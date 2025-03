Collagen Protein - Proteine Poeder - Sunwarrior Nederland (2025)

HA is afkomstig van glutenvrije, gefermenteerde granen. Hyaluronzuur komt van nature voor in ons lichaam, maar neemt af naarmate we ouder worden. HA trekt vocht aan en houdt het vast in onze huid en helpt bij het smeren van gewrichten.

Collageen is het meest voorkomende eiwit in het menselijk lichaam. Verontreinigende stoffen in water, lucht en voedsel verbruiken onze collageenvoorraad, waardoor aanvulling van vitaal belang is.De meeste collageensupplementen komen uit de botten, huid en bindweefsel van dieren, waaronder runderen en vissen. Waarom zou je collageen van dierlijke oorsprong nemen als je lichaam is ontworpen om zijn eigen collageen te produceren?Sunwarrior biedt de plantaardige oplossing, op maat gemaakt om de inherente collageenproductie van je lichaam te stimuleren. Een inside-out benadering!

