Borstreconstructie met eigen weefsel, oftewel lipofilling (2025)

Borstreconstructie met autologe vet transplantatie (AFT)

AFT is een techniek waarmee vetweefsel met liposuctie kan worden opgezogen en daarna geïnjecteerd in de borstregio om een nieuwe borst te creëren. Deze vetcellen hebben echter géén eigen bloedvoorziening en zijn in het begin afhankelijk van het toevoer van voedingstoffen vanuit de omgeving. Om ze te helpen, wordt het EVE apparaat gebruikt. Dit is een soort zuignap die op de borstregio wordt geplaatst vóór en na de behandeling om de vorming van bloedvaten te stimuleren en daarmee dus de overleving van de getransplanteerde vetcellen. Daarnaast zorgt het voor zwelling van het onderhuidse weefsel en het uitrekken van de huid, waarmee er meer ruimte wordt gemaakt voor het injecteren van vetweefsel (zie Figuur 1).

Wat kunt u verwachten ?

Het doel van een borstreconstructie is om in een beha een mooi decolleté te krijgen. Houdt u er rekening mee dat er meerderebehandelingennodig zijn om het gewenste grote van de borstte bereiken. Soms is het wenselijk om de natuurlijke borst te verkleinen of te verstevigen om de gereconstrueerde borst en de natuurlijke borst zoveel mogelijk op elkaar te laten lijken. Een gereconstrueerde borst voelt altijd anders aan en verschilt altijdin vorm en grootte van een natuurlijke borst. Over het algemeen voelen vrouwen na borstreconstructie zich psychisch sterker en durven weer meer aan. Daarnaast hebben vrouwen een verbeterde kwaliteit van leven op psychologisch, sociaal en seksueel gebied.

Vergoedingen van de kosten

Deze borstreconstructie-methode is een voorwaardelijk toegelaten traject, dit betekent dat u alleen in onderzoek verband (Breast-II/EVE-study) deze behandeling volledig vergoed kunt krijgen. Buiten deze studies wordt deze behandeling nog niet vergoed in Nederland. We hopen dat dit vanaf oktober 2022 wel het geval zal zijn. Meer info: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/voorwaardelijke-toelating-borstreconstructie-na-borstkanker-met-autologe-vet-transplantatie.