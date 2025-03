Coenzym Q10 Wirkung, Mangelsymptome, Inzidenz (2025)

10. August 2022

Coenzym Q10 ist eine Substanz, die für das Funktionieren praktisch aller Zellen im menschlichen Körper notwendig ist. Es wird auch als Ubichinon bezeichnet, obwohl dieser Begriff viel häufiger von Ärzten und Spezialisten verwendet wird als von gewöhnlichen Brotessern. Noch wichtiger ist jedoch, dass es an der Energieerzeugung in den Zellen beteiligt ist, ihre Sauerstoffversorgung verbessert und sie vor den negativen Auswirkungen freier Radikale schützt. Als Antioxidans weist Coenzym Q10 krebshemmende Eigenschaften auf, was ein unglaublicher Vorteil dieser Substanz ist. Außerdem - und das ist wichtig in der heutigen Zeit, in der wir fast auf Schritt und Tritt mit Junkfood attackiert werden - wirkt es der Bildung von Ablagerungen entgegen, die durch schlechtes Cholesterin in den Arterien entstehen. Es hat auch erstaunliche Wiederherstellungsfähigkeiten - es ist in der Lage, negative Veränderungen aufzuheben, anstatt ihnen nur entgegenzuwirken.

Es handelt sich um eine Substanz, die bei der Behandlung einer ganzen Reihe von schwerwiegenden Krankheiten, von denen immer mehr Menschen betroffen sind, äußerst hilfreich ist. Dazu gehören zum Beispiel Durchblutungsstörungen, Arteriosklerose, Parodontose, Muskelkrankheiten, Diabetes Typ 2, Parkinson- und Alzheimer-Krankheiten, Bluthochdruck und ischämische Herzkrankheiten. Die Vorteile, die sich aus dem Vorhandensein und der Aufrechterhaltung eines angemessenen Spiegels dieser Verbindung in unserem Körper ergeben, sind also enorm.

Coenzym Q10-Mangel

Eine zu niedrige Konzentration von Coenzym Q10 ist für das reibungslose Funktionieren des menschlichen Körpers definitiv gefährlich. Typische, wenn auch nicht unbedingt eindeutige Symptome, die darauf hinweisen, dass wir eine höhere Menge dieser sehr wichtigen Substanz benötigen, sind vor allem:

chronische Müdigkeit,

eine Abnahme der Immunität und der körperlichen Ausdauer,

eine Verminderung der Herzfunktion und verschiedene Herzerkrankungen,

chronische Krankheiten.

Ein Mangel tritt auch leicht bei Menschen auf, die intensiv in verschiedenen Sportarten trainieren oder körperlich arbeiten (je härter, desto schlimmer) und in einer verschmutzten und belasteten Umwelt leben. Aus diesem Grund kann eine zusätzliche Supplementierung mit diesem für das reibungslose Funktionieren unseres Organismus wichtigen Element oft unumgänglich sein.

Coenzym Q10 für das Gesicht

Coenzym Q10 wird vor allem mit Anti-Aging-Kosmetik in Verbindung gebracht. Es wird auch oft als "Elixier der Jugend" bezeichnet, da es unsere Haut vor Faltenbildung schützt und die Hypoxie ihrer Zellen verhindert. Mit zunehmendem Alter produziert unser Körper immer weniger davon, wodurch die Haut anfälliger für freie Radikale wird, was wiederum zu einer Beschleunigung des Alterungsprozesses führt. Die Anti-Aging-Wirkung ist jedoch nicht die einzige Funktion des Coenzyms Q10, das auch die Regeneration der Epidermis und die Wundheilung beschleunigt. Die Hauptaufgabe des Coenzyms besteht in der Vermittlung der Zellatmung, die das reibungslose Funktionieren von Organen und Geweben gewährleistet. Es beeinflusst auch die Produktion von Vitamin E, das zusammen mit ihm für das jugendliche Aussehen unserer Haut sorgt. Coenzym Q10 regt die Zellproduktion an und verhindert zusammen mit Vitamin E die Bildung von Kollagenose - dem Enzym, das für den Abbau von Kollagen verantwortlich ist. Außerdem liefert es Energie, die den Zellstoffwechsel anregt und den Zellregenerationsprozess beeinflusst. Darüber hinaus hat das Coenzym Q10 auch eine Schutzfunktion, die den Teint vor Sonnenlicht, freien Radikalen und Witterungseinflüssen bewahrt. Seine Anti-Ageing-Wirkung hingegen besteht darin, der Haut Geschmeidigkeit und Festigkeit zurückzugeben und den Verlust von Hyaluronsäure aufzuhalten, die für die richtige Hydratation der Hautzellen verantwortlich ist. Da die Konzentration der Coenzyme ab dem Alter von 19 bis 21 Jahren abnimmt, sollten diejenigen, die den Auswirkungen der Hautalterung entgegenwirken wollen, zu Präparaten mit diesem Inhaltsstoff greifen, bevor sie 25 Jahre alt sind. Lebensjahr zu Präparaten mit diesem Inhaltsstoff greifen. Außerdem wird die natürliche Produktion dieses Stoffes durch Folsäure und andere B-Vitamine unterstützt.

Vorkommen von Coenzym Q10

Die größten Mengen an Coenzym Q10 finden sich in verschiedenen Fischarten, Innereien, Ölen, Spinat, Vollkornprodukten und Brokkoli. Bei den Fischen ist zu erwähnen, dass Sardinen, Makrelen und der in Polen immer beliebter werdende Lachs den höchsten Gehalt an dieser Verbindung aufweisen. Es handelt sich um einen Bestandteil, der sehr empfindlich auf hohe Temperaturen reagiert, weshalb sein Gehalt beim Kochen und bei längerer Lagerung abnimmt, so dass es auf jeden Fall besser ist, diese Quellen dieser Substanz möglichst in roher Form zu verzehren. Es ist erwähnenswert, dass es nur in Anwesenheit von Fetten absorbiert wird, was eine wichtige Information für all jene ist, die Fette in ihrer Ernährung einschränken, die ja für ein gutes Funktionieren unerlässlich sind.

Eine gute Quelle scheint Fleisch zu sein, das sehr reich an dieser Verbindung ist. Das einzige Problem ist, dass es für eine bessere Absorption roh verzehrt werden sollte, was ziemlich schwierig zu erreichen ist. Die besten Fleischbestandteile sind Herz, Niere, Leber und Milz, da diese Organe den höchsten Energiebedarf haben. Wie Sie sehen, ist eine ausreichende Versorgung mit Coenzym Q10 nicht so schwierig, wie es scheinen mag.