Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülü Kazanan En İyi 19 Film (2025)

Mutlaka İzlenmesi Gereken Altın Palmiye Ödüllü Filmler

Filmseverlerin dikkatine! Gelmiş geçmiş en iyi ve ödüllü filmlerin yer aldığı bu listedeki filmlerin her biri Altın Palmiye sahibi filmlerdir. Her sinemaseverin izlemesi gereken unutulmaz filmleri IMDb puanlarına göre sıraladığımız bu içeriğimizde sizlere sunuyoruz. İşte Altın Palmiye ödülünü kazanan gelmiş geçmiş en iyi filmler...

İçindekiler 19. Parazit (2019) – IMDb: 8.6

18. Shoplifters – Arakçılar (2018) – IMDb: 7.9

17. The Square (2017) – IMDb: 7.2

16. I, Daniel Blake (2016) – IMDb: 7.9

15. Kış Uykusu (2014) – IMDb: 8.1

14. Blue is the Warmest Color (2013) – IMDb: 7.7

13. Amour (2012) – IMDb: 7.9

12. The Tree of Life (2011) – IMDb: 6.8

11. The Wind That Shakes the Barley (2006) – IMDb: 7.5

10. Fahrenheit 9/11 (2004) – IMDb: 7.5

9. The Pianist (2002) – IMDb: 8.5

8. Dancer In The Dark (2000) – IMDb: 8.0

7. Underground (1995) – IMDb: 8.1

6. Pulp Fiction (1994) – IMDb: 8.9

5. Wild at Heart (1990) – IMDb: 7.2

4. Otac na Sluzbenom Putu (1985) – IMDb: 7.8

3. Yol (1982) – IMDb: 8.2

2. Kagemuşa (1980) – IMDb: 8.0

1. Taxi Driver (1976) – IMDb: 8.3

19. Parazit (2019) – IMDb: 8.6

4 dalda Oscar ödülü ve Altın Palmiye Ödülünü kazanmayı başaran 2019 filmleri listesinde de yer alan Güney Kore yapımı Parasite, gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Ustaca yazılmış senaryosu ve muazzam bir işleyişle akıcılığını koruyan konusu ile en iyi filmlerden biri olan Parazit filminin yönetmenliğini ise Bong Joon Ho üstlenmiştir. Filmde Soylu ve zengin Park ailesi ile Sokaktan gelen Kim ailesinin arasında geçen olaylar konu ediniliyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam

Fragman

Parazit Tarzı Filmler;

Roma (2018) – IMDb: 7.7

Green Book (2018) – IMDb: 8.2

The Favourite (2018) – IMDb: 7.5

18. Shoplifters – Arakçılar (2018) – IMDb: 7.9

Japonya yapımı bu ödüllü filmde hırsızlıkla geçinene bir aile ve bu aileye yeni dahil olan küçük bir kızın hikayesi konu edilmiştir. Osamu ve oğlu hayatta kalabilmek için hırsızlığa çıktıkları bir gün eve dönerken küçük bir kız görürler. İlk başta küçük kızı eve almak istemeyen aile yaşadığı sıkıntıları duyunca onu da aralarına alırlar. Bir süre sonra ortaya çıkan ilginç bir gerçek hem ailenin hem de küçük kızın hayatını değiştirecektir.

Tür: Dram

Yönetmen: Hirokazu Kore-eda

Oyuncular: Lily Franky, Sakura Andô, Kiki Kirin

Fragman

Shoplifters Tarzı Filmler;

A Star İs Born (2018) – IMDb: 7.6

Bohemian Rapsody (2018) – IMDb: 8.0

Ford vs Ferrari (2019) – IMDb: 8.1

17. The Square (2017) – IMDb: 7.2

2017 yılında Cannes’da boy gösteren film Altın palmiye ödülüne layık görülmüş olup toplumsal sınıf ayrımları ve sosyal farklılıkları konu edinmiştir. Bir sanat galerisinde çalışan Christian’ın yapmak istediği büyük projeyi ana merkezinde anlatan filmde anlatılmak istenen fikir ise sosyal farklılıkların yaşandığı bir toplumda insanlara güvenilmeli midir yoksa güvenilmemeli midir?

Tür: Dramatik komedi

Yönetmen: Ruben Östlund

Oyuncular: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West

Fragman

The Square Tarzı Filmler;

The Shape Of Water (2018) IMDb: 7,4

Moonlight (2017) IMDb: 7,4

Birdman (2015)

16. I, Daniel Blake (2016) – IMDb: 7.9

Bir insanlık dramının anlatıldığı bu ödüllü filmde işsizlik fonundan yararlanmak isteyen Daniel’in bürokrasi ile mücadelesini izliyoruz. Sağlık sorunları sebebiyle marangozluk mesleğini bırakan Daniel işsizlik fonuna başvurur ancak bu konuda yardıma ihtiyacı olduğunu bir türlü kanıtlayamaz. Bozuk düzene karşı mücadele etmeye çalışan Daniel bu sırada iki çocuğuna bakmaya çalışan Katie ile tanışır. Birbirlerine yoldaşlık eden bu ikili sosyal yardım alabilmek için birçok yolu deneyeceklerdir.

Tür: Dram

Yönetmen: Ken Loach

Oyuncular: Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan

Fragman

I, Daniel Blake Tarzı Filmler;

Spotlight (2016) IMDb: 8,1

12 Years Of Slave (2014) IMDb: 8,1

Her (2013) IMDb: 8,0

15. Kış Uykusu (2014) – IMDb: 8.1

Türk sinemasının bol ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan imzalı Kış Uykusu filmi 2014 yılında katıldığı Cannes film festivalinde Altın Palmiye Ödülü’ne sahip olmuştur. Filmin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen ve Nejat İşler gibi başarılı aktörler yer almıştır. Kış Uykusu filminde anlatılan konu ise emekliliğini son derece sakin ve sıkıcı bir yer olan gözlerden ırak otelin yönetimiyle geçiren Aydın Bey’i anlatmaktadır. Karısı ile boşanan ve ablası ile yaşamaya başlayan Aydın Bey alışmaya çalıştığı yeni hayatında boğulmak üzeredir.

Tür: Dram

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ

Fragman

Kış Uykusu Tarzı Filmler;

Parasite (2019) IMDb: 8.6

Zoraki Kral (2011) IMDb: 8,0

Slumdog Millionaire (2009) IMDb: 8,0

14. Blue is the Warmest Color (2013) – IMDb: 7.7

15 yaşındaki genç bir kızın hayatını ana merkezine alan bu unutulmaz film başarılı yönetmen Abdellatif Kechiche imzalı olup başrolünde Lea Seydoux rol almıştır. Adele isimli ergenlik çağındaki ana karakterimiz her genç kız gibi erkeklere ilgi duyması gerektiğini bilir ve bu yönde cinsel tercihlerini geliştirmeye başlar. Ancak bir gün büyük meydanda gezerken gördüğü mavi saçlı Emma hayatını bir dönüm noktasına getirmiştir. Emma ile arasında büyük bir aşk yaşayan Adele bu süreçte ne ailesiyle ne de çevresiyle olan sorunlarını aşabilmiş değildir. Film dram dolu senaryosuyla 2013 yılının Altın Palmiye kazanan filmi olmuştur.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Abdellatif Kechiche

Oyuncular: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche

Fragman

Blue is the Warmest Color Tarzı Filmler;

Gravity (2013) IMDb: 7,7

Argo (2013) IMDb: 7,7

Artist (2012) IMDb: 7,9

13. Amour (2012) – IMDb: 7.9

2012 yılında Altın Palmiye ödülünü almaya hak kazanan Amour (Aşk) filmi Georges ve Anne isimli iki yaşlı müzisyenin evliliklerine odaklanmıştır. Hayatlarının belki de son yıllarında olan ikili mutlu mesut yaşadıkları sırada Anne felç geçirir ve artık yatağa bağımlı hale gelmiştir. Georges karısı ile ne kadar ilgilenmek istese de yetersiz kalır. Kızları Eva ise Avrupa’da ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Georges ise son çare olarak iki tane hemşire tutar ve karısına bakmalarını ister. Georges ile Anne arasındaki aşk yaşlılıklarında bile büyük bir imtihandan geçmektedir.

Tür: Romantizm, Dram

Yönetmen: Michael Haneke

Oyuncular: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert

Fragman

Amour Tarzı Filmler;

Pan'ın Labirenti (2007) IMDb: 8,2

The Departed (2007) IMDb: 8,5

A Beautiful Mind (2001) IMDb: 8,2

12. The Tree of Life (2011) – IMDb: 6.8

Başarılı yönetmen Terrence Malick’in 2011 yılında vizyona giren ve büyük sükse yaratan filmi Hayat Ağacı başrol oyuncusu Brad Pitt ile dikkat çekiyor. Filmin konusu ise Jack isimli ergenlik yaşına gelmiş bir genç ve babası arasındaki ilişki konu ediniliyor. Ergenlik çağına gelen Jack masumiyetini kaybettiği bu yıllarda sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Bu dönemde en büyük yardımcısı da tahmin edebileceğiniz gibi babası (Brad Pitt) oluyor. Film 2011 yılında Altın Palmiye ödülünü kazanmıştır.

Tür: Dram

Yönetmen: Terrence Malick

Oyuncular: Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn

Fragman

The Tree of Life Tarzı Filmler;

The Social:Facebook (2010) IMDb: 7,7

Inception (2011) IMDb: 8,8

Inglourious Basterd (2010) IMDb: 8,3

11. The Wind That Shakes the Barley (2006) – IMDb: 7.5

Son yılların gözde aktörlerinden Cillian Murphy’nin başrolünde yer aldığı unutulmaz film İrlanda ve İngiltere arasındaki 1920’li yıllarda geçen savaşı konu ediyor. Damien isimli ana karakterimiz İngilizler tarafından İrlandalılara yapılan eziyeti ve vahşeti görüyor ve bu drama sessiz kalmak istemiyor. Bir süre sonra İrlandali Cumhuriyetçilerin safına katılarak savaşlarda yer alıyor. Muhteşem bir dram filmi olan “Özgürlük Yolu” 2006 yılında Cannes Film festivalinde Altın Palmiye ödülüne sahip olmuştur.

Tür: Dram, Tarihi, Savaş

Yönetmen: Ken Loach

Oyuncular: Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham

Fragman

The Wind That Shakes the Barley Tarzı Filmler;

Batman: Dark Knight (2009) IMDb: 9,0

The Hurt Locker (2009) IMDb: 7,6

Titanic (1997) IMDb: 7,8

10. Fahrenheit 9/11 (2004) – IMDb: 7.5

Ünlü yönetmen ve yapımcı Michael Moore’nin büyük tartışmalara yol açan ve son derce çarpıcı olan bu belgesel filmi Amerikanın güvenlik sistemi üzerine bir konuyu ele alıyor. Filmde 11 Eylül saldırılarından tutunda George Bush’un Irak’a saldırmasına kadar tüm konuların perde arkası açıklığa kavuşuyor. Bu muhteşem gerçekliği gözler önüne seren unutulmaz yapım 2004 yılında Altın Palmiye ödülüne layık görülmüştür.

Tür: Belgesel

Yönetmen: Michael Moore

Oyuncular: Michael Moore, Debbie Petriken, Donald Rumsfeld

Fragman

Fahrenheit 9/11 Tarzı Filmler;

The Lord Of The Rings: The Return Of The King (2001) IMDb: 8,8

The Silence Of The Lambs (1991) IMDb: 8,6

The Godfather 2 (1974) IMDb: 9,0

9. The Pianist (2002) – IMDb: 8.5

İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşayan Polonya’lı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın hayatını konu edinen film ana karakterin kendi hikayelerini yazdığı aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanmıştır. Başarılı yönetmen Roman Polanski’nin eseri olan filmin başrolünde ise Anrien Brody yer alıyor. Savaş sırasında hayatta kalmaya çalışan ve çaresizlik içinde bitap düşen Szpilman’ın hayatta kalma mücadelesi filmin ana konusudur. Altın Palmiye ödülünü kazanan film sayesinde başrol oyuncusu Adrien Brody’de En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a layık görülmüştür.

Tür: Dram, Tarih

Yönetmen: Roman Polanski

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox

Fragman

The Pianist Tarzı Filmler;

Schindler's List (1993) IMDb: 8,9

Ben Hur (1959) IMDb: 8,1

8. Dancer In The Dark (2000) – IMDb: 8.0

Bir gün görme yetisini kaybedeceğinizi bilseniz nasıl yaşardınız? Ünlü yönetmen Lars Von Tier imzalı Karanlıkta Dans filminde işlenilen konun özeti bu sorunun cevabı diyebiliriz. Kalıtsal bir hastalık sonucu gün geçtikçe körleşen Selma Jezkova bu hastalığın 10 yaşındaki oğluna da geçeceğini bilmektedir. Derme çatma bir karavan da yaşayan Selma ve oğlu hayatlarını sürdürmeye devam ederlerken Selam kazandıkları tüm parayı günü geldiğinde oğlunun ameliyatı için saklamaktadır. Ancak hayatın getirdikleri tüm planları alt üst edecektir.

Tür: Müzikal, Dram, Polisiye

Yönetmen: Lars von Trier

Oyuncular: Björk, Catherine Deneuve, Peter Stormare

Fragman

Dancer In The Dark Benzeri Filmler;

Tenet (2020) IMDb: 7.7

Green Book (2018) IMDb: 8.2

Joker (2019) IMDb: 8.5

7. Underground (1995) – IMDb: 8.1

Balkanların karışık olduğu ve savaş sebebiyle alevlendiği dönemlerde bir silah tüccarı olan Marko’nun hikayesi filme konu olmuştur. Faşist yönetimin Belgrad’da uyguladığı politikalar sonucu yoldaşlarını ve en yakın arkadaşı Balcky yer altı mahzenine indirip silah üretimine başlayan komünist Marko bu süreçte muhteşem bir kazanç elde eder. Yoldaşlarına savaş bittiğinde onları yeryüzünde bir cennetin beklediğini söyleyen Marko uzun bir süre sonra ilan edilen barışı yer altındaki yoldaşlarına söylemez ve özgürlüklerini elinden aldığı işçilere sürekli silah ürettirir. 1995 yılında Altın Palmiye ödülüne sahip olan Underground muhteşem hikayesiyle mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biridir.

Tür: Dram, Komedi, Savaş

Yönetmen: Emir Kusturica

Oyuncular: Predrag 'Miki' Manojlovic, Lazar Ristovski, Slavko Stimac

Fragman

Underground Tarzı Filmler;

The Invesible Guest (Contratiempo) 2016 IMDb: 8.1

Knives Out (2019) IMDb: 7.9

Ford v Ferrari (2019) - IMDB: 8.3

6. Pulp Fiction (1994) – IMDb: 8.9

Sinema dünyasının en çok izlenen filmlerinden biri olan ve popülerliğini hala daha koruyan Pulp Fiction filmi 1994 yapımı olup 7 dalda Oscar adaylığı almış ve Cannes’de Altın Palmiye Ödülüne Layık görülmüştür. Birbirlerine aşık hırsızlardan gangsterlere, patronlardan bakıcılara komedi ve aksiyon dolu bir hikayeye sahip olan Pulp Fiction filminin oyuncu kadrosunda ise John Travolta, Samuel L, Jackson ve Uma Thurman gibi ünlü isimler yer almıştır.

Tür: Polisiye, Gerilim

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman

Fragman

Pulp Fiction Tarzı Filmler;

Inception (2010) IMDb: 8.8

Green Mile (1999) - IMDb: 8.5

Fight Club (1999) - IMDb: 8.8

5. Wild at Heart (1990) – IMDb: 7.2

Başrolünde Nicolas Cage, Laura Dern ve williem Defoe’nin yer aldığı Gerilim ve romantizm dolu filmde Lula ve Sailor isimli iki sevgilinin muhteşem hikayesi konu ediniliyor. Lula’nın annesi hiçbir zaman Sailor’dan haz etmemiş ve onun üstüne yaşlıca bir adam salarak ortadan kaybolmasını istemiştir. Ancak Sailor bu adamı istemese de öldürerek hapse düşmüştür. Yıllar sonra hapisten çıkan Sailor bu süre içerisinde kendisini büyük bir aşkla bekleyen Lula’yı bulur ve birlikte California’ya doğru yol alırlar. Ancak bu seferde peşlerinde zorlu bir dedektif vardır.

Tür: Gerilim, Dram, Romantik

Yönetmen: David Lynch

Oyuncular: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe

Fragman

Wild at Heart Tarzı Filmler;

Leon (1994) - IMDb: 8.6

Saw (2004) - IMDb: 7.6

The Departed (2006) - IMDb: 8.5

4. Otac na Sluzbenom Putu (1985) – IMDb: 7.8

Emir Kusturica’nın unutulmaz filmi “Babam İş Gezisinde” 6 yaşında ufak bir çocuğun babası vehayat hakkındaki düşüncelerini ana merkezinde anlatıyor. 1950’li yıllarda yaşanan Yugoslavya siyasi olayları sırasında bir partide görevli olan Mehmed Mesa bir konuşması dolayısıyla yine aynı partide görev yapan kayınbiraderi tarafından sürgün edilir. Geride kalan ufak çocuk ise bu gergin ve kötü dünyada hiçbir şeyden habersiz yaşamaktadır.

Tür: Dram

Yönetmen: Emir Kusturica

Oyuncular: Moreno D'E Bartolli, Predrag 'Miki' Manojlovic, Mirjana Karanovic

Fragman

Otac na Sluzbenom Putu Tarzı Filmler;

Requiem Of Dream (2000) IMDb: 8.3

Good Will Hunting (1997) IMDb: 8.3

Children of Heaven (1997) IMDb: 8,4

3. Yol (1982) – IMDb: 8.2

Yönetmenliğini Şerif Gören ve Yılmaz Güney’in Yaptığı 1982 yapımı unutulmaz Türk filmi vizyona girdiği tarihte sadece Türkiye’de değil tüm dünyada adından söz ettirdi. Başrolünde Tarık Akan, Halil Ergün ve Necmettin Çobanoğlu gibi önemli isimleri barındıran Yol filminin konusu ise Anadolu topraklarının en gerçekçi en doğal ve en dram dolu hikayesini anlatmaktadır. Filmde İmralı Cezaevinde yayan 5 arkadaşın bayram izni dolayısıyla köylerine de doğru çıktıkları yol ve bu yolda başlarına gelenler anlatılmıştır. Cannes’da Altın Palmiye Ödülü alan bu ölümsüz filmin senaryosunda ve yapımında da yer alan Yılmaz Güney aslan payını hakediyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Şerif Gören, Yılmaz Güney

Oyuncular: Tarık Akan, Halil Ergün, Necmettin Çobanoğlu

Fragman

Yol Tarzı Filmler;

Every Child İs Special (2007) IMDb: 8.5

Babam ve Oğlum (2005) IMDb: 8.6

Canım Kardeşim (1973) IMDb: 8.8

2. Kagemuşa (1980) – IMDb: 8.0

Japon sinema dünyasının yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan ünlü yönetmen Akira Kurosava imzalı unutulmaz film “Kagemuşa” 1572 yılında yaşanan bir olayı konu edinmektedir. İç savaşın hüküm sürdüğü Japonya’da en büyük derebeylerinden biri öldürülür. Ancak kimse bunu bilmez çünkü onu öldüren hırsız taklit ile derebeyinin yerine geçer. Krallık cadı kazanı gibi kaynarken yeni derebeyi topluma yeniden huzur getirecektir.

Tür: Dram, Savaş, Tarih

Yönetmen: Akira Kurosawa

Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Tsutomu Yamazaki, Ken'ichi Hagiwara

Fragman

Kagemuşa Tarzı Filmler;

Seven Pounds (2009) IMDb: 7.7

The Pursuit of Happyness (2006) IMDb: 7.8

12 Years a Slave (2013) IMDb: 8.1

1. Taxi Driver (1976) – IMDb: 8.3

1976 yılında vizyona giren ve Martin Scorsese imzalı olan Taxi Driver filminin başrolünde Robert De Niro rol alıyor. Gençliğinin baharında ve iyi bir aktör olan Robert De Niro filmde hayat verdiği Travis Bickle karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. Vietnam savaşında henüz dönmüş olan Travis geceleri Taksi Şoförlüğü yaparak geçinmeye çalışır. Ancak gördüğü manzaralar, haksızlıklar onu bu kirli dünyanın içerisine sokacaktır. Sinemanın kült yapımlarından biri olan Taxi Driver Altın Palmiye’yi kazanarak muhteşem bir film olduğunu kanıtlamıştır.

Tür: Dram, Polisiye

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel

Fragman

Taxi Driver Tarzı Filmler;