Biographien: Callie Thorne - myFanbase (2025)

Calliope Thorne wurde am 20. November 1969 in Boston geboren und wuchs in Sudbury, Massachusetts auf. Schon in ihrer Schulzeit interessierte sie sich für Theater und spielte in einer Highschool-Aufführung von "West Side Story" die Anita. 1987 machte sie dann ihren Abschluss an der Lincoln-Sudbury Regional High School und studierte anschließend Theater und Drama am Wheaton College in Massachusetts und an dem Lee Strasberg Institute in New York.

1996 war sie als Lee in "Am Anfang war es Liebe" zum ersten Mal in einem Film zu sehen. Es folgten weitere kleine Rollen in Filmen. 1997 bekam sie eine Hauptrolle in der TV-Serie "Homicide". Bis zum Ende der Serie spielte sie Det. Laura Ballard und stellte diese auch im folgenden Film zur Serie dar.

Im Anschluss an diese Rolle hatte sie Gastauftritte in verschiedenen Filmen und Serien, unter anderem "Emergency Room - Die Notaufnahme", "Prison Break" und "Burn Notice". Ihren Bekanntheitsgrad konnte die Schauspielerin mit ihrer Rolle in der FX-Network-Serie "Rescue Me" wesentlich erhöhen. In der Serie werden die beruflichen und privaten Probleme von einer Gruppe von Feuerwehrleuten in New York dargestellt. Thorne spielt Sheila Keefe, die ihren Mann am 11. September 2001 verloren hat und nun alleinerziehende Mutter des gemeinsamen Sohnes ist.

Die Schauspielerin stellte ihr Können auch auf der Bühne unter Beweis. Neben Cynthia Nixon spielte sie 1999 in "The Country Club" in New York City. 2005 trat sie neben Eric Bogosian und Sam Rockwell in dem von Philip Seymour Hoffman inszenierten "The Last Days of Judas Iscariot" auf.