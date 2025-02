Comment aménager sa salle de bain lorsque l'on souffre de surpoids ? (2025)

Sommaire

1 – Une porte suffisamment large pour circuler

2 – Une douche adaptée facilement accessible

3 – Des toilettes confortables

Flâner dans son bain le temps d’une soirée, se détendre sous la douche, se préparer avant de sortir… outre le fait d’être un espace où réaliser sa toilette, la salle de bain est un véritable espace de vie dans lequel on aime se sentir à l’aise. La pièce du bien-être par excellence même. Sauf qu’elle peut vite, de même que les toilettes « standards », s’avérer adaptée pour une personne à forte corpulence ou en surpoids. Pas toujours facile alors d’effectuer les gestes du quotidien. Voici donc nos conseils pour aménager votre salle de bains et en faire un lieu pratique et agréable.

Surpoids & salle de bain: confort et bien-être pour toutes

Les personnes à mobilité réduite ne sont pas seulement des personnes en fauteuil roulant. Il peut s’agir de personnes âgées, d’une femme enceinte, d’un adulte en situation de handicap mais aussi en surpoids (il n’y a rien de péjoratif à cela). Autant dire qu’une salle de bain accessible est utile à tous.

Être en surpoids ou obèse, c’est justement parfoisêtre confronté àdu mobilier qui n’est pas adapté à sa taille et à son poids. D’autant que cette forte corpulence peut rendre les déplacements fatigants et même périlleux avec un risque de chute ou de perte d’équilibre (enjamber la paroi de la baignoire, rester debout dans un environnement glissant etc.). Fort heureusement, des équipements permettent d’adapter une salle de bains à toute personne dont la mobilité est réduite de part sa corpulence, son handicap ou par son âge.

1 – Une porte suffisamment large pour circuler

L’accès d’une salle de bain à une personne en surpoids ou obèse implique la prise en compte de celui-ci (largeur des portes, choix du mobilier…). Les portes standards (73 cm) peuvent en effet poser problème pour le passage. Prévoyez donc de faire appel à un professionnel afin de créer une plus grande ouverture, surtout si l’accès à la salle de bains est situé dans un couloir étroit et/ou que la personne se déplace en fauteuil.

See Also Bariatric Equipment Guide - Best XL Living Aids for Obese People

On évitera également les marches ou tout seuil à franchir qui pourrait constituer un «obstacle». Les risques de chute ou de perte d’équilibre lorsque l’on est en surpoids ou obèse est monnaie courante, mieux vaut prévenir donc.

2 – Une douche adaptée facilement accessible

Aujourd’hui, la salle de bain PMR, c’est-à-dire adaptée aux personnes à mobilité réduite, dont font partie les personnes en surpoids ou obèses, peut tout à fait être une salle de bain moderne et agréable.

Côté mobilier, la douche à l’italienne, incontournable depuis quelques années, est la star de la salle de bains. Lignes minimalistes, formes généreuses et accès plat, elle réunit tous les atouts pour séduire. Si vous préférez ou avez besoin d’une baignoire, certains modèles sont conçus avec porte et un siège intégré. Pour pouvoir se doucher confortablement, le siège de bain peut en effet être une solution, tout comme les barres d’appui et de maintien. De quoi offrir des appuis fiables dans toutes les parties de l’espace sanitaire et préserver les articulationsplus sollicitées chez les personnes en surpoids ou obèses.

Pour prévenir le risque de glissade, pensez aussi à un receveur ou un tapis de douche antidérapant. De nombreux sites comme pharma-gddproposent des solutions de ce type (siège de bain, barre d’appui etc.) pour vous faciliter la vie. Grâce à eux, chacun peut se sentir à l’aise et en sécurité dans sa salle de bain.

3 – Des toilettes confortables

Chacun a droit au confort, y compris aux toilettes! Et sur ce point, en France et plus globalement dans les pays occidentaux, ce n’est pas toujours une réussite. La majorité des toilettes est en effet composée d’un siège assez bas de taille «standard» qui est inadapté aux postérieurs des personnes en surpoids ou obèses. Les difficultés qu’éprouvent ces personnes pour aller aux toilettes sont alors nombreuses (structure et taille du mobilier, manière de s’essuyer…).

Pour ceux qui souhaitent un siège plus large et parfaitement adapté à leur corpulence, certains fabricants déclinent, là aussi, leurs WC et cuvettes en version XL ou commercialisent des « rehausses toilettes » ou bien encore des cadres de WC réglables afin de satisfaire tous les « popotins ». Ces WC spécial « fortes corpulences » conviennent ainsi aux personnes en surpoids ou obèses, mais aussi celles très grandes. En clair, quel que soit son gabarit, aucun risque de tomber dans le trou !

Vous voilà avec quelques conseils en main qui, nous l’espérons, faciliteront votre vie/celle d’un proche et rendront votre/sa maison plus accessible. Nul besoin en effet de se mettre en danger pour prendre sa douche, se laver les dents, attraper quelque chose dans le placard ou tout simplement se déplacer dans la salle de bain.