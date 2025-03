Cet homme est dangereux.... - Le blog d' Eva, R-sistons à la crise (2025)

2 commentaires parmi d' autres :



Le génie de Laplote



L'élection de Nicolas SARKOZY

est une catastrophe pour notre pays.

Il n'a ni l'envergure ni les qualités d'un homme d'Etat. Il est d'ailleurs davantage le Président d'un clan qui détient toutes les richesses et tous les pouvoirs, que le Président de tous les Français. Personnage cynique et sans scrupules il s'est emparé de notre pays après avoir bénéficié d'un matraquage médiatique qui a duré plusieurs années. SARKOZY nous a été vendu comme un produit de marketing. On a tenté de faire croire aux Français qu'il était le seul capable d'assumer la fonction de chef de l'Etat. Les Français crédules et naïfs y ont cru. Les voilà trahis et cocus.

Nous avons à la direction de notre pays une clique de corrompus qui se remplit les poches pendant que le peuple n'arrive plus à joindre les deux bouts.

Il y a en France, 20 millions de citoyens en situation de survie économique alors que notre omni-Président s'est accordé une augmentation de 140% de son "salaire" dès sa prise de fonction. UNE HONTE !

Il est temps que la République retrouve ses vraies valeurs. Il est temps que l'on se débarrasse de ce Président soumis aux lobbies qui agissent dans l'ombre.

La France sarkoziste est devenue l'exécutant des basses oeuvres américaines et israéliennes.

A cause de Nicolas SARKOZY, j'ai honte d'être français.

SARKOZY est une catastrophe pour notre pays ! (St Just, commentaire)

Sarkozy n'a pas occupé le Ministère de l'Intérieur pour rien, pendant deux ans, si je ne me trompe pas... Il préparait son accession au pouvoir en "noyautant " tous les services senblibles de l'Etat... Cet homme est un danger public pour les Français, nos libertés et les institutions de la République censées les garantir : l'action de ce gouvernement est un véritable désastre dans tous les domaines... Il légifère et surtout pond des décrets (modifiant les lois préexixtantes sans consultation des assemblées) : le volume des publications du JO ont augmenté dans des proportions extraordinaires depuis 2007 .



D'un côté, le bouclier fiscal pour les plus riches, de l'autre pas d'argent pour les chômeurs en fin de droits... D'un côté, augmentation de salaire de 140 % pour Sarkozy, four à pizza (cas unique au monde !) construit dans l'avion présidentiel, etc, etc, et perte d'emploi et de pouvoir d'achat pour les salariés 2 poids 2 mesures intolérable... Eva

Un exemple de changements parmi d'autres :

Réforme des collectivités territoriales :



Actuellement en débat au Parlement, la réforme des collectivités locales, si elle était appliquée en l’état aurait des conséquences néfastes sur la vie quotidienne des choisyens. Cette loi menace gravement l’existence même de notre commune et de notre département. Le gouvernement envisage tout simplement de regrouper de force les collectivités en inventant un nouveau type de collectivité: les métropoles, avec à terme, la disparition pure et simple des communes composant ces métropoles. En effet, la liste des transferts de compétences prévues par les textes de cette réforme montre que les métropoles phagocyteront les attributions des communes qui les composent. Développement économique, urbanisme, habitat, transport, éducation, infrastructures, sécurité, eau et assainissement, culture relèveront de ces nouvelles entités. Les seules compétences restant attribuées à notre ville concerneraient l’entretien des bâtiments et des routes, l’action sociale et la petite enfance. Pour être plus précis, dans le cadre de la création du «Grand Paris», ce ne sont plus les élus et les habitants de Choisy le Roi qui auraient le pouvoir d’aménager et de structurer leur ville comme ils le souhaitent, mais bien les représentants de l’Etat qui aurait tout pouvoir pour aménager et préempter à la place de notre commune et de nos élus, sans même demander leur avis, des terrains jugés nécessaires pour faire avancer les projets gouvernementaux. Ce serait la fin par exemple, du principe de mixité sociale que nous nous efforçons de mettre en œuvre lorsque nous engageons la création de logements…On voit bien l’importance de l’enjeu qui se dessine.





En fait, c’est le retour d’un Etat qui ne paye rien mais qui commande tout. Car, ce qu’il construirait sur nos terrains, ce ne sont pas des écoles et des équipements publics, mais du logement, des bureaux, sans justement se préoccuper des équipements publics qui accompagnent ces constructions.



Quel avenir pour tous les services rendus aux habitants et aux citoyens de notre ville si cette réforme gangrène notre pays tout entier ? Cela commencera, soyez en surs par une accélération du sacrifice des services «les moins rentables», des populations les moins solvables, des territoires les plus défavorisés. Est-ce ainsi que les hommes doivent vivre au 21è siècle? On entend partout parler de «développement durable» mais quand va-t-on entendre parler de «développement humain durable»?



Le Président Sarkozy martèle à qui veut l’entendre: «trop d’élus coutent trop cher» Nous avons entendu, en séance du Conseil Municipal, le Président du groupe«Vivre à Choisy» déclarer que les élus, en s’opposant à cette mesure, défendaient en fait leurs privilèges. Il faut dire la vérité aux choisyens, les indemnités des élus représentent 0,05% du budget de notre ville et il y a à travers tout notre pays, 450000 élus qui sont des bénévoles.