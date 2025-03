Collageen naast whey: nuttig of overbodig? - Vitakruid.nl - Vitakruid.nl (2025)

Collageen of whey eiwitpoeder?

Eiwitten horen tot de meest besproken bouwstoffen in ons lichaam. Ze helpen bij het herstel en de opbouw van spieren en ze zijn essentieel voor je algehele gezondheid. Maar de ene eiwitbron is de andere niet. Whey (wei) staat al een hele tijd bekend als een superbron van essentiële aminozuren, het is makkelijk in gebruik en een vaste keuze voor veel sporters. Toch is collageen inmiddels ook een hot topic, met name als beauty product dat de huid zachter, gladder en soepeler maakt.

Maar als whey een complete eiwitbron is, waarom zou je dan ook nog collageen nemen? Om die vraag te beantwoorden, is het handig te snappen wat deze eiwitten zijn en hoe ze in je lijf hun werk doen.

Wat is collageen?

Collageen is een eiwit dat je lichaam zelf maakt en dat dient als een soort lijm tussen weefsels, botten, pezen en huid. Het is dus een structureel eiwit dat alles stevig én flexibel houdt. Je lichaam zet verschillende aminozuren in elkaar om lange, vezelachtige structuren te vormen. Daar heb je niet alleen aminozuren voor nodig, maar ook voedingsstoffen als vitamine C.

Collageen bevat vooral de aminozuren glycine, proline en hydroxyproline. Die unieke mix zorgt ervoor dat collageen sterk en elastisch is. Naarmate je ouder wordt, neemt de productie echter af, waardoor de huid tekenen van veroudering kunnen vertonen. Veel mensen gebruiken daarom collageen, in de hoop hun huid hiermee een handje te helpen.

In voeding vind je collageen vooral in dierlijke producten, zoals de huid en bindweefsel van runderen, kippen en vissen. Daarom zit in bottenbouillon van nature aardig wat collageen, dat vaak gewonnen wordt uit bepaalde delen van dieren, zoals runderpezen of visgraat.

Verschillende typen

In totaal hebben wetenschappers 20 verschillende typen collageen kunnen identificeren. In het lichaam kennen we voornamelijk collageen type I, II en III:1

Type I is de meest voorkomende soort en vind je vooral in je huid, botten, pezen en ligamenten. Dit type geeft die weefsels hun trekkracht en structuur.

is de meest voorkomende soort en vind je vooral in je huid, botten, pezen en ligamenten. Dit type geeft die weefsels hun trekkracht en structuur. Type II zit hoofdzakelijk in kraakbeen en speelt een rol bij de veerkracht en schokabsorptie van je gewrichten.

zit hoofdzakelijk in kraakbeen en speelt een rol bij de veerkracht en schokabsorptie van je gewrichten. Type III vind je vaak samen met type I en komt voor in huid, bloedvaten en organen. Het zorgt vooral voor elasticiteit.

Wat is de functie van collageen?

Collageen is een belangrijk structureel eiwit dat bijdraagt aan een stevige, gladde en gehydrateerde huid. Naarmate we ouder worden, neemt de natuurlijke aanmaak van collageen af, wat kan leiden tot een drogere huid en de vorming van rimpels. Uit een meta-analyse van 26 gerandomiseerde klinische studies blijkt dat collageen een positief effect kan hebben op de hydratatie en elasticiteit van de huid.1 Dit kan ervoor zorgen dat rimpels minder zichtbaar zijn en je huid er voller en stralender uitziet.

Ook voor je haar speelt collageen een ondersteunende rol. Het levert de bouwstenen voor keratine, het eiwit waaruit haar grotendeels bestaat. Daarnaast draagt collageen bij aan de elasticiteit van de hoofdhuid, wat gunstige kan zijn voor de haarfollikels en de groei van dikker, sterker haar. Uit een placebo-gecontroleerde studie met 44 vrouwen bleek dat collageen leidde tot een toename van haardikte.2

Wat is whey-eiwit?

Whey-eiwit behoort tot de twee belangrijkste eiwitten die in melk zitten. Het ontstaat als een nevenproduct bij het maken van kaas. De vaste delen (caseïne) scheiden zich van de vloeibare wei, dat vervolgens wordt gefilterd en gedroogd. Hierdoor krijg je een eiwitpoeder dat zeer geschikt is voor sporters en mensen die extra eiwitten nodig hebben.

Whey heeft een compleet aminozuurprofiel. Met andere woorden: het bevat alle negen essentiële aminozuren die je lichaam niet zelf kan maken, wat het een hoogwaardige eiwitbron maakt. Bovendien heeft het een hoge biologische beschikbaarheid. Dit betekent dat je lichaam whey razendsnel kan opnemen en meteen gebruiken voor allerlei processen waarbij eiwitten belangrijk zijn. Precies daarom zie je dat eiwitsupplementen met whey vaak worden ingezet na een training of door mensen die om andere redenen hun spieren willen ondersteunen.

Wat is de functie van whey-eiwit?

Whey biedt een eenvoudige manier om snel je dagelijkse eiwitinname te verhogen, wat nodig is voor spieropbouw en herstel. Maar eiwitten in het algemeen zijn ook nodig voor de opbouw en instandhouding van andere weefsels, enzymen, hormonen en het immuunsysteem.

Collageen vs. whey: wat zijn de verschillen?

Is collageen een eiwit dat net zo werkt als bijvoorbeeld whey? Hoewel ze allebei worden gebruikt als eiwitsupplement, is het verschil tussen collageen en whey eiwitpoeder aanzienlijk in samenstelling, functie en toepassing.

Aminozuurprofiel

Collageen : bevat acht van de negen essentiële aminozuren, waardoor het een onvolledige eiwitbron is. Het mist tryptofaan.

: bevat acht van de negen essentiële aminozuren, waardoor het een onvolledige eiwitbron is. Het mist tryptofaan. Whey: is een volledige eiwitbron met alle negen essentiële aminozuren.

Unieke componenten

Collageen : is rijk aan glycine, proline en hydroxyproline, die een sleutelrol spelen bij de aanmaak van collageen in het lichaam.

: is rijk aan glycine, proline en hydroxyproline, die een sleutelrol spelen bij de aanmaak van collageen in het lichaam. Whey: bevat veel vertakte-keten aminozuren (BCAA’s) zoals leucine, die onmisbaar is voor spiereiwitsynthese.

Functie

Collageen : is het belangrijkste structurele eiwit in huid, pezen, bindweefsel en kraakbeen.

: is het belangrijkste structurele eiwit in huid, pezen, bindweefsel en kraakbeen. Whey: speelt voornamelijk een rol in de aanmaak en het herstel van spierweefsel.

Toepassing

Collageen : wordt voornamelijk ingezet door mensen die extra aandacht willen geven aan hun huid, en haar.

: wordt voornamelijk ingezet door mensen die extra aandacht willen geven aan hun huid, en haar. Whey: is populair onder sporters en iedereen die zijn spieropbouw en herstel wil optimaliseren.

Kun je collageen nemen in plaats van whey?

Als je puur naar de eigenschappen kijkt: nee. Als je collageen als vervanging van whey neemt, mis je de complete set aminozuren die je nodig hebt voor spierherstel en -opbouw.³ Dan kan je spierherstel minder goed verlopen en bouw je mogelijk minder efficiënt spiermassa op, zeker als je rekent op whey voor voldoende eiwitinname.

Heeft het zin om collageen naast whey te nemen?

Dat ligt aan je doel. Als je vooral meer spiermassa wilt, is whey in principe genoeg. Maar als je ook je huid en haar wat extra ondersteuning wilt geven, kan collageen wel degelijk iets toevoegen. Door whey te combineren met collageen, ondersteun je niet alleen je spieren, maar ervaar je ook esthetische voordelen voor huid- en haarverzorging.

Tot slot: collageen naast whey kan voordelen bieden

Wil je vooral sterke spieren en snel herstel? Dan blijft whey in combinatie met een eiwitrijkdieet een goede keuze om aan je dagelijkse eiwitinname te voldoen. Heb je daarnaast ook oog voor beauty van binnenuit? Dan kan collageen zeker wat toevoegen. Het is niet per se zo dat je móét combineren, maar als je specifieke doelen hebt en beide kanten wilt aanpakken, kan collageen naast whey een goede keuze zijn. Uiteindelijk komt het neer op jouw persoonlijke wensen en waar je de nadruk op legt.