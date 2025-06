Contour CPAP-Kussen 2.0 (2025)

Ongeacht uw wettelijke recht om uw bestelling te annuleren of het product te retourneren, kunt u elk product dat u in de SomniShop hebt gekocht binnen 30 dagen na ontvangst van het product retourneren, zolang het product compleet, ongebruikt en onbeschadigd is. Producten die om hygiënische redenen zijn verzegeld ('hygiëneproducten') mogen alleen worden geretourneerd als het hygiëne zegel niet is verbroken. Meer informatie over onze 30 dagen geld-terug-garantie vindt u in onze algemene voorwaarden.

Het Contour CPAP 2.0 kussen biedt u een fijne rustige slaapervaring met het grootst mogelijke comfort, ondanks het masker. Dankzij de inkepingen in het kussen heeft u minder drukpunten in uw gezicht. Dat maakt de slaapervaring comfortabeler, zowel op uw rug als op uw zij, zonder dat u last heeft van storende drukplekken. Tegelijkertijd ondersteunt het kussen de uitlijning van uw ademhalingsorganen en zorgt het ervoor dat het masker niet lekt.Vergeleken met het vorige model is het ontwerp van het Contour CPAP 2.0 kussen nog verder geoptimaliseerd. De twee inkepingen voor het masker aan de zijkant heffen de druk op het gezicht op. Bovendien is een praktische aansluiting voor de buis die de luchttoevoer verbetert, waardoor de gebruiker zich ’s nachts vrijer kan bewegen. Het CPAP kussen met het extra zachte sloop heeft ook een inleg waarmee u de hoogte met 2 cm kunt bijstellen om voor een perfecte uitlijning met uw ruggengraat te zorgen.

