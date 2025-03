Bubble Skincare: Alles, was du über die junge Pflegemarke wissen musst (2025)

Blech. WlüÖÖÖÖCH. Oder wie würdest du das leise Würgegeräusch ausschreiben, das uns wahrscheinlich zwischen den Lippen entweicht, wenn wir das heutige Januarwetter sehen… oder folgende Wetterprognose?

Da habe ich eigentlich viel mehr Lust auf eine Reihe der farbenfrohsten Emojis, quasi seelischen Fruchtsalat mit Vitaminkick… oder auch Ferien an einem tropischen Strand, irgendwo (äh, NATHALIE, liest du das?). Jedenfalls finde ich diesen Monat wirklich perfekt geeignet, um dir eine Ladung gute Vibes hinzulegen mit einer neuen Pflegemarke, die sich mit ihrem Self Care-Ansatz und gezielten Produkten für junge, ölige und unreine Haut direkt an die Generation Z richtet.

Oder wie Bubble Skincare selber sagt:

«New school skincare in an old-school skincare world».

Bevor wir überhaupt in die Produkte eintauchen, passt die Einordnung von «self care» und «skin care» total, denn gerade bei jüngeren Leuten können Akne und unreine Haut tatsächlich Hand in Hand gehen mit Depressionen, Angstzuständen oder anderen psychologischen Problemen.

Aber wenn wir mal total oberflächlich bleiben wollen: das farbenfrohe Bubble Packaging sorgt bei MIR jedenfalls sofort für bessere Laune!

WAS DU ÜBER BUBBLE SKINCARE WISSEN MUSST:

Die 2020 lancierte – und damit noch vor der Pandemie konzipierte – Hautpflegelinie aus den USA ist mit seinen farbenfrohen Gesichtspflegeprodukten mit einer passenden, weitläufigen Social Media-Kampagne auf TikTok, Instagram und Co. auf den Markt gedonnert und war direkt in einschlägigen US-Ketten wie Target oder Walgreens zu finden, was auch heisst:

Hier wurde (und wird!) ordentlich viel Geld ins Marketing investiert.

Hinter der Marke steckt die Unternehmerin Shai Eisenman, die mit 31 Jahren selbst fast zur GenZ gehört und ihren Brand erst nach tausenden von Interviews mit Teenagern ins Leben rief, denn: sie wollte zuerst wissen, was junge Leute brauchen – und wo man sie auch mit der Hautpflege besser abholen kann.

Praktisch sind die Bubble Skincare-Produkte sind allesamt nach einer «less is more»-Philosophie formuliert. Das heisst, dass weitmöglichst auf unnötige Füllstoffe verzichtet wird, und dass die dafür ausgewählten Inhaltsstoffe das tun, was sie tun sollen, nämlich: für gesunde Haut zu sorgen. Desweiteren ist Bubble

vegan und cruelty-free

parfümfrei

dermatologisch getestet und erwiesen wirksam

Du fragst dich vielleicht, warum Steffi als bald 50-jährige sich überhaupt für eine Pflegelinie interessiert, die klar an eine jüngere Zielgruppe gerichtet ist, and the answer is:

Weil Bubble auch eine ganze Reihe von Produkten am Start hat, die sich für jedes Alter eignen, und…(jetzt kommt Steffis Beauty-Trüffelschwein wieder ins Schwärmen)… SCHAU‘ DIR DOCH DIESE VERPACKUNG AN!

Ich bin nach diversen Reviews auf Beautysites dem Konzept verfallen und habe mir tapfer und im Namen der Beautytrüffel-Recherche gleich eine ganze Hautpflegeroutine bestellt… und die schauen wir uns jetzt an!

EIN PAAR BUBBLE HIGHLIGHT-PRODUKTE:

Bubble Fresh Start Gel Cleanser (125ml), ca. 17 Franken

Die Gel-Reinigung von Bubble ist für alle Hauttypen geeignet und fühlt sich auf der Haut sehr erfrischend an. Sie ist zwar offiziell frei von künstlichen Duftstoffen, aber das darin enthaltene, natürliche Lavendel- und Minzeextrakt bringt einen zarten, frischen Duft mit.

Was ich daran liebe: «Fresh Start» enthalt auch AHA und wirkt damit auch täglich – und sanft – klärend und peelend… und das darin enthaltene Koffein ist auch hilfreich bei Haut, die zu Rötungen neigt.

Bubble Bounce Back Balancing Toner Mist (55ml), ca. 13 Franken

Wir lesen «Mist», aber dieses Baby hier ist eigentlich ein Toner… und heisst jetzt auch so, mit dem neusten Repackaging! Dieser feine Spray lässt sich direkt aufs Gesicht geben, aber auch auf den Rücken bei «Backne» und enthält Rosenwasser, Niacinamid, das bei Unreinheiten oder Hyperpigmentierung hilft und auch wieder Weiderindenexktrakt, welches klärend wirkt, aber echli sanfter ist als Salicylsäure.

Das Spray befeuchtet zwar auch gut, ist aber eher als klärenden Pflegeschritt gedacht. Ich fand für ihn keinen Platz in meiner (old lady-)Routine, aber Lily findet ihn toll!

Bubble Day Dream Tone and Texture Serum (30ml, ca. 17 Franken) und Bubble Super Clear Acne Treating Serum 2% Salicylic Acid (30ml, ca. 17 Franken)

Vitamin C gehört einfach in eine smarte Gesichtspflegeroutine, und die Bubble-Variante bringt gleich einen überraschenden besten Freund mit, nämlich: Niacinamid. Was sich anhört wie eines dieser herzigen TikToks, in dem Hund und Katze BFFs sind… die Kombo macht Sinn!

Das Antioxidans wirkt gegen Hyperpigmentierung, während das Niacinamid die Haut beruhigt und stärkt, with a little help from… Ceramiden (ebenfalls hautstärkend) und ausgleichendem Alpha-Arbutin. Ein schönes, effizientes Serum für jeden Tag!

Jetzt wirds intensiv, Schatz! Das «Super Clear»-Serum gehört zu den Bestsellern der Marke und zielt darauf ab, Pickel und Unreinheiten zu stoppen, bevor sie entstehen können. 2% Salicylsäure und Weidenrinden, dessen Extrakt antimikrobiell wirkt, sind ein kraftvolles Duo für klarere Haut – und Squalan ist ein toller, natürlicher Feuchtigkeitsspender, der auch von unreiner Haut gut vertragen wird. Das Serum wirkt recht zügig, sollte also meiner Meinung nach wirklich nur von öligen Hauttypen benützt werden, oder allenfalls zwischendurch als klärendes Treatment.

Bubble Slam Dunk Hydrating Moisturizer (50ml), ca. 16 Franken

Ahhhh, wie ich diese Press-Spender liebe! So fresh, so clean, so SMART!

Eine tolle Formulierung mit sieben verschiedenen Feuchtigkeitsspendern, von Glyzerin über Avocadoöl bis hin zu Aloe Vera und Sheabutter, aber auch Nachtkerzenöl und Vitamin E.. Die Textur ist leicht, aber wirklich effizient, und auch toll für Leute, die trockene oder gar schuppige Haut haben – etwa, wenn man gerade eine Vitamin A (Retinol)- oder gar Roaccutan-Behandlung macht.

Kurz: Eine gradlinige, schön formulierte und effiziente Feuchtigkeitspflege für alle Hauttypen. Und das zu einem tollen Preis!

Bubble Over Night Hydrating Sleep Mask (50ml, ca. 20 Franken) und Bubble Deep Dive AHA+PHA Exfoliating Mask (45ml, ca. 20 Franken)

Als echten Masken-Lover war ich gespannt auf diese beiden Babies, and I was not disappointed! Die exfolierende «Deep Dive»-Maske mit AHA und PHA-Säuren ist laut Bubble-Website perfekt, wenn du einen «kompletten Haut-Reset» möchtest, sprich: sie reinigt wirklich PORENTIEF und ist perfekt für stumpfe Haut, der man vielleicht sogar auch ansieht, dass sie sich von abgestorbenen Hautschüppchen befreien will.

Ich hatte Respekt vor der offenbar zügigen Formulierung, die man einmal pro Woche für 15 bis 20 Minuten als Maske aufträgt und dann mit warmem Wasser abnimmt – darum habe ich sie erst mal nur 10 Minuten einwirken lassen, mit tollem Resultat –und laut User-Reviews ist sie trotzdem gut verträglich. Wichtig nach einer exfolierenden Säuremäske: GUT BEFEUCHTEN, vielleicht sogar mit einem Moisturizer UND einem Gesichtsöl (mehr dazu gleich)… aber zuerst muss ich dich fragen:

Bist du ready für «the ultimate hydration experience»? ICH GLAUB SCHO!

Diese Overnight-Maske ist der neuste Launch der Marke und für mich eine der grossen Beweggründe, mir die Produkte überhaupt zu kaufen, denn: ich LIEEEBE Overnight Masks! Die Over Night-Maske fühlt sich auf der Haut superschön an und enthält neben Sodium PCA (einem natürlichen Feuchtigkeitsspender), Mandel- und Kojisäure, auch Ahorn-Extrakt, welches die Hautbarriere stärkt.

Ich habe die Maske schon mindestens viermal aufgetragen und finde sie RICHTIG TOLL!

Bubble Float On Soothing Face Oil (30ml), ca. 20 Franken

Ein Gesichtsöl, das sich nicht anfühlt wie ein Öl? «Float On» ist perfekt geeignet als Anfänger-Öl, denn: hier wird ordentliche Hautberuhigung geliefert, ohne dass es sich auf der Haut schmierig anfühlt! Das intensiv regenerierende und beruhigende Öl ist so wässrig wie ein Serum und enthält Distel-, Neemsamen- und Kaktusfeienöl, die alle dafür bekannt sind, besonders leicht zu sein… also auch für ölige Haut verträglich.

Ich finde das «Float On»-Öl super für die Abendroutine, ein-ge-sandwiched (das ist ein Wort!) zwischen Serum und Feuchtigkeitspflege… oder auch einfach mal obendrauf als feine, Pre-Sleep-Kronung deiner Routine!

…und für alle, die sich bei dem Bubble-Sortiment nicht sicher sind, was für IHRE Haut passt: Einfach den online Skincare Quiz (in Englisch) machen und schon gibts die etwas personalisiertere Routine mit Produktevorschlägen.

DAS HEY PRETTY-FAZIT:

Bubble erfindet das Rad mit dieser jungen, bunten Pflegelinie nicht neu – die Marke ist von der Zielgruppe her nicht unähnlich wie Selfless by Hyram oder auch BYOMA:

Für die eher unreine Teenager-Haut formuliert und als Einstiegs-Skincare gedacht.

Und das macht Bubble RICHTIG GUT. Die Preise sind extrem fair… ich finde die Produkte sogar richtig günstig, und ihr Motto «skincare that builds you up instead of helping you blend in» finde ich nicht nur total zeitgemäss, sondern auch für alle Generationen total passend, denn: Auch wenn Bubble Skincare für unter 25-jährige formuliert ist, sind aktive Wirkstoffe für jede Haut und in jedem Alter toll.

Und wenn Bubble dabei auch bewusst eine «bubble» (höhö) bildet als Anlaufstelle für eine Generation, die zwar online und mit Begriffen mit Inklusivität, Mental Health und Body Positivity aufwächst aber trotzdem das Recht hat, sich zwischendurch einfach nicht wohl zu fühlen in ihrer Haut, finde ich: GO FOR IT.

Happy Monday und auf einen frischen, farbenfrohen Start in die neue Woche, Sweetie…

Bubble Skincare ist exklusiv über den Webshop erhältlich, liefert aber problemlos und schnell in die Schweiz (und den Rest der Welt).