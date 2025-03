Chanel. Seltene Tweedjacke mit aufwendigen Applikationen. Chanel, Frankreich. Herbst/ Winter 1987 (2025)

Geschäfts- und Auktionsbedingungen

Mit der Teilnahme an der Versteigerung werden folgende Bedingungen durch den Teilnehmer an der Auktion anerkannt:



§ 1 Geltungsbereich, Parteien

(1) Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für Versteigerungen durch das Auktionshaus Stahl GmbH & Co KG, vertreten durch die Auktionshaus Stahl Verwaltungs GmbH, Geschäftsführerin: Christiana Stahl-Kerle (Auktionshaus Stahl).

Die Regelungen gelten für den Nach- und Freiverkauf entsprechend. (2) Abweichende und entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers (Bieter bzw. Ersteigerer) werden selbst bei Kenntnis des Auktionshauses Stahl nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird durch das Auktionshaus Stahl ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn das Auktionshaus Stahl in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Teilnehmers die Auktion vorbehaltlos ausführt. (3) Bei den Auktionen des Auktionshauses Stahl handelt es sich um öffentlich zugängliche Versteigerungen im Sinne des § 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB mit der Folge, dass die gesetzlichen Regelungen für den Verbrauchsgüterkauf gemäß § 474 Abs. 2 S. 2 BGB keine Anwendung finden.

(4) Im Rahmen von Geboten und Nachverkäufen im Anschluss an eine Auktion gelten die Regelungen des Verbrauchsgüterkaufs, jedoch nur für den Fall, dass der Einlieferer ausnahmsweise ein Unternehmer ist. In der Regel sind die Einlieferer aber ebenfalls Verbraucher im Sinne des § 13 BGB und schließen die Mängelgewährleistung ausdrücklich aus.



(5) Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen des Einzelauftrages und/oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.



§ 2 Ablauf der Versteigerung, Katalogangaben

(1) Die zur Versteigerung gelangenden Gegenstände können vor dem Auktionstag zu den jeweils vor der Auktion angegebenen Zeiten ausführlich besichtigt und geprüft werden. Sie werden in dem Zustand versteigert, in dem sie sich im Zeitpunkt des Zuschlages tatsächlich befinden, in einem Erhaltungszustand, der ihrer Provenienz, ihrem Alter und ihrem bisherigen Gebrauch entspricht. Die Gegenstände können Merkmale (z.B. Beschädigungen) aufweisen, die im Katalog oder sonstigen Beschreibungen nicht vollumfänglich erwähnt werden. Die Katalogangaben (Abbildungen und/oder Beschreibungen), Zustandsberichte sowie die Angaben des Auktionators bei Aufruf der Sache zur Versteigerung dienen primär der deskriptiven Darstellung der zur Versteigerung angebotenen Sache. Sie stellen keine Beschaffenheitsvereinbarungen im Sinne des § 434 Abs. 1 S. 1 BGB oder Garantie dar.

Bei einer Diskrepanz zwischen der deutschen Beschreibung und etwaigen Katalogangaben in anderer Sprache ist stets der deutsche Katalogtext maßgeblich.



(2) Rahmen sind bei der Versteigerung von Bildern und Gemälden nur Zugaben und –sofern vorhanden– äußerer Schutz der Bilder. Der Zustand der Rahmen bleibt unberücksichtigt.



(3) Jeder Teilnehmer an der Auktion hat sich am Eingang des Auktionssaales gegen Angabe seines Namens und seiner Anschrift vor Beginn der Auktion eine Bieternummer aushändigen zu lassen. Soll die Teilnahme an der Auktion als Vertreter einer dritten Person erfolgen, sind dieser Umstand und sowohl der Name und die Anschrift des Vertreters, als auch des Vertretenen bekannt zu geben. Dem Auktionshaus Stahl steht es frei, vor der Ausgabe der Bieternummer eine Legitimation jedes Teilnehmers mit dem Personalausweis und als Sicherheit die Hinterlegung einer Kreditkartennummer oder eines Bargeld-Depots zu verlangen.



(4) Das Auktionshaus Stahl ist –bei Vorliegen eines sachlichen Grundes– berechtigt, die im Versteigerungskatalog aufgeführten Gegenstände außerhalb der Reihenfolge zu versteigern, sowie Katalognummern zu trennen, zusammenzufassen und auszulassen.



(5) Der Aufruf beginnt in der Regel zu dem im Katalog angegebenen Preis. Gesteigert wird in der Regel jeweils um 10 %. Der Bieter bleibt solange an sein Gebot gebunden, bis der Zuschlag auf das nächsthöhere Gebot erfolgt, wobei ein unwirksames Gebot ein vorangegangenes nicht erlöschen lässt. Ein Gebot erlischt ebenso wenig, wenn das Auktionshaus Stahl das nächsthöhere Gebot nach Maßgabe dieser Bestimmungen zurückgewiesen hat.

(6) Für das Aufrechterhalten oder das Zustandekommen einer Telefon- oder Online-Verbindung vor und während der Versteigerung übernimmt das Auktionshaus Stahl keine Haftung. § 3. Vertragsschluss

(1) Das Auktionshaus Stahl versteigert öffentlich und freiwillig im Namen und für Rechnung des Einlieferers.



(2) a) Gebote werden entweder unmittelbar durch den im Saal anwesenden Bieter durch Zuruf, mittelbar durch den per Fernkommunikationsmittel (Telefon, Email, online) an der Auktion teilnehmenden Bieter oder schriftlich abgegeben.

b) Telefongebote sind nur möglich, wenn der Katalogpreis der zu versteigernden Sache einen Wert von mindestens € 500,00 erreicht, wobei die Anmeldung zur Abgabe eines telefonischen Gebotes im Einzelfall jeweils auch und zugleich die Erklärung eines Gebotes in Höhe des Limitpreises bedeutet.

c) Bei Abgabe des Gebotes durch Zuruf im Saal ist die Bieternummer deutlich zu zeigen.

d) Schriftliche Gebote von Neukunden bedürfen der schriftlichen Angabe der Bankverbindung oder der Kreditkartennummer vor Beginn der Auktion. Schriftliche Gebote müssen dem Auktionshaus Stahl bis spätestens 18:00 Uhr des Auktions-Vortages zugehen. Später eingehende Gebote können gegebenenfalls nicht mehr berücksichtigt werden.



(3) Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist das Auktionshaus Stahl verpflichtet, den Ersteigerer bzw. den an einem Erwerb Interessierten sowie ggf. einen für diese auftretenden Vertreter und den „wirtschaftlich Berechtigten“ i.S.v. § 3 GwG zum Zwecke der Auftragsdurchführung zu identifizieren sowie die erhobenen Angaben und eingeholten Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren. Der Ersteigerer ist hierbei zur Mitwirkung verpflichtet, insbesondere zur Vorlage der erforderlichen Legitimationspapiere, insbesondere anhand eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes. Das Auktionshaus Stahl ist berechtigt, sich hiervon eine Kopie unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu fertigen. Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften ist der Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis anzufordern. Der Ersteigerer versichert, dass die von ihm zu diesem Zweck vorgelegten Legitimationspapiere und erteilten Auskünfte zutreffend sind und er, bzw. der von ihm Vertretene „wirtschaftlich Berechtigter“ nach § 3 GwG ist.



(4) Die in einem schriftlichen Gebot angegebenen Beträge gelten als Höchstgebot für den eventuellen Zuschlagspreis ausschließlich des Aufgeldes nebst Mehrwertsteuer.



(5) Die Gebote sind jeweils in EURO abzugeben.

(6) Die Vertragsbeziehungen mit dem Bieter/Ersteigerer kommen mit dem Zuschlag durch das Auktionshaus Stahl zustande. Das höchste Gebot erhält nach dreimaligem Aufruf den Zuschlag. Geben mehrere Personen das gleiche Höchstgebot ab, entscheidet das Auktionshaus Stahl über den Zuschlag. (7) Das Auktionshaus Stahl behält sich vor, einen Zuschlag auf Gebote im Einzelfall bei Vorliegen eines besonderen Grundes zu verweigern oder den Zuschlag unter Vorbehalt zu erklären. Ein besonderer Grund liegt beispielsweise vor, wenn der Bieter vor der Auktion trotz Aufforderung durch das Auktionshaus Stahl keine ausreichende Sicherheit leistet. Im Falle der Erklärung des Zuschlages unter Vorbehalt bleibt der Bieter 3 Wochen ab dem Zeitpunkt der Erklärung an sein Gebot gebunden. (8) Ein Widerrufs- und/oder Rückgaberecht des Ersteigerers gem. der §§ 312b ff, 355 ff. BGB besteht nicht.



§ 4 Folgen des Vertragsschlusses

(1) Der Ersteigerer hat den Kaufpreis in Höhe des Zuschlagpreises an das Auktionshaus Stahl zu entrichten.



(2) Der Ersteigerer ist dem Auktionshaus Stahl darüber hinaus zu der Zahlung eines Aufgeldes in Höhe von 22% des Zuschlagpreises zuzüglich der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer verpflichtet.



(3) Der Kaufpreis und das Aufgeld sind sofort nach Zuschlag und Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Die Zahlung ist per Überweisung, in bar, mit EC-Karte (Electronic Cash, Geldkarte (innerhalb des persönlichen Limits); ausgeschlossen sind ELV-Zahlungen) oder Kreditkarte zu leisten. Bei Zahlung mit Kreditkarte wird ein Kreditkartenaufschlag in Höhe von 4,2% des Rechnungsbetrages erhoben.



(4) Die ersteigerte Sache ist unverzüglich nach Zuschlag durch den Ersteigerer abzunehmen; die Übergabe der ersteigerten Sache erfolgt nach vollständigem Eingang der gem. § 4 Abs. 1, 2 geschuldeten Zahlungen.

(5) Wurde der Zuschlag an einen nicht im Saal anwesenden Bieter, nach mittelbarem oder schriftlichem Gebot erteilt, sind der Kaufpreis und das Aufgeld –abweichend von § 4 Abs. 3– nach Zugang der Rechnung fällig und innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit am Ort der Versteigerung zu begleichen. Die ersteigerten Sachen sind in diesem Fall innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der Rechnung am Ort der Versteigerung abzunehmen. (6) Die Gefahr des zufälligen Unterganges und/oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe des ersteigerten Gutes an den Ersteigerer oder aber –im Falle der Versendung des ersteigerten Gutes auf Verlangen des Ersteigerers– mit der Übergabe an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt auf den Ersteigerer über. Eine Versendung erfolgt nur auf Grund gesonderter Vereinbarung und ausschließlich auf Kosten und Gefahr des Ersteigerers.



(7) Eine Verwahrung der ersteigerten Sachen durch das Auktionshaus Stahl erfolgt nur auf Grund gesonderter Vereinbarung. Wird eine ersteigerte Sache ohne eine solche Vereinbarung, entgegen der obigen Bestimmung, nicht nach Fälligkeit binnen der oben genannten Frist abgenommen, erfolgt nach Ablauf der Frist zur Abnahme eine Aufbewahrung der ersteigerten Sache durch ein Fremdunternehmen. Die hierfür anfallenden Kosten und die Gefahr des zufälligen Unterganges und/oder der zufälligen Verschlechterung der Sache hat der Ersteigerer zu tragen. Eine Versicherung der ersteigerten Sache durch das Auktionshaus Stahl erfolgt nicht.



§ 5 Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung, Zurückbehaltung

(1) Das Eigentum des Einlieferers an der zu versteigernden Sache bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vorbehalten. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der Ersteigerer die Ware nicht veräußern oder sonst über das Eigentum hieran verfügen.

(2) Dem Ersteigerer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte gegenüber der Forderung auf Zahlung des Kaufpreises und Zahlung des Aufgeldes nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. § 6 Haftung und Mängelgewährleistung

(1) Eine Haftung des Auktionshauses Stahl ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die zumindest auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionshauses Stahl oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auktionshauses Stahl beruhen oder es handelt sich um Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionshauses Stahl oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auktionshauses Stahl beruhen.



(2) Das Auktionshaus Stahl wird nicht Vertragspartner des Ersteigerers. Es vermittelt lediglich den Abschluss des Kaufvertrages zwischen Ersteigerer und Einlieferer des zur Versteigerung gestellten Artikels. Daher übernimmt das Auktionshaus Stahl keine Gewähr und/oder Garantie für die Beschreibung, Eigenschaften, Preise, Verfügbarkeit. Die Artikel werden in dem Zustand veräußert, in dem sie sich befinden. Beschreibungen der Artikel sind nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen. Die Beschreibungen sowie mündliche und schriftliche Angaben stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 454 BGB dar, es sei denn, sie wurden ausdrücklich eine negative Beschaffenheitsvereinbarung benannt.

(3) Macht der Ersteigerer einen Mangel des ersteigerten Gutes geltend, ist das Auktionshaus Stahl verpflichtet, den Einlieferer unter Angabe des vollständigen Namens und einer Anschrift namhaft zu machen.

(4) Dem Ersteigerer ist jedoch bekannt, dass bei ersteigerten Objekten, die seitens eines Verbrauchers im Sinne des § 13 BGB eingeliefert worden sind, die Gewährleistung aufgrund Sachmangels ausgeschlossen ist. Der Ersteigerer hat jederzeit die Möglichkeit und das Recht bei dem Auktionshaus Stahl hinsichtlich einzelner Objekte anzufragen, ob es sich bei dem Einlieferer um einen Verbraucher oder einen gewerblich einstellenden Unternehmer handelt, bevor oder nachdem er ein Gebot abgegeben hat.



(5) Eine Haftung für Sachmängel wird beschränkt auf die Dauer eines Jahres nach Übergabe.

§ 7 Gegenstände aus der Zeit des Dritten Reiches

(1)Das Auktionshaus Stahl, Einlieferer und Ersteigerer sichern zu, dass die eingestellten Gegenstände aus der Zeit des Dritten Reiches nur zu Zwecken staatsbürgerlicher Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken zu dienen bestimmt sind bzw. angeboten oder erworben werden.



(2)Diese Gegenstände werden nur unter den o. g. Voraussetzungen abgegeben. Die Bieter sichern zu, dass Gebote, welche zum Erwerb von Objekten des Dritten Reiches abgegeben werden, nur den o. g. Zwecken dienen.



§ 8 Rechtswahl, Gerichtsstand

(1) Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auktionshaus Stahl, dem Einlieferer und dem Ersteigerer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland; insbesondere findet das UN-Kaufrecht keine Anwendung.



(2) Ist der Bieter/Ersteigerer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher –auch internationaler– Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des Auktionshauses Stahl in Hamburg. Das Auktionshaus Stahl ist jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Ersteigerers zu erheben.



(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und etwaiger Einzelaufträge im Übrigen unberührt. Die Parteien werden sich in einem solchen Fall bemühen, anstelle der unwirksamen Klausel eine wirksame Regelung zu finden, die dem wirtschaftlichen Bedeutungsgehalt der unwirksamen Klausel am nächsten kommt, und Einigkeit im Hinblick auf die Geltung dieser Klausel zu erzielen.



Stand April 2022



Auktionshaus Stahl GmbH & Co KG,

Hamburg (AG Hamburg HRA 117044)

Ust-IdNr. DE293221150



Persönlich haftende Gesellschafterin:

Auktionshaus Stahl Verwaltungs GmbH,

Hamburg (AG Hamburg HRB 129727)

Geschäftsführerin: Christiana Stahl-Kerle

Öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer

Abkürzungsverzeichnis

Abb. Abbildung

AGS American Gem Society Laboratories

AIGS Asian Institute of Gemmological Sciences

altersbed. altersbedingt

Anf. Anfang

arab. arabisch

Ausst. Ausstellung

aufgez. aufgezogen

B. Breite

Bd./Bde. Band/ Bände

ber. berieben

besch./Besch. beschädigt/ Beschädigung

beschl. beschliffen

best. bestoßen

bet. betitelt

bez. bezeichnet

BBK Berufsverband bildender Künstler

BZ Beschauzeichen

bzw. beziehungsweise

ca. circa

chines. chinesisch

CIBJO Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

DSEF Deutsche Stiftung Edelsteinforschung

ct. carat

D Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Hochfeines Weiß+

dat./Dat. datiert/Datierung

def. defekt

DeGB Deutsche Gesellschaft für Edelsteinbewertung Idar-Oberstein

Diam. Diamant

Dm. Diameter

doubl. doubliert

E Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Hochfeines Weiß

eingepr. eingeprägt

einger. eingeritzt

Entw. Entwurf

erg./Erg. ergänzt/ Ergänzung

erw. erwähnt

etw. etwas

F Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Feines Weiß+

fachm. fachmännisch

Farbabspl. Farbabsplitterung

fr. frühes

frz. französisch

G Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Feines Weiß

g. Gramm

GEDOK Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine

gegr. gegründet

gest. gestempelt

Gew. Gewicht

GG Gelbgold

GIA Gemological Institute of America Inc.

gr. groß

GRS GemResearch Swisslab

H Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Weiß

H. Höhe

handsign. handsigniert

HRD Antwerp Hoge Raad voor Diamant

hrsg. herausgegeben

I Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Leicht Getöntes Weiß

if lupenrein/internally flawless

insg. insgesamt

Inf. d. Bes. Information des Besitzers

J Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Leicht Getöntes Weiß

jap. japanisch

Jh./ Jhs. Jahrhundert/Jahrhunderts

K Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Getöntes Weiß+

Kart. Karton

Kat. Katalog

kl. klein

kt. karat

L – S Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Getöntes Weiß

l.u./ l.o. links unten/ links oben

L. Länge

Lit. Literatur

Lw. Leinwand

min. minimal

MK&G Museum für Kunst und Gewerbe

mod. modern

monogr./ Monogr. monogrammiert/ Monogramm

Mus. Museum

MZ Meisterzeichen

Nat.-Gal. National-Galerie

num./Nr. nummeriert/ Nummer

o. oben

Öff. Slg. Öffentliche Sammlung

OT Obertasse

plast. plastisch

P. Piqué

Prov. Provenienz

randdoubl. randdoubliert

rep. repariert

rest./ Rest. restauriert/Restaurierung

RG Rotgold

Ritzsign. , ritzsign. Ritzsignatur, ritzsigniert

Ritzz. Ritzzeichen

röm. römisch

r.u./ r.o. rechts unten/rechts oben

Rub. Rubin

Rückenh. Rückenhöhe

S. Seite

Saph. Saphir

SHLM Schleswigholsteinisches Landesmuseum Schloss Gottorf

seitl. seitlich

si kleine Einschlüsse

sign./ Sign. signiert/ Signatur

Sitzh. Sitzhöhe

Slg. Sammlung

sog. sogenannt

SSEF Swiss Gemmological Institute

stempelsign. stempelsigniert

sw. schwarz

T – Z Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Getönt

T. Tiefe

tlg. teilig

tlw. teilweise

u. unten

u.a. unter anderem

U’glasurblau Unterglasurblau

unbek. unbekannt

undeutl. undeutlich

ungeöffn. ungeöffnet

UT Untertasse

Vgl. Vergleiche

vs sehr kleine Einschlüsse

vvs sehr, sehr kleine Einschlüsse

WG Weißgold

WVZ Werkverzeichnis

zugeschr./ Zuschr. zugeschrieben/Zuschreibung

zus. zusammen

zusätzl. zusätzlich

Terms and conditions of business and auctions

By taking part in the auction, the participants in the auction acknowledge the following conditions:

§ 1 Scope, parties

(1) The following terms and conditions of business apply to auctions held by Auktionshaus Stahl GmbH & Co KG, represented by Auktionshaus Stahl Verwaltungs GmbH, Managing Director: Christiana Stahl-Kerle (Auktionshaus Stahl).

The regulations apply accordingly for the subsequent sale or sale by private contract of auction goods.

(2) Deviating, contradictory or supplementary general terms and conditions applied by the participant (bidder or purchaser) do not form a part of this contract, even if Auktionshaus Stahl is aware of them, unless Auktionshaus Stahl expressly approves their validity in writing. This requirement for approval applies in every case, for example even if Auktionshaus Stahl hosts the auction without any reservation while aware of the participant’s general terms and conditions.

(3) The auctions of Auktionshaus Stahl are auctions open to the public in the sense of § 312g para. 2 no. 10 BGB (German Civil Code) with the consequence that the statutory regulations for the sale of consumer goods pursuant to § 474 para. 2 sentence 2 BGB do not apply.

(4) In the context of bids and subsequent sales following an auction, the regulations for the sale of consumer goods shall apply, but only in the event that the consignor is exceptionally an entrepreneur. As a rule, however, the consignors are also consumers within the meaning of § 13 of the German Civil Code (BGB) and expressly exclude the warranty for defects.

(5) Ancillary agreements, amendments and supplements to the individual order and/or these general terms and conditions must be expressly agreed in writing.

§ 2 Auction schedule, catalogue information

(1) The objects to be auctioned may be viewed and inspected thoroughly before the day of the auction at the times specified in advance of the auction respectively. They are auctioned in the condition that they are actually in at the time of the acceptance of the bid, in a condition reflecting their origin, their age and their use to date. The objects may display distinguishing marks (e.g., damage), which are not extensively detailed in the catalogue or other descriptions. The catalogue information (images and/or descriptions), reports of condition and the information provided by the auctioneer when offering the item for auction are intended primarily as a descriptive depiction of the item being offered for auction. They do not constitute agreements on the legal and factual nature of the items in the sense of Section § 434 Para. 1 Sentence 1 BGB (German Civil Code) or guarantees.

In case of discrepancies between the German description and catalogue information available in any another language, the German catalogue text is always definitive.

(2) In case of auctions involving pictures and paintings, any frames are viewed purely as add-ons and – if present – merely as external protection for the pictures. The condition of the frames is not taken into consideration.

(3) Each participant in the auction must procure a bidding number at the entrance to the auction room before the auction begins, providing his name and address. Should the participation in the auction be as a representative for a third party, this must be duly reported and the names and addresses of both the representative and the person represented recorded. Auktionshaus Stahl is entitled to require each participant to prove his identity by means of an ID card or passport and to leave a credit card number or cash deposit as security before handing out the bidding number.

(4) Auktionshaus Stahl is entitled – insofar as there is a factual reason in each case – to auction off the items listed in the auction catalogue in a different order and to split, combine and omit catalogue numbers.

(5) The bidding is usually opened at the price specified in the catalogue. The bids are generally increased by 10% each time. The bidder is bound to his bid until the next, higher bid is accepted. If a bid is not valid, the validity of the previous bid is not affected. The validity of a bid also persists if Auktionshaus Stahl rejects the next, higher bid based on the stipulations of these terms and conditions.

(6) Auktionshaus Stahl accepts no liability for the maintenance or establishment of a telephone or Internet connection prior to and during the auction.

§ 3 Conclusion of contracts

(1) Auktionshaus Stahl hosts auctions publicly and voluntarily on behalf of and for the account of the vendor.

(2) a) Bids are placed either directly by bidders present in the auction room, indirectly by bidders participating in the auction by means of telecommunication channels (telephone, e-mail) or in writing.

b) Telephone bids are only possible if the catalogue price of the item to be auctioned achieves a value of at least € 500.00, in which case notification of intent to bid via telephone in each individual case respectively is also a commitment to place a bid of the limit price.

c) Bidders placing bids directly in the auction room must show their bidding number clearly.

d) Bids submitted in writing by new customers must be accompanied with a copy of the person’s ID card or passport and provision of the person’s bank details or credit card number in writing prior to the beginning of the auction. Bids in writing must be received by Auktionshaus Stahl by 6 p.m. at the latest on the day before the auction. Bids received after the deadline may not be considered.

(3) Pursuant to the Money Laundering Act (GwG), Auktionshaus Stahl is obliged to identify the purchaser or the person interested in a purchase as well as, if applicable, a representative acting on their behalf and the "beneficial owner" within the meaning of § 3 GwG for the purpose of executing the order and to record and keep the details collected and information obtained. The purchaser shall be obliged to cooperate in this respect, in particular to present the required identification documents, in particular on the basis of a domestic passport, identity card or passport or identity card substitute which is recognised or approved in accordance with the provisions of aliens law. Auktionshaus Stahl is entitled to make a copy of these documents in compliance with the provisions of data protection law. In the case of legal entities or partnerships, the extract from the commercial or cooperative register or a comparable official register or directory shall be requested. The buyer assures that the identification documents and information provided by him for this purpose are correct and that he or the person he represents is the "beneficial owner" according to § 3 GwG.

(4) The sums specified in the bids in writing apply as the highest bid for the hammer price excluding the premium and VAT.

(5) All bids are placed in euros (€).

(6) The contractual relationships with the bidder/purchaser are concluded when Auktionshaus Stahl accepts the bid. The highest bid will be accepted after three calls for further bids. If several parties offer the same highest bid, Auktionshaus Stahl will decide which bid to accept.

(7) Auktionshaus Stahl reserves the right to refuse to accept a bid in individual cases when there are particular grounds to do so or only to accept said bid conditionally. Particular grounds include, for example, if the bidder has failed to supply adequate security to Auktionshaus Stahl prior to the auction despite having been requested to do so.

In cases where bids are accepted conditionally, the bidder remains bound to his bid for a period of 3 weeks from the time it is placed.

(8) The purchaser has no rights of revocation and/or return in accordance with Sections § 312b ff., 355 ff. BGB (German Civil Code).

§ 4 Progression after contract conclusion

(1) The purchaser must pay the purchase price in the sum of the hammer price to Auktionshaus Stahl.

(2) The purchaser is also obliged to pay Auktionshaus Stahl a premium in the sum of 22% of the hammer price and the applicable VAT.

(3) The purchase price and premium are due for payment immediately once the bid has been accepted and invoiced. The payment can be settled via a bank transfer, in cash or using a bank card (debit card, charge card (taking the personal limit into account); direct debits are not permitted) or credit card. Credit card payments are subject to a surcharge of 4.2% of the invoice sum.

(4) The item purchased must be accepted by the purchaser immediately after acceptance of his bid; the item purchased will be handed over once all payments due in accordance with § 4 Para. 1, 2 have been settled in full.

(5) In contrast to the provision in § 4 Para. 3, if the lot is won by a bidder not present in the room, in other words a bid from outside or a bid in writing, the purchase price and premium are due on receipt of the invoice and must be settled at the place of auction within 10 days of becoming due. In this case, the successfully purchased items must be collected from the place of auction within 10 days of receipt of the invoice.

(6) The risk of accidental perishing and/or accidental deterioration passes to the purchaser with the handing over of the purchased goods to the purchaser or, in the case of shipping of the purchased items at the bidder’s request, with the handing over of the goods to the forwarding company, freight carrier or other person or establishment commissioned by the purchaser to perform the shipping. Shipping is only possible based on special agreements and exclusively at the expense and risk of the purchaser.

(7) Auktionshaus Stahl only stores purchased goods subject to special agreements. If, in contradiction of the provision above, a purchased item is not collected within the period of time specified above after being purchased without such an agreement, the item purchased will be stored by a separate company once the deadline for collecting the item elapses. The costs incurred and the risk of accidental perishing and/or accidental deterioration of the goods are borne by the purchaser. Auktionshaus Stahl does not insure the purchased items.

§ 5 Reservation of title, offsetting, retention

(1) The vendor of the items to be auctioned reserves the title to the property until payment of the purchase price for the goods has been received in full. The purchaser must not resell the goods or make use of the property in any other way whilst the title is still reserved by the vendor.

(2) The purchaser may only assert offsetting rights or rights of retention with regard to the demand for payment of the purchase price and payment of the premium insofar as his claims are legally determined or undisputed.

§6 Liability

(1) Auktionshaus Stahl does not accept any liability except in cases of loss of life or limb or severe detriment to health which are at least due to a negligent breach of obligation on the part of Auktionshaus Stahl or an intentional or negligent breach of obligation on the part of an authorised representative or vicarious agent of Auktionshaus Stahl or damages which were caused by an intentional or grossly negligent breach of obligation on the part of Auktionshaus Stahl or an intentional or grossly negligent breach of obligation on the part of an authorised representative or vicarious agent of Auktionshaus Stahl.

(2) Auktionshaus Stahl shall not become the contracting party of the purchaser. It merely mediates the conclusion of the purchase contract between the buyer and the seller of the item put up for auction. Therefore, Auktionshaus Stahl does not assume any warranty and/or guarantee for the description, characteristics, prices, availability. The items are sold in the condition in which they are found. Descriptions of the items are made to the best of our knowledge and belief. The descriptions as well as verbal and written information do not constitute an agreement as to condition within the meaning of § 454 BGB (German Civil Code), unless a negative agreement as to condition has been expressly designated.

(3) If the purchaser reports a defect on the purchased item, Auktionshaus Stahl is obliged to name the vendor including the complete name and address.

(4) The Purchaser is aware, however, that in the case of auctioned objects which have been consigned by a consumer within the meaning of § 13 of the German Civil Code (BGB), the liability for defects is excluded. The Purchaser has the possibility and the right to inquire at any time with the Auktionshaus Stahl with regard to individual Objects whether the Vendor is a consumer or an entrepreneur placing a commercial bid before or after he has placed a bid.

(5) Liability for defects is restricted to a period of one year from the handover date.

§ 7 Objects from the Time of the Third Reich

(1) Auktionshaus Stahl, the consignor and the purchaser guarantee that the objects from the Third Reich era are intended to serve, or are offered or acquired, only for the purpose of civic education, the defence against unconstitutional endeavours, art or science, research or teaching, the reporting of contemporary events or history or for similar purposes.

(2) These objects shall only be sold under the above-mentioned conditions. The bidders warrant that bids submitted for the acquisition of objects of the Third Reich will only serve the above-mentioned purposes.

§ 8 Choice of law, jurisdiction

(1) These general terms and conditions and the legal relationships between Auktionshaus Stahl, the vendor and the purchaser are exclusively subject to the law of the Federal State of Germany. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) in particular does not apply.

(2) If the bidder/purchaser is a merchant in the sense of the German Commercial Code, a legal entity under public law or a special fund under public law, the exclusive – including internationally – legal venue for all disputes arising directly or indirectly from this contractual relationship is the headquarters of Auktionshaus Stahl in Hamburg, Germany. However, Auktionshaus Stahl is also entitled to file suits at the successful bidder’s general legal venue.

(3) Should individual provisions of these general terms and conditions prove to be partly or wholly legally invalid, the validity of the remaining general terms and conditions and any individual orders shall remain unaffected. In such a case, the parties will endeavour to replace the invalid clause with a valid one coming as close as possible to the intended economic aim of the invalid clause and agree on the validity of said clause.

Last amended: April 2022

Auktionshaus Stahl GmbH & Co KG,

Hamburg (AG Hamburg HRA 117044)

VAT identification no. DE293221150

Individually liable shareholder:

Auktionshaus Stahl Verwaltungs GmbH,

Hamburg (AG Hamburg HRB 129727)

Managing Director: Christiana Stahl-Kerle

Officially appointed and sworn auctioneer

ABBREVIATION LIST AUKTIONSHAUS STAHL HAMBURG

ad. - added/ additional

AGS - American Gem Society Laboratories

AIGS - Asian Institute of Gemmological Sciences

approx. - circa

Arab. - Arabic

attr. - attributed

beg. - beginning

BBK - Berufsverband Bildender Künstler

ct. - carat

cat. - catalogue

cat. - rais. catalogue raisonné

cent. - century

CIBJO - Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

Chin. - Chinese

col. - collection

comp. - compare

D - diamond colour scale from CIBJO, very fine white+

d. - depth

dam. - damaged

dat. - dated DeGB Deutsche Gesellschaft für Edelsteinbewertung Idar-Oberstein def. - defect

diam. - diamond

dm. - diameter

DSEF - Deutsche Stiftung Edelsteinforschung

E - diamond colour scale from CIBJO, very fine white

exh.- exhibition

F - diamond colour scale from CIBJO, fine white+ fl - flawless

G - diamond colour scale from CIBJO, fine white

g. - gramm

GEDOK - Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine GIA - Gemological Institute of America Inc.

GRS - GemResearch Swisslab

H - diamond colour scale from CIBJO, white

h. - hight

HRD - AntwerpHoge Raad voor Diamant

I - diamond colour scale from CIBJO, slightly tinted white

im. - images

if - finternally flawless

i.a. - inter alia

J - diamond colour scale from CIBJO, slightly tinted white

Jap. - Japanese

K - diamond colour scale from CIBJO, tinted white+

kt. - Karat

L - diamond colour scale from CIBJO, tinted white

l. - length lit.- literature

lo. ri/ lo. le. - lower right/ lower left

lo. - low

mm - master mark

min. - minimal

mod. - modern

MK&G - Museum für Kunst und Gewerbe

Nat.-Gall. - National-Gallery

num. - numbered

P. - Piqué

p. - page

part. - partially

plast. - plastic

prof. - professional

prov. - provenance

pub. - Published

rep. - repaired

rel. - relined

rest. - restored

si - small inclusions

sign. - signed

SHLM - Schleswigholsteinisches Landesmuseum Schloss Gottorf

SSEF - Swiss Gemmological Institute

stamp. - stamped

stamp sign. - stampsigned

T-Z - diamond colour scale from CIBJO, tinted

tit. - titled

up. ri/ up. le. - upper right/ upper left

vs - very small inclusions

vvs - very, very small inclusions

vol. - volume

w. - width