt nodig als we ook al dag- en nachtcrème gebruiken?

Een serum breng je aan nadat je je gezicht gereinigd hebt en voordat je een gezichtscrème aanbrengt. Een serum is een sterk geconcentreerd goedje. Qua consistentie kan een serum verschillen, maar over het algemeen is een serum lichter en dunner dan een crème of olie. Hierdoor kan een serum tot dieper in de huid doordringen. Veel serums bevatten oliën van exotische planten of ingrediënten zoals vitamine e olie en vitamine c olie.

Wat doet een serum voor je gezicht?

Een serum trekt dieper in je huid dan een normale gezichtscrème. Het kan je huid hierdoor dieper hydrateren en tekenen van huidveroudering, zoals rimpels en vlekjes, nog beter aanpakken. Een serum werkt dus net wat krachtiger dan een gezichtscrème.

Een serum is ontworpen om een heel specifiek probleem op krachtige manier aan te pakken. In de meeste gevallen is dit huidveroudering, maar het kunnen ook problemen als een doffe huid of droge huid zijn.

Door een serum aan te brengen met behulp van een jade roller of andere gezichtsmassage roller masseer je het serum nóg dieper in op je huid. Daarnaast is een gezichtsmassage met een jade roller ook gewoon super fijn. Echt een aanrader! Lees hier hoe een jade roller werkt.

Hoe vaak mag je een serum gebruiken?

De meeste serums kun je één of twee keer per dag gebruiken. Maar elk serum verschilt, omdat het ene serum veel sterker geconcentreerd is dan het andere serum. Lees dus even goed de bijsluiter of de verpakking.

Hoe gebruik je een serum?

Een serum gebruik je onder je dag- of nachtcrème. Een serum trekt dieper in de huid dan de crème en heeft daarom een intensievere werking.

Je kunt een serum aanbrengen met behulp van je vingers, of met een jade roller.

Serum aanbrengen met behulp van je vingers

Stap 1 – Reinig je gezicht, je hals en je decoletté.

Stap 2 – Houdt even kort een warme washand tegen je gezicht, zodat je poriën zich openen en het serum nog dieper in de huid kan trekken.

Stap 3 – Breng eventueel een beetje crème aan rondom je ogen en lippen, als je heth lastig vind deze gebieden te vermijden.

Stap 4 – Doe een paar druppels serum op je vingers.

Stap 5 – Verdeel het serum over je gezicht, hals en decoletté door het met je vingers op de huid te “stempelen”.

Stap 6 – Verdeel het serum verder door met je vingers licht kloppende bewegingen over je huid te maken. Doe dit niet op de gevoelige huid rondom je ogen.

Stap 7 – Laat het serum heel even intrekken en breng daarna een laagje dag- of nachtcrème aan.

Serum aanbrengen met behulp van een jade roller

Stap 1 – Reinig je gezicht en maak je gezicht vrij van vuil en make-up.

Stap 2 – Stoom je gezicht kort met een gezichtsstomer of een warm washandje. Hierdoor worden je poriën geopend en wordt een serum of crème beter geabsorbeerd.

Stap 3 – Breng een paar druppels serum aan op je vingers en bestempel hiermee je gezicht, hals en decoletté.

Stap 4 – Gebruik eerst de langere kant van de roller. Zet de roller op je voorhoofd, net boven je wenkbrauwen en rol naar boven. Herhaal dit 6-10 keer.

Stap 5 – Zet de jade of rose quartz roller in het midden van je voorhoofd en rol naar je oor. Ook dit doe je 6-10 keer. Daarna doe je hetzelfde aan de andere kant van je voorhoofd.

Stap 6 – Gebruik nu de korte kant van je roller om je ogen aan te pakken. Zet de roller op je wenkbrauw aan de binnenkant van je oog en rol naar buiten. Herhaal dit 6-10 keer en herhaal het ritueel op je andere wenkbrauw.

Stap 7 – Rol van de binnenkant van je oog naar de buitenkant van je oog. Doe wel voorzichtig en zet niet teveel druk. Herhaal ook dit 6-10 keer en ga dan over op het andere oog.

Stap 8 – Om kraaienpootjes te verminderen zet je de korte kan van de roller op de buitenkant van je oog en rol je in een snelle beweging een aantal keer op en neer. Niet teveel druk zetten! Doe dit aan beide kanten.

Stap 9 – Zet de korte kant van de roller onder de binnenkant van je oog en rol langs de neus naar je mondhoek. Herhaal dit aan elke kant 6-10 keer.

Stap 10 – Zet je jade roller midden op je kin en rol omhoog, naar je oor. Doe dit zo’n 6-10 keer. Herhaal hetzelfde ritueel daarna aan de andere kant van je gezicht.

Stap 11 – Zet de roller op je gezicht naast je mond en rol horizontaal naar je kaak. Herhaal dit een aantal keer aan beide kant.

Stap 12 – Rol je wangen en kaaklijn met de lange kant van de roller. Begin onderaan je wang en rol naar je oor. Herhaal dit aan beide kanten 6-10 keer.

Stap 13 – Gebruik nu de lange kant. Til je hoofd iets naar achter en beweeg de roller op en neer over je hals en kaak. Je mag hierbij iets druk zetten.

Vergeet niet om de jade roller regelmatig schoon te maken om ophoping van bacteriën te voorkomen. Bij het gebruik van de roller tegen puistjes is dit helemaal van belang!

Wat is het verschil tussen een serum en dagcrème?

Het meest zichtbare verschil is de grootte van de verpakking. Een serum komt vaak in een kleinere verpakking.

Ook de structuur van het product is anders. Een serum is een dunnere substantie dan een crème. Waar een crème vaak wat voller en vetter is, is een serum vaak soepel en licht. (bron)

Een serum bestaat uit kleinere moleculen. Dit maakt het mogelijk om dieper in de huid door te dringen dan een crème. Tot hoe diep een serum intrekt, verschilt per serum en is afhankelijk van de ingrediënten.

De ingrediënten in een serum en dagcrème komen vaak aardig overeen. Het verschil zit ‘m in de concentratie van de ingrediënten. De ingrediënten in een serum hebben vaak een hogere concentratie en hun werking is daarom sterker.

Voordelen van een serum

Een serum is krachtig geconcentreerd

Een serum werkt zeer effectief

Dringt diep in de huid door

Focust zich op specifieke problemen

Vaak snel resultaat

Makkelijk aan te brengen

Trekt goed en snel in

Laat geen vettige laag achter

Nadelen van een serum

Vaak iets prijziger.

Bepaalde, sterk geconcentreerde ingrediënten in serums kunnen sneller irritatie veroorzaken.

Voorzichtig zijn met een serum rondom je ogen.

Complete lijst met ingrediënten

Estée Lauder Advanced Night Repair Serum

Water\Aqua\Eau, Dimethicone, Glycerin, Isohexadecane, Butylene Glycol, Bis-Peg-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Peg-10 Dimethicone, Disteardimonium Hectorite, Pentylene Glycol, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Magnolia Officinalis Bark Extract, Hordeum Vulgare (Barley) Extract\Extrait D’Orge, Sigesbeckia Orientalis (St. Paul’S Wort) Extract, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Whey Protein\Lactis Protein\Proteine Du Petit-Lait, Citrullus Vulgaris (Watermelon) Fruit Extract, Moringa Oleifera Seed Extract, Laminaria Digitata Extract, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract, Opuntia Tuna Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sorbitol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seedcake, Caffeine, Algae Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium Lactate, Squalane, Polysilicone-11, Isododecane, Tocopheryl Acetate, Sucrose, Acetyl Glucosamine, Polyethylene, Propylene Carbonate, Citric Acid, Peg-32, Propylene Glycol Dicaprate, Peg-6, Isoceteth-20, Sodium Dehydroacetate, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, Fragrance (Parfum), Sodium Pca, Sodium Citrate, Disodium Edta, Bht, Phenoxyethanol, Iron Oxides (Ci 77491)

Clarins Blue Orchid Face Treatment Oil

Corylus avellana (hazel) seed oil, Pogostemon cablin oil, Linalool, Parfum/fragrance, Limonene, Hellianthus Annuus (sunflower) seed oil, Coumarin, Eugenol, Citral, Orchid extract, Tocopheryl acetate

Seidon Vitamine C serum

Informatie volgt z.s.m.

Olaz Total Effects 7-in-1 serum

cyclopentasiloxane, water, glycerin, polymethylsilsesquioxane, niacinamide, dimethicone, dimethicone crosspolymer, butylene glycol, panthenol, propylene glycol, peg-10 dimethicone crosspolymer, tocopheryl acetate, bis-peg/ppg-14/14 dimethicone, benzyl alcohol, peg-10 dimethicone, cetyl ricinoleate, allantoin, fragrance, ethylparaben, propylparaben, disodium edta, camellia sinensis leaf extract, butylphenyl methylpropional, benzyl salicylate, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, alpha-isomethyl ionone, methylparaben.

Biodermal P-CL-E Serum

Aqua, Cyclopentasiloxane, Butylene Glycol, Dimethicone, Polysilicone-11, Polyacrylate-13, PEG-10 Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Polyisobutene, Polysorbate 20, Glutamic Acid, Glycoproteins, Parfum, Sorbitan Isostearate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Decyl Glucoside, Ceratonia Siliqua Gum, Valine, Citric Acid, Threonine, Disodium EDTA, Hexylene Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Ethylhexylglycerin, Ethylparaben, Citronellol, Sodium Metabisulfite, Linalool, Sodium Hydroxide, Benzyl Salicylate, Geraniol.

Clinique Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate

Water\Aqua\Eau , Glycerin , Butylene Glycol , Phenyl Trimethicone , Propanediol , Sucrose , Hydroxyethyl Urea , Alteromonas Ferment Extract , Hydrolyzed Rice Extract , Acetyl Glucosamine , Trehalose , Algae Extract , Caffeine , Cholesterol , Aloe Barbadensis Leaf Water , Sodium Hyaluronate , Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate , Dextrin Palmitate , Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer , Sorbitol , Sodium Polyaspartate , Tocopheryl Acetate , Carbomer , Dehydroxanthan Gum , Citric Acid , Tetrahexyldecyl Ascorbate , Benzophenone-4 , Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate , Sodium Hydroxide , Sodium Citrate , Disodium Edta , Bht , Chlorphenesin , Phenoxyethanol , Red 4 (Ci 14700) , Yellow 5 (Ci 19140)

Please be aware that ingredient lists may change or vary from time to time. Please refer to the ingredient list on the product package you receive for the most up to date list of ingredients.

Rituals The Ritual of Namasté Intensief Serum

Aqua/Water, Rosa Damascena Flower Water, Alcohol, Polyglyceryl-6 Stearate, Glycerin, Betaine, Camellia Oleifera Seed Oil, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Water, Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract, Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract, Nelumbo Nucifera Leaf Cell Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit, Salicornia Herbacea Extract, Sodium Hyaluronate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Pentylene Glycol, Sorbitan Palmitate, Polyglyceryl-6 Behenate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitan Oleate, Tocopherol, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Phytic Acid, p-Anisic Acid, Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Linalool, Benzyl Salicylate, Geraniol, Benzyl Benzoate, Citronellol, Farnesol, Parfum/Fragrance.

Paula’s Choice vitamine C serum

Water (Aqua), Ascorbic Acid, Butylene Glycol, Ethoxydiglycol, Glycerin, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Pentylene Glycol, Tocopherol, Sodium Hyaluronate, Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, Lecithin, Ferulic Acid, Panthenol, Bisabolol, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract, Propyl Gallate, Sodium Gluconate, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Conclusie

We hopen dat je nu voldoende informatie over gezichtsserums hebt om een weloverwogen keuze te maken en een serum te vinden die perfect bij jou past! Dit is voor iedereen een heel persoonlijke keus omdat iedereen andere wensen heeft. Zo vind de één een dun serum fijn en de ander een wat dikker serum. De één vind een bepaalde geur lekker ruiken en de ander vind het stinken. Niets is zo persoonlijk als geuren en persoonlijk verzorging!