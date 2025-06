Bester Eyeliner: Wie man ihn laut einer Make-up-Artistin findet – plus Produktempfehlungen (2025)

Bester Eyeliner: Wie findet man ihn und welches sind die besten Produkte? Wir klären auf!

Dass einige Menschen eine Art Hassliebe zu Eyeliner hegen – oder, sagen wir, eine “komplizierte Beziehung” mit diesem Produkt führen –, ist absolut verständlich. So groß der optische Effekt durch einen Eyeliner-Strich (auch Wing genannt) auch ist, der Weg bis zum gewollten Ergebnis kann holprig sein. Deswegen haben wir bei GLAMOUR uns allen Fragen rund um das Thema Eyeliner gestellt, um euch die besten Produkte vorzustellen und euch einen Guide an die Hand zu geben, mit dem garantiert nichts mehr schiefgehen kann.

Welche Art von Eyeliner ist am besten?

Eyeliner ist das Geheimnis für ausdrucksstarke Augen – doch welcher ist der richtige? Das haben wir einen Profi auf dem Gebiet gefragt. Anne-Marie Wittchen ist Make-up Artist und Hairstylist und hat bereits viele bekannte Gesichter geschminkt. Ihre Meinung: “Das kommt ganz auf deinen Stil und den gewünschten Look an”, meint sie, “Flüssig- und Gel-Eyeliner sind ideal für präzise, definierte Linien und Cat-Eyes, während Kajal- und Stift-Eyeliner weiche, rauchige Effekte zaubern. Mein Tipp? Eine Kombination aus beiden! So lassen sich unterschiedliche Texturen perfekt für einen individuellen Look nutzen.”

Welchen Eyeliner nutzen Make-up Artists?

Die Produkte, die Make-up-Artists im Daily Business verwenden, können eigentlich nur gut funktionieren, oder? Schließlich müssen das Make-up-Essentials sein, die bei unterschiedlichen Klient:innen mit verschiedenen Hauttypen, Augenformen und auch für verschiedene Anlässe zuverlässig performen.

Auch wenn du selbst den perfekten Eyeliner vielleicht nicht jahrelang geübt hast, wie Visagist:innen es tun, ist ein erster hilfreicher Schritt vielleicht, einen Eyeliner zu nutzen, den sie empfehlen. Wir haben Anne-Marie deswegen nach ihren Top-3-Favoriten gefragt, und sie verrät uns, welche das sind:

Welcher Eyeliner ist 2025 im Trend?

Ein Jahr zu finden, in dem mit Eyeliner kreierte Looks nicht im Trend liegen, ist fast unmöglich. Auch in 2025 begleiten uns grafische Linien, besondere Texturen wie Glitter (Stefanie Giesinger hat den Sparkle-Trend erst kürzlich auf der Berlinale getragen) und farbige Eyeliner-Striche. Aber besonders ein Trend kristallisierte sich auf den Runways der aktuellen Saison als einer der Favoriten heraus: der “Messy Liner”. Anti-Perfektionismus ist das Motto, und das Resultat soll vor allem eins werden: edgy und smokey. Mehr Make-up-Trends für 2025 findest du hier.

Wie zieht man einen Lidstrich?

Falls du hinter dieses Geheimnis noch nicht ganz gekommen bist oder dir gerne neue Techniken aneignest, haben wir ein paar Pro-Tipps für dich eingeholt.

Anne-Marie Wittchen verrät: “Beim Auftragen des Eyeliners gibt es ein paar einfache Tricks, die den Look perfektionieren. Ich arbeite gerne mit einem sehr feinen, präzisen Pinsel, um den Liner sanft auszublenden – kombiniert mit einem dunklen Lidschatten entsteht so ein weicher Smokey-Effekt, der Tiefe verleiht und besonders edel wirkt. Falls die Linie nicht ganz symmetrisch geworden ist, hilft ein flacher, fester Pinsel mit etwas Concealer unterhalb des Liners – das schärft die Kante und sorgt für ein sauberes, professionelles Finish.

Mein absoluter Geheimtipp ist jedoch der Fingernagel-Trick: Einfach ein wenig Kajal auf den Nagel geben und mit der Kante eine hauchfeine Linie am Wimpernkranz am unteren Lid und (überraschenderweise) auch an der oberen Wasserlinie ziehen. Das schafft einen super-natürlichen Effekt und lässt die Wimpern voller wirken. Mit diesen einfachen Techniken wird der Eyeliner garantiert zum Hingucker – also: ausprobieren und den perfekten Look kreieren!”

Diese Produkte überzeugen im Eyeliner-Test – inklusive Expert:innen-Favoriten und Stiftung-Warentest-Gewinner

Choose your fighter – ist dein Favorit eher der Liquid Eyeliner, der Kajal in Stiftform für Smokey-Eyes oder ein Gel-Eyeliner? Hier findest du für jedes Bedürfnis und jede Art von Wing das passende Produkt:

1. Bester Eyeliner laut Stiftung Warentest: “Precision Eye Marker” von H&M Beauty

Warum wir das Produkt empfehlen: Die kosmetischen Eigenschaften sowie die Anwendung und Nutzerfreundlichkeit werden von Stiftung Warentest (Ausgabe 01/2024) bei diesem Testsieger am besten bewertet. Mit der feinen und zugleich festen Filzspitze kannst du präzise Looks kreieren und behältst garantiert die Kontrolle dabei. Die Formulierung ist langanhaltend sowie schmierfest, sodass sie den ganzen Tag lang hält.

Art? Flüssiger Eyeliner mit Filzspitze

Flüssiger Eyeliner mit Filzspitze Farben? Schwarz

Schwarz Wasserfest? Nein, wischfest

2. Bester Eyeliner für den Cat-Eye-Look: “Cat Eyes High Precision and Longlasting” von Douglas Collection

Warum wir das Produkt empfehlen: Da der Eyeliner, der auf dem zweiten Platz von Stiftung Warentest landet, leider aktuell nicht erhältlich ist, machen wir mit dem dritten Platz weiter. Er erhält die Note 2,0 – und ist besonders in puncto Nut­zungs­freundlich­keit der Ver­packung zu empfehlen. Daraus schließen wir, dass man mit der ultrafeinen Spitze im Handumdrehen eine feine Linie zeichnen kann.

Art? Flüssiger Eyeliner mit Filzspitze

Flüssiger Eyeliner mit Filzspitze Farben? Schwarz

Schwarz Wasserfest? Nein

Douglas Collection “Cat Eyes High Precision and Longlasting” von Douglas Collection 10€ Douglas

3. Bester Eyeliner in Kajal-Form: “Pillow Talk Eyeliner” von Charlotte Tilbury

Warum wir das Produkt empfehlen: Kein Wunder, dass Pro-Make-up-Artists mit diesem Eyeliner gerne arbeiten. Schließlich ist die cremige Textur einfach aufzutragen und auszublenden (wir empfehlen, dafür einen feinen Pinsel zu verwenden) und überzeugt on top mit seiner Haltbarkeit. Die wasserfeste Formulierung sorgt dafür, dass alles dort bleibt, wo es ist – ganz ohne Verwischen über den Tag.Der einzige Nachteil: Er ist aktuell nur in einer Farbe erhältlich – doch die hat es dafür umso mehr in sich.