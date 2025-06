CARBIOS présente ses résultats annuels 2024 (2025)

Cash de 109 millions d’euros au 31 décembre 2024

Usine de biorecyclage de PET à Longlaville: calendrier ajusté et volonté confirmée pour une reprise des travaux de construction après obtention des financements complémentaires nécessaires

Avancées notables en vue de la signature de contrats commerciaux au premier semestre 2025

Déploiement en 2025 d’un plan de réorganisationet de réduction des dépenses :

cash-burn réduit de 40 % et capacités stratégiques maintenues

Clermont-Ferrand (France), le 11 avril 2025 (06h45 CEST). CARBIOS, (EuronextGrowthParis: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce aujourd’hui ses résultats annuels clos le 31 décembre 2024, arrêtés par le Conseil d’administration de la Société en date du 10 avril 20251.

Vincent Kamel, Directeur Général de CARBIOS: «Fort d’un plan de dépenses recentré et rigoureusement maîtrisé, nous bénéficions d’un horizon de trésorerie clair et étendu bien au-delà des douze prochains mois. Cela nous permet de déployer tous les moyens nécessaires à l’exécution de nos priorités stratégiques : sécuriser le financement nécessaire au redémarrage des travaux de construction de l’usine à Longlaville et accélérer la commercialisation de nos technologies. Avec des avancées majeures à venir, nous abordons ces étapes avec confiance et détermination. »

Faits marquants

1.Point sur la première usine de recyclage du PET de Longlaville

Un calendrier de construction décalé de 6 à 9 mois, des ambitions opérationnelles maintenues et une renégociation avec les fournisseurs devant permettre, sous réserve de la conclusion des financements complémentaires nécessaires, une reprise, dans le budget, des travaux de construction de l’usine.

Des avancées importantes sur la contractualisation des approvisionnements et des préventes.

2.Point sur les financements

CARBIOS prévoit de financer son projet d’usine grâce à une partie de sa trésorerie disponible

(109 M€ au 31 décembre 2024, incluant 19 M€ de placements classés en actifs financiers), 42,5 M€ d’aides publiques confirmées (régime d’aide d’Etat approuvé par l’UE en février 2025) non encore perçues et donc non incluses dans la trésorerie disponible et des financements complémentaires, notamment non-dilutifs, actuellement en discussion avancée avec des partenaires publics et privés, pouvant inclure une garantie de dette de Bpifrance Assurance Export à hauteur de 86 M€ (éligibilité au dispositif de Garantie des Projets Stratégiques confirmée en novembre 2024).

3.Développement commercial à l’international en vue de la concession de licences

Poursuite des négociations dans le cadre des LOIs signées avec les différents partenaires.

Concrétisation des premières ventes de la solution Carbios Active sur le marché

Nord-Américain où les agréments FDA2 et BPI3 ont été obtenus.

5.Des progrès tangibles en matière de développement durable

Obtention des certifications B Corp™, ISO 9001 et ISO 14001 et nouvelle amélioration de la notation extra-financière par EthiFinance avec un score de 83/100.

6.Evolution du portefeuille de brevets

Renforcement du portefeuille de 58 familles de brevets et 502 titres de Propriété Intellectuelle avec la délivrance en 2024 de 28 nouveaux brevets dans différents pays clés.

7.Nominations (mars 2025)

Isabelle PARIZE en qualité de Présidente du Conseil d’administration

Vincent KAMEL en qualité de Directeur Général

Projet de réorganisation et de réduction des dépenses

Dans le cadre de la réduction des dépenses pour assurer la pleine exécution de sa stratégie industrielle et commerciale et avancer sur le financement de l’usine, tout en assurant une gestion financière rigoureuse, CARBIOS a engagé un projet de réorganisation qui pourrait se traduire par des suppressions de postes chez CARBIOS et chez CARBIOS 54, pouvant affecter environ 40% des postes4.

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2024

Le Document d’enregistrement universel 2024 sera mise à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2025 au plus tard.

Situation financière

Compte de résultat consolidé simplifié (k€)

(comptes non audités5) 31/12/2024 31/12/2023 Chiffre d’affaires 136 24 Frais de recherche et développement, nets -14 285 -10 958 Frais commerciaux et marketing -7 611 -5 809 Frais généraux et administratifs -15 747 -12 134 Charges opérationnelles -37 643 -28 902 Résultat opérationnel -37 507 -28 878 Résultat financier 4 394 1 655 Résultat avant impôt -33 113 -27 224 Impôt sur le résultat - - Résultat net -33 113 -27 224

Le chiffre d’affaires 2024 du Groupe s’est établi à 136 K€ contre 24 K€ en 2023. Il est essentiellement constitué de produits issus d’études de faisabilité, de prestations de recherche et des premières livraisons de produits Carbios Active par Carbiolice.

Les charges opérationnelles s’élèvent à 37 643 K€ contre 28902 K€ pour 2023. Cette variation de

8 741 K€ est principalement imputable à:

L’augmentation des charges de personnel à hauteur de 3 M€ ;

L’augmentation des honoraires d’intermédiaires à hauteur de 4,9 M€; et

L’augmentation des dotations aux amortissements à hauteur de 1,8 M€.

Au sein des charges opérationnelles, les frais de recherche et développement nets s’élèvent à 14285K€ contre 10 958 K€ en 2023.

Le résultat opérationnel de (37507) K€ reflète une intensification des efforts de structuration des activités du Groupe, marquée par les efforts commerciaux pour adresser le marché et vendre des licences, le recours accru à des conseils externes et un développement soutenu des activités de R&D, notamment dans le domaine du biorecyclage des plastiques et fibres de polyester PET.

Le résultat financier de 4394K€ résulte principalement des produits financiers issus du placement de la trésorerie et de la capitalisation des coûts d’emprunt.

Le résultat net ressort à (33113) K€ à fin 2024 contre (27224) K€ à fin 2023.

Bilan consolidé simplifié (k€)

(comptes non audités) 31/12/2024 31/12/2023 Actifs non courant 176 407 99 049 dont Goodwill 20 583 20 583 dont Immobilisations corporelles 107 624 49 199 dont actifs financiers non courants 21 691 1 219 Actifs courants 103 574 202 960 dont Actifs financiers courants 3 346 - dont Trésorerie et équivalents de trésorerie 89 767 191 821 Total des actifs 279 981 302 009 Capitaux propres 199675 234 314 Passifs non courants 43 244 46 224 dont emprunts et dettes financières 37 204 39 226 Passifs courants 37062 21 472 Total des passifs 279 981 302 009



A fin 2024, CARBIOS affiche un bilan consolidé solide de 279,9 M€, et des capitaux propres de 199,7M€, en baisse de 34,6M€ par rapport à 2023 en raison de la perte nette enregistrée sur la période. En outre, les Passifs courants au titre de l’exercice 2024 sont en hausse de 16 M€, principalement en raison de la hausse des dettes fournisseurs.

A fin 2024, CARBIOS dispose d’une réserve financière de 109 M€. Ce montant inclut 90M€ de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, auxquels s’ajoutent 19 M€ d’Actifs financiers comprenant les placements nantis auprès de certains fournisseurs. La consommation de trésorerie qui s’établit à 102 M€ pour 2024 est principalement liée à la construction de l’usine de Longlaville, aux activités opérationnelles, ainsi qu’au classement en Actifs financiers desdits placements réalisés par le Groupe pour lesquels des nantissements ont été mis en place.

###

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et les travaux de construction de la première usine de biorecyclage au monde devraient reprendre entre juin et septembre 2025 sous réserve de l’obtention des financements complémentaires nécessaires. CARBIOS, fondée en 2011, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec CARBIOS dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

LinkedIn : Carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code FR0011648716

Ticker Code Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Carbios dans un quelconque pays.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Les aléas politiques, économiques et budgétaires franco-européens peuvent affecter le calendrier des versements effectifs des subventions. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le Document d’enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

CARBIOS

Melissa Flauraud

Relations Presse

melissa.flauraud@carbios.com

Benjamin Audebert

Relations Investisseurs

contact@carbios.com

+33 (0)4 73 86 51 76 Relations Presse (France)

Iconic

Aurélie Aknin

carbios@iconic.fr

+33 (0)6 68 28 21 78 Relations Presse (DACH & UK)

MC Services

Anne Hennecke

carbios@mc-services.eu

+49 (0)211 529 252 22

ANNEXES

Compte de résultat consolidé

(comptes non audités6)

En K€ 31/12/2024 31/12/2023 Var 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 136 24 113 Frais de recherche et développement -14 285 -10 958 -3 326 Frais de recherche et développement -21 726 -18 830 -2 897 Subventions et autres produits de l'activité 4278 5 385 -1 106 Capitalisation des frais de développement 3 164 2 487 677 Frais commerciaux et marketing -7611 -5 809 -1802 Frais généraux et administratifs -15 747 -12 134 -3 613 Autres produits et charges opérationnels - - - Résultat opérationnel -37507 -28 878 -8628 Produits financiers 5 219 3 784 1 435 Charges financières -826 -2 129 1304 Résultat financier 4394 1 655 2739 Résultat avant impôt -33113 -27 224 -5 889 Impôt sur le résultat - - - Résultat net de la période -33113 -27 224 -5 889

Bilan consolidé

(comptes non audités)

En k€ 31/12/2024 31/12/2023 Var ACTIF Goodwill 20 583 20 583 - Immobilisations incorporelles 21 352 21 874 -523 Immobilisations corporelles 107 624 49 199 58 424 Droits d'utilisation 5 159 6 175 -1 016 Actifs financiers non courants 21 691 1 219 20 472 Total actifs non courants 176 407 99 049 77358 Créances clients et comptes rattachés 97 6 91 Stocks 1 538 511 1 027 Autres actifs courants 8 826 10 621 -1 795 Actifs financiers courants 3 346 - 3 346 Trésorerie et équivalents de trésorerie 89 767 191 821 -102 055 Total actifs courants 103 574 202 960 -99 387 Total Actif 279 981 302 009 -22 028

En k€ 31/12/2024 31/12/2023 Var PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capital 11 792 11 786 6 Primes d'émission et d'apport 276 703 276 569 134 Réserves consolidées -4 564 -2 900 -1664 Report à nouveau -51 142 -23 917 -27 225 Résultat net - part attribuable aux actionnaires de la société mère -33 113 -27 224 -5 889 Capitaux propres 199 675 234 314 -34 639 Provisions non courantes 345 216 129 Emprunts et dettes financières non courantes 37 204 39 226 -2 022 Dettes de loyers non courantes 3 904 4 639 -735 Autres passifs non courants 98 449 -351 Impôts différés passifs 1 694 1 694 - Total passifs non courants 43 244 46 224 -2 980 Emprunts et dettes financières courantes 3 518 3 524 -6 Dettes de loyers courantes 1 048 1 232 -184 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 577 4 829 -252 Autres passifs courants 27 919 11 888 16031 Total passifs courants 37062 21 472 15590 Total Passif et capitaux propres 279 981 302 009 -22 028

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(comptes non audités)

En k€ 31/12/2024 31/12/2023 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Résultat net de la période -33 113 -27 224 (-) Elimination des amortissements des immobilisations et droits d'utilisation et autres dépréciations 8 109 6 375 (-) Plus ou moins-values sur cession d’actifs 188 237 (-) Provision et avantage du personnel 186 20 (-) Coût des paiements fondés sur des actions -587 2 556 (-) Résultat financier -4549 -1 655 (-) Plus ou moins-values sur actifs financiers éliminés -366 - Capacité d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts -30132 -19 691 (-) Variation du besoin en fonds de roulement -63 -2 898 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -30195 -22 589 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -59403 -24 311 Variation des dettes sur immobilisations 16210 4 718 Frais de développement capitalisés -3 165 -2 487 Cession d'immobilisation 1 2 Acquisition d'actifs financiers -24 606 -396 Diminution d'actifs financiers 385 83 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -70 578 -22 391 Flux de trésorerie liés aux activités de financement -1 281 136 246 Variation de la trésorerie -102 055 91 265 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 191 821 100 556 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 89 767 191 821 Variation de la trésorerie -102 055 91 265

1L’audit des comptes au 31 décembre 2024 est en cours de finalisation à la date de la présente communication.

