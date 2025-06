Ciseaux cheveux - HairScissorsPro™ - Doré (2025)

✓ Acier Japonais de Haute Qualité : Conçu en acier inoxydable japonais durable pour une coupe précise et une longue durée de vie. ✓ Ensemble Polyvalent : Comprend des ciseaux de coupe et des ciseaux d’amincissement pour répondre à tous les besoins de coiffure. ✓ Ergonomie Confortable : Poignées conçues pour réduire la fatigue des mains lors d’une utilisation prolongée. ✓ Coupe Lisse et Précise : Lames aiguisées à la perfection pour des résultats professionnels à chaque utilisation. ✓ Utilisation Polyvalente : Idéal pour les salons de coiffure, les barbiers, ou pour des coupes à domicile.

